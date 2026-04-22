Orbán maradék hatalma és a távozó fideszesek

RENDSZERVÁLTÁS

Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés. Magyar Péter telefonon a Beneš-dekrétumokra hivatkozó jogszabály hatályon kívül helyezését kérte a szlovák miniszterelnöktől. Aleksander Vučić meghívta Magyart Szerbiába. Kelemen Hunor megígérte Magyar Péternek, hogy az RMDSZ többé nem avatkozik bele a magyar pártpolitikai küzdelmekbe. A vajdasági Pásztor Bálint nem szégyelli, hogy a VMSZ Orbán Viktor mellett kampányolt.

Valódi tudományos autonómiát, szakmai önállóságot és az Orbán alatt központosított tudomány decentralizálását kérik a kutatóintézetek vezetői az új kormánytól, a Magyar Orvosi Kamara szerint pedig ideje változtatni azon, hogy orvosbárók és orvosoligarchák befolyásolják a magyar egészségügyet. Magyar Péter egyeztetett 15 gimnáziumi igazgatóval, mindent megígért, amit a mostani oktatási rendszert utáló szülők szeretnek gondolni az iskoláról.

Elkészült az első műalkotás a rendszerváltásról, és megmagyarázhatatlanul vicces lett: a videón a Partizán teljes választási műsora tekinthető meg, de abból csak a levegővételek.

A Fidesz petíciót indított Sulyok Tamás hivatalban tartásáért, Orbán már aláírta.

Budai Gyula a legjobb őrkutya: nem tudja, hogy még a Fidesz van kormányon, így máris számon kéri a Magyar-kormány mulasztásait.

„Taka van” – üzent a színész Mészáros Árpád Zsolt, aki szerint több kollégáját is megfenyegette az Operettszínház vezetője, de most „talán vége lesz a felesleges rongyrázásnak”.

Az EU bíróságának ítélete szerint uniós jogot sért az Orbán-kormány melegeket pedofilokkal összemosó törvénye, a Líra már várja a könyvfóliázások végét.

„Szép állapotú Novák Előd kizárólag személyes átvételre", „Radnai Márk-toll, amivel történelmet írtunk" – big business lett a rendszerváltás a Vinteden.

Lánczi Tamás és a Szuverenitásvédelmi Hivatal 10 napja nem adott életjelet magától.

VÁLASZTÁS

Elkezdődött a Fideszben az Orbán Viktor-mentő hadművelet: nem tudni, sikerrel jár-e, de a lelépő miniszterelnök hozzálátott megmaradt hatalma körbekerítéséhez – stábban Orbán Balázsra mutogatnak és a kampányfőnök lemondását várják. Yung Orbán elhitette Ol' Dirty Orbánnal, hogy a nagy szuverenitásban mindent úgy kell csinálni, mint Amerikában: így sikerült elveszíteni minden egyes napot a kampányban, és akkorát bukni, amekkorát ilyen előnyből még senki soha.

Demeter Szilárd szerint nem ők nem értették meg a fiatalokat, hanem a fiatalok csúsztak ki a nemzeti kultúrából: a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ volt elnöke most nagyjából minden hivatalát el fogja veszíteni, de amúgy sem látta már sok értelmét a munkájának, inkább a földön dolgozna, illetve havi egy kávé áráért árulná a gondolatait.

Megunták, elfáradtak, nem tudnak elszámolni, lejáratódtak – ők lehetnek a Fidesz-frakció nagy kimaradói. Gulyás Gergely szerint méltatlan támadni Ágh Pétert csak azért, mert egy kamujelöltnek köszönheti a győzelmét.

Négy mandátumot bukott úgy a Tisza, hogy a listás szavazóik nem szavaztak át egy az egyben az egyéni jelöltre is.

A Pesti Srácok Orbánt pihenni küldő vezércikkében a gyilkosságok és drog miatt elítélt Bouterse elnökhöz hasonlítják a bukott miniszterelnököt. Takács Péter anyázva szólt vissza, amikor a sógora bizniszéről kérdezték.

Gajdics Ottó egy személyben ad értelmet az AI használatának: parádés lett az új slágere.

BELFÖLD

Pánik Szombathelyen az azbesztszennyezés miatt: egy sor közterületet lezárnak, szájmaszkot osztanak a lakosoknak, esnek az ingatlanárak.

Az ügyészség átvette az ügyészség a nyomozást az MNB ügyében a rendőrségtől, és vizsgálódik a csádi misszió ügyében is.

A sárvári gyógyfürdő miatt összehívott rendkívüli testületi ülést zártan tartották meg, pedig az ellenzék nyílt ülést kért – a testületi ülést megelőző belső ellenőrzést cikkünk után rendelték el.

Nagy Mártonék kifizették a Fertő tavi kitelepülésük költségeit, kiderült, hogy pontosan mennyibe került a „szétvert” ausztriai míting.

Június közepéig nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetnie Budapestnek.

KÜLFÖLD

Az Anthropic inkább nem mutatta be a legújabb AI-modelljét, arra hivatkozva, hogy az túl nagy veszélyt jelentene a világra: a Claude Mythos állítólag mindennél hatékonyabban talál támadható pontokat a digitális infrastruktúrákban, emiatt a pénzügyi rendszerektől az internetes oldalakig minden veszélybe kerülhet, de ha mindez csak PR-fogás lenne, akkor sem lehet hátradőlni, az AI-modellek fejlődése ugyanis eleve ebbe az irányba halad.

Nem boldogok Brüsszelben a bolgár választások eredményétől, de új Orbánról még korai lenne beszélni: Rumen Radev átült az elnöki székből a kormányfőibe, miután olyan fölénnyel nyerte a választást, mint az 1990-es évek óta senki – de a korrupció felszámolását várják tőle, nem külpolitikai izmozást.

Ukrajna megjavította a Barátság kőolajvezetéket, Magyarország is rábólinthat az ukrán hitelre, mehet Kijevbe a 90 milliárd euró. Ukrajna évekre lemondana az agrártámogatásokról, hogy hamarabb csatlakozhasson az EU-hoz, és kész lenne akár Trumpról is elnevezni a Donbaszt, hogy megnyerjék az amerikai elnököt.