Erődben elásott milliárdok a GTA VI előtt

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Belföld

A hétvége kis túlzással a Seszták-ügyben előásott milliárdokról szólt. A pénzkötegekről készült felvételek bejárták a világsajtót, Magyar Péter szerint még a Bibliából is Seszták ömlik, Gyurcsány Ferencnek minden általa ismert szó eszébe jutott az ügyről, míg Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető lemondásra szólította fel párttársát, de a mandátuma visszaadását kérte Sesztáktól a fideszes frakcióvezető Bóka János is – sőt, a pártja etikai eljárást indított a képviselő ellen.

Seszták Miklós ügyvédje szerint nem védence pénzét találta meg az NVVH.

Mikor vasárnap Unger Annát, a pénzeket lefoglaló NVVH elnökét kérdezték, nem akarta elmondani, hogy konkrétan kié a pénz, csak annyit, hogy a Sesztákhoz köthető ügyhöz köthető. Az viszont kiderült, hogy madáretetőben is találtak pénzeket a hatóságok, továbbá hogy az összeg az Államkincstárhoz került hatósági letéti számlára.

Varga Judit színre lépése a családi botrány miatt maradt emlékezetes, a bizottság viszont, ami előtt megjelent, súlyos ügyeket vizsgál. Itt beszélt a volt főügyész arról, hogy a Völner-Schadl nyomozás közben megüzenték neki, le kellene állni – Rogán viszont szerinte nem nyúlt bele az iratokba.

A pápa kirakta a papságból Szűcs Balázst, de az áldozatai, a szülők és az egész katolikus közösség azóta is kénytelen cipelni annak a terhét, amit tett. Kétrészes cikkünk első fele róluk szól, a feldolgozás fájdalmas és felemelő folyamatáról. folyamatáról. A második arról, miért lehet még mindig gyerekek között ez az ember.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Lázár János házi építészstúdiójával és az MMA-elnök cégével épül meg a Tisza-kormány első iskolaépülete Gyömrőn. A szándék jó, a megvalósítás már kevésbé. Legalábbis így látják azok az építészek, akik abban bíztak, hogy a kormányváltással új korszak kezdődik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint ugyanakkor a kevésbé előrehaladott beruházásoknál még mérlegelik, hogy a korábbi tervek folytatása helyett új tervpályázatokat írjanak ki.

Szily László írt beszámolót arról, hogyan változott meg idén a Duna: eleinte úgy tűnt, hogy a kis vízállás miatt se enni, se szexelni nem tudnak majd a folyó lakói. Aztán a Duna megmutatta, hogy milyen váratlan húzásokra képes. Közben annyi más faj után végre az ember is megjelent a parton.

Hogyan vált a labdarúgás a politikai és gazdasági hatalomgyakorlás központi eszközévé Magyarországon? Strukturált látlelet készült Kényszerítő – 16 év NER-uralom a magyar futballban címmel, ennek a könyvnek az egyik fejezetét mutattuk be.

Illusztráció: Kiss Bence/444

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Külföld

Franciaországban nincs megélhetési válság, a szociális háló a világ legerősebbjei között van, mégis mindenki frusztrált. A hülye rendszernek ehhez nem kevés köze van, de annak is, hogy a franciák nagymenőként gondolnak saját magukra, pedig alig teljesítenek jobban a lenézett mediterrán nyelvrokonaiknál. A franciák annyira furcsák, hogy a teljes önmegsemmisítésük sem automatikusan jelenti a liberális demokrácia végét.

Fotó: TELMO PINTO/NurPhoto via AFP

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Gaming

Napokon belül megjelenik minden idők talán legjobban várt videojátéka, a GTA VI. De hogyan lett egy autólopós játékból százmilliókat megmozgató popkulturális esemény? És mit tud még kifigurázni Amerikából, amikor a valóság már lassan abszurdabb, mint maga a GTA?

Kultúra

A magyar művészdiplomások több mint fele elhagyja a pályát, a kulturális szektorban elterjedt lett az ingyenmunka. Írországban idén alapjövedelmet vezettek be a művészeknek, nálunk a kormányváltás ellenére nem látszik a kulturális finanszírozás radikális átalakítása.

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Borízű hang #294 [hosszú]: Elintézve: győri női kézilabda, menstruációs szegénység, Orbán Áron