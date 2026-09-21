Rossz szomszédi viszonyok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet. Lesz ma is parlament, természetesen a történésekről beszámolunk majd.
Nem nagyon fifikás, de éppen az egyszerűsége miatt nagyon pofátlan családi csalásnak tűnik elsőre az az ügy, ami miatt letöltendő börtönbüntetést kért egy nyíradonyi volt házaspárra az ügyészség. Szimpla rokoni trükközésnél azonban jóval többről van szó, egy egész várost, sőt egy választókerületet átszövő ügyről, aminek egy kicsi szeletét ezzel elkezdték feltárni a nyomozók. Ezt a történetet mutatja be hétfő reggel megjelent cikkünk.
Szombaton elmentünk Magyar Péter újraindult országjárásának pécsi állomására, ahol látszott, hogy a párt támogatói nagyon várják az elszámoltatást, Magyar pedig Mészáros Lőrincen és Várkonyi Andreán poénkodva beszélt a vagyonvisszaszerzésről, de másnapi posztja is a milliárdos házaspárról szólt. Írtunk arról is, hogy a miniszterelnök a hétvégén Szekszárdon is járt, ahol lefröcskölték.
A múlt héten a kormány közzétette 220 oldalas gyermekvédelmi jelentését. Videón mutattuk be, milyen indulatokat váltott ki ez a parlamentben, hosszú cikkben elemeztük, mit lehet tanulni ebből a szövegből, és a hétvégén szakértőket kérdeztünk arról, mit jelent számukra ez a diagnózis, valamint tíz idézetet is közöltünk a dokumentumból: olyan adatokat és megállapításokat, amelyek mögött emberi drámák és pusztító politikai döntések állnak.
A hétvégén emellett Molnár Áron dokumentumokkal mutatta be, milyen cifra módon jutott NKA-támogatáshoz Bayer Zsolt, mire a fideszes publicista közölte, neki nem szólt soha senki, hogy a meghiúsult könyvre kapott támogatást fizesse vissza, és bemutattuk azokat az ingatlanokat, melyeket az állam visszaszerzett az MCC-től. És hír volt még, hogy
Mi lesz a Terror Házából a NER bukása és Schmidt Mária menesztése után? Ezt a közel sem könnyen megválaszolható kérdést járta körül szombati cikkünk. A múzeum elé vasárnap fideszesek szerveztek tüntetést, azon is ott voltunk.
A napokban zajlott a teljesen tétnélküli orosz választás, az utolsó napján pedig az eddigi legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát. A svéd választás végeredménye nyomán megírtuk, hogy lehet, hogy veszített a szélsőjobb, de a politikájuk nyert, a hútik közben már Rijádot lőtték, újabb tartományban nyerhetett az AfD, Észak-Korea két ballisztikus rakétát is kilőtt a keleti partjairól, és hogy az amerikai hadsereg majdnem háborúba keveredett Kínával, miután hamis hírszerzési jelentést generált nekik egy mesterséges intelligencia. És hír volt még a hétvégén, hogy
Interjút készítettünk Reisz Gáborral: többek között arról, hogy a VAN és a Magyarázat mindenre rendezője már abszolút elvesztette a hitét a demokráciában, aztán új filmje, a Földszint forgatása közepén megtörtént a kormányváltás, ő pedig szembesült azzal, hogy ez az alkotás jelentését is meg fogja változtatni. És ha már van új filmje, írtunk róla kritikát is.
Megnéztük az RTL új sorozatát, a Panelhősöket is, már csak azért is mert, az epizódokat pont kollégánk közvetlen szomszédjában fekvő lakásban forgatja a stáb, Gruevszki felbukkanása óta nem volt ekkora ingatlanpiaci véletlen, és megnéztük az új Resident Evil-filmet is.
