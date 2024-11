Kifáradó narratívák, eltűnő épületek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a mögöttünk lévő hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Jelentősen, akár ezermilliárdokkal is megdrágulhat a Paks 2 beruházás, írtuk hétfő reggel, ha a parlament elé került törvényjavaslatra rábólint a rábólintásért tartott fideszes parlamenti többség.

A hétvégén Magyar Péter országjárásán Debrecenben járt, ahol földreformot ígért, miközben a belügy államtitkára „nem tart igényt” Magyar látogatásaira a gyermekotthonokban, amivel Magyar nem ért egyet, és megírtuk, hogy a fideszes Nézőpont „kikutatta”, hogy vissza kéne vonulnia a közélettől.

Gyermekotthonokkal kapcsolatos hír volt, hogy Pintér Sándor kifejtette, nem azt kell nézni, milyen állapotok uralkodnak egy otthonban, hanem hogy milyen nevelés folyik, és írtunk arról is, hogy az Országos Doktori Tanács oldalán nem elérhető Orbán Balázs tézise, már nem Gábor László az Origo felelős szerkesztője, Strasbourg elé vitték a II. kerületben megtámadott megtámadott antifasiszták ügyét, kihívót kapott Gyurcsány a DK-ban, menthetetlenül szétbarmolták a Tündérhegyi Pszichiátria védett épületét, Sulyok Tamás pedig posztolt egy videót arról, hogy az utcán megkérdezik az embereket, tudják-e, kicsoda a köztársasági elnök.

A hétvégén megint nagyot lépett előre a közbeszéd azzal, hogy Hadházy kurvaanyázására Lázár kifejtette, hogy ő szarból épít várat. A téma természetesen a vasút állapota volt, amihez kapcsolódott a hír, hogy elmaradt a színházi előadás Szombathelyen, mert az egyik színész a vonaton vesztegelt, és érdemes elolvasni a Qubit riportját is arról, hogy milyen állapotok várják a Lengyelországban vonatozókat.

Новая экономическая политика

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás/444

Új gazdaságpolitika egykor és most: ha már a fideszes kampányban pont ugyanazt a nevet sikerült kitalálni a gazdaság felvirágoztatásához, mint egykor Leninéknek, gondoltuk megnézzük, milyen hasonlóságok fedezhetőek fel a kettő között.

A világ

photo_camera Fotó: ARKADII BUDNITSKII/Anadolu via AFP

Szombaton megjelent interjúnkban Jarábik Balázs Ukrajna-szakértő többek között arról beszélt nekünk, hogy a világháború kockázatának kézzelfogható mivolta olyan ösztönző lehet, ami áttörheti az „Ukrajna mindenekfelett” hozzáállást. A háborúval kapcsolatban írtunk arról is a hétvégén, hogy az oroszok olyan rakétával támadtak Ukrajnára, amely ravasz módon jött létre, és most is ravasz célokat szolgál, hogy a francia külügyminiszter francia katonák bevetését sem zárta ki, miközben az oroszok Jemenből és elengedett hitelekkel próbálnak új embereket csábítani a hadseregbe, továbbá hogy nem sok jót ígér Ukrajnának Trump lehetséges különmegbízottja, és hogy az oroszok szerint az amerikaiak Tajvant felhasználva akarnak válságot előidézni Ázsiában.

Az Egyesült Államokban Donald Trump, miközben felhívta Orbán Viktort, befejezte kormánya jelöltjeinek kiválasztását, eldőlt például, hogy Soros György egykori pártfogoltja lehet a pénzügyminisztere, és Gorka Sebestyén visszatérést is bejelentették.

És írtunk arról is, hogy

Jugoszlávia

photo_camera Fotó: VLADIMIR ZIVOJINOVIC/AFP

Hiába tüntettek a megőrzéséért, november közepén kíméletlenül nekiálltak a belgrádi Jugoszlávia szálló bontásának. Pedig az épület történelme maga a szocialista Jugoszlávia történelme Titóval, Arkannal, Miloševićcsel, NATO-bombázással, politikai gyilkossággal.

Nem tudhatod

photo_camera Fotó: Fortepan

Az 1938-as fotón értelmiségi társaság látható, amely a Gül Baba utcában gyűlt össze, és hajnalig mulatott. Az egyik résztvevő, későbbi kultuszminiszter a háborúra készülő német kancellárt parodizálta, miközben zsidó barátai, köztük Radnóti Miklós, önfeledten kacagtak. Egy kép, ami alakította a Nem tudhatodot. És elkészült a videónk a kötet bemutatójáról, ahol Ott Anna beszélgetett a szerző Ács Dániellel, többek között arról, hogy A gyilkosok emlékműve, a Valótlanul és a Nem tudhatod is a hatalmi érdekből elkövetett, közösen dédelgetett hazugságainkról szól.

Tévé

photo_camera Fotó: TV2

A TV2 erősen trashhangulatú házasodós realityje továbbra is jól leképezi a társadalmunkat: vannak benne bűnözők, szélhámosok, kuruzslók, nyerészkedők és áldozatok is.

Újraindult a Legyen ön is milliomos! is, de mint megírtuk, nem nagyon követte az inflációt a TV2-n újjáélesztett műveltségi vetélkedő, ami most celebekkel és félcelebekkel tért vissza.

És volt Jeti Mozi is: Kis Anna dokumentumfilmje intim közelségből mutatja be problémás gyerekek élettörténetét, akik egy kísérleti tréningben vesznek részt egy dél-alföldi iskolában. A tréningben részt vevő tanárok célja, hogy felfejtsék, mi miatt motiválatlanok ennyire a tanulásra ezek a kamaszok.

A Deutsche Welle riportja pedig Becz Ritáról, Magyarország legjobb női hőlégballonosáról szólt. Kétgyermekes családanyaként méreti meg magát egy férfias sportágban, ahol a drága technikai felszereltségen legalább annyi múlik, mint a tehetségen.

Podcast

Volt szombaton Borízű is, egyelőre a hosszabb, előfizetőknek szóló verzió elérhető, kedden jön majd az ingyenes is.