Korszakok vége

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Új hét, bőven lesz most is mit olvasni-nézni nálunk, de addig is itt vannak az elmúlt 24 óra és a ma reggel legjobb fontosabb cikkei, videói. Például ez a négy:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

A Párt

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Nagy meglepetést nem hozott a Fidesz kongresszusa (ajánljuk ismét a beharangozó cikkünket négy beszédes ábrával): természetesen Orbán Viktort választották meg a párt élére. Videóriportunkból kiderül, hogy ebben a delegáltak sem találtak semmi furcsát. A legizgalmasabb fejlemény talán az volt, hogy Ferencz Orsolya kiülhetett Orbán Viktor mellé az első sorba, rögtön fel is merült, hogy a főpolgármester-jelöltségre készíthetik fel az űrbiztost.

Orbán beszédét részletesen összefoglaltuk, és mellette kitértünk arra, hogy Kocsis belengette, három év börtönt kaphat, aki az ország szuverenitására tör, Varga Mihály azt, hogy minden magyar fog kapni kincstári értékpapírszámlát. Emellett a kongresszuson Németh Szilárdnak összejött a mulatós mesterhármas, megvalósult a Csák-Nemcsák-kézfogás, közöltünk képgalériát a helyszínről, voltak viccek is, Kövér László pedig szokásához hűen beszélt összevissza sületlenségeket.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Matolcsy György új könyve előszavában minden eddiginél keményebben száll bele Orbán Viktorba, már olyanokat pedzeget, hogy a miniszterelnök délibábokat kerget. Időközben közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy az akkumulátorgyárak telepítésétől nem érdemes várni a magyar gazdaság előrelépését: ezekben az üzemekben ugyanis tízezrek fognak pocsék fizetésért monoton munkát végezni.

Írtunk a hétvégén arról is, hogy akkora boltbezárási hullám volt idén Magyarországon, mint még soha: egy normál évben két-háromezer bolt szűnik meg, az idei boltbezárási hullám ennek időarányosan a három-négyszerese. És ha már boltbezárás: kiderült az is, hogy bezár a Petrus Restaurant Ferencvárosban, valamint hogy fél év után bezárt a pékség, amit félmilliárddal támogatott a magyar állam.

Hír volt még a hétvégén, hogy Mészáros Lőrinc autópályás cégénél nem féltek egy igazi Paint-remekművel felkészíteni az M0-M1 csomópontban várható káoszra (érintőlegesen kapcsolódott külföldről, hogy beszámoltunk arról is: kazal pénzért megépítettek egy autópálya-csomópontot Angliában, amit 2020 óta nem tudnak használni.)

És írtunk emellett arról, hogy

Gyászok

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a DJ Palotai néven ismert Palotai Zsolt: az elektronikus zene, a drum and bass és a breakbeat egyik magyarországi meghonosítója 62 évesen halt meg. 1989-től 1991-ig a Tilos az Á klub művészeti vezetője volt, majd 1991-től a Tilos Rádió zenei főszerkesztője. Vasárnap este Palotai barátai és rajongói az egykori Corvintető előtt búcsúztak gyertyagyújtással a djtől.

photo_camera Fotó: Kallos Bea/MTI/MTVA

A hétvégén közölte a Radnóti Színház, hogy hosszú betegség után, nyolcvanéves korában meghalt Csomós Mari Kossuth- és Jászai-díjas színésznő, a nemzet színésze. 1978-ban került a fővárosban, 1983-ig a Nemzeti, majd 1983–1994 között a Katona József Színház tagja. 1994-től az Új Színházban szerepelt 1997-ig, 1997-ben a Radnóti Miklós Színházhoz szerződött, melynek azóta is tagja volt. 2017-ben választották meg a nemzet színészének, korábban Kossuth- és Jászai Mari-díjjal tüntették ki, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Budapest 150

A legendásan jól kinéző, de pont annyira életveszélyes és használhatatlan csigalépcső klasszikus dilemmájára - hogyan akadályozzam meg, hogy a belső íven lefelé haladó részegek arcra essenek? - a városvezetés nem a régi liberális választ adta, miszerint "sehogy és eleve minek". Igen, a Merlint is felújították. Szily László helyszíni beszámolója a sötétből.

Gáza

photo_camera Christophe Castaner akkori francia belügyminiszter 2019-ben megtekint egy megrongált zsidó temetőt Fotó: PATRICK HERTZOG/AFP

A Hamász terrortámadása óta ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint „a migránsok behozzák a bűnözést”. Természetesen a magyar kormány is ezt hangoztatja. De minden felmérés és kutatás azt mutatja, hogy az antiszemita bűncselekmények mögött eddig sem a bevándorlók álltak, hanem a bennszülött szélsőségesek.

A hétvégén Washington Post értesülése nyomán lehetett arról olvasni, hogy előzetes tűzszüneti megállapodást köthetett Izrael és a Hamász az Egyesült Államok közvetítésével, addig a WHO arról számolt be, hogy halálzóna lett a gázai es-Sifa kórházból. Erdoğan közben nemzetközi bíróság elé viszi „a gázai tömegmészárlás” ügyét, Izrael és a Hezbollah sokadszor is egymást lőtték a libanoni határon, Biden először fenyegette szankciókkal a palesztinokra támadó ciszjordániai telepeseket, és ismét több tucat áldozata volt az újabb izraeli légicsapásoknak Gázában.

A világ

photo_camera Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Alkotó típusú bürokraták lihegnek Putyin régi sameszainak nyakában, akik már a nagy vezető utáni időkre készülhetnek. Hogy ebből lesz-e konfliktus, és ha igen, mikor és mekkora, nem tudni, de az biztos, hogy a Kreml putyinos „választásokat” tervez 2024 márciusára.

Oroszországgal, illetve Ukrajnával kapcsolatos hír volt a hétvégén, hogy vasárnapra virradóra is iráni drónokkal támadták az oroszok Ukrajna városait, köztük első helyen Kijevet, miközben Olaf Scholz azt mondta, hogy beszélni fog Putyinnal, de valamit neki is lépni kell.

Írtunk arról is, hogy Örményország és Azerbajdzsán meg tudott a egyezni békeszerződésük alapelveiben, de az örmények fogolycserét akarnak és további azeri támadásoktól tartanak.

És hétfőre virradó éjszaka dőlt el, hogy az ultraradikális populista libertariánus Javier Milei megnyerte az argentin elnökválasztást. Ennek jelentőségéről még biztosan fogunk külön cikkekben foglalkozni, addig is ajánljuk a választás első fordulója elé írt portrécikkünket.

Hír volt még, hogy

és írtunk hosszabban is arról a bizonyos fehér műanyag székről, amiből csak Európában egymilliárd darabot adtak el!

Podcastok

Miért gondolja Orbán Viktor, hogy a média egy embertelenül veszélyes gépezet? Miért készült el a Valótlanul? Mit kérdeztünk Rogán Antaltól a témában? Podcast a 444 filmjéről. És volt persze új Borízű is, itt hallgatható.

Sneakerheadek és hypebeastek

Osama Bin Laden órája, Cowboy-kalap, porcelán gumiszandál, felemás cipő, fordított Nike logó és a cipőmániás külügyminiszter, aki találkozik az utódjával, a Z generációs apostollal. Matula bácsi a Budapest Sneakernessen járt.



Foci

photo_camera Jovetics, a montenegrói csapatkapitány fejel. Nem ő volt a gólszerző, csak a gólpasszt adta, pontosabban fejelte. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Hazai pályán 3-1-re verte Montenegrót a magyar válogatott, ezzel eldőlt, hogy csoportelsőként jutott tovább a csoportjából, és kiemelt helyről várhatja az Eb-sorsolást. A csapathoz kapcsolódó hír, hogy Marco Rossi pontosított: belefér számára, hogy valaki ne támogassa a válogatottat, de az más, ha ellene szurkol

Gasztro

Véletlenül leteszteltük a fogkrémízű hullarudit.

Film

A Verzió Filmfesztiválon mutatják be Somogyvári Gergő dokumentumfilmjét, a Fanni kertjét, ami épp annyira szól a kirekesztettségről, mint az elfogadásról. Fannit transzneműsége miatt sehol sem fogadják el, a hajléktalanok között mégis otthonról lel.