Titkos pénzszórás a megszűnt országban

Jó reggelt kívánok a rekordmeleg hónap után! Újra itt a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele az elmúlt nap fontosabb cikkekkel. De előtte közszolgálat: éjjel válnak nyilvánossá a kórházi fertőzések adatai.
Titokban 500 milliárdot osztottak szét Orbánék a választás előtti hónapokban: az egyik legfőbb gond, hogy költségvetési forrásokról nem lehet törvény szerint titokban dönteni, így Orbánék törvénysértően jártak el, amikor kétezres határozatokkal osztogattak pénzeket.
Korrupciókutatók több ezer tendert néztek át, hogy kigyűjtsék a NER-es baráti cégek által elnyert megbízásokból a leggyanúsabbakat.
Varga Juditot, Novák Katalint és Kónya Endrét biztosan beidézi, de előtte még átnyálaz egy rakás iratot a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság.
Bóka János szerint Orbán a jövőben is meghatározó szereplője marad a Fidesznek: a Fidesz frakcióvezetője szerint kellő felhatalmazással akár azokat a szabályokat is átírhatnák, amik jelenleg kizárják, hogy Orbán 2030-ban újra kormányfő vagy parlamenti képviselő legyen.
Újra szavaztak a Független Közmédia Testület tagjairól, a szakmai jelöltek átmentek, az ellenzékiek nem.
Tiborcz István és Orbán Ráhel magyar rendszámú G-osztályú Mercedesszel közlekedik Londonban.
Véres tűzpárbajt vívtak egymással Kijevben a két legerősebb ukrán titkosszolgálat fegyveresei: összecsaptak az SZBU és a HUR ügynökei, a konfliktus az Ukrajna oldalán harcoló orosz önkéntes hadtest egyik parancsnokának állítólagos elrablása miatt robbanhatott ki, a háttérben Ukrajna erős embereinek ellentétei állhatnak.
Zelenszkij drónok ezreivel nullázná le a légi közlekedést Oroszország felett, Putyin minisztere azt állítja, mindenre fel vannak készülve: az ukrán elnök fenyegetése nem csak a légi közlekedésről szól, Kijev a drónháború új szakaszával az orosz hátország sebezhetőségét akarja fokozni.
A Magyarországra visszatérő Schiff András díszdoktori oklevelet kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől: a világhírű zongoraművész 2012 óta nem volt hajlandó Magyarország területére lépni, amíg Orbán Viktor volt a miniszterelnök, most viszont újra a Zeneakadémián ad koncertet.
Sebestyén Balázs a celebüldözős RTL-es műsorában felhívta Vitézy Dávidot, hogy segítséget kérjen tőle, napokkal azután, hogy a közlekedési miniszter különbuszokat intézett a műsorvezető hajógyári-szigeti DJ Oti-bulijára.
Szerinte kellő felhatalmazással akár azokat a szabályokat is átírhatnák, amik jelenleg kizárják, hogy Orbán 2030-ban újra kormányfő vagy parlamenti képviselő legyen.
Belejött a földrajzinév-bizottságosdiba, az Ontario-tó után a Hormuzi-szorost is átnevezné: Trump-szorosra.
Az izraeli kémszoftverrel figyelhették a korrupcióellenes mozgalom szervezőit és az ellenálló diákokat.
Nem tesz jót a forintnak sem az erősödő dollár és amerikai kötvényhozam, sem a dráguló olaj.
A civil szervezet üdvözli, hogy a BVOP új vezetése újra nyitottan áll a civil monitoringhoz, és az ombudsman is támogatja az együttműködés újjáélesztését.
A Pénzügyminisztérium és az alá tartozó intézmények is szerződést bontottak a Nagy Szilárd köréhez köthető irodával, és belső vizsgálatot indítottak. Egy 2022-es kormányrendelet alapján a bruttó 20 millió feletti szerződéseket Gulyás Gergely hagyhatta jóvá.
Saigon 1976-os eleste óta nem érkezett ennyi amerikai katona Pattayába egyenesen a frontról. A város eredetileg álmos halászfalu volt, de a vietnámi háború alatt ide küldték lazulós szabadságra az amerikai katonákat, ami megteremtette a világ egyik legismertebb szexturisztikai központját.
Az ukrán elnök fenyegetése nem csupán a légi közlekedésről szól: Kijev a drónháború új szakaszával az orosz hátország sebezhetőségét akarja fokozni.
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Szerencsejáték Zrt. volt csúcsvezetője sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta az információt. Helyette kiakadt, hogy megkeresték őt.
Demeter Szilárd múzeumainál kénye-kedve szerint nyert a felcsúti oligarcha, ugyanúgy, ahogy Rogán kommunikációs hivatalánál Balásy Gyula. Szíjj Lászlónak volt cége, aminek egy közbeszerzésen sem kellett versenyeznie. Korrupciókutatók több ezer tendert néztek át, hogy kigyűjtsék a NER-es baráti cégek által elnyert megbízásokból a leggyanúsabbakat.
Az egyik legfőbb gond, hogy költségvetési forrásokról nem lehet törvény szerint titokban dönteni. így Orbánék törvénysértően jártak el, amikor kétezres határozatokkal osztogattak pénzeket.
Úgy tűnik, egy balkormányos autóval szenvednek a brit utakon.
Csak akkor hajlandó feloldani a vétóját, ha Kijev előrelépést mutat fel az országban élő magyar kisebbség jogainak védelmében.
Összecsaptak az SZBU és a HUR ügynökei, a konfliktus az Ukrajna oldalán harcoló orosz önkéntes hadtest egyik parancsnokának állítólagos elrablása miatt robbanhatott ki, a háttérben Ukrajna erős embereinek ellentétei állhatnak.
Már maximum annyi vizet engednek ki Kiskörén, amennyi beérkezett Tiszalöknél. Szolnokon 100 ezer ember ivóívize kerülhet veszélybe. A Tisza vízhozama a városnál alig több mint a fele a tavaly augusztusi átlagnak.
A kegyelmi döntés súlya akkor lesz érthető, ha világossá válnak az előzményei, mondja az ügyet vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke. A fideszes alelnök szerint is meg kell hallgatni az igazságügyi tárca és a Sándor-palota munkatársait.
A 6 kiló margarinnak bezzeg csak a fele kellett nekik.
Ezek szerint legalább a korábban közpénzszázmilliókkal támogatott CÖF-CÖKA még létezik.
A két férfit a repülőtér közelében talált DNS-nyomok alapján azonosították. Ezeket egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon és egy fára rögzített antennán találták meg.
A szakmai szervezetek korábban azért tiltakoztak, mert a 3 civil tagot egy az egyházak és a Fidesz holdvara által dominált Közszolgálati Tanács javasolta. Most már nem volt baj velük.
A földi mobilhálózataikat egészítik ki ott, ahol nincs vagy csak korlátozott a lefedettség.
Egy spanyol rendőrségi jelentés szerint a júliusi tömeges határátlépés nem spontán akció lehetett: marokkói biztonsági emberek is segítették a mozgást.
Megnyitották a Széchenyi téren július elején lezárt parkolót. Viszont újabb helyeken lett pozitív a vizsgálat.
A tisztifőorvos szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság.
Napokkal azután, hogy a közlekedési miniszter különbuszokat intézett a műsorvezető hajógyári-szigeti DJ OTI-bulijára.
Augusztusban a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 fok volt.
Kaminski Fanny cégét több mint 4 milliárd forintért bízták meg közbeszerzési eljárás nélkül.
Azért van szükség minderre, hogy a bérek kifizetésének meglegyen a fedezete, ami havi szinten mintegy 3 milliárd forint.
A világhírű zongoraművész 2012 óta nem volt hajlandó Magyarország területére lépni, amíg Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Most viszont újra a Zeneakadémián ad koncertet.