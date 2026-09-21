Rossz szomszédi viszonyok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet. Lesz ma is parlament, természetesen a történésekről beszámolunk majd.

Az élet itthon

Illusztráció: Kiss Bence

Nem nagyon fifikás, de éppen az egyszerűsége miatt nagyon pofátlan családi csalásnak tűnik elsőre az az ügy, ami miatt letöltendő börtönbüntetést kért egy nyíradonyi volt házaspárra az ügyészség. Szimpla rokoni trükközésnél azonban jóval többről van szó, egy egész várost, sőt egy választókerületet átszövő ügyről, aminek egy kicsi szeletét ezzel elkezdték feltárni a nyomozók. Ezt a történetet mutatja be hétfő reggel megjelent cikkünk.

Szombaton elmentünk Magyar Péter újraindult országjárásának pécsi állomására, ahol látszott, hogy a párt támogatói nagyon várják az elszámoltatást, Magyar pedig Mészáros Lőrincen és Várkonyi Andreán poénkodva beszélt a vagyonvisszaszerzésről, de másnapi posztja is a milliárdos házaspárról szólt. Írtunk arról is, hogy a miniszterelnök a hétvégén Szekszárdon is járt, ahol lefröcskölték.

A múlt héten a kormány közzétette 220 oldalas gyermekvédelmi jelentését. Videón mutattuk be, milyen indulatokat váltott ki ez a parlamentben, hosszú cikkben elemeztük, mit lehet tanulni ebből a szövegből, és a hétvégén szakértőket kérdeztünk arról, mit jelent számukra ez a diagnózis, valamint tíz idézetet is közöltünk a dokumentumból: olyan adatokat és megállapításokat, amelyek mögött emberi drámák és pusztító politikai döntések állnak.

A hétvégén emellett Molnár Áron dokumentumokkal mutatta be, milyen cifra módon jutott NKA-támogatáshoz Bayer Zsolt, mire a fideszes publicista közölte, neki nem szólt soha senki, hogy a meghiúsult könyvre kapott támogatást fizesse vissza, és bemutattuk azokat az ingatlanokat, melyeket az állam visszaszerzett az MCC-től. És hír volt még, hogy

Gulyás István pereli a közmédiát, Schiffer András lesz az ügyvédje

Putyin-pólót és orosz zászlót árult a vásárosnaményi vásárban a Mi Hazánk megyei közgyűlésben ülő képviselője,

Hadházy Ákos pedig arról írt, kizárták a nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, mert a Bánki Erikkel való személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Mi lesz a Terror Házából a NER bukása és Schmidt Mária menesztése után? Ezt a közel sem könnyen megválaszolható kérdést járta körül szombati cikkünk. A múzeum elé vasárnap fideszesek szerveztek tüntetést, azon is ott voltunk.

Világ

Az Egységes Oroszország székháza Moszkvában Fotó: IGOR IVANKO/AFP

A napokban zajlott a teljesen tétnélküli orosz választás, az utolsó napján pedig az eddigi legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát. A svéd választás végeredménye nyomán megírtuk, hogy lehet, hogy veszített a szélsőjobb, de a politikájuk nyert, a hútik közben már Rijádot lőtték, újabb tartományban nyerhetett az AfD, Észak-Korea két ballisztikus rakétát is kilőtt a keleti partjairól, és hogy az amerikai hadsereg majdnem háborúba keveredett Kínával, miután hamis hírszerzési jelentést generált nekik egy mesterséges intelligencia. És hír volt még a hétvégén, hogy

megállapodott Grönlandról az Egyesült Államok és Dánia

saját államfőjének kellett korrigálnia Fico NATO-kötelezettségekről szóló nyilatkozatát

hirtelen Marine Le Pen is felfigyelt rá, mekkora fenyegetést jelent Oroszország,

kiderült, hogy a Google AI-ja feltörte három cég rendszerét

és szombaton egyedül állt ki a színpadra Ed Sheeran, és elcsukló hangon mondta el, mit gondol Izraelről és Gázáról.

Jó dolgok

Fotó: Bankó Gábor/444

Interjút készítettünk Reisz Gáborral: többek között arról, hogy a VAN és a Magyarázat mindenre rendezője már abszolút elvesztette a hitét a demokráciában, aztán új filmje, a Földszint forgatása közepén megtörtént a kormányváltás, ő pedig szembesült azzal, hogy ez az alkotás jelentését is meg fogja változtatni. És ha már van új filmje, írtunk róla kritikát is.

Megnéztük az RTL új sorozatát, a Panelhősöket is, már csak azért is mert, az epizódokat pont kollégánk közvetlen szomszédjában fekvő lakásban forgatja a stáb, Gruevszki felbukkanása óta nem volt ekkora ingatlanpiaci véletlen, és megnéztük az új Resident Evil-filmet is.

És ha már budapesti lakások: 17 lakásban, nagyjából hetven rendezvényt, koncertet, színházi előadást, beszélgetést tartottak a Hova tova? lakásfesztivál keretein belül. Több helyszínt bejárva írtunk arról, hogy a fesztivál megszervezésébe egy rakás egyetemista fogott bele holland mintára, hamarosan meglepve konstatálták, hogy nem csak a barátaikat mozgatja meg az ötlet. És ha mindez nem lenne elég, végigmentünk Myriam Lefkowitz budapesti performanszsétáján, amin csukott szemmel fedeztük fel újra az utcákat.

Írtunk Virginia Evans levélregényéről: a sokat levelező nyugdíjas érzéseiről és emlékeiről szóló könyv váratlan nemzetközi siker lett, így hát nem tehettünk mást, mint hogy elolvassuk.

Podcast

Az eheti Borízű egyben a legutóbbi élőben, közönség előtt felvett epizód volt.