Erődben elásott milliárdok a GTA VI előtt

reggel 4

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Belföld

A hétvége kis túlzással a Seszták-ügyben előásott milliárdokról szólt. A pénzkötegekről készült felvételek bejárták a világsajtót, Magyar Péter szerint még a Bibliából is Seszták ömlik, Gyurcsány Ferencnek minden általa ismert szó eszébe jutott az ügyről, míg Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető lemondásra szólította fel párttársát, de a mandátuma visszaadását kérte Sesztáktól a fideszes frakcióvezető Bóka János is – sőt, a pártja etikai eljárást indított a képviselő ellen.

Forrás: NVVH/Facebook

Mikor vasárnap Unger Annát, a pénzeket lefoglaló NVVH elnökét kérdezték, nem akarta elmondani, hogy konkrétan kié a pénz, csak annyit, hogy a Sesztákhoz köthető ügyhöz köthető. Az viszont kiderült, hogy madáretetőben is találtak pénzeket a hatóságok, továbbá hogy az összeg az Államkincstárhoz került hatósági letéti számlára.

Forrás: RTL Hírek/YouTube

Varga Judit színre lépése a családi botrány miatt maradt emlékezetes, a bizottság viszont, ami előtt megjelent, súlyos ügyeket vizsgál. Itt beszélt a volt főügyész arról, hogy a Völner-Schadl nyomozás közben megüzenték neki, le kellene állni – Rogán viszont szerinte nem nyúlt bele az iratokba.

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A pápa kirakta a papságból Szűcs Balázst, de az áldozatai, a szülők és az egész katolikus közösség azóta is kénytelen cipelni annak a terhét, amit tett. Kétrészes cikkünk első fele róluk szól, a feldolgozás fájdalmas és felemelő folyamatáról. folyamatáról. A második arról, miért lehet még mindig gyerekek között ez az ember.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Lázár János házi építészstúdiójával és az MMA-elnök cégével épül meg a Tisza-kormány első iskolaépülete Gyömrőn. A szándék jó, a megvalósítás már kevésbé. Legalábbis így látják azok az építészek, akik abban bíztak, hogy a kormányváltással új korszak kezdődik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint ugyanakkor a kevésbé előrehaladott beruházásoknál még mérlegelik, hogy a korábbi tervek folytatása helyett új tervpályázatokat írjanak ki.

Szily László írt beszámolót arról, hogyan változott meg idén a Duna: eleinte úgy tűnt, hogy a kis vízállás miatt se enni, se szexelni nem tudnak majd a folyó lakói. Aztán a Duna megmutatta, hogy milyen váratlan húzásokra képes. Közben annyi más faj után végre az ember is megjelent a parton.

Hogyan vált a labdarúgás a politikai és gazdasági hatalomgyakorlás központi eszközévé Magyarországon? Strukturált látlelet készült Kényszerítő – 16 év NER-uralom a magyar futballban címmel, ennek a könyvnek az egyik fejezetét mutattuk be.

Illusztráció: Kiss Bence/444

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Franciaországban nincs megélhetési válság, a szociális háló a világ legerősebbjei között van, mégis mindenki frusztrált. A hülye rendszernek ehhez nem kevés köze van, de annak is, hogy a franciák nagymenőként gondolnak saját magukra, pedig alig teljesítenek jobban a lenézett mediterrán nyelvrokonaiknál. A franciák annyira furcsák, hogy a teljes önmegsemmisítésük sem automatikusan jelenti a liberális demokrácia végét.

Fotó: TELMO PINTO/NurPhoto via AFP

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Fotó: lelkesgyakornok.hu/Simon Zsuzsi/Apparatus 2

Podcast

Borízű hang #294 [hosszú]: Elintézve: győri női kézilabda, menstruációs szegénység, Orbán Áron

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KULTÚRA

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Két nappal azután, hogy az SZFE egykori diákjai és oktatói megemlékeztek a 71 napos egyetemfoglalásról, Vidnyánszky Attila, az egyetem fenntartó alapítványának korábbi elnöke nyílt levelet tett közzé az Indexen.

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Lamperth Mónika irányítási és vezetési területen segíti majd a hegyvidéki polgármester munkáját.

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Hogyan dolgozza fel egy mélyen vallásos közösség, hogy a papjuk zaklatta a gyerekeiket?

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A szándék jó, a megvalósítás már kevésbé. Legalábbis így látják azok az építészek, akik abban bíztak, hogy a kormányváltással új korszak kezdődik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint ugyanakkor a kevésbé előrehaladott beruházásoknál még mérlegelik, hogy a korábbi tervek folytatása helyett új tervpályázatokat írjanak ki.

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Bejárták a világsajtót az Orbán volt minisztere elleni nyomozás során erdőben elásva talált milliárdok

Újra Magyarországgal foglalkoznak a világ vezető lapjai, de ezúttal talán nem is olyan nagy baj.

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Hogyan vált a labdarúgás a politikai és gazdasági hatalomgyakorlás központi eszközévé Magyarországon? Strukturált látlelet készült Kényszerítő – 16 év NER-uralom a magyar futballban címmel, ennek a könyvnek az egyik fejezetét mutatjuk be.

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Az NVVH elnöke nem árult el túl sok részletet, mert nem szeretné veszélyeztetni a nyomozást, de az kiderült, hogy a hivatal már nem csak a korábban ismert négy ügyben nyomoz.

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Ukrajna továbbra sem hajlandó területeket átengedni Oroszországnak, de az elnök szerint tárgyalnak egy átfogó biztonsági megállapodásról.

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Bóka János a mandátuma visszaadására szólította fel Seszták Miklóst

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