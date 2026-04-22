Orbán maradék hatalma és a távozó fideszesek

Jó reggelt! Újra itt a napindító (és nem az egyetlen) hírlevelünk, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival, például tizenhat 444-es fotóval arról, milyen volt a NER.
Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés. Magyar Péter telefonon a Beneš-dekrétumokra hivatkozó jogszabály hatályon kívül helyezését kérte a szlovák miniszterelnöktől. Aleksander Vučić meghívta Magyart Szerbiába. Kelemen Hunor megígérte Magyar Péternek, hogy az RMDSZ többé nem avatkozik bele a magyar pártpolitikai küzdelmekbe. A vajdasági Pásztor Bálint nem szégyelli, hogy a VMSZ Orbán Viktor mellett kampányolt.
Valódi tudományos autonómiát, szakmai önállóságot és az Orbán alatt központosított tudomány decentralizálását kérik a kutatóintézetek vezetői az új kormánytól, a Magyar Orvosi Kamara szerint pedig ideje változtatni azon, hogy orvosbárók és orvosoligarchák befolyásolják a magyar egészségügyet. Magyar Péter egyeztetett 15 gimnáziumi igazgatóval, mindent megígért, amit a mostani oktatási rendszert utáló szülők szeretnek gondolni az iskoláról.
Elkészült az első műalkotás a rendszerváltásról, és megmagyarázhatatlanul vicces lett: a videón a Partizán teljes választási műsora tekinthető meg, de abból csak a levegővételek.
Elkezdődött a Fideszben az Orbán Viktor-mentő hadművelet: nem tudni, sikerrel jár-e, de a lelépő miniszterelnök hozzálátott megmaradt hatalma körbekerítéséhez – stábban Orbán Balázsra mutogatnak és a kampányfőnök lemondását várják. Yung Orbán elhitette Ol' Dirty Orbánnal, hogy a nagy szuverenitásban mindent úgy kell csinálni, mint Amerikában: így sikerült elveszíteni minden egyes napot a kampányban, és akkorát bukni, amekkorát ilyen előnyből még senki soha.
Demeter Szilárd szerint nem ők nem értették meg a fiatalokat, hanem a fiatalok csúsztak ki a nemzeti kultúrából: a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ volt elnöke most nagyjából minden hivatalát el fogja veszíteni, de amúgy sem látta már sok értelmét a munkájának, inkább a földön dolgozna, illetve havi egy kávé áráért árulná a gondolatait.
Pánik Szombathelyen az azbesztszennyezés miatt: egy sor közterületet lezárnak, szájmaszkot osztanak a lakosoknak, esnek az ingatlanárak.
Az ügyészség átvette az ügyészség a nyomozást az MNB ügyében a rendőrségtől, és vizsgálódik a csádi misszió ügyében is.
A sárvári gyógyfürdő miatt összehívott rendkívüli testületi ülést zártan tartották meg, pedig az ellenzék nyílt ülést kért – a testületi ülést megelőző belső ellenőrzést cikkünk után rendelték el.
Az Anthropic inkább nem mutatta be a legújabb AI-modelljét, arra hivatkozva, hogy az túl nagy veszélyt jelentene a világra: a Claude Mythos állítólag mindennél hatékonyabban talál támadható pontokat a digitális infrastruktúrákban, emiatt a pénzügyi rendszerektől az internetes oldalakig minden veszélybe kerülhet, de ha mindez csak PR-fogás lenne, akkor sem lehet hátradőlni, az AI-modellek fejlődése ugyanis eleve ebbe az irányba halad.
Nem boldogok Brüsszelben a bolgár választások eredményétől, de új Orbánról még korai lenne beszélni: Rumen Radev átült az elnöki székből a kormányfőibe, miután olyan fölénnyel nyerte a választást, mint az 1990-es évek óta senki – de a korrupció felszámolását várják tőle, nem külpolitikai izmozást.
Ukrajna megjavította a Barátság kőolajvezetéket, Magyarország is rábólinthat az ukrán hitelre, mehet Kijevbe a 90 milliárd euró. Ukrajna évekre lemondana az agrártámogatásokról, hogy hamarabb csatlakozhasson az EU-hoz, és kész lenne akár Trumpról is elnevezni a Donbaszt, hogy megnyerjék az amerikai elnököt.
Mostantól a vezeték ismét üzembe helyezhető.
Ideje változtatni rajta.
Négy választókerületben úgy nyert mandátumot a Fidesz, hogy pártként a Tisza volt népszerűbb ott. Egy helyen viszont fideszes fölényt fordított a maga javára a tiszás jelölt.
A melegeket a pedofilokkal összemosó jogszabály az EU Alapjogi Chartájába és az alapszerződések uniós alapértékeket kimondó részébe ütközik.
Magyar Péter a sárvári választás megismétlését kérte egy ál-Magyar Péter miatt, Gulyás szerint a Tisza az ország összes Magyar Péterét el akarja tiltani az indulástól.
444-es fotók örökítik meg a rendszert, amiben eltöltöttünk 16 évet.
Mindent megígért, amit a mostani oktatási rendszert utáló szülők szeretnek gondolni az iskoláról.
Yung Orbán elhitette Ol' Dirty Orbánnal, hogy a nagy szuverenitásban mindent úgy kell csinálni, mint Amerikában. Így sikerült elveszíteni minden egyes napot a kampányban, és akkorát bukni, amekkorát ilyen előnyből még senki soha.
Nem tudni, sikerrel jár-e, de a lelépő miniszterelnök hozzálátott megmaradt hatalma körbekerítéséhez. A stábban Orbán Balázsra mutogatnak és a kampányfőnök lemondását várják.
A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ volt elnöke most nagyjából minden hivatalát el fogja veszíteni, de amúgy sem látta már sok értelmét a munkájának, inkább a földön dolgozna, illetve havi egy kávé áráért árulná a gondolatait.
A Claude Mythos állítólag mindennél hatékonyabban talál támadható pontokat a digitális infrastruktúrákban, emiatt a pénzügyi rendszerektől az internetes oldalakig minden veszélybe kerülhet. Ha mindez csak PR-fogás lenne, akkor sem lehet hátradőlni, az AI-modellek fejlődése ugyanis eleve ebbe az irányba halad.
Rumen Radev átült az elnöki székből a kormányfőibe, miután olyan fölénnyel nyerte a választást, mint az 1990-es évek óta senki. A korrupció felszámolását várják tőle, nem külpolitikai izmozást.
A videón a Partizán teljes választási műsora tekinthető meg, de abból csak a levegővételek.
A Beneš-dekrétumokra hivatkozó jogszabály hatályon kívül helyezését kérte a szlovák miniszterelnöktől.
