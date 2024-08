A világ legkiválóbb tapasztalatszerzése

Jó reggelt kívánok ezen a piros napon! Ez megint a 444 reggeli hírlevele, benne – a nyári szünetekre való tekintettel – az elmúlt két nap legfőbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

SZUVERENITÁS*

Az Átlátszó megírta, hogy magánszemélyek bankszámláiról is kimutatásokat kért a Szuverenitásvédelmi Hivatal, Lánczi Tamás idén március végén összesen hat állami szerv és köztestület vezetőjének küldött hasonló kérésekkel teli levelet. Az MNB azt állítja, még nincs megállapodása a Szuverenitásvédelmi Hivatallal, ha pedig lesz, akkor betartják majd a jogszabályokat. Péterfalvi Attila pedig közölte, hogy a NAIH-nak nincs együttműködési megállapodása a hivatallal, de kaptak már megkeresést szuverenitási kérdéseket felvető ügyekkel kapcsolatban.

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás/444

Stratégiai megállapodást kötött az RTL és a 4iG, ezzel a NER szuperprojektje és a független tévézés utolsó országos csatornája került közelebb egymáshoz.

Sulyok Tamás köztársasági elnök verset szavalt a Balatonnál, és erről három nap után sem számolt be egyetlen újság sem.

GAZDASÁG

184 közbeszerzésnél is csak 1, azaz egyetlen eurócent különbség volt az árak között, további 201 tételnél semmi: az EU-pénzből így felépült „látogatóközpontban” végül a Fidesz bérelt irodát, 83 m2-t havi 55 ezer forintért, rezsivel.

A fideszes Bánki Erik, akinek a vagyonnyilatkozata szerint Ürömön van az egyetlen ingatlana, fél év alatt 2,4 millióért tankolt: a 199 képviselőből 119 használta a benzinkártyáját az idei első félévben, csak kormánypártiak vannak a top 10-ben.

photo_camera Bánki Erik érkezik a Fidesz frakcióülésére Balatonalmádiba 2024. február 21-én. Fotó: Németh Dániel/444

Fejenként 100 ezret kapnak a határon túli iskolások a magyar kormánytól, a Magyarországon élő családok pedig megkapják előre augusztus végén a szeptember elején esedékes családi pótlékot.

HÁBORÚK

Volodimir Zelenszkij azt mondta, az ukrán hadsereg 74 települést tart ellenőrzése alatt orosz területen. Az oroszok egy olyan kurszki járást is evakuálnak, ami nem határos Ukrajnával. Helyszíni tudósítások szerint a kurszkiak nem értik, hova tűnt orosz állam.

photo_camera Otthonukat elhagyó kurszki nyugdíjasok Fotó: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY/Anadolu via AFP

Az orosz haditengerészetet arra is kiképezték, hogy nukleáris töltetű rakétákkal nyugat-európai célpontokat támadjon, és a kiszivárogtatott dokumentumok alapján Oroszország a kaukázusi és csendes-óceáni hadviselésre is felkészült.

A békemisszió látványosan megbukott, Magyarország kikerül a biztonságpolitikai tengelyből, mégis szeretnénk résztvenni Ukrajna újjáépítésében – mondja Fedinec Csilla, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója.

A Hamásznak elege van a tárgyalásokból, gyakorlatban is megvalósuló fegyverszünetet akar.

Az USA tengeralattjárót és repülőgép-hordozót küld a Közel-Keletre Izrael védelmére.

KÜLFÖLD

Nagy utat járt be Elon Musk, mire Trump támogatója lett: a Tesla vezére úgy gyalázza az állami támogatásokat, hogy közben a cége nagyban épít ezekre, most pedig olyan elnökjelöltet támogat, aki már sokat beszélt az elektromosautó-ipar visszaszorításáról, bár most nem találja a ritmust a kampánya.

photo_camera Fotó: MICHAEL CIAGLO/Getty Images via AFP

Megvádolták gyilkossággal Banglades szökésben lévő miniszterelnökét, Sejk Haszinát, aki a múlt héten hagyta el az országot a heves tüntetések miatt.

SPORT

A világ egyik legkiválóbb utánpótlásműhelyének nevezett felcsúti fociakadémia látogatást tett Salzburgban, és nem pont az lett a meccsek eredménye, amire a világ egyik legkiválóbb akadémiájától számítani lehetne: három meccsen 1-17-es gólkülönbség, de az edzők szerint tapasztalatszerzésnek kiváló volt.

photo_camera Fotó: Döme László Balázs

Vádat emeltek egy Vas megyei kapus ellen, aki meccs közben leütötte a bírót: kiállították a fiát, aztán kapott egy sárga lapot, és ezt már nem bírta.

* „Ha magadnak választasz életet, az mindig sebezhetőséget is jelent.”