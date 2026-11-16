Erődben elásott milliárdok a GTA VI előtt

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A hétvége kis túlzással a Seszták-ügyben előásott milliárdokról szólt. A pénzkötegekről készült felvételek bejárták a világsajtót, Magyar Péter szerint még a Bibliából is Seszták ömlik, Gyurcsány Ferencnek minden általa ismert szó eszébe jutott az ügyről, míg Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető lemondásra szólította fel párttársát, de a mandátuma visszaadását kérte Sesztáktól a fideszes frakcióvezető Bóka János is – sőt, a pártja etikai eljárást indított a képviselő ellen.
Mikor vasárnap Unger Annát, a pénzeket lefoglaló NVVH elnökét kérdezték, nem akarta elmondani, hogy konkrétan kié a pénz, csak annyit, hogy a Sesztákhoz köthető ügyhöz köthető. Az viszont kiderült, hogy madáretetőben is találtak pénzeket a hatóságok, továbbá hogy az összeg az Államkincstárhoz került hatósági letéti számlára.
Varga Judit színre lépése a családi botrány miatt maradt emlékezetes, a bizottság viszont, ami előtt megjelent, súlyos ügyeket vizsgál. Itt beszélt a volt főügyész arról, hogy a Völner-Schadl nyomozás közben megüzenték neki, le kellene állni – Rogán viszont szerinte nem nyúlt bele az iratokba.
A pápa kirakta a papságból Szűcs Balázst, de az áldozatai, a szülők és az egész katolikus közösség azóta is kénytelen cipelni annak a terhét, amit tett. Kétrészes cikkünk első fele róluk szól, a feldolgozás fájdalmas és felemelő folyamatáról. folyamatáról. A második arról, miért lehet még mindig gyerekek között ez az ember.
Lázár János házi építészstúdiójával és az MMA-elnök cégével épül meg a Tisza-kormány első iskolaépülete Gyömrőn. A szándék jó, a megvalósítás már kevésbé. Legalábbis így látják azok az építészek, akik abban bíztak, hogy a kormányváltással új korszak kezdődik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint ugyanakkor a kevésbé előrehaladott beruházásoknál még mérlegelik, hogy a korábbi tervek folytatása helyett új tervpályázatokat írjanak ki.
Szily László írt beszámolót arról, hogyan változott meg idén a Duna: eleinte úgy tűnt, hogy a kis vízállás miatt se enni, se szexelni nem tudnak majd a folyó lakói. Aztán a Duna megmutatta, hogy milyen váratlan húzásokra képes. Közben annyi más faj után végre az ember is megjelent a parton.
Hogyan vált a labdarúgás a politikai és gazdasági hatalomgyakorlás központi eszközévé Magyarországon? Strukturált látlelet készült Kényszerítő – 16 év NER-uralom a magyar futballban címmel, ennek a könyvnek az egyik fejezetét mutattuk be.
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Franciaországban nincs megélhetési válság, a szociális háló a világ legerősebbjei között van, mégis mindenki frusztrált. A hülye rendszernek ehhez nem kevés köze van, de annak is, hogy a franciák nagymenőként gondolnak saját magukra, pedig alig teljesítenek jobban a lenézett mediterrán nyelvrokonaiknál. A franciák annyira furcsák, hogy a teljes önmegsemmisítésük sem automatikusan jelenti a liberális demokrácia végét.
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Napokon belül megjelenik minden idők talán legjobban várt videojátéka, a GTA VI. De hogyan lett egy autólopós játékból százmilliókat megmozgató popkulturális esemény? És mit tud még kifigurázni Amerikából, amikor a valóság már lassan abszurdabb, mint maga a GTA?
A magyar művészdiplomások több mint fele elhagyja a pályát, a kulturális szektorban elterjedt lett az ingyenmunka. Írországban idén alapjövedelmet vezettek be a művészeknek, nálunk a kormányváltás ellenére nem látszik a kulturális finanszírozás radikális átalakítása.
Borízű hang #294 [hosszú]: Elintézve: győri női kézilabda, menstruációs szegénység, Orbán Áron
A magyar művészdiplomások több mint fele elhagyja a pályát, a kulturális szektorban elterjedt lett az ingyenmunka. Írországban idén alapjövedelmet vezettek be a művészeknek, nálunk a kormányváltás ellenére nem látszik a kulturális finanszírozás radikális átalakítása.
Két nappal azután, hogy az SZFE egykori diákjai és oktatói megemlékeztek a 71 napos egyetemfoglalásról, Vidnyánszky Attila, az egyetem fenntartó alapítványának korábbi elnöke nyílt levelet tett közzé az Indexen.
A KDNP fegyelmi és etikai bizottságának eljárását kezdeményezte Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton. Mert megrendült a bizalma.
