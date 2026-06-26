Fideszesek vezetőszáron

Dögmeleg, jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

TISZTÍTÓTŰZ

A 444 birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról, amiben felsorolják, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az ún. aranykonvoj-ügyben, és a nevek között ott van Orbán Viktoré is. Ideje megnyilvánulnia a legfőbb ügyésznek aranykonvojügyben – mondta a miniszterelnök a kormányszóvivői sajtótájékoztatón, ahol a volt fideszes vezető államtitkári kinevezéséről azt mondta, senkit sem rúgnak ki amiatt, mert korábban az államnak dolgozott.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Elrendelték Bús Balázs, az NKA volt alelnökének letartóztatását, az ügyészség indítványozta Fonyód korábbi, fideszes polgármesterének letartóztatását, és láthattuk, milyen, amikor vezetőszáron visznek bíróságra egy egykori fideszes polgármestert. A bíróság egy hónapra elrendelte mind a hat, NKA-botrányban érintett tisztviselő letartóztatását.

Eddig tartott a magas terrorfenyegetettség Magyarországon.

Magára maradt Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézetben.

A Mediaworks hetilappá alakítja a Magyar Nemzetet és 12 megyei lapját.

Németh Zsolt azt mondta, Magyar Péter minősíthetetlen hangnemben sértegeti a politikai ellenfeleit, ezért nem hívják Tusványosra.

GAZDASÁG

A 15 megszüntetett kekva egyike a Hauszmann Alapítvány. Igen nagy területet kaptak az államtól Szentendre külterületén, hogy méltóképp ápolják Hauszmann Alajos emlékét. A szocializmuskorabeli honvédségi főtiszti üdülőt már elbontották, jelenleg közművesítenek. De mi lesz holnap?

85 napot kell várni egy endokrinológiai vizsgálatra egy friss felmérés szerint, de szeptembertől publikusak lesznek a kórházi fertőzések adatai.

Sztrájkolnak a kisebb benzinkutak, nem nyitnak ki pénteken, mert nem értenek egyet a Tisza törvényjavaslatával, ami lehetővé tenné a védett ár visszavezetését.

Parkolópályára került Fenyő Miklós újlipótvárosi szobra, miután helyi civilek és a főváros is aktivizálta magát.

Kicsivel emelik a pedagógusok bérét, a Tisza pártalapítványa pedig 887 millió forintot kap a költségvetésből.

Vitézy Dávid két vonalat újranyit a Lázár János által bezáratott 11 vasútvonalból.

Vegyi anyag szivárgott ki a CATL debreceni gyárában.

KÜLFÖLD

Idén sincs nyári uborkaszezon a világpolitikában: lángol Oroszország, az ukránok komolyan összefeszültek a lengyelekkel, folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, miután Trump véleményes győzelmet hirdetett, hadügyminisztere pedig ismét saját szövetségeseiket nyomasztja. Mindeközben hazai szempontból fontos fejlemény, hogy már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban.

Trump 87 milliárd dollárt kér a Kongresszustól az iráni háborúra.

Bill Gates az amerikai kongresszus előtt tanúskodva azt állította, hogy Jeffrey Epstein a szeretőivel zsarolta volna.

Rengeteg halottja van a venezuelai földrengéseknek.

A hőség miatt törölték az extrém meleg hatásairól szóló londoni előadást.

FOCI-VB

Mexikó hibátlanul zárta a csoportkört, Dél-Afrika pedig Dél-Korea legyőzésével története során először jutott tovább a csoportkörből. („Ételmérgezést kapott mindenki?” – mentek neki a dél-koreai szövetségi kapitánynak.) Látnokinak bizonyult a bosnyákok szurkolói dala, minden bizonnyal az Egyesült Államokkal játszanak majd a vb kieséses szakaszában.

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

Késői góllal Ecuador legyőzte a biztos csoportelső németeket, és továbbjutott, Curacao tündérmeséje véget ért.