És ha már budapesti lakások: 17 lakásban, nagyjából hetven rendezvényt, koncertet, színházi előadást, beszélgetést tartottak a Hova tova? lakásfesztivál keretein belül. Több helyszínt bejárva írtunk arról, hogy a fesztivál megszervezésébe egy rakás egyetemista fogott bele holland mintára, hamarosan meglepve konstatálták, hogy nem csak a barátaikat mozgatja meg az ötlet. És ha mindez nem lenne elég, végigmentünk Myriam Lefkowitz budapesti performanszsétáján, amin csukott szemmel fedeztük fel újra az utcákat.
Írtunk Virginia Evans levélregényéről: a sokat levelező nyugdíjas érzéseiről és emlékeiről szóló könyv váratlan nemzetközi siker lett, így hát nem tehettünk mást, mint hogy elolvassuk.
Az eheti Borízű egyben a legutóbbi élőben, közönség előtt felvett epizód volt.
A gyermekvédelemről szóló kormányzati jelentés túlmutat az eleve nagyon összetett témáján, és a magyar társadalom önképének, önismeretének fontos dokumentuma lehet. De van egy kis baj vele.
35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt utaltak volna Mészáros és Szíjj cégének, ha érvényben marad a koncessziós szerződés az autópályákra.
Egy csapat fiatal egyetemista rotterdami mintára kezdett lakásfesztivál szervezésbe, de útközben kiderült, hogy a baráti körükön kívül is rengetegen igénylik az ilyen programokat, ráadásul Budapest tele van alig ismert lakáskoncert helyszínnel és lakásszínházzal.
Évek óta húzódik az ügy, de a baranyai főügyész csak most jelezte az elfogultságát.
Phenjan annak ellenére folytatja a kilövéseket, hogy Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai kapcsolatok felélesztése érdekében jelentős gesztusokat tett Kim Dzsongunnak.
A totalitariánus terrort kellett volna bemutatnia, totális politikát csinált helyette és ideológiai hűbérbirtokot: az emlékezetpolitikai nagyvállalkozó kirúgása után végre ki lehetne találni, mi legyen az Andrássy út 60.-ból.
A fideszes publicista válaszolt Molnár Áron videójára, amely szerint Bayer két NKA-támogatást kapott, de egyikből sem az lett, mint amit ígért.
Azt mondja, soha nem kapott semmilyen írásbeli vagy hivatalos figyelmeztetést.
A mesterséges intelligencia segítségével készített jelentés arra jutott, hogy egy kínai hajó nukleáris fegyverprogramhoz szükséges alkatrészeket szállít a Közel-Keleten.
A Szekszárdi Szüreti Napokon.
Negyed évszázad kellett hozzá, de most készült egy olyan filmes feldolgozás a zombis játékfrencsájzból, aminek bármi köze van az alapanyaghoz. Mondjuk akkor már ennél egy picit jobb is lehetett volna. Spoilermentes kritika.
Trump szerint ezzel valóra váltak az Egyesült Államok álmai.
Még májusban, eddig titkolóztak.
Tíz idézet a kormány gyermekvédelmi jelentéséből: olyan adatok és megállapítások, amelyek mögött emberi drámák és pusztító politikai döntések állnak.
Ha nem áll le a szaúdi olajipar pusztítása, annak az eddiginél is nagyobb világgazdasági megrázkódtatás lehet a vége.
Amikor számon kérte ezt egy pár a sokadalomban, Putyint kezdte el éltetni Váradi Barna.
Myriam Lefkowitz performanszsétáján csukott szemmel fedezzük fel újra az utcákat: magassarkúk kopogása, autóhangok, virágillat, tompa csönd, fény és sötétség. Az is kiderül, miért politikai kérdés Kolumbiában vagy New Yorkban sétálni, és hogy reagálnak a biztonsági őrök két játszó felnőttre.
A VAN és a Magyarázat mindenre rendezője már abszolút elvesztette a hitét a demokráciában. Aztán új filmje, a Földszint forgatása közepén megtörtént a kormányváltás, ő pedig szembesült azzal, hogy ez az alkotás jelentését is meg fogja változtatni. Reisz Gábor a 444-nek adott interjújában elárulta: a vécén ülve tudta meg, hogy miniszteri biztos lesz a film produceréből, Petrányi Viktóriából, de mesélt arról is, miért tartotta elképesztően furcsa performanszoknak a Lázárinfókat.
