Stadiongyász és két magyar abszurd

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes péntek reggelt! Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.



Trump koronavírusos

Donald Trump és felesége, Melania Trump is koronavírusosnak bizonyult, közölte az amerikai elnök a Twitteren. Mindketten karanténba vonulnak. Donald Trump 74 éves.



Stadiongyász

Csütörtökön úgy lehetett volna örülni a magyar focinak, mint a 2016-os Európa-bajnokság óta soha. Délután tartották annak a Bajnokok Ligája-csoportkörnek a sorsolását, ahova a Fradinak, az ország messze legnépszerűbb csapatának 25 év után sikerült bejutnia. Mivel továbbjutásra innét már minimális az esély, mindenki azt várta, hogy legalább igazán nagy csapatokkal mérkőzhessen meg a Ferencváros. És a szerencse velünk is volt, a Dinamo Kijev mellett Messi Barcelonáját és Cristiano Ronaldo Juventusát kapta ellenfélül a Fradi.

Nem sokkal később érkezett az újabb jó hír a magyar drukkereknek: az UEFA úgy döntött, hogy a BL-csoportmeccseken a stadionok újra fogadhatnak nézőket, befogadóképességük legfeljebb 30 százalékát kihasználva. Ami azt jelenti, hogy a Puskás Arénában még így is 20 ezren nézhetnék meg a világ legjobbjait.

Csak sajnos van egy kis gond: a vadonatúj, 190 milliárdos stadionban ugyan eddig csak 5 mérkőzést játszottak le, de már most le kell cserélni a gyepet, ezért itt focimeccset a következő hónapokban nem lehet rendezni. Marad a Fradi stadionja, ahol a 30 százalék olyan 7000 nézőt jelent, de ezek egy részét is a szponzorok által lefoglalt jegyek teszik majd ki. Így eshet meg, hogy az országban, ahol már egy évtizede tombol a stadionépítési őrület, pont akkor nem lesz megfelelő méretű aréna, amikor végre egyszer szükség is lenne rá.



Keményedés

Addig hisztiztünk a 444-en, hogy a magyar külpolitika képtelen világosan beszélni Belaruszról, hogy jól megkaptuk, és egy másik posztszovjet konfliktusba úgy beleálltak, hogy most meg a mi szavunk akadt el. A magyar kormány ugyanis a héten kirobban hegyi-karabahi örmény-azeri csetepatéban egészen nyíltan az utóbbiak mellé állt, közölve, hogy Magyarország kiáll Azerbajdzsán területi integritása mellett és a hivatalos budapesti álláspont szerint Hegyi-Karabah Azerbajdzsán határain belül fekszik. Nem mintha a baltás gyilkos kiadatása óta ez a következetes örményellenesség olyan nagy meglepetés lenne.

Máshol:

Hűvös nemzet

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Nagy nap volt 2020 október 1-e a magyar nemzet, különösen a magyar nemzet gyermekes részének életében: megkezdődött az oktatási intézményekbe behatolni próbáló kiskorúak lázának megmérése. A legtöbb esetben néhány méterről egy-két másodpercig a homlokukra irányított, érintésmentes hőmérőkkel. A börleszkszerű jelenetek nevetséges eredményeket hoztak, a 444 számtalan olvasója számolt be saját és gyermeke tapasztalatairól, és úgy tűnik, az egész országban szinte senkit sem küldtek haza. A mérések szerint a többség jóval a normálisnak mondott 36,5 fokos testhőmérséklet alatt van, sokan jóval alatta, és olyan is volt, akinek a gyereke a klinikai halál tüneteit mutatva mindössze 30,8 fokot tudott összehozni. Édes fiam, ma próbálj már meg melegebb lenni!

Csodálatos, félelmetes, abszurd Magyarország

Két friss sztori is megmutatta, hogy milyen hihetetlen helyen élünk. Az egyik tulajdonképpen egy történet csattanója: kiderült, miért gondolja balliberális lapnak a Kurucinfót a kormány médialemezője. Nos azért, mert „a kormánynak nincs jobboldali ellenzéke, a Kuruc viszont nem kormánypárti, vagyis ellenzéki, vagyis balliberális”. Vaslogika. Mint ahogy az is, hogy szerintük mesekönyvek ledarálása ellen felszólalni nem lehet keresztény-konzervatív dolog, és ezért a Nők Lapja is balliberális.

Ennél kevésbé megmosolyogtató annak a szabolcsi férfinak az esete, akit elmeorvosi vizsgálatra küldtek, mert közérdekű adatokat merészelt kérni. A Magyon élő férfinak választási bizottsági tagként feltűnt, hogy a faluhoz tartozó tanya elbontott házaiból emberek mentek szavazni, és erről kérdezte a falu jegyzőjét. De válasz helyett idézést kapott a gyámhivataltól, és kiderült, hogy a jegyző névtelen bejelentést kapott arról, hogy a férfi elmebeteg, ezért indította el a gyámhatóság a gondnokság alá helyezését.

További, jellegzetesen hazai hírek:

Covid-20

Fotó: OLIVIER HOSLET/AFP

Hogy valójában mennyire semmi értelme nincs az iskolák kapujában lázat mérni, azt Jakab Ferenc virológus magyarázta el egy meglehetősen elkeseredett hangvételű előadásban. Szerinte ha minden így marad, és komolyabb intézkedések nem történnek, akkor a következő hónapban drasztikusan emelkedni fog a fertőzésszám, nagyon gyorsan ki fogjuk meríteni az egészségügyi kapacitásainkat, és abból komoly baj lehet. Minden jel arra mutat, hogy helyzetelemzése nem pesszimista, hanem realista:

Jelenleg 12 intenzív ágyat tudnak működtetni a kiskunhalasi járványkórházban.

A rendőröknél 147, a katasztrófavédelemnél 21, a börtönökben pedig 99 koronavírusos van.

Müller Cecília szerint is 25 szociális intézményben van jelen a járvány.

Több válogatott kézilabdázó is koronavírusos, és az ilyen hírek mindig elgondolkodtatják az embert: vajon mik lennének ha a számok, ha a szélesebb társadalomban is ilyen lelkesen tesztelnének?

Tovább súlyosbítja a kilátásokat, hogy a környéken és Európában is egyre rosszabb a helyzet:

Nagyobb tál lencse

szfe színház- és filmművészeti egyetem vas utca Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Október 1-től elvileg már az új rezsimnek kellene irányítania az SZFE-t, de ez nem megy ilyen egyszerűen. A már két épületet elfoglaló hallgatók bejelentették, hogy továbbra sem engednek a követeléseikből, és most már az egyetem oktatói is sztrájkolnak. A rendszer most éppen pénzzel próbálja megtörni az ellenállást: kedden jelentették be, hogy megduplázzák az egyetem költségvetését, és Vidnyánszkyék azt is belengették, hogy megemelik a dolgozók fizetését, ha abbahagyják a sztrájkot. Mire ők azt mondták, hogy nem.

Közben nyílt egy újabb front is. Visszavonták a Magyar Filmakadémia éléről az SZFE rektorhelyettesének kinevezett Novák Emilt, lemondott az elnökség több tagja, Reisz Gábor pedig tiltakozásul egyszerűen kilépett.

Tamás Gáspár Miklós szerint az SZFE körüli helyzet olyan, mint Lengyelországban 1981-ben, amikor már csak a hadsereg tudta fenntartani a rendet, úgyhogy az optimisták kapaszkodhatnak abba, hogy akkor már csak 8 év.

Büszkeség

Hégető Honorka-díjat kapott kollégánk, Neuberger Eszter filmje. Az egyik legrangosabb magyar sajtódíjat a „Semmit nem jelentenek a megemlékezések a romagyilkosságok túlélőinek” című, Pivarnyik Balázzsal közösen még az Abcúgnak készített filmért kapta meg Eszter. Ebben a 2008-2009-es romagyilkosságok túlélőivel és legközelebbi hozzátartozóival beszélgettek arról, hogy miért tartják üresnek a romagyilkosság-sorozat tizedik évfordulóján tartott közösségi megemlékezéseket.