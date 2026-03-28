Hétvégi olvasnivalók a Tisza elleni kémkedéstől Orbán győri produkciójáig

Jó napot! Itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét nagyobb, hosszabb, tartalmasabb anyagaival.

VIDEÓK

Őrült tempóban érkeztünk meg a kampányfinisbe: a hamiszászlós héten Orbán olyat csinált, amit 16 éve nem láttunk tőle, Magyar Péter lecsapott Gulyás Gergely MZP-pillanatára, Kocsis Máté pedig már börtönt emleget Matolcsy Ádámékkal kapcsolatban.

Gulyás Gergely azt mondta, „az ég világon semmilyen kritikát” nem kapott a párttárasaitól arra a mondatára, hogy a kormány Trump kérésére megfontolná, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában.

Lázár János azt állítja, jót szoktak nevetni Orbán Viktorral a miniszterelnök testalkatára tett megjegyzésein.

Benéztünk a Fidesz-közeli trollfarmra, a hamis zászlós akció irányítójába botlottunk.

Puzsér Róbert a Rendszerzáró Nagykoncertjéről beszélt a Helyzet: van!-ban.

TITKOSSZOLGÁLAT VS. TISZA

Miután a Direkt36 arról írt, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál, az ügyről kitálaló százados, Szabó Bence egy másfél órás videóinterjúban névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. Megpróbáltunk közérthetően elmagyarázni mindent, amit meg lehetett tudni.

Szabó Bence interjút ad a Direkt36-nak Forrás: Direkt36/Youtube

Pintér Sándor szerint a kollégák, akikkel Szbó együtt dolgozott, egyszerűen árulónak tartják a férfit, Magyar Péter szerint viszont Szabó egy hős, és ha a haja szála is meggörbül, az állampárt a néppel találja magát szemben. Szabónak – aki az ügyvédje szerint nincs jó állapotban – már több mint 500 ezer eurót dobtak össze.

Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő szerint ha az elhangzottak igazak, akkor a kormánynak azonnal le kellene mondania egy demokráciában.

Magyar Péter azt állítja, a Pegazus-utód kémszoftvert küldték rájuk, ezt akarták feltárni az informatikusaik.

Arról is írtunk, ki is az a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter volt barátnője a lehallgatásokról egyeztetett.

VÁLASZTÁS

Magyar Péter a célegyenesben ráfordul a kétharmadra és a fideszesekre, egy nappal Orbán után ő is megtöltötte az esztergomi teret, majd interjút adott a 444-nek. A Fidesz és a Tisza is a csatatérkörzetekre koncentrál, Lázár volt körzetében már ötször kampányoltak. 1989-ben elképzelhetetlen volt, hogy egy jelölt ne nyilatkozzon, most nincs könnyű dolgunk a tiszásokkal.

Fotó: Németh Dániel/444

Óriási választási osztogatásba kezdett a kormány az elmúlt egy évben: megpróbáltuk felmérni, kinek a szavazata „ér a legtöbbet” Orbánéknak, ahogy beazonosítottuk azt is, hogy kik az osztogatás „vesztesei”.

A szavazat ára című film szerint készpénzben 10-20 ezer forint most egy szavazat, főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket, és akit nem tudnak, azt megfenyegetik: a Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.

Toroczkai László a 444-nek adott interjúban azt mondta, Orbánnal és Magyarral csak komoly feltételeinek teljesítése esetén tárgyal majd, miniszterelnökként viszont egyiküket sem szeretné látni. Nagyot mennek a Bűnvadászok, de nem biztos, hogy ez szavazatokat is jelent a Mi Hazánknak.

A behálózott Sopron – így ural le egy várost a Fidesz.

Összecsapott Hann Endre és Mráz Ágoston, Hann belengette, nem biztos, hogy folytatja április 12. után.

ORBÁN

Megnéztük Orbán Viktort Hódmezővásárhelyen, és ott voltunk Győrben is, ahol valami nagyon félrement. (Magyar Péter szerint szomorú látványt nyújtott, és az egész Török Gábor szerint sem ígér sok jót.)

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett, így most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában.

Lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez: az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma.

A Kárpát-medence külpolitikai 5D-sakkmesterének mindenki felveszi a telefont, de senkit nem érdekel, amit mond: Trumpot és Putyint nem tudja meggyőzni, hogy ne háborúzzanak, Zelenszkijt nem tudja meggyőzni, hogy nyissa meg a csapot, Brüsszelről pedig jobb nem is beszélni.

Orbán ellenzéki patriótákkal demonstrálta nemzetközi támogatottságát: több sebből is vérzik Orbán szuverenista európai utópiája, de a nemzetközi szövetsége így is segíti a politikai céljait.

BELFÖLD

Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait, leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit – a 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről azt mondta, a mutyiszférát ki kell iktatni, a piaci mechanizmusokat meg visszaerősíteni.

A nézeteire hivatkozva nem tart sürgősségi fogamzásgátlót a Szent Jobb Gyógyszertár Dunakeszin: egy patika nézeteire hivatkozás felvet számos kérdést, erről a TASZ-t és a Patent Egyesületet kérdeztük.

Csaknem kiürítették a V-Híd Vagyonkezelő Kft. számláját, a 3,4 milliárdos összeg Mészáros Lőrinc számlájára ment.

Szijjártó és Lavrov: egy bizarr módon intim kapcsolat története.

A Fidesz ellenfelei ellen rendszeresen büntetőeljárások indulnak, aztán évekkel később szinte mindig kiderül, hogy nem történt semmi.

Havi 4,8 millió forint az NB I.-ben vitézkedő focisták átlagos fizetése.

PROPAGANDA

Fóliázzák be a háborús rettegtetést! – a Fidesz propagandája bebizonyította, hogy a gyerekekre súlyosan hat, amit ők maguk ömlesztenek rájuk.

Kaptunk egy tippet, ki vásárolhatott fel 145 jegyet, hogy szinte üres teremben menjen a Magyar Péter-film, odamentünk, megnéztük.

Schmidt Mária könyvét bárhol nyitod ki, tökéletes lesz.

Megtekintettük, milyen plakátokkal kampányolnak a pártok, jelöltek.

KÜLFÖLD

Miközben itthon tombol az ukránellenes propaganda, vannak magyarok, akik ilyenkor indulnak segíteni a front közelébe – helyszíni riport Harkivból.

Fotó: Bankó Gábor/444

Giorgia Meloni számított az egyik legstabilabb és legsikeresebb vezetőnek Európában, de az igazságszolgáltatási reformterve most elbukott a népszavazáson: az olasz kormányfő először tűnik gyengének, az ellenzék vért szimatol, de korai még a kormány bukásában reménykedni.

Harmadszor is miniszterelnök lehet Mette Frederiksen, aki szigorította a bevándorlást, növelte a védelmi kiadásokat, országát elkötelezetté tette az EU iránt, és még Trumptól sem ijedt meg.

KULTÚRA

Hogyan vált ekkora bestsellerré A rózsa neve, és miket alkotott Umberto Eco a megjelenése előtt? Mennyire hiteles a regényben bemutatott középkorkép és milyen volt fordítóként együtt dolgozni Ecóval? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Barna Imrével, Eco életművének fordítójával és Klaniczay Gábor történésszel.

Fotó: Németh Dániel/444

A Gerta Schnirch című regény a brünni németek háború utáni kitelepítését dolgozta fel, ami sokáig tabu volt Csehországban: a regényből készült, nálunk is látható film egyáltalán nem fél kényelmetlen kérdéseket feltenni.