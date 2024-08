Hétvégi olvasnivalók kavarásokról, ketaminról, menesztésekről és az online pokolról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel. Többféle hírlevelünk van, itt lehet közöttük válogatni.

Magyarok a világban

Kemény szavakat használtak a magyar kormánnyal kapcsolatban az uniós külügyminiszterek azon a találkozón, amit eredetileg éppen Budapesten kellett volna megtartani. Csütörtökön helyszíni riporttal jelentkeztünk Brüsszelből, ahol Szijjártó Péter szerint tombol a háborús pszichózis, és ahol a litván külügyminiszter egyenesen arról beszélt, hogy Magyarország Putyint védi az uniós találkozón.

És ott vagyunk Prágában is, ahol jelenleg is zajlik a GLOBSEC regionális biztonságpolitikai fórum, és ahol a pénteki nyitóbeszédében Ursula von der Leyen bizottsági elnök elég keményen üzent Orbánnak, illetve ahol péntek este ott volt Orbán Balázs is, hogy a transzatlanti kapcsolatokról szóló panelbeszélgetésen vegyen részt.

Az élet itthon

photo_camera Bence Horvath a VKontakte profilképén a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai irodájában. Fotó: VKontakte

A hét legérdekesebb sztorija az volt, hogy az amerikaiak letartóztatták Horváth Bencét (csak névrokonság!!), aki a gyanú szerint katonai minőségű rádiótechnikát akart Amerikából Oroszországba csempészni. És mint utána megírtuk, Horváth anyja a magyar külügy cégének irodavezetője és az orosz belügy hivatalos beszállítója volt, amit a külügyminisztérium is elismert, de közölték, hogy a nő bár valóban a moszkvai irodán dolgozott, de tavaly megszüntették az egészet. Azóta pedig azt is kiderítettük, hogy Bence Horvath is a magyar állami megbízásból dolgozó moszkvai partneriroda munkatársa volt.

Megírtuk ezen kívül, hogy több mint 10 pluszmandátumot hoznának a Fidesznek a határon túli egyéni körzetek, de elemzők szerint az ötlet olyan sok problémát vet fel, amire nem biztos, hogy politikailag felkészült a párt; ott voltunk, amikor David Pressman amerikai nagykövet ukrán menekültekkel találkozott Esztergomban, bemutattuk, hogy hiába szán rá csomó pénzt a kormány, van valami egészen furcsa a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség Budapestre költözésében, és a BME-s botrány nyomán írtunk arról is, hogy gólyatábori szívatásoknak évtizedes hagyománya van, az óvszertiltás csak a jéghegy csúcsa volt. Foglalkoztunk emellett a Horn Gyula sétány sztorija nyomán azzal is, hogy következetlen érvelésekből nincs hiány, ha közterületek elnevezéséről van szó, és olvasóink körében szavaztattunk is arról, hogy ki lehet Orbán Viktor házi Milák Kristófja, a Fidesz öntörvényű vadzsenije, akire még a miniszterelnök is ráhagy mindent.

A Lakmusz pedig többek között arról írt a héten, hogy az eredeti terv szerint nem Alex Soros, hanem Zelenszkij emelte volna fenyegetően a kezét a nemzeti konzultációs plakátokon, és megnézték azt is, hogy mi a helyzet Magyar Péter egészségüggyel kapcsolatos állításaival.

Iskolák

photo_camera Pintér Sándor Fotó: Németh Dániel/444

Hatalmas felháborodás kísérte a héten, hogy ellenszegülésre hivatkozva leváltották a Madách Gimnázium igazgatóját. A döntés azért is volt bizarr, mert az intézményt 24 éve vezető Mészáros Csabát olyan dolog miatt váltották le, amit épp a friss kormányrendelet engedett meg. A történtek miatt tüntetés is volt, és hirdettek már tiltakozást a tanévnyitó napjára is.

De nem ő volt az egyetlen iskolaigazgató, akit mostanában küldtek el: volt, amikor valószínűleg csak a hely kellett, például amikor a volt fideszes polgármesterjelöltet neveztek ki iskolaigazgatónak Jászapátiban, de összefoglaló cikkünkben bemutattuk, hogy több igazgatón pedig most verhették le a korábbi tiltakozásokat.

És az oktatási rendszer állapotáról szólt az a cikkünk is, melyben bemutattuk, hogy hiába íratták be az iskolába a kerekesszékes Zsejkét, még nem tudni, hol kezdhet, a tankönyveit sem kaphatta meg. A szekszárdi tankerületi elnök ugyanis azt szeretné, ha a lakóhelyétől távolabbi iskolába jelentkeznének át a szülei, akik erről hallani sem akarnak.

Vasutak

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A hét eleje a MÁV összeomlásától volt hangos: a Keleti eleste mellett országszerte voltak komolyabb balesetek és jelentős késések, ekkor írtunk arról, hogy Lázár János napokon át látványosan nem sietett semmit kommunikálni a témában. Aztán amikor újra forgalomba állt a Keleti, megszólalt, megüzenve, hogy az uszítás nem segít. A héten jelent meg riportunk Komlóból is, ahol a polgármester elbontaná a vasútvonal városon belüli szakaszát, amivel a helyieket is sikerült meglepnie.

Online pokol

photo_camera motherless Illusztráció: Oprics Dóra/444

Magyar lányokról és nőkről készült lesifotók bukkantak fel a közelmúltban az internet egyik legerőszakosabb pornóoldalán. A Motherless-jelenség legsötétebb oldala az áldozatok kiszolgáltatottsága és magára hagyottsága: az érintett nők kiszolgáltatottak az elkövetőknek és az ügyben szinte tehetetlen rendszernek is.



Világ

photo_camera Fotó: STEVE JENNINGS/AFP

Szombat reggel jelent meg összefoglaló cikkünk arról, hogy olyan szinten rogyadozik az ukrán front Pokrovszknál, hogy az oroszok már csapdára gyanakszanak. És írtunk arról, hogy miközben a Telegram nemrég letartóztatott vezérigazgatóját, Pavel Durovot az orosz propaganda a nyugati szólásszabadság-terror áldozataként mutatja be, addig az orosz katonai bloggerek már-már az orosz hadsereg összeomlását vizionálják, ha nem tudnak Telegramot használni, és bemutattuk azt is, hogy ki is ez a rejtélyes techmilliárdos, akinek letartóztatásától hangos volt a világsajtó a héten.

Vendégszerzőnk pedig arról írt, hogy milyen lépések vezettek ahhoz, hogy Bécsben ne alakuljon ki lakhatási válság.

Ketamin

photo_camera Fotó: Photo12 via AFP

Van, aki már a fájdalomcsillapítók divatjához hasonló járványnak látja a ketamin növekvő amerikai népszerűségét, van aki szerint a ló-, macska- és gyerekaltató eredményesen kezeli a súlyos depressziót. Lelkiismeretlen orvosok, dílerek és telefon nélkül, fetrengve partizó fiatalok, plusz egy halott híresség: idáig jutott egy vegyület a vietnámi háború harctéri műtőiből.

Futball

photo_camera A már kétszer is a Konferencia-Liga csoportkörébe jutó FC Ballkani szurkolói 2023 októberében Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

A Konferencia-ligát arra találták fel 2021-ben, hogy helyzetbe hozza a kisebb országok csapatait is. A többség élt vele, a magyarok nem. Hogyan lett az elmúlt három évben Ciprusnak és Csehországnak 6 csoportkörös csapata? És nekünk miért csak egy?