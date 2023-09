Kelemen Anna Kötcsére készülhet, Gyurcsány pedig kipattintotta magát

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Új hét, remek cikkek. Például ez a négy:



Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A hetet Őrsi Gergellyel készített interjúval kezdtük: a II. kerületet vezető politikus az egyik legnépszerűbb polgármester Budapesten, és a beszélgetés során kiderül az is, hogy Őrsi nagyon tudatosan tartja távol magát az országos politikától. De szóba került az önkormányzatok jogköreinek elvétele vagy az agglomerációs forgalom fenntarthatatlansága is. Az interjúban már nem jöhetett elő, mert pár nappal a beszélgetés után történt, de Őrsi legutóbb Kern Andrásnak szólt be Facebookon, mivel a színész ismét teljesen szabálytalanul parkolt egy kerületi pékség előtt.

A hétvége legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye Kötcsén zajlott, ahová szokás szerint összeterelték a fideszes elitet, hogy Orbán Viktor eligazíthassa őket. Videóriportunk a helyszínről itt látható, és külön galériában mutattuk be, hogy kik voltak idén a vendégek (Schmidt Máriával való beszélgetésünkről külön cikkben is beszámoltunk, ha már a miniszterelnök a lánya horvátországi villájában pihente ki az év fáradalmait.) A hírek szerint Orbán amúgy arról beszélt zárt ajtók mögött, hogy 2034-ig készül kormányozni.

Az idei eseményen akadtak feltűnő vendégek is: először tette tiszteletét Erdő Péter, és bár már rég elvált Rogán Antal propagandaminisztertől, de valamiért Rogán-Gaál Cecília is minden évben felbukkan Kötcsén. Vele kapcsolatban megírtuk azt is, hogy még mindig nem létezik jobb üzleti modell a médiában, mint amit ők összehoztak. Közben már formálódhat a következő évek kötcsei vendéglistája is, Győzike után kevéssel ugyanis Kelemen Anna pornószínésznő állt ki Orbán és a Fidesz mellett.

Furapest

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A szabadság mese habbal, viszont egyes budapestiek képesek megülni egyszerre több e-rollert is. Vidéki származású ifjú munkatársaink találkozása Rosa Luxemburggal, a tubiszódával és a fecskés-nyakkendős biciklistával, érzékeny utazás Móricztól Mikszáthon át Madáchig.

Persze súlyos élmények vidéken is érhetik az embert: Szily László Vácrátótig utazott, hogy rácsodálkozzon a lótuszvirágzásra.

A háború

photo_camera Zelenszkij egy pénteki konferencián Fotó: HANDOUT/AFP

Nagyinterjút adott a Hlavkom című ukrán lapnak Sándor Fegyir, Ukrajna leendő budapesti nagykövete. A kárpátaljai illetőségű, részben magyar származású tanár-katona-diplomatajelölt jó szokása szerint Magyarország- és kárpátaljaimagyar-barát kijelentések sorát tette, bírálva azokat, akik az ukrán–magyar ellentétek szításában érdekeltek.

Hír volt emellett a hétvégén, hogy Ukrajna újabb orosz dróntámadást hiúsított meg Kijevben, valamint hogy nagy hatótávolságú taktikai rakétarendszereket kaphat Ukrajna az Egyesült Államoktól, és részletesen beszámoltunk arról is, hogy az ukrán titkosszolgálatok egyre jobban belejönnek a gyilkolásba: már nem is nagyon titkolják, hogy ügynökeik állhatnak az egyre gyakoribb – és egyre gyakrabban Oroszországban elkövetett – merényletek mögött. Putyin pártja közben simán behúzza a regionális választásokat, mondjuk ismerve az orosz választások tisztaságát, sok kérdés eleve nem merült fel előzetesen az eredményekkel kapcsolatban.

A világ



photo_camera Marrakesh óvárosának egyik utcája Fotó: FADEL SENNA/AFP

Súlyos katasztrófa sújtotta péntek este Marokkót: 6,8-as erejű földrengés rázta meg az országot, vasárnapig kétezernél is több áldozatról tudni. Az országnak világszerte sokan ajánlottak fel segítséget, köztük a Magyar Református Szeretetszolgálat is. A Qubit amúgy épp a hétvégén írt arról, hogy miért annyira nehéz előrejelezni a földrengéseket.

Véget ért a G20-as vezetők találkozója Indiában, melynek egyik legfontosabb eredménye hogy az Afrikai Unió állandó tagságot kapott. És bár Hszi Csin-ping államfő nem utazott el a találkozóra, ott volt a kínai miniszterelnök, Li Csiang, aki a Kína és az EU közötti együttműködés mélyítésére szólított fel a G20-csúcson. Hír volt az is, hogy a csúcs után Biden Vietnamba utazott tovább, valamint írtunk arról is, hogy

A Qubit pedig arról írt a hétvégén, hogy vajon miért hemzsegtek Lengyelországban a vámpírok.

Lányok és fiúk

photo_camera Fotó: Kiss Bence/444

Mi derült ki a 60 éve kiadott Lányok évkönyvéből? Például hogy a lányoknak azért nem megy a matek, mert ahhoz „gondolkodni kell”, viszont a zsámbéki TSZ-ben mindenkinek van jövője. De kaptak tanácsot a fiúk is, miszerint tartózkodjanak a fantáziájukat izgató olvasmányoktól, mert a maszturbálás „megterheli az idegrendszert”.

Megfigyelések

photo_camera Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Szerdán jelent meg a Mozilla Foundation friss kutatása arról, hogy az autók milyen és mennyi adatokat gyűjtenek a felhasználókról. Az eredmény lesújtó, a 25 nagy gyártó egyike sem felelt meg a minimális adatvédelmi előírásoknak.

Borízű

is volt a hétvégén, itt lehet meghallgatni.