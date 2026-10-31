Hétvégi olvasnivalók választásokról, mamelukokról, széfekről és hasonlóakról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

A fideszes mamelukok óriásit nevetnek Orbán Viktor poénján at Országgyűlésben 2024. február 26-án. Fotó: Németh Dániel/444

A hetet annak bemutatásával kezdtük, hogy a kormányváltás óta Orbán Viktor hogyan lökött környezetéből többeket is a busz alá, amikor saját érdekei így kívánták, elég jól bemutatva, mi is volt az egész rendszerének a lényege. Ehhez a cikkhez is szorosan kapcsolódott véleménycikkünk, melyben arról írtunk, hogy a speciális, erőszakmentes, csak hazudozásra épülő magyar autokrácia megbukása után, a letartóztatásokat látva felmerül egy érdekes kérdést: miért vinné el egyedül az a balhét, akinek valójában nincs mitől félnie?

Matolcsyék ügyében a héten annyi előrelépés történt, hogy kiadták az európai és a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, mi pedig megírtuk, hogy a volt jegybankelnök bizalmasai megpróbálták visszamenőleg visszacsinálni azt a szerződést, ami miatt Matolcsy Györgyöt letartóztatták, ahogy azt is, hogy az előzetesből is be kell vinni őt az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság ülésére. És szintén jegybankügyi értesülésünk volt, hogy a Varga Mihály vezette MNB-t érintő ügyekben is nyomoz a rendőrség, a titkosított beszerzés mellett egy 3 milliárdos bankgarancia ügyét is vizsgálják.

De ez a hét sem múlt el jelentős hatósági fellépés nélkül, hiszen rajtaütések történtek a lélegeztetőtgépes nyomozásban, és mi ennek nyomán arról írtunk, hogy akár 15,6 milliárd forintot is számon kérhetnek a hatóságok Orbán Viktor egykori „fürkészein és portyázóin”, akik közül az egyik már Balin üzemeltet egy óriáskereket. És ez volt az a hét is, amikor öt év letöltendő börtönre ítélték a fideszes Boldog Istvánt, valamint miután a bíróság szerint Seszták Miklós korábban 9 milliárd forintot tartott otthon a széfjében, megnéztük, mekkora macera ennyi pénzt elrejteni.

írtunk arról is, hogy jóval kisebb lehet az egészségügyi szakdolgozók béremelése a korábban ígértnél, és ezt több érintett is csalódottan vette tudomásul. És bár a cikkünkhöz feltett kérdésekre több mint egy hét alatt sem válaszolt érdemben a minisztérium, ahogy megjelent, a 444 Facebookján kommentben új részletekkel érkezett meg a miniszter. Magyar Péter és több miniszter cseh-magyar kormányülésen járt, ott voltunk a prágai sajtótájékoztatón, és elolvastuk a cseh hetilapot, amely bilincsbe vert Orbánnal a címlapján foglalkozott nagy terjedelemben a magyar belpolitikával. És ha mindez nem lenne elég, utánajártunk annak is, hogy hány turistát bír még el a rakpart.

A világ

Fotó: ALEKSANDAR JOVICIC/NurPhoto via AFP

Múlt hétvégén zajlott, de egész héten téma volt a szerbiai választás, amin egy két éve még nem is létező diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet. Helyszíni riportban írtunk a választás éjszakájáról és másnapjáról, interjúztunk Srdjan Cvijics kül- és biztonságpolitikai elemzővel a Balkán vértelen forradalmáról, megírtuk, hogy a vajdasági magyar politika urai is bukhatnak, és bemutattuk a gyászoló anyát, aki az elmúlt évek tüntetéseinek szimbólumává vált.

Szombat reggeli nagy elemzésünkben pedig a magyar és a szerb választáson történteket vetettük össze, és arra jutottunk, hogy ami a két országban történt, az túlmutat az előző évtized globális tüntetéshullámának kudarcán, és a jelen hiperpolitikai túlpörgésén is.

Ezen a héten választottak Izraelben is, és bár a beharangozó elemzésünkben megírtuk, miért hatalmas a tét, de egyelőre mégse látni, mi következik majd a választás után, ami patthelyzetet hozott. És választottak Brazíliában is, ahol nem kis meglepetésre Lula meg tudta nyerni a második fordulót, így ő maradhat az ország államfője. Valamint foglalkoztunk a franciaországi tüntetések és zavargások utóéletével is, megírtuk, hogy milyen mély gazdasági válság ágyazott meg a feszültségeknek.

Jövő héten is lesz fontos választás, a félidei az Egyesült Államokban, amin perpillanat nem a kormányzó republikánusoknak kedveznek az előrejelzések. Elemzésünkben megnéztük, hogy a 2024-es választáson Trump győzelméhez nélkülözhetetlen fekete és latino szavazók hogyan pártoltak el azóta a párt mellől.

Podcast/videó

Az elmúlt hónap fordulatokkal teli külpolitikai történéseiről beszélgettünk Takácsy Dorkával és Takács Márkkal, a Tyúkólban az volt a téma, hogy miért szorulnak ki a nők fontos tudományos területekről, és jelentkezett a Saját Tőke sorozat is, melyben Szendrői Gábor volt a vendég.

Interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Nem teljesen elégedett a Tisza-kormány hozzáállásával az emberi jogokhoz Federico Borello, a Human Rights Watch (HRW) ügyvezető igazgatóhelyettese. A jogvédő a 444-nek adott interjújában többek között arról beszélt, hogy látogatása során sikertelenül próbált találkozót szervezni Magyar Péterrel, és azt is elárulta, mi lepte meg a legjobban a magyar kormánnyal kapcsolatban.

Átalakulóban vannak a férfi-női szerepek. Jó volna, ha valaki segítene a fiataloknak, de az előző kormányok LMBTQ-ellenes kampánya miatt nagyon nehezen jutnak be a prevenciós programok az iskolákba. Így viszont marad ez egyre szexistább, nőket tárgyiasító popkultúra meg a zavarba jött szülők. Minderről Sik Dorottyával, az ELTE Szociális Munka Tanszék oktatójával beszélgettünk.

Színház



Fotó: Domonkos Attila/444 szerkesztés

Belefér-e a szólásszabadságba a holokauszt tagadása? Nem. Következő kérdés: jól dolgozza-e fel ezt a témát Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton színdarabja, amit Az eskü címen mutatnak be az Inga Tűzoltó Teátrumában? Nem. De mint kritikánkban megírtuk, nem azért, mert az első kérdésre is ugyanez volt a válasz.