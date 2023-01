A legújabb nagy világmagyarázat

Jó reggelt! Marad az enyhe idő, a jövő hét közepéig a hőmérséklet a déli órákban 10 fok fölé emelkedik sok helyen. Ez az állat- és növényvilágnak, illetve a mezőgazdaságnak egyáltalán nem jó, a fűtésszámlánknak igen. Mutassak a tél közepén nyíló virágokat? Mutatok.

photo_camera Virágzik a téli jázmin Nagykanizsa belvárosában január 4-én Fotó: Varga György/MTI/MTVA

4 fontos cikk:

Válságok viharában

photo_camera Kereskedő a New York-i tőzsdén, 2022 nyarán Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Klíma, háború, infláció, járvány: életünket teljesen leuralták a válságnarratívák. A tavalyi év nagy felismerése éppen az volt, hogy el kell kezdenünk másképp gondolkodni ezekről a válságokról, ha egyszer érdemben akarjuk kezelni őket. A polikrízis trendi világmagyarázat lett, de egyrészt nem véletlenül, másrészt Horváth Bence szerencsére az elmélet buktatóit is bemutatja, valamint elviszi kicsit a problémát filozófiai irányba.

Qubit: Az amazóniai esőerdő pusztulása a 2 milliárd ember vízellátását biztosító Tibeti-fennsíkot is veszélybe sodorja

Egyenlő bánásmódot!

Az engedetlenségi sorozatban résztvevő tanárok által szerdán nyilvánosságra hozott adatok alapján érthetetlen, hogy pontosan mi alapján és miért pont az érintett tanárokat rúgták ki. „Egyenlő bánásmódot követelünk: helyezzék vissza állásukba a 14 elbocsátott tanárt!” - írják a tűzzel játszó kollégáik.

Hátrányos helyzetű vidéki diákoknak segítenének a Madách Imre Gimnázium tanárai és diákjai

Háború és „béke”

photo_camera Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

Az ukránok nem fogják feladni, az orosz katonai képességek nem végtelenek, a veszteségek viszont hatalmasak, évekig aligha tarthat a háború, de axiómáinkat célszerű időről időre felülvizsgálni. Rácz András év eleji elemzése, első rész.

A szomszédját lerohanó orosz diktátor arról értekezett, hogy Kijevnek el kell fogadnia Moszkva követeléseit és a megváltozott területi realitásokat. Az egyik leghangosabb háborús uszító, Kirill pátriárka karácsonyi tűzszünetre szólított fel, amit Zelenszkij jobbkeze „cinikus csapdának” nevezett. „Oroszországnak el kell hagynia a megszállt területeket – csak akkor lesz »ideiglenes fegyverszünet«” - mondta Mihajlo Podoljak.

Külpol, kabaré

photo_camera Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Hetedjére is hiába szavaztak az USA képviselőházi elnökéről a republikánusok kabaréba hajló kudarcsorozata keretében. 1923 óta nem volt olyan, hogy az első vagy második forduló ne hozott volna eredményt. Trumpra is jött szavazat. Közben a demokratáknál az alkotmány mellett egy Superman-képregényre is felesküszik egy leendő képviselő.

Elfogták a Köpcös néven ismert volt mexikói drogbáró fiát, a kollégái repülőkre kezdtek lövöldözni

Újabb tüntetőt ítéltek halálra Iránban



Jelentősen csökkent a populista uralom alatt élők száma a világban



Pisták és a pénzünk

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Tiborcz István plázákat vett karácsonyra: a miniszterelnök veje egy mozdulattal bevásárolta magát a Duna és a Corvin Plázába, és még a Waberer’s-ben is növelte a tulajdonrészét.

Sikeres évkezdés 3,3 milliárdért: megint Száraz István cége nyerte a jegybank kommunikációs tenderét.



Szevasz, Kovid, rég láttálak!

photo_camera Kínából érkező utas a párizsi Charles de Gaulle reptéren kialakított Covid-tesztelő fülkék között halad át. Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Zsúfolásig telnek a kórházak Kínában, egy pekingi kórházban elfogytak a szabad ágyak. Sorra halnak a híres kínaiak, nekrológjukból hiányzik a halál oka, és már a kínaiak se hiszik a hivatalos Covid-adatokat.

Össze sem lehet hasonlítani a hazai helyzettel, de azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 51-en haltak meg múlt héten koronavírusban itthon, az aktív fertőzöttek száma 13 ezer. De nem csak ez van: karácsony után 134 ezer magyar fordult orvoshoz valamilyen légúti fertőzéssel.

Európa aggódik: negatív tesztet és maszkviselést javasol az EU a Kínából érkezőknek, de semmi sem kötelező, írtuk tegnap reggel, aztán Németország, Belgium és Svédország is gyorsan kötelezővé tette a covidtesztet. Letartóztatták a kínai turistát Dél-Koreában, aki meglógott a karanténból.

Best of bulvár

Ki gondolta volna, hogy pont Pelé segítségével tudunk egy jót nosztalgiázni a magyar kilencvenes évekről? Pontosabban a drága jó olvasóink segítségével, akik először elküldtek egy frenetikus videóriportot a brazil focista 1994-es budapesti látogatásáról, majd egy meseszerű részletet Zámbó Jimmy testőrének életrajzából. A régi híradóban Kuncze Gábor tünteti ki Pelét, a köztévé riportere pedig nem csupán távolságtartó a kormányzati médiafelhajtással szemben, de egyenesen kekeckedik, és nekiszegezi Pelének a lehető leghülyébb kérdést. Ami pedig a másik Királyt illeti, hiába volt csapnivaló a budapesti buli hangosítása, Pelé csak lekérte egy táncra Zámbó Edit asszonyt. Hogy mik vannak, mi?