Reisz Gábor a Földszintben arra vállalkozik, hogy Magyarország elmúlt 16 évét egyetlen budapesti társasház egyetlen délutánjába sűríti bele. Szerencsére ez a film legkevésbé érdekes része.
A téma házhoz jött: a miénkkel szembeni lakás az RTL új sorozatának forgatási helyszíne. Így élünk együtt mi, panelhősök és sótlan civilek. És az első két rész vajon milyen lett?
A gyermekvédelmi diagnózis a szakmának nem sok újat mond, de nyelvet ad a társadalomnak és kihangosítja a rendszerben nevelkedett fiatalok hangját.
Döntenek arról is, hogy visszakerüljön a fővároshoz több, a NER idején az V. kerületnek átadott közterület, például a Vörösmarty és a Széchenyi tér.
Orbán Viktor szökésben lévő szövetségese pénteken délelőtt bement az irodánk melletti lakásba. Megvártuk, míg kijön.
Levélregény egy sokat levelező nyugdíjas érzéseiről és emlékeiről – kit érdekel ez? A kérdés jogos, de inkább úgy kellene feltenni: miért tudott eladni ebből kétmillió példányt Virginia Evans, akit előtte húsz éven keresztül minden kiadó elhajtott?
A szlovák miniszterelnök előzőleg arról beszélt, hogy nem szeretné, ha Szlovákia részesévé válna valamilyen külföldi katonai konfliktusnak a NATO alapokmányának 5. cikkelye alapján. Pellegrini erre azt mondta, Szlovákiának nem szabad megkérdőjeleznie kötelezettségvállalásait.
A debreceni Arany Bikától a Gellért-hegyi óriástelekig: gigantikus ingatlanvagyon került szeptember elsejével az MCC-től a magyar államhoz. Megmutatjuk, milyen épületekkel lett gazdagabb az állam.
Az eredményeket arra használja majd Putyin, hogy minél több emberrel elhitesse: az orosz nép támogatja a háborúját.
A tapsokból is látszott, nagyon várják az elszámoltatást a tiszások. Magyar védelmet kért Unger Annának, az NVVH elnökének.
Még nem látszik, ki és milyen összetételű kormányt fog majd alakítani Svédországban. Tanulságokat mégse korai levonni, a legfontosabb kérdés pedig talán az, hogy joggal tapsol-e Nyugat-Európa a svéd szélsőjobb megtorpanásának?
Mecklenburg-Vorpommernben is győzött a szélsőjobb az exit poll szerint, de a szociáldemokraták jó szereplése miatt nincs esélyük kormányt alakítani, a CDU sose szerepelt ilyen gyengén. Berlinben a baloldal győzött.
Az Andrássy út 60. előtti kommunistázós, ávéházós demonstráción felszólalt Bayer Zsolt, Bencsik András, Menczer Tamás és a kirúgott főigazgató, Schmidt Mária is.
Egyszerre esett neki a palesztinpárti és a palesztinellenes tábor, és az összes kísérőzenésze otthagyta. Nagy nyomás volt rajta, hogy végre valljon színt.
Van, ami még az oroszbarát internacionálé kulcsfigurájának is sok: el a kezekkel az Auchantól!
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.
A nyírségi kiskirály Tasó László unokaöccse, Tasó János és Czifra Erzsébet faék egyszerűséggel nyúlták le Nyíradony fejlesztési pénzeit.
Az influenszer szerint Bayer nem csinálta meg, amit vállalt, nem fizette vissza, amit kellett volna, és Trianon helyett a 444-ről írt.
A gyermekvédelmi jelentés legsúlyosabb részleteit kérte számon a miniszterelnök a fideszes képviselőkön, rajtuk keresztül pedig Orbán Viktoron a parlamentben. A Fidesz szerint inkább az üzemanyag áráról kellene beszélni.