Hétvégi olvasnivalók választásokról, mamelukokról, széfekről és hasonlóakról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A hetet annak bemutatásával kezdtük, hogy a kormányváltás óta Orbán Viktor hogyan lökött környezetéből többeket is a busz alá, amikor saját érdekei így kívánták, elég jól bemutatva, mi is volt az egész rendszerének a lényege. Ehhez a cikkhez is szorosan kapcsolódott véleménycikkünk, melyben arról írtunk, hogy a speciális, erőszakmentes, csak hazudozásra épülő magyar autokrácia megbukása után, a letartóztatásokat látva felmerül egy érdekes kérdést: miért vinné el egyedül az a balhét, akinek valójában nincs mitől félnie?
Matolcsyék ügyében a héten annyi előrelépés történt, hogy kiadták az európai és a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, mi pedig megírtuk, hogy a volt jegybankelnök bizalmasai megpróbálták visszamenőleg visszacsinálni azt a szerződést, ami miatt Matolcsy Györgyöt letartóztatták, ahogy azt is, hogy az előzetesből is be kell vinni őt az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság ülésére. És szintén jegybankügyi értesülésünk volt, hogy a Varga Mihály vezette MNB-t érintő ügyekben is nyomoz a rendőrség, a titkosított beszerzés mellett egy 3 milliárdos bankgarancia ügyét is vizsgálják.
De ez a hét sem múlt el jelentős hatósági fellépés nélkül, hiszen rajtaütések történtek a lélegeztetőtgépes nyomozásban, és mi ennek nyomán arról írtunk, hogy akár 15,6 milliárd forintot is számon kérhetnek a hatóságok Orbán Viktor egykori „fürkészein és portyázóin”, akik közül az egyik már Balin üzemeltet egy óriáskereket. És ez volt az a hét is, amikor öt év letöltendő börtönre ítélték a fideszes Boldog Istvánt, valamint miután a bíróság szerint Seszták Miklós korábban 9 milliárd forintot tartott otthon a széfjében, megnéztük, mekkora macera ennyi pénzt elrejteni.
írtunk arról is, hogy jóval kisebb lehet az egészségügyi szakdolgozók béremelése a korábban ígértnél, és ezt több érintett is csalódottan vette tudomásul. És bár a cikkünkhöz feltett kérdésekre több mint egy hét alatt sem válaszolt érdemben a minisztérium, ahogy megjelent, a 444 Facebookján kommentben új részletekkel érkezett meg a miniszter. Magyar Péter és több miniszter cseh-magyar kormányülésen járt, ott voltunk a prágai sajtótájékoztatón, és elolvastuk a cseh hetilapot, amely bilincsbe vert Orbánnal a címlapján foglalkozott nagy terjedelemben a magyar belpolitikával. És ha mindez nem lenne elég, utánajártunk annak is, hogy hány turistát bír még el a rakpart.
Múlt hétvégén zajlott, de egész héten téma volt a szerbiai választás, amin egy két éve még nem is létező diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet. Helyszíni riportban írtunk a választás éjszakájáról és másnapjáról, interjúztunk Srdjan Cvijics kül- és biztonságpolitikai elemzővel a Balkán vértelen forradalmáról, megírtuk, hogy a vajdasági magyar politika urai is bukhatnak, és bemutattuk a gyászoló anyát, aki az elmúlt évek tüntetéseinek szimbólumává vált.
Szombat reggeli nagy elemzésünkben pedig a magyar és a szerb választáson történteket vetettük össze, és arra jutottunk, hogy ami a két országban történt, az túlmutat az előző évtized globális tüntetéshullámának kudarcán, és a jelen hiperpolitikai túlpörgésén is.
Ezen a héten választottak Izraelben is, és bár a beharangozó elemzésünkben megírtuk, miért hatalmas a tét, de egyelőre mégse látni, mi következik majd a választás után, ami patthelyzetet hozott. És választottak Brazíliában is, ahol nem kis meglepetésre Lula meg tudta nyerni a második fordulót, így ő maradhat az ország államfője. Valamint foglalkoztunk a franciaországi tüntetések és zavargások utóéletével is, megírtuk, hogy milyen mély gazdasági válság ágyazott meg a feszültségeknek.
Jövő héten is lesz fontos választás, a félidei az Egyesült Államokban, amin perpillanat nem a kormányzó republikánusoknak kedveznek az előrejelzések. Elemzésünkben megnéztük, hogy a 2024-es választáson Trump győzelméhez nélkülözhetetlen fekete és latino szavazók hogyan pártoltak el azóta a párt mellől.
Az elmúlt hónap fordulatokkal teli külpolitikai történéseiről beszélgettünk Takácsy Dorkával és Takács Márkkal, a Tyúkólban az volt a téma, hogy miért szorulnak ki a nők fontos tudományos területekről, és jelentkezett a Saját Tőke sorozat is, melyben Szendrői Gábor volt a vendég.
Nem teljesen elégedett a Tisza-kormány hozzáállásával az emberi jogokhoz Federico Borello, a Human Rights Watch (HRW) ügyvezető igazgatóhelyettese. A jogvédő a 444-nek adott interjújában többek között arról beszélt, hogy látogatása során sikertelenül próbált találkozót szervezni Magyar Péterrel, és azt is elárulta, mi lepte meg a legjobban a magyar kormánnyal kapcsolatban.
Átalakulóban vannak a férfi-női szerepek. Jó volna, ha valaki segítene a fiataloknak, de az előző kormányok LMBTQ-ellenes kampánya miatt nagyon nehezen jutnak be a prevenciós programok az iskolákba. Így viszont marad ez egyre szexistább, nőket tárgyiasító popkultúra meg a zavarba jött szülők. Minderről Sik Dorottyával, az ELTE Szociális Munka Tanszék oktatójával beszélgettünk.
Belefér-e a szólásszabadságba a holokauszt tagadása? Nem. Következő kérdés: jól dolgozza-e fel ezt a témát Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton színdarabja, amit Az eskü címen mutatnak be az Inga Tűzoltó Teátrumában? Nem. De mint kritikánkban megírtuk, nem azért, mert az első kérdésre is ugyanez volt a válasz.
Megszületett a Kelet-Európa'26 modell az autokratikus rendszerek megdöntésére? Bár a Tisza és a Diáklista győzelme sokban hasonlít, módszereik túlságosan különböznek ahhoz, hogy egységes receptről beszéljünk. A magyar és a szerb választási forradalom története ennél mélyebb kérdésekre ad választ abban a világban, ahol egyszerre jellemző a túlpörgő politika és a nyomasztó változatlanság.
Két teljesen különböző stílusú miniszterelnök, ráadásul Babiš jóban van Orbán Viktorral is, a két kormány együttműködése mégis szorosabb, mint valaha. Helyszíni beszámoló az első cseh-magyar kormányülésről Prágában.
A választás éjszakáján égtek a sátrak, másnap már a gyerekek játszottak a másfél éve verőlegények által elorozott parkban. Belgrádi riport a Vučić-rendszer bukása utáni eufóriáról, a visszafoglalt városról és a bizonytalan folytatásról.
Cseh könyv jelent meg az Orbán-rendszerről és bukásáról, a szerzője dedikáltatta is Magyar Péterrel Prágában. A könyvből közöltek egy részletet a Reflex című hetilapban, elolvastuk, akárcsak a Tisza-kormány első fél évét értékelő elemzést.
Az első fordulós vereség után Lula felrázta táborát, és megtörte a latin-amerikai baloldal vereségsorozatát. Ehhez kellettek Bolsonaróék rossz húzásai, és az is, hogy a közel 81 éves elnök elkezdett közösségi médiás videókat készíteni, hogy megszólítsa a fiatalokat.
A volt fideszes képviselő társaival településfejlesztési pályázatoknál választották ki, hogy kik nyerjenek, aztán azt is, hogy kik végezzék el a munkát. Mindezt kenőpénzért.
Nem tudjuk, Seszták Miklósnak mennyi ideje volt elrejteni az egyébként nem túl nagy helyet elfoglaló vagyont, de még a legegyszerűbb megoldás is izzasztó és időigényes, ha egyedül csinálja az ember.
A francia tüntetések és zavargások mögött mély gazdasági válság húzódik. Nem igaz, hogy a francia állam keveset költene az állampolgáraira, csak nagyon aránytalanul teszi, a fiatalok rovására. Közben a nemzetközi kötvénypiac büntetni kezdett, ami egy pusztító spirálba lökheti az országot.
Miért Ukrajnára haragszik Donald Trump, ha egyszer az iráni háború miatt népszerűtlen? Mi történik, ha az amerikaiak lekapcsolják a Starlinket a harctéren? Mi jöhet a szerb-orosz kapcsolatokban Vučić bukása után? Mit ígér Marine Le Pen a francia választóknak? Fordulatokkal teli volt az elmúlt hónap a nemzetközi politikában, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszéltük át a történtek tágabb kontextusát.
Egyesek szerint idén már túl sok volt a turista, fogyasztásmentes terekre van szükség. Mások szerint a folyamat megállíthatatlan, és a kérdés csak az, hogyan lehetne jobb minőségű turizmusunk. Abban a legtöbben egyetértenek, hogy jó lenne egy egységesebb vízió és egy alapos felújítás.
Régi harcostársak válnak áldozattá, hogy Orbán elkerülhesse a felelősségre vonást. Bajban ismerszik meg, hogy mi valójában a Fidesz: élőlánc a pártelnök körül.
Átalakulóban vannak a férfi-női szerepek. Jó volna, ha valaki segítene a fiataloknak, de az előző kormányok LMBTQ-ellenes kampánya miatt nagyon nehezen jutnak be a prevenciós programok az iskolákba. Így viszont marad ez egyre szexistább, nőket tárgyiasító popkultúra meg a zavarba jött szülők. Sik Dorottyával, az ELTE Szociális Munka Tanszék oktatójával beszélgettünk.
„Szándékosan megtévesztő írásbeli nyilatkozat”-ról és „indokolatlan túlárazás”-ról ír a feljelentő, aki szerint mintegy 3,3 milliárd forintos kár érte. Akárcsak a beszerzés miatti feljelentést, ezt is a Somlai Bálint-féle Raw-cégcsoport tette. Hamis tanúzás és hivatali visszaélés miatt folyik az eljárás.
Donald Trump a rasszista retorika ellenére a 2024-es elnökválasztáson a fekete és latino szavazók között is erősödni tudott, a republikánus stratégák pedig már hosszú távú politikai átrendeződésről beszéltek. Erről most már szó sincs, de a demokratáknak sincs miért megnyugodni.
Nyolc napja vártuk a minisztérium válaszát, nem jött. Megjelent a cikkünk, majd kommentben részletesen reagál Hegedűs Zsolt, habár nem tér ki minden részletre, például, hogy mi lesz az egészségügyi dolgozók pótlékjaival, vagy hogy miért nem egyeztetett alaposabban a tárca velük.
A szavazatok feldolgozásának 91 százalékánál fix, hogy marad a patthelyzet, hetekig tartó bizonytalanság jöhet.
Dijana Hrka a fiát veszítette el az újvidéki vasútállomáson történt szerencsétlenségben. Először csak igazságot szeretett volna szolgáltatni a fiának, aztán a tiltakozása óhatatlanul is politikai akcióvá vált.
A bizottság jövő csütörtökön tervezi meghallgatni az MNB volt és mostani elnökét az alapítványi botrány ügyében. A kényszerintézkedés alatt álló volt jegybankelnök sem mentesül a megjelenési kötelezettség alól.
Küzdelem az előítéletekkel és a diszkriminációval – nagyjából erről szól a nők jelentős részének élete a tudományban. Anyák, pályakezdők, elismert kutatók kerülnek hátrányba a nemük miatt. Miért szorulnak ki a nők fontos tudományos területekről?
Most a szerbek mutatnak példát demokráciából, miután egy diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet. Globálisan is példátlan történet, és kellett hozzá a magyar szál is: interjú Srdjan Cvijiccsel, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ vezetőjével.
Nem teljesen elégedett a Tisza-kormány hozzáállásával az emberi jogokhoz Federico Borello, a Human Rights Watch (HRW) ügyvezető igazgatóhelyettese. A jogvédő a 444-nek adott interjújában arról beszélt: látogatása során sikertelenül próbált találkozót szervezni Magyar Péterrel, és azt is elárulta, mi lepte meg a legjobban a magyar kormánnyal kapcsolatban.
A kormány 20-25 százalékos béremelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak. Most azzal szembesülnek, hogy nem lesz ennyi. Volt, aki sírva fakadt a bejelentés után, sokan a felmondást fontolgatják.
A szavazók többsége leváltaná azt a Netanjahut, akinek vezetésével az ország demokratikus hagyományai és nemzetközi megítélése egyaránt mélypontra jutottak. A választási matematika miatt azonban ez nem könnyű. Az ellenzéket csak a Netanjahu-ellenesség tartja össze, és szükségük lenne azokra az arab pártokra is, amikkel a kampány során kizárták az együttműködést.
A nyomozás során szükségessé vált a meghallgatásuk. A bíróság nem találta aránytalannak az elfogatóparancs kiadását.
Majer Bálint, akire nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, a napokban egy indonéz lapnak nyilatkozott strandokról és naplementékről. Egy olyan bűnűgyről van szó, amiben 15,6 milliárd forintos kárt okozhattak a magyar adófizetőnek az úgynevezett lélegeztetőgép-bizniszben résztvevő cégek.
A VMSZ azzal riogatott, hogy nélkülük vége a vajdasági magyarságnak, a magyarok nagy része mégis inkább az egyetemistákat választotta. Most a saját hatalmukért küzdenek, és már az új kihívójuk is megjelent.
Belefér-e a szólásszabadságba a holokauszt tagadása? Nem. Következő kérdés: jól dolgozza-e fel ezt a témát Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton színdarabja, amit Az eskü címen mutatnak be az Inga Tűzoltó Teátrumában? Nem. De nem azért, mert az első kérdésre is ugyanez volt a válasz.
Miért érdemes átmenni egy magyar KKV-ba? A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás Szendrői Gáborral beszélgetnek a multis karrierről, a KKV-król és a cégeladásokról.
Március 4-én lépett hivatalba az új jegybankelnök, egy március 5-i megállapodás visszaható hatállyal semmissé tette volna a közvagyont magánvagyonná alakító kölcsönszerződést. A cégbírósági dokumentumok között azonban nem találtuk nyomát, és ketten még napokig úgy viselkedtek, mintha mi sem történt volna.
A speciális, erőszakmentes, csak hazudozásra épülő magyar autokrácia különös utórezgéseit éljük. Az egymást követő letartóztatások pedig felvetnek egy érdekes kérdést: miért vinné el egyedül az a balhét, akinek valójában nincs mitől félnie?