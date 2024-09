Hétvégi olvasnivalók megadásról, hibákról, autokratákról és józanságról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb, esetleg szórakoztatóbb nagyobb anyagaival. Eseménydús hét volt mögöttünk, mint az rögtön látszódni is fog. Többféle hírlevelünk is van, itt lehet feliratkozni rájuk.

Orbánok

A közéleti beszélgetőműsorok lelkes rajongója, Herczeg Márk kollégánk érdeme volt a héten, hogy rátalált a beszélgetésre, melyben Orbán Viktor politikai igazgatója (?), Orbán Balázs kifejtette: Magyarország Ukrajnával ellentétben nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben. Miután beszámoltunk erről, Orbán Balázs próbálkozott ugyan azzal, hogy csak kiforgatják a szavait, de ez annyira nem volt meggyőző, hogy másnap már főnöke, Orbán Viktor is a nyilvánosság előtt feddte meg.

A botrány nyomán megírtuk, milyen szerepeket tölt be jelenleg Orbán Balázs, és mivel napokon át olyan tempóban születtek a felháborodott, illetve mosdató szándékú posztok, összegyűjtöttük, hogyan söpört végig az Orbán Balázs-ügy a sajtón, és írtunk arról is, hogy mennyire rosszul fogadták Orbán megadós felvetését azok a tisztek, akiknek a képzése fölött épp Orbán Balázs bábáskodik. Valamint felmerült kérdésként, hogy egyáltalán, az orosz-ukrán háború esetében mire gondolhatott a miniszterelnök politikai igazgatója.

És kérdeztük a héten Orbán Viktort is. A múlt héten jelent meg a cikkünk arról, hogy az Orbán család bányájából szállítottak építőanyagokat a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához. Szerettük volna megtudni, hogy a miniszterelnök mit szól ehhez, de amikor összefutottunk vele, nagyon rövid választ kaptunk csak. Az Orbán család üzlete és Orbán Balázs mondatai előkerültek akkor is, amikor a Fidesz kommunikációs vezetőjét, Menczer Tamást kérdeztük egy biatorbágyi eseményen.

És ehhez a blokkhoz kapcsolódik az is, hogy összefutottunk Novák Katalin ex-köztársasági elnökkel, aki nem kívánt interjút adni a 444-nek, mert szerinte a magyar média inkorrekten viselkedett vele szemben.

Az élet itthon

Orbán Balázs sztoriján is túl történtek azért dolgok a hazai közéletben: Magyar Péter a közmédiában járt, Győrben végignéztük, ahogy botrányos körülmények között búcsúzott a közgyűléstől a leváltott fideszes polgármester, és megírtuk, hogy kitünteti a bukott fideszes polgármestert a bukott fideszes testület Gárdonyban egy héttel az új önkormányzat megalakulása előtt.

Ahogy azt is: az új kulturális miniszter személyesen lépett közbe, hogy Pintér Béla és más független társulatok ne kapjanak állami támogatást, illetve a csipogóügyre visszatérve összefoglaltuk, hogy mit is lehet tudni a libanonit tömeges robbantás rejtélyes magyar száláról, és megpróbáltuk megtudni (kevés sikerrel persze), hogy miért kell Németh Szilárd aláírása ahhoz, hogy a kormány támogatást adjon természeti károk elhárítására.

Ha már természeti károk: a héten teljesen levonult az árhullám a magyar folyókról, így megmutattuk, hogy milyen munka vár azokra, akik az árvíz után segítenek a helyszíneken, és elmentünk megnézni azt is, mit hagyott maga után az ár Szentendrén. Nem árvízhez, de folyóhoz kapcsolódott a héten az az anyagunk, melyben arról írtunk, hogy ijesztő mennyiségű mikroműanyagot mért a Tiszában és üledékében egy öt éven át tartó kutatás.

Gazdaság

Foglalkoztunk a héten azzal, hogy mit lehetett kiolvasni a kormány 130 pontos költségvetési intézkedéseiből, és arra jutottunk, hogy leginkább a tavaszi megszorítócsomagot. Ott voltunk emellett, amikor Orbán Viktor bemutatta a Nagy Tervét, amiről kiderült, hogy nagyjából ezt mutatta már be Kötcsén is, és írtunk arról is, hogy még sosem dolgozott ennyi külföldi Magyarországon, leginkább képzetlen ázsiaiak vannak a munkaerőpiacon. És megnéztük, hogy mi a helyzet a futárokkal, ahol az elmúlt években sokkal több lett a munka, jóval kevesebb pénzért.

A világ

A modern autokratákat rég nem világnézeti kérdések kötik össze, hanem a pénz, és a hatalom megtartásához szükséges eszközök: korunk diktátorai, Oroszországtól Iránig, felismerték, hogy akkor képesek megőrizni hatalmukat és vagyonukat, ha együttműködnek – többek között erről beszélt a 444-nek adott interjújában Anne Applebaum.

Az Egyesült Államokban a felmérések alapján Trump kaotikus szeptembere után Harris szorosan vezet, miközben természetesen már bőszen elemezgetik az oroszok, hogy mit hozna nekik Trump és mit Harris elnöksége. Megírtuk, hogy a libanoniak félnek a csipogós robbantások után, és Izraelnek pont ez volt a célja, valamint hogy hiába rekesztették ki, az AfD már áttört nyugatra, a hihetetlen német koalíciók korszaka jöhet. Részletesen foglalkoztunk azzal is, hogy Ferenc pápa hiába tett minden elődjénél többet az áldozatok védelmében, a belga miniszterelnök és Fülöp király szemtől szemben kérte számon rajta a papok szexuális visszaéléseit

És írtunk arról is, hogy hiába az elmúlt évek sneakermániája, a Nike látványosan nem kapta el a ritmust, ami miatt aztán új vezérigazgatója is lett a cégnek: az az Elliott Hill, aki 35 évvel ezelőtt gyakornokként kezdett a cégnél.

Podcast + tévé

Miért váltak annyira népszerűvé a különféle önsegítő könyvek, és hogyan függ össze az önismeret az olvasással? Mit tehetnek a szülők az okostelefon uralta világban, és miért fontos meséket mondani a gyerekeknek? Máté Gábor volt a Nem rossz könyvek podcast vendége, a beszélgetést ezúttal írott formában is közöltük.

És írtunk arról is, hogy újra elindult az RTL taktikai-pszichológiai-bűnügyi realitynek álcázott élőszereplős Cluedója, amiben Nagy Zsolt helyett most Molnár Áronnal próbálják behúzni a valóságshow-khoz nem szokott közönséget, de szerepel benne egy Fidesz-rajongó énekesnő is.

Qubit

A Qubit Live legutóbbi alkalmán Oroszországról és az orosz-ukrán háborúról volt szó. A kerekasztalbeszélgetés itt hallgatható vissza, de felkerült Rácz András, Sz. Bíró Zoltán és Orbán Krisztián előadása is.