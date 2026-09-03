Titkos pénzszórás a megszűnt országban

Jó reggelt kívánok a rekordmeleg hónap után! Újra itt a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele az elmúlt nap fontosabb cikkekkel. De előtte közszolgálat: éjjel válnak nyilvánossá a kórházi fertőzések adatai.

KORRUPCIÓ(GYANÚ)

Titokban 500 milliárdot osztottak szét Orbánék a választás előtti hónapokban: az egyik legfőbb gond, hogy költségvetési forrásokról nem lehet törvény szerint titokban dönteni, így Orbánék törvénysértően jártak el, amikor kétezres határozatokkal osztogattak pénzeket.

A rendőrség hűtlen kezelés gyanújával nyomoz Orbán közösségi médiás szerződései miatt. Fotó: Kristóf Balázs/444

Korrupciókutatók több ezer tendert néztek át, hogy kigyűjtsék a NER-es baráti cégek által elnyert megbízásokból a leggyanúsabbakat.

Az MNV 1,4 milliárdot fizetett a Nagy Márton testvéréhez köthető ügyvédi irodának, a kormányváltás után felbontották a szerződésüket.

Személyesen kapta el a gyömrői polgármester az iskolai menzáról lopó konyhás néniket, 6 kiló sajtból 0,9 maradt a gyerekeknek.

A HVG szerint külföldre költözhet Guller Zoltán, a NER prémium kádere.

BELFÖLD

Varga Juditot, Novák Katalint és Kónya Endrét biztosan beidézi, de előtte még átnyálaz egy rakás iratot a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság.

Fotó: Németh Dániel/444

Bóka János szerint Orbán a jövőben is meghatározó szereplője marad a Fidesznek: a Fidesz frakcióvezetője szerint kellő felhatalmazással akár azokat a szabályokat is átírhatnák, amik jelenleg kizárják, hogy Orbán 2030-ban újra kormányfő vagy parlamenti képviselő legyen.

Újra szavaztak a Független Közmédia Testület tagjairól, a szakmai jelöltek átmentek, az ellenzékiek nem.

A 610 centis határ alá süllyedt a vízszint Kiskörénél, Szolnokon negatív rekordot döntött a Tisza.

Összekeverték a mintákat a laborban, mégsem azbeszttel szennyezett a parkoló Nagykanizsán.

A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát.

9 év után újra beengedték a Magyar Helsinki Bizottságot egy börtönbe.

A CÖF–CÖKA szerint Magyarország lehet, hogy már nem is létezik.

GAZDASÁG

Tiborcz István és Orbán Ráhel magyar rendszámú G-osztályú Mercedesszel közlekedik Londonban.

A kormányváltás óta nem volt még ennyire gyenge a forint.

A 4iG bejelentette, hogy 2027-től elhozza Magyarországra Elon Musk Starlinkjét.

Karácsony Gergely létszámstopot rendelt el a főváros anyagi nehézségei miatt.

KÜLFÖLD

Véres tűzpárbajt vívtak egymással Kijevben a két legerősebb ukrán titkosszolgálat fegyveresei: összecsaptak az SZBU és a HUR ügynökei, a konfliktus az Ukrajna oldalán harcoló orosz önkéntes hadtest egyik parancsnokának állítólagos elrablása miatt robbanhatott ki, a háttérben Ukrajna erős embereinek ellentétei állhatnak.

Zelenszkij drónok ezreivel nullázná le a légi közlekedést Oroszország felett, Putyin minisztere azt állítja, mindenre fel vannak készülve: az ukrán elnök fenyegetése nem csak a légi közlekedésről szól, Kijev a drónháború új szakaszával az orosz hátország sebezhetőségét akarja fokozni.

A Vučić-rendszer ellen tüntető diákokat is Pegasussal figyelték meg Szerbiában.

A német hatóságok szerint egy belarusz–orosz és egy lett–orosz kettős állampolgár követte el a lipcsei dróntámadást.

Marokkó szándékosan terelhette a ceutai migrációs hullámot Spanyolország felé.

Kikötött a thaiföldi szexközpontban a 250 napja úton lévő amerikai hadihajó.

Trump átnevezné a Hormuzi-szorost is: Trump-szorosra.

KULTÚRA

A Magyarországra visszatérő Schiff András díszdoktori oklevelet kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől: a világhírű zongoraművész 2012 óta nem volt hajlandó Magyarország területére lépni, amíg Orbán Viktor volt a miniszterelnök, most viszont újra a Zeneakadémián ad koncertet.

Schiff András zongoraművész, miután átvette díszdoktori oklevelét Farkas Gábortól, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a budapesti intézményben 2026. szeptember 2-án. Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Sebestyén Balázs a celebüldözős RTL-es műsorában felhívta Vitézy Dávidot, hogy segítséget kérjen tőle, napokkal azután, hogy a közlekedési miniszter különbuszokat intézett a műsorvezető hajógyári-szigeti DJ Oti-bulijára.