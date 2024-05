Magánemberek, olcsó ruhák, magyar űrhajósok – napindító hírlevél nem csak SMS-ben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Másfél héttel a választások előtt, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezekkel:

Az SMS-en kívül nem sok mindenre vagyok képes az informatikában, de a hozzáértő kollégáim azt mondták, megtettek mindent, hogy meg legyünk védve – mondja Szijjártó Péter, akinek ismét feltettük kérdéseinket a minisztériuma ellen elkövetett orosz titkosszolgálati kibertámadásról. Kapcsolódó hír, hogy az orosz hekkertámadás miatt rendkívüli parlamenti ülést hívnak össze az ellenzéki pártok, amit Kövér péntek este nyolcra szervezne meg. Közben pedig leszavazták a kormánypárti tagok, hogy Szijjártót kínai ügyekről kérdezhessék a Külügyi Bizottságban.

Másfél hét van hátra a választásokig, így nem meglepő módon sűrűsödnek a kampánnyal és az esélyekkel foglalkozó anyagaink is. Kedden írtunk arról, hogy Orbán lényegében bejelentette a Kubatov-lista élesítését. Azaz változik a Fidesz eddig bevált kampánystratégiája, lemondanak a bizonytalanokról, és csak a Fidesz-tábor tagjait keresik meg. Kedd reggel interjút közöltünk Lakner Zoltánnal, és a politológus arról beszélt a 444-nek, hogy egy nyamvadt benzinársapkája sem maradt a botrányok sújtotta Fidesznek, mégis a DK és a kispártok lehetnek a választások igazi vesztesei, és ezt nagyrészt maguknak köszönhetik.

És írtunk arról is, hogy még ha nagyot nyer is Karácsony, a mostani számok alapján nagyon kemény öt év várhat rá Budapest élén. Ugyanis akárhogy hívják a főpolgármestert, és akárhány százalékát söpri be a szavazatoknak, a város irányításához közgyűlési többség kell. A Lakmusz annak nézett utána, hogy kimaradtak az elmúlt évek kormányzati pénzelvonásai Szentkirályi Alexandra Budapest pénzügyeit firtató kampányvideójából.

Gőzerővel megy tovább a háborúzós kampány is, a CÖF teherautóra szerelt hangszórókkal tervezi riogatni a vidéki településeket, a Jászságban pedig szavazási kisokost kaptak a párt szavazói, hogy biztosan oda menjen az az x, ahova kell.

Közben Gyurcsány még az eddigieknél is hevesebben ment neki Magyar Péternek, tőről metszett fideszes politikusnak nevezve őt, és írtunk arról is, hogy a Mentőszolgálatnál még keresik a Magyar Péter-botrány felelősét, valamint hogy kocsmázni hívja a budapesti fiatalokat a Tisza listavezetője.

A magyar miniszterelnök a szélsőjobb referenciapontja, de a nagyobb játékosok jobban érvényesülnek nála. Viszont a Fidesz oroszbarát álláspontja az ECR egyik jelenlegi vezető pártjának sem elfogadhatatlan, ameddig az orbáni provokációk egy bizonyos szint alatt maradnak, és az új Bizottság valószínűleg nem nyomja majd annyira Magyarországot. Interjú Hegedűs Dániellel, a German Marshall Fund elemzőjével.

És Ács Dániel véleménycikkében írt arról, hogy a magyar kormány a nevünkben Ukrajna, Hegyi-karabah, Gáza után Srebrenica ügyében is szembemegy az alapvető emberséggel és civilizációs normával, már a népirtás sem számít tabunak. És ez nem csupán Orbán Viktor felelőssége, hanem mindannyiunké.

Testközelből néztük meg az olcsó ruhák 3100 négyzetméteres szentélyét. A Primark megnyitója először DK-gyűlésnek nézett ki, pár órával később viszont kiderült, hogy ez már maga a pokol. És ott voltunk kedden az új magyar űrhajós, Kapu Tibor bemutatkozásán is, amit a külügybe szerveztek, és amin a magyar kutatói hálózat elnöke az alienek vallásosságáról beszélt, miközben Farkas „Berci” Bertalan hallgatott, mint az ecetes hering.

Lassan, de érkeznek a céges beszámolók, így írtunk már arról, hogy csúnyán veszteséges a lízingcég, ami Mészárosék luxusjachtját birtokolja, és hogy Pintér Sándor volt üzlettársai 9 milliárd forintot vettek ki a biztonsági cégükből.

És hír volt még itthonról, hogy

A fronttól több mint 1800 kilométernyire, az ázsiai-európai határnál mért csapást orosz radarállomásra egy ukrán drón, közben a lengyel külügyminiszter nem zárná ki, hogy küldjenek csapatokat Ukrajnába, bár részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban, míg az ukrán főparancsnok jóvá hagyta, hogy francia kiképzők érkezzenek az országba. A Deutsche Welle riportjából pedig kiderül, hogy milyen nehézségeket okoz az emberhiány az ukrán hadseregben.

És miközben kiderült, hogy Szijjártó Péter ismét Belaruszba látogat, hír volt a régióból, hogy lengyel katonát késelt meg egy illegális bevándorló a lengyel-belarusz határon, és a lengyel belügyminiszter-helyettes szerint a belarusz titkosszolgálat támogatja a tömeges határsértést, és hogy Grúziában az elnöki vétó ellenére is elfogadták a grúz ügynöktörvényt.

Az izraeli hadsereg kedden már átvehette az irányítást Rafah központjában, aznap, amikor Spanyolország, Írország és Norvégia is elismerte az önálló palesztin államot.

És hír volt még a világból, hogy Ferenc pápa sértő megjegyzést tett a melegekre egy zárt ajtós megbeszélésen, majd miután ez kiszivárgott, délutánra bocsánatot kért, egy püspök szerint csak tréfásan próbálta használni a buzulás kifejezést.

A 2024-es bringaszezon első fele emberemlékezet óta a legfurább volt, nagyon sok bukással és két versenyző nyomasztó fölényével. Mit csinált jól Valter azokban a hónapokban, amikor övé volt a világ legpechesebb csapata? Mit nem? És mit hozhat a jövő?

Sporthír volt még, hogy Csipes bocsánatot kért, Kozák elfogadta, és hogy bivalyerős dániai csoportban próbálkozhat a világelitben maradással jövőre a magyar jégkorong-válogatott.

Kedden a Qubit arról írt, hogy valóra vált a gyógyszerkutatók álma: a Google új algoritmusa, az AlphaFold3 már hatóanyagok modellezésére is képes.