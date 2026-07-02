Továbbálló hőkupola, még tovább zuhanó Fidesz

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Az élet itthon

Délutánra megérkezett a hőn áhított hidegfront, kemény napokon van túl az ország. Tegnapi hír volt, hogy tűz volt a Hortobágyon, és hogy elzöldült a Velencei-tó, mi meg riporttal jelentkeztünk a kiszáradás szélén lévő Garancsi-tótól. Kiderült, hogy kedden nem csak az abszolút hőmérsékleti rekord dőlt meg, hanem az áramfogyasztási is, és hír volt, hogy a keddi hőséget a FLIRT motorvonatok se bírták, és a klímaváltozással összefüggő hír lehetett az is, hogy megjelent Magyarországon a kőrisrontó karcsúdíszbogár. Persze nem csak nálunk durva a helyzet, tegnapi hír, hogy sosem voltak olyan melegek a világ óceánjai, mint júniusban.

Ma reggeli cikkünkben arról írtunk, hogy a belvárosi fideszes önkormányzat eladott két lakást, a vevők máris sokszoros áron hirdették meg azt, pedig a vételi ajánlatban foglaltak szerint az ingatlanra 5 éves elidegenítési tilalmat vállaltak. Miután érdeklődtünk a tulajdonosoknál, a hirdetések eltűntek.És miközben a Medián még súlyosabb beszakadást mért a Fidesznek, akadtak szép számmal a bukott kormánypárttal kapcsolatos hírek is tegnap:

Tegnap a kormány bejelentette, hogy bevezetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást és hogy csