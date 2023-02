Kézfogások és csókok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Szokás szerint négyet külön is ajánlunk:

Miniszterek, taka van!

Megteszi a magyar kormány, amit az Európai Bizottság elvárt tőle, és a fideszes kormánytagok lemondtak az alapítványi fenntartásba átjátszott egyetemekben betöltött kuratóriumi posztjaikról, derült ki a csütörtöki kormányinfón. (Ha valakit valami megmagyarázhatatlan okból érdekelne, mi mindent mondott még el Gulyás Gergely, közvetítésünket itt tudja visszaolvasni.)

Nem ez volt az egyetlen lemondás a napokban: felülről érkezett kérésre otthagyta a Mi Hazánkat Nagy Zsolt, akiről a 444 írta meg, hogy úgy volt nemrég a szélsőjobboldali párt képviselőjelöltje, hogy pár napja orosz zászlót tartott a Munkáspárt rendezvényén.

A birtokunkba jutott hangfelvétel alapján írtunk arról, hogy Schadl György szemmel láthatólag otthon se volt túl jó véleménnyel a bírókról, feleségének gyalázta egyiküket, és írtunk arról is, hogy

A Qubit a nap folyamán írt arról, hogy bemutatták a másfél évig eltitkolt ifjúságkutatási eredményeket tartalmazó kötetet, aminek már a címe is rossz, valamint hogy mismásolt, semmitmondott, köntörfalazott Genfben a magyar küldöttség az ENSZ nőjogi bizottsága előtt, míg a Lakmusz annak járt utána, hogy ki keres vajon többet Magyarországon: az orvosok vagy Pintér Sándor.

A háború

Oroszország támadást indított Kelet-Ukrajnában, és megpróbálja áttörni a Kreminna városánál lévő védelmet, közölte csütörtökön a luhanszki régió kormányzója. Arról már mi is írtunk nemrég, hogy az oroszok nagyobb offenzívára készülhetnek februárban, hogy ez már annak a nyitánya-e, az napokon belül kiderülhet.

A csütörtöki nap kiemelt eseménye Zelenszkij brüsszeli útja volt: az ukrán elnököt kitörő tapssal fogadták az Európai Parlamentben, délután pedig a tagállami miniszterelnökökkel is találkozott. Taps ekkor is volt, bár Orbán Viktor látványosan kimaradt ebből. Szemben az EU-s tagállamok kormányfőinek többségével, Orbánról egy darabig nem is lehetett olyan felvételt látni, amin köszöntené az ukrán elnököt, végül aztán a magyar miniszterelnök rakott ki egyet oldalára. Arról is írtunk, hogy mennyire beszédes, Orbán stábja milyen fotót választott a történtek bemutatásához.

A nap folyamán Zelenszkij többek között arról beszélt, hogy több uniós ország is adna repülőgépeket Ukrajnának, valamint elmondta azt is, hogy Moldova leigázását tervezte Oroszország az ukrán lehallgatások szerint. Orbán ehhez képest helyszínen a béketábor! jelszavát vette elő, majd videóüzenetében arról beszélt, hogy meghallgatva Zelenszkijt, számára nyilvánvaló, hogy ez a háború el fog még húzódni egy darabig. Érintőlegesen kapcsolódik ehhez a blokkhoz, hogy közben Budapesten Orbán és Putyin csókját ábrázoló szobor bukkant fel a Duna partján.

A háborúhoz kapcsolódott a Létforgatag című podcastsorozatunk legújabb része is: Magyari Péter vendége ezúttal Csiki Varga Tamás biztonság- és védelempolitikai szakértő volt, és olyan kérdésekről beszélgettek, minthogy miért ad ennyi fegyvert a Nyugat Ukrajnának; mekkora a magyar külpolitika mozgástere, amikor szimpatizál Oroszországgal, de a nyugati szövetségi rendszer része, vagy hogy hogyan osztható szakaszokra a Nyugatról átadott fegyverek alapján a háború első éve.

Részletesebben is írtunk az Ukrajnában zajló korrupcióellenes hadjáratról, nyomában pedig a különféle belpolitikai harcokról, melyek a háború ellenére sem csitultak el teljesen. Közben nagy vihart kavart az interneten, és természetesen az ilyesmire fogékony kormányzati médiába is bekerült, hogy a legendás amerikai oknyomozó újságíró, Seymour Hersh a hírlevelében megírta, az Egyesült Államok hogyan robbantotta fel az Északi Áramlat vezetékét. A 85 éves Hersh az elmúlt években nem egyszer váltott ki megütközést elméleteivel, és a most előadott sztorija mögött sem lehet nagyon erős bizonyítékokat felfedezni.

A világ

Csütörtök délutánra 20 ezer fölé nőtt a törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak száma, és ez a szám minden valószínűség szerint még nőni fog. A mentőalakulatok továbbra is kutatnak a romok között túlélők után, de a kritikusnak tartott 72 óra már letelt, ami nem sok reményre ad okot. A magyar mentőalakulatok is a katasztrófa helyszínén vannak, tegnapi beszámolójuk szerint többek között egy idős nőt sikerült élve kiemelniük a romok alól.

Ballonügyben is volt fejlemény csütörtökön: az amerikai kormány közölte, hogy kommunikációs jelek gyűjtésére is alkalmas volt a múlt héten lelőtt kínai kémballon. Kapcsolódik, hogy Ausztráliában is leszerelik a középületekről a kínai gyártmányú térfigyelő kamerákat.

Írtunk emellett arról, hogy

McErő's

A McDonald's éppen csak piacra dobta, Szily László már ki is próbálta az Erős Pistás felütésű új hamburgereket.