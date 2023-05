Hogyan kell korlátozni az AI-t, amit még a gyártója is korlátoztatna?

Jó reggelt! Ez ismét a Reggel 4, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De mindenekelőtt itt van négy kiemelt anyag a címlapról:

MAGYARORSZÁG

Schadl György vallomást tett a bíróságon.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ölik a kutyákat Csernelyen: amikor a Margitszigeten mérgezték a kutyákat, a rendőrség nyomozást indított, az Ózdhoz közeli egykori bányászfaluban még feljelentésig se jutottak el az ügyek. Több embert is meggyilkoltak itt az elmúlt években, az elkövetők meglettek, de a betörések még most is a mindennapok részei. A falu néhány összeférhetetlen család miatt szenved, akik, így mondják, megeszik a házukat, aztán odébbállnak.

KÖZLEKEDÉS

Nem 51 km/órára vagy 52 km/órára fogják állítani a traffipaxot, hanem a sebességet jelentősen túllépőkre utaznak majd – ígéri a rendőrség az új traffipaxszabályról.

Elismerte a manipulációkat a bíróságon az Audi volt elnöke: azután is forgalmazták az átállított dízelmotorokat, hogy értesültek a hibáról.

GAZDASÁG

Tömegével szabadítja Európára az elítélt bűnözőket a kormány börtönrendelete: a lehető legkevesebbet szeretnék költeni az itt elítélt embercsempészek fogva tartására, ezért rájuk bízzák, hogy otthon börtönbe vonulnak-e.

Recesszióban maradt a magyar gazdaság, ez már a harmadik negyedév, amikor zsugorodik a GDP.

Szlovákia miniszterelnöke, Ódor Lajos arról beszélt, hogy Magyarország esetében látható: az árstopok nem működnek. Orbán levélben gratulált neki.

photo_camera Ódor Lajos előadást tart a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban 2018 októberében. Fotó: Benjamin200HU/Wikipedia

HÁBORÚ

Rakétákkal és drónokkal támadták Kijevet az oroszok, májusban már nyolcadjára. Ukrajnának negyven-ötven F-16-os vadászgépre lenne szüksége, Zelenszkij a G7-csúcstalálkozón is modern vadászgépekért fog lobbizni.

A magyar kormány nem engedi, hogy az EU újabb 500 millió eurót adjon Ukrajnának fegyverekre, hétfőig várják a lőszerre szánt pénzt.

A háború eleji csúcsra ért az orosz olajexport: a szállítmányok 80 százaléka Kínába és Indiába megy, majd Indiából finomított olajként folyik be Európába.

Ramzan Kadirov szerint az ukránok segítettek neki visszaszerezni a kedvenc csődörét: Zazut márciusban lopták el Csehországból, és állítólag már Csecsenföld felé tart.

Korrupció miatt vették őrizetbe az ukrán legfelsőbb bíróság vezetőjét, akinél közel 3 millió dollárnyi készpénzt találtak.

Kirúgták Gerhard Schröder feleségét, mert az orosz nagykövetségen ünnepelték a győzelem napját.

KÜLFÖLD

Thaiföldön nyert a demokrácia, de a hatalomról majd a katonák döntenek: a vasárnapi választáson két ellenzéki párt megalázó vereséget mért a Thaiföldöt 2014 óta irányító katonai junta pártjaira, most a tábornokoknak el kell dönteniük, hogy a nép akaratával szemben is ragaszkodnak-e a hatalomhoz.

A brit humor új aranykorát hozta el a Twitteren elszabaduló brit szélsőjobbos politikus: a Ukipet egykor vezető Henry Bolton hétköznapi tanmesének szánt sztorival állt elő Twitteren, de olyan csattanóba futott bele, amire ő sem számított.

A ChatGPT-t feltaláló OpenAI vezérigazgatója szerint is „elengedhetetlen az AI szabályozása”: Sam Altman azt mondta az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága előtt, hogy támogatja a technológia védőkorlátait a károk minimalizálása érdekében.

photo_camera Sam Altman vallomást tesz a szenátusi bizottság előtt Washingtonban 2023. május 16-án. Fotó: Elizabeth Frantz/Reuters

Egy republikánus ügyész vizsgálata szerint az FBI-nak nem lett volna szabad eljárást indítania Donald Trump és Oroszország összejátszásának gyanújával: a Durham-jelentés elmarad azoktól a bombasztikus leleplezésektől és vádemelésektől, amiket Trump egyes szövetségesei reméltek a vizsgálattól.

KULTÚRA

Salman Rushdie a tavalyi merénylet óta először szólalt meg nyilvánosan, és bírálta a kiadókat, amik a politikai korrektségre, a mai „érzékenységre” hivatkozva a több évtizedes olvasmányokat, többek között Roald Dahl és Ian Fleming regényeit is cenzúrázzák. Azt mondta, mióta él, nem volt ennyire fenyegetve a véleménynyilvánítás szabadsága a nyugati országokban.

photo_camera Salman Rushdie 2019. november 16-án. Fotó: HERBERT NEUBAUER/APA-PictureDesk via AFP

SPORT

Kezdődik az U17-es futball-Eb. Ki tudja, Fenyő, Németh, Kern vagy Yaakobishvili talán ott lesz a 2028-as Eb-re készülő felnőttválogatottban, de ilyen korban a fejlődésük kiszámíthatatlan. Amit tudunk: ki hová jutott Szoboszlai U17-es generációjából? Abból a válogatottból, amelyik a 2017-es horvátországi Eb-n a 6. helyen végzett.

81 évesen Martha Stewart lett a Sports Illustrated legidősebb fürdőruhás címlaplánya.

Franceso Totti elég savanyú ábrázattal nézte, ahogy Marozsán Fábián eltángálja a spanyol világelsőt: a Roma legendája Carlos Alcaraz szurkolója, nem is volt boldog.

ÁLLAT

A világon először állítottak le madárvonulás miatt szélturbinákat Hollandia partjainál: a madárvonulásokat előrejelző programot, amivel két helyszínen 4 órára szinte teljesen leállították a turbinákat, 2023 őszén már Hollandia összes szélerőművénél alkalmazni szeretnék.