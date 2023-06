Jó reggelt kívánok az év első hőségriadóján! Ez megint a Reggel 4, a 444 reggeli hírlevele (de nem az egyetlen), amibe az elmúlt 24 óra legfontosabb anyagait gyűjtöttük össze.

De előtte egy szolgálati közlemény: 10 éves a 444, most csak 10 forint az előfizetés.

4 kiemelt cikk a címlapról:

BELFÖLD

Szocialista kifizetőhelyként működött a Zugló TV: az ellenzéki előválasztáson a szocialista Tóth Csabához húzó XIV. kerületi csatorna jelentősebb beszállítói között szinte csak MSZP-s politikusok vagy hozzájuk köthető cégek találhatók, mind a közösségi médiához adtak tanácsokat, köztük van Simon Gábor feleségének kft-je is.

Anders Breivikénél is nagyobb mészárlást tervezett a norvég férfi, akit Budapesten fogtak el. „Elveszek mindent, ami számít, ami értékes, elpusztítom az országot. El fogom pusztítani az ártatlanokat” – mondta a Norvégiában már többször elítélt, 45 éves férfi.

Gulyás Gergely a hétfői Kormányinfón azt mondta, ha Soros György belépne az Egyesült Királyság területére, azonnal letartóztatnák, de a Lakmusz ennek semmi nyomát nem találta, ráadásul Soros az elmúlt években többször járt Londonban.

Az Állami Számvevőszék 3,2 milliárdos büntetést lengetett be az ellenzéki pártoknak, a külföldről kapott támogatások dupláját kellene befizetniük.

Gumibottal mellbe ütötte, utána hasba rúgta a törzszászlós a katonanőt: a szolnoki bázis ügyeit ismerő informátorunk szerint szexuális zaklatás miatt is indult belső vizsgálat, de a panaszost azóta sem keresték.

GAZDASÁG

Sehol sem vagyunk Romániától, a magyar háztartások fogyasztása a második legkisebb az EU-ban.

photo_camera Fülöp-szigeteki keresztény asszony toboroz munkásokat a magyar gazdaságnak 2023-ban Fotó: TV Patrol/Facebook

10 ezer munkást toboroznak a Fülöp-szigeteken, hogy jöjjenek Magyarországra dolgozni, a helyi tévében leadott riportban egy nő azt mondja, azért is látja Magyarország szívesen a filippínókat, mert ők is katolikusok.

A Bloomberg arról írt, hogy a masszívan veszteséges MNB alapítványi pénzeit kezelő cég luxusingatlanokat vásárol Európa-szerte.

OKTATÁS

Orbán Viktor volt iskolájában 2,5 hónappal a tanévkezdés előtt erős a tanárhiány: 10 tanári állást kellene betölteni, és egy iskolapszichológusra is szükség lenne a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola álláshirdetése szerint.

photo_camera A Szentistvántelepi Általános Iskola pályaelhagyó tanárainak tablója Forrás: Kenderesi Ildikó/Facebook

A Népszava szerint a kormány további tanárhiányra készül, pedig Gulyás Gergely a hétfői kormányinfón azt mondta, nem számítanak tömeges felmondásra.

„Milyen erkölcsi alapon vezet egy államtitkárságot ön, aki hazugságra biztatja a beosztottjait?” – kérdezték nyílt levélben a kirúgott tanárok Maruzsa Zsoltánt.

„Elballagtunk” – írták tablójukra a budakalászi iskola pályaelhagyó tanárai.

HÁBORÚ

Műveleti szünet: ha úgy tűnik, hogy megakadt az ukránok ellentámadása, az azért lehet, mert éppen nem támadnak. Két hét után ideje felmérni a szondázó támadások tapasztalatait, aztán talán végre kezdődhet az, amire hónapok óta feszülten vár a világ.

photo_camera Ukrán katona áll egy szétlőtt épület előtt egy frissen felszabadított donyecki faluban, június 16. Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán politikai érdekei miatt szállították át a kárpátaljai hadifoglyokat: Dmitro Kuleba szerint Orbánnak meg kellett mutatnia a magyarországi és határon túli magyaroknak, hogy ő az egyedüli védelmezőjük. Szijjártó szerint Kuleba hazug vádakkal támadja Magyarországot. Közben kiderült, hogy három hadifoglyot hazavittek Magyarországról az ukránok, és a maradék nyolc ügyén még dolgoznak.

Az orosz hadsereg már olyan bűnözőket is elvisz a frontra, akik a Wagnerbe sem fértek be: a nemi erőszak még a Wagnernél is kizáró ok, de a hadseregnél ez rendben van.

KÜLFÖLD

Továbbra is keresik azt az öt embert, aki egy tengeralattjárón tűnt el a Titanic roncsának közelében. Lehet, hogy rég a felszínen lebegnek, várva, hogy kihalásszák őket, de sokkal rosszabb is történhetett. Az öt multimilliomos hogy vághatott neki a 4 km-es mélységnek egy ilyen lélekvesztőn? A mentésről csütörtökig tarthatja izgalomban a világot – akkor elfogy a levegő.

KULTÚRA

„Maradok! Vagyok! Leszek!” – üzente Tóth Gabi azoknak, akik „mindent elkövetnek”, hogy „elássák” őt. A Fidesz most már hivatalosan is kedvenc énekesnője szerint azok, akik „mindent bevetnek, hogy lejárassák”, „átlépték már a normalitás határát”.

A délutáni alvás jót tesz az agynak, de kutatók szerint az optimális hatás eléréséért délután max. fél órát szabad aludni.

photo_camera Fotó: SANTA CLARA/Photononstop via AFP

Már mindenki ingyen meghallgathatja a legutóbbi Borízű hangot.

SPORT

photo_camera Jonas Vingegaard a 2022-es Tour de France bringatörténelmi 13. szakaszán

5% testzsír, 90% szenvedés, 5% kamu konfliktus: megkapta a maga Netflix-sorozatát a profi bringa is. A peloton szívében a 2022-es Tour de France története, mindenki által élvezhető, de a kezdő kerékpárrajongók számára igazán érdekes formában.

Rasszista megnyilvánulások miatt két futballmeccset is félbeszakítottak: a Katar-Új-Zéland és az U21-es Írország-Kuvait mérkőzés ért véget idő előtt, az eseteket jelentették a nemzetközi szövetségnek.