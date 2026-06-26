Fideszesek vezetőszáron

Dögmeleg, jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
A 444 birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról, amiben felsorolják, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az ún. aranykonvoj-ügyben, és a nevek között ott van Orbán Viktoré is. Ideje megnyilvánulnia a legfőbb ügyésznek aranykonvojügyben – mondta a miniszterelnök a kormányszóvivői sajtótájékoztatón, ahol a volt fideszes vezető államtitkári kinevezéséről azt mondta, senkit sem rúgnak ki amiatt, mert korábban az államnak dolgozott.
Elrendelték Bús Balázs, az NKA volt alelnökének letartóztatását, az ügyészség indítványozta Fonyód korábbi, fideszes polgármesterének letartóztatását, és láthattuk, milyen, amikor vezetőszáron visznek bíróságra egy egykori fideszes polgármestert. A bíróság egy hónapra elrendelte mind a hat, NKA-botrányban érintett tisztviselő letartóztatását.
A 15 megszüntetett kekva egyike a Hauszmann Alapítvány. Igen nagy területet kaptak az államtól Szentendre külterületén, hogy méltóképp ápolják Hauszmann Alajos emlékét. A szocializmuskorabeli honvédségi főtiszti üdülőt már elbontották, jelenleg közművesítenek. De mi lesz holnap?
85 napot kell várni egy endokrinológiai vizsgálatra egy friss felmérés szerint, de szeptembertől publikusak lesznek a kórházi fertőzések adatai.
Idén sincs nyári uborkaszezon a világpolitikában: lángol Oroszország, az ukránok komolyan összefeszültek a lengyelekkel, folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, miután Trump véleményes győzelmet hirdetett, hadügyminisztere pedig ismét saját szövetségeseiket nyomasztja. Mindeközben hazai szempontból fontos fejlemény, hogy már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban.
Mexikó hibátlanul zárta a csoportkört, Dél-Afrika pedig Dél-Korea legyőzésével története során először jutott tovább a csoportkörből. („Ételmérgezést kapott mindenki?” – mentek neki a dél-koreai szövetségi kapitánynak.) Látnokinak bizonyult a bosnyákok szurkolói dala, minden bizonnyal az Egyesült Államokkal játszanak majd a vb kieséses szakaszában.
Késői góllal Ecuador legyőzte a biztos csoportelső németeket, és továbbjutott, Curacao tündérmeséje véget ért.
A TEK Terrorellenes Koordinációs Bizottsága javasolta, hogy az eddigi magas szintről közepesre módosítsák a terrorfenyegetettség szintjét.
Azt ígérik, az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek majd meg.
„I’m from Bosnia, take me to America” – énekelte a Dubioza Kolektiv régi slágerében, Džekóék pedig a Katar elleni győzelemmel történelmi meccsre készülhetnek, szinte biztosan a házigazdák ellen.
A döntés még nem végleges, mert a gyanúsítottak védői fellebbezést jelentettek be.
A stadion átépítése miatt törmelékek és munkagépek között készül Svédország a Japán elleni, továbbjutásról döntő utolsó csoportmeccsre.
Távozott az ügyvezető a cégtől.
A miniszterelnök szerint Nemcsok Dénes ügye „egy vihar egy kanál vízben”, amit az újságírók csinálnak.
Mexikó hibátlanul zárta a csoportkört, Dél-Afrika pedig Dél-Korea legyőzésével története során először jutott tovább a csoportkörből.
A komlóin augusztusban, a tiszaújvárosin szeptemberben indul a személyforgalom.
Elvégre „Tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye”.
Miközben éppen tűzszünet van.
8-as szintű lesz az UV.
A hatóságok szerint az áldozatok száma még tovább nőhet.
Hidvégi Józsefet gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsítják.
A helyi civilek a köztéri giccs ellen petícióztak, míg a fővárosi szakmai tanács az elszaporodó zsánerszobrok ellen állt ki.
Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról. Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A nevek között ott van Orbán Viktoré is. Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János ex-TEK-főigazgatóról azt írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”. Az ügyészség a nyomozásra hivatkozva érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre, de nem írták azt sem, hogy nem valódi a dokumentum.
Hong Mjungbo elismerte, hogy csapata éppen a legfontosabb mérkőzésen nyújtotta a leggyengébb teljesítményt, de nem próbálta külső tényezőkkel magyarázni a vereséget.
A 15 megszüntetett kekva egyike a Hauszmann Alapítvány. Igen nagy területet kaptak az államtól Szentendre külterületén, hogy méltóképp ápolják Hauszmann Alajos emlékét. A szocializmuskorabeli honvédségi főtiszti üdülőt már elbontották, jelenleg közművesítenek. De mi lesz holnap?
Ideje megnyilvánulnia a legfőbb ügyésznek aranykonvojügyben, mondta a miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón. Ahol szó volt többek közt a sok száz milliárdos várbeli fejlesztések sorsáról és a Pilisszentkeresztre kihelyezett kormányülésről. Sőt a Magyarország felé közelítő hőkupoláról is.
Nem értenek egyet a Tisza törvényjavaslatával, ami lehetővé tenné a védett ár visszavezetését.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter megkapta az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni.
Idén sincs nyári uborkaszezon a világpolitikában: lángol Oroszország, az ukránok komolyan összefeszültek a lengyelekkel, folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, miután Trump véleményes győzelmet hirdetett, hadügyminisztere pedig ismét saját szövetségeseiket nyomasztja. Mindeközben hazai szempontból fontos fejlemény, hogy már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban.
Pedig beltéren tartották volna.
Második leghosszabb időt a bőrgyógyászatra kell várni, 56,5 napot. Egy év alatt ez az időtartam 17,6 nappal lett hosszabb.
Bús Balázs szerint politikai döntés született.
A Microsoft alapítója az amerikai kongresszus előtt tanúskodott.
A vuduzás csak a Ghána elleni meccsre szólt, igaz, azon kifejezetten hatásosnak bizonyult, az angol válogatott sztárja kihagyott egy óriási helyzetet.
De a kormány arról is határozott, hogy az új Közlekedési Múzeum Debrecen helyett Budapesten lesz.
A dél-amerikaiak a sírból hozták vissza a meccset, még ha Németország nem is játszott jól. Az E csoport második helyén Elefántcsontpart végzett, amely története során először jutott be a kieséses szakaszba.
Ughy Attila egyike annak a hat embernek, akiket az NKA-botrány kapcsán vettek őrizetbe.
Kevin és Austin lett a vb két főnézője: egy Times Square-en felállított üvegfülkéből nézik végig mind a 104 meccset, miközben tartalmakat készítenek a szurkolóknak.
A cég belső vizsgálatot indított az incidens miatt.