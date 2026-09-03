Titkos pénzszórás a megszűnt országban

reggel 4

Jó reggelt kívánok a rekordmeleg hónap után! Újra itt a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele az elmúlt nap fontosabb cikkekkel. De előtte közszolgálat: éjjel válnak nyilvánossá a kórházi fertőzések adatai.

KORRUPCIÓ(GYANÚ)

Titokban 500 milliárdot osztottak szét Orbánék a választás előtti hónapokban: az egyik legfőbb gond, hogy költségvetési forrásokról nem lehet törvény szerint titokban dönteni, így Orbánék törvénysértően jártak el, amikor kétezres határozatokkal osztogattak pénzeket.

A rendőrség hűtlen kezelés gyanújával nyomoz Orbán közösségi médiás szerződései miatt.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Korrupciókutatók több ezer tendert néztek át, hogy kigyűjtsék a NER-es baráti cégek által elnyert megbízásokból a leggyanúsabbakat.

  • Az MNV 1,4 milliárdot fizetett a Nagy Márton testvéréhez köthető ügyvédi irodának, a kormányváltás után felbontották a szerződésüket.
  • Személyesen kapta el a gyömrői polgármester az iskolai menzáról lopó konyhás néniket, 6 kiló sajtból 0,9 maradt a gyerekeknek.
  • A HVG szerint külföldre költözhet Guller Zoltán, a NER prémium kádere.

BELFÖLD

Varga Juditot, Novák Katalint és Kónya Endrét biztosan beidézi, de előtte még átnyálaz egy rakás iratot a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság.

Fotó: Németh Dániel/444

Bóka János szerint Orbán a jövőben is meghatározó szereplője marad a Fidesznek: a Fidesz frakcióvezetője szerint kellő felhatalmazással akár azokat a szabályokat is átírhatnák, amik jelenleg kizárják, hogy Orbán 2030-ban újra kormányfő vagy parlamenti képviselő legyen.

Újra szavaztak a Független Közmédia Testület tagjairól, a szakmai jelöltek átmentek, az ellenzékiek nem.

  • A 610 centis határ alá süllyedt a vízszint Kiskörénél, Szolnokon negatív rekordot döntött a Tisza.
  • Összekeverték a mintákat a laborban, mégsem azbeszttel szennyezett a parkoló Nagykanizsán.
  • A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát.
  • 9 év után újra beengedték a Magyar Helsinki Bizottságot egy börtönbe.
  • A CÖF–CÖKA szerint Magyarország lehet, hogy már nem is létezik.

GAZDASÁG

Tiborcz István és Orbán Ráhel magyar rendszámú G-osztályú Mercedesszel közlekedik Londonban.

Fotó: kontroll.hu/Facebook
  • A kormányváltás óta nem volt még ennyire gyenge a forint.
  • A 4iG bejelentette, hogy 2027-től elhozza Magyarországra Elon Musk Starlinkjét.
  • Karácsony Gergely létszámstopot rendelt el a főváros anyagi nehézségei miatt.

KÜLFÖLD

Véres tűzpárbajt vívtak egymással Kijevben a két legerősebb ukrán titkosszolgálat fegyveresei: összecsaptak az SZBU és a HUR ügynökei, a konfliktus az Ukrajna oldalán harcoló orosz önkéntes hadtest egyik parancsnokának állítólagos elrablása miatt robbanhatott ki, a háttérben Ukrajna erős embereinek ellentétei állhatnak.

Fotó: X.com

Zelenszkij drónok ezreivel nullázná le a légi közlekedést Oroszország felett, Putyin minisztere azt állítja, mindenre fel vannak készülve: az ukrán elnök fenyegetése nem csak a légi közlekedésről szól, Kijev a drónháború új szakaszával az orosz hátország sebezhetőségét akarja fokozni.

KULTÚRA

A Magyarországra visszatérő Schiff András díszdoktori oklevelet kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől: a világhírű zongoraművész 2012 óta nem volt hajlandó Magyarország területére lépni, amíg Orbán Viktor volt a miniszterelnök, most viszont újra a Zeneakadémián ad koncertet.

Schiff András zongoraművész, miután átvette díszdoktori oklevelét Farkas Gábortól, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a budapesti intézményben 2026. szeptember 2-án.
Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Sebestyén Balázs a celebüldözős RTL-es műsorában felhívta Vitézy Dávidot, hogy segítséget kérjen tőle, napokkal azután, hogy a közlekedési miniszter különbuszokat intézett a műsorvezető hajógyári-szigeti DJ Oti-bulijára.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Bóka János szerint Orbán a jövőben is meghatározó szereplője marad a Fidesznek

Szerinte kellő felhatalmazással akár azokat a szabályokat is átírhatnák, amik jelenleg kizárják, hogy Orbán 2030-ban újra kormányfő vagy parlamenti képviselő legyen.

Herczeg Márk
POLITIKA

Trump most a kudarcai jelképét nevezné el saját magáról

Belejött a földrajzinév-bizottságosdiba, az Ontario-tó után a Hormuzi-szorost is átnevezné: Trump-szorosra.

Kolozsi Ádám
külföld

A Vučić-rendszer ellen tüntető diákokat is Pegasussal figyelték meg Szerbiában

Az izraeli kémszoftverrel figyelhették a korrupcióellenes mozgalom szervezőit és az ellenálló diákokat.

Kolozsi Ádám
külföld

A kormányváltás óta nem volt még ennyire gyenge a forint

Nem tesz jót a forintnak sem az erősödő dollár és amerikai kötvényhozam, sem a dráguló olaj.

Székely Sarolta
gazdaság

9 év után újra beengedték a Magyar Helsinki Bizottságot egy börtönbe

A civil szervezet üdvözli, hogy a BVOP új vezetése újra nyitottan áll a civil monitoringhoz, és az ombudsman is támogatja az együttműködés újjáélesztését.

Herczeg Márk
belföld

Az MNV 1,4 milliárdot fizetett a Nagy Márton testvéréhez köthető ügyvédi irodának, a kormányváltás után felbontották a szerződésüket

A Pénzügyminisztérium és az alá tartozó intézmények is szerződést bontottak a Nagy Szilárd köréhez köthető irodával, és belső vizsgálatot indítottak. Egy 2022-es kormányrendelet alapján a bruttó 20 millió feletti szerződéseket Gulyás Gergely hagyhatta jóvá.

Windisch Judit
gazdaság

Kikötött a thaiföldi szexközpontban a 250 napja úton lévő amerikai hadihajó

Saigon 1976-os eleste óta nem érkezett ennyi amerikai katona Pattayába egyenesen a frontról. A város eredetileg álmos halászfalu volt, de a vietnámi háború alatt ide küldték lazulós szabadságra az amerikai katonákat, ami megteremtette a világ egyik legismertebb szexturisztikai központját.

Szily László
külföld

Zelenszkij drónok ezreivel nullázná le a légi közlekedést Oroszország felett, Putyin minisztere azt állítja, mindenre fel vannak készülve

Az ukrán elnök fenyegetése nem csupán a légi közlekedésről szól: Kijev a drónháború új szakaszával az orosz hátország sebezhetőségét akarja fokozni.

Benics Márk
külföld

HVG: Külföldre költözhet Guller Zoltán, a NER prémium kádere

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Szerencsejáték Zrt. volt csúcsvezetője sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta az információt. Helyette kiakadt, hogy megkeresték őt.

Székely Sarolta
belföld

„Amikor a Mészáros és Mészáros Kft. megjelenik, 52 szerződésrészből 51-et nyer verseny nélkül” – listázták a leginkább korrupciógyanús közbeszerzési párosokat

Demeter Szilárd múzeumainál kénye-kedve szerint nyert a felcsúti oligarcha, ugyanúgy, ahogy Rogán kommunikációs hivatalánál Balásy Gyula. Szíjj Lászlónak volt cége, aminek egy közbeszerzésen sem kellett versenyeznie. Korrupciókutatók több ezer tendert néztek át, hogy kigyűjtsék a NER-es baráti cégek által elnyert megbízásokból a leggyanúsabbakat.

Haász János
gazdaság

Titokban 500 milliárdot osztottak szét Orbánék a választás előtti hónapokban

Az egyik legfőbb gond, hogy költségvetési forrásokról nem lehet törvény szerint titokban dönteni. így Orbánék törvénysértően jártak el, amikor kétezres határozatokkal osztogattak pénzeket.

Székely Sarolta
gazdaság

Tiborcz István és Orbán Ráhel magyar rendszámú G-osztályú Mercedesszel közlekedik Londonban

Úgy tűnik, egy balkormányos autóval szenvednek a brit utakon.

Herczeg Márk
külföld

A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát

Csak akkor hajlandó feloldani a vétóját, ha Kijev előrelépést mutat fel az országban élő magyar kisebbség jogainak védelmében.

Herczeg Márk
eu

Véres tűzpárbajt vívtak egymással Kijevben a két legerősebb ukrán titkosszolgálat fegyveresei

Összecsaptak az SZBU és a HUR ügynökei, a konfliktus az Ukrajna oldalán harcoló orosz önkéntes hadtest egyik parancsnokának állítólagos elrablása miatt robbanhatott ki, a háttérben Ukrajna erős embereinek ellentétei állhatnak.

Kolozsi Ádám
külföld

A 610 centis határ alá süllyedt a vízszint Kiskörénél, Szolnokon negatív rekordot döntött a Tisza

Már maximum annyi vizet engednek ki Kiskörén, amennyi beérkezett Tiszalöknél. Szolnokon 100 ezer ember ivóívize kerülhet veszélybe. A Tisza vízhozama a városnál alig több mint a fele a tavaly augusztusi átlagnak.

Szily László
időjárás

Varga Juditot, Novák Katalint és Kónya Endrét biztosan beidézi, de előtte még átnyálaz egy rakás iratot a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság

A kegyelmi döntés súlya akkor lesz érthető, ha világossá válnak az előzményei, mondja az ügyet vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke. A fideszes alelnök szerint is meg kell hallgatni az igazságügyi tárca és a Sándor-palota munkatársait.

Bódog Bálint
POLITIKA

Személyesen kapta el a gyömrői polgármester az iskolai menzáról lopó konyhás néniket, 6 kiló sajtból 0,9 maradt a gyerekeknek

A 6 kiló margarinnak bezzeg csak a fele kellett nekik.

Szily László
bűnügy

CÖF–CÖKA: Magyarország lehet, hogy már nem is létezik

Ezek szerint legalább a korábban közpénzszázmilliókkal támogatott CÖF-CÖKA még létezik.

Herczeg Márk
POLITIKA

A német hatóságok szerint egy belarusz–orosz és egy lett–orosz kettős állampolgár követte el a lipcsei dróntámadást

A két férfit a repülőtér közelében talált DNS-nyomok alapján azonosították. Ezeket egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon és egy fára rögzített antennán találták meg.

Herczeg Márk
külföld

Újra szavaztak a Független Közmédia Testület tagjairól, a szakmai jelöltek átmentek, az ellenzékiek nem

A szakmai szervezetek korábban azért tiltakoztak, mert a 3 civil tagot egy az egyházak és a Fidesz holdvara által dominált Közszolgálati Tanács javasolta. Most már nem volt baj velük.

Szily László
Média

A 4iG bejelentette, hogy 2027-től elhozza Magyarországra Elon Musk Starlinkjét

A földi mobilhálózataikat egészítik ki ott, ahol nincs vagy csak korlátozott a lefedettség.

Székely Sarolta
INTERNET

Marokkó szándékosan terelhette a ceutai migrációs hullámot Spanyolország felé

Egy spanyol rendőrségi jelentés szerint a júliusi tömeges határátlépés nem spontán akció lehetett: marokkói biztonsági emberek is segítették a mozgást.

Kolozsi Ádám
külföld

Összekeverték a mintákat a laborban, mégsem azbeszttel szennyezett a parkoló Nagykanizsán

Megnyitották a Széchenyi téren július elején lezárt parkolót. Viszont újabb helyeken lett pozitív a vizsgálat.

Herczeg Márk
Egészségügy

Csütörtök éjjel válnak nyilvánossá a kórházi fertőzések adatai

A tisztifőorvos szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság.

Székely Sarolta
Egészségügy

Sebestyén Balázs a celebüldözős RTL-es műsorában felhívta Vitézy minisztert, hogy segítséget kérjen tőle

Napokkal azután, hogy a közlekedési miniszter különbuszokat intézett a műsorvezető hajógyári-szigeti DJ OTI-bulijára.

Mészáros Juli
tévé

Sosem mértek ilyen meleg hónapot Magyarországon

Augusztusban a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 fok volt.

Herczeg Márk
klímaváltozás

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség Orbán közösségi médiás szerződései miatt

Kaminski Fanny cégét több mint 4 milliárd forintért bízták meg közbeszerzési eljárás nélkül.

Herczeg Márk
bűnügy

Létszámstopot rendelt el Karácsony Gergely a főváros anyagi nehézségei miatt

Azért van szükség minderre, hogy a bérek kifizetésének meglegyen a fedezete, ami havi szinten mintegy 3 milliárd forint.

Székely Sarolta
Budapest

A Magyarországra visszatérő Schiff András díszdoktori oklevelet kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől

A világhírű zongoraművész 2012 óta nem volt hajlandó Magyarország területére lépni, amíg Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Most viszont újra a Zeneakadémián ad koncertet.

Herczeg Márk
ZENE