Varga Judit színrelépése a családi botrány miatt maradt emlékezetes, a bizottság viszont, ami előtt megjelent, súlyos ügyeket vizsgál. Itt beszélt a volt főügyész arról, hogy a Völner-Schadl nyomozás közben megüzenték neki, le kellene állni – Rogán viszont szerinte nem nyúlt be az iratokba.
„Azért az élet nagy rendező” – kommentálta a vasárnap esedékes, pénz elásásáról szóló evangéliumi részletet.
Lamperth Mónika irányítási és vezetési területen segíti majd a hegyvidéki polgármester munkáját.
A pápa kirakta a papságból Szűcs Balázst, de az áldozatai, a szülők és az egész katolikus közösség azóta is kénytelen cipelni annak a terhét, amit tett. Kétrészes cikkünk első fele róluk szól, a feldolgozás fájdalmas és felemelő folyamatáról. A második arról, miért lehet még mindig gyerekek között ez az ember.
A szándék jó, a megvalósítás már kevésbé. Legalábbis így látják azok az építészek, akik abban bíztak, hogy a kormányváltással új korszak kezdődik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint ugyanakkor a kevésbé előrehaladott beruházásoknál még mérlegelik, hogy a korábbi tervek folytatása helyett új tervpályázatokat írjanak ki.
Újra Magyarországgal foglalkoznak a világ vezető lapjai, de ezúttal talán nem is olyan nagy baj.
Hogyan vált a labdarúgás a politikai és gazdasági hatalomgyakorlás központi eszközévé Magyarországon? Strukturált látlelet készült Kényszerítő – 16 év NER-uralom a magyar futballban címmel, ennek a könyvnek az egyik fejezetét mutatjuk be.
Vitézy Dávid szerint a valósághoz igazítják a menetrendeket, és ez bár bizonyos esetekben hosszabb menetidőt jelent, legalább kiszámítható lesz a közlekedés.
Az NVVH elnöke nem árult el túl sok részletet, mert nem szeretné veszélyeztetni a nyomozást, de az kiderült, hogy a hivatal már nem csak a korábban ismert négy ügyben nyomoz.
A kormány megszüntetné a közmédia állampolgárok általi közvetlen támogatását, és az állami költségvetéstől tenné függővé.
Az NVVH pedig csak annyit közölt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, aminek több gyanúsítottja is van – szólt az érvelés.
Mit tehet az egyház a sérült közösségekért? Hogyan hagyta futni a sorozatos elkövetőt a rendőrség? És mégis, miért tárja szét a kezét a Hargita megyei gyermekvédelmi hatóság, ha ők is tudják, hogy fiatalokkal él együtt Szűcs Balázs?
Ők találták fel az egyéni szabadságjogokat és a liberalizmust, mégis királyszerű elnököt ültettek maguk fölé. De nem eléggé királyszerűt. Franciaországban nincs megélhetési válság, a szociális háló a világ legerősebbjei között van, mégis mindenki frusztrált. A hülye rendszernek ehhez nem kevés köze van, de annak is, hogy a franciák nagymenőként gondolnak saját magukra, miközben alig teljesítenek jobban a lenézett mediterrán nyelvrokonaiknál.
Minden amit pénz-ügyben érdemes tudni.
Ukrajna továbbra sem hajlandó területeket átengedni Oroszországnak, de az elnök szerint tárgyalnak egy átfogó biztonsági megállapodásról.
A rendőrség még azt is megmondta, kinek kell résen lennie.
Az alaphangot meg is adták azzal, hogy egy fájó foghoz hasonlították a NATO-t.
Úgy tűnt, hogy a kis vízállás miatt se enni, se szexelni nem tudnak majd a Duna lakói. Aztán a folyó megmutatta, hogy milyen váratlan húzásokra képes. Közben annyi más faj után végre az ember is megjelent a parton. Beszámoló arról, hogy a sosem látott szárazság hatására hogyan változott meg 2026-ban a Duna.
Napokon belül megjelenik minden idők talán legjobban várt videojátéka, a GTA VI. De hogyan lett egy autólopós játékból százmilliókat megmozgató popkulturális esemény? És mit tud még kifigurázni Amerikából, amikor a valóság már lassan abszurdabb, mint maga a GTA?
„Az elvesztett becsületre nincs kempingfőző, és nincs szerelőbrigád sem.” Nem érdemeltük meg ezt az embert.
„Magyar Péter arra akarja felhasználni, ezt az ügyet, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!” – tette hozzá a KDNP frakcióvezetője.
Az észt belső elhárítás szerint egy dróngyárat akarhatott szabotálni az orosz katonai hírszerzés.
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
Átvirrasztotta az éjszakát a Fidesz frakcióvezetője, aki a látta a felvételeket és a fotókat, de nem hitte el, amit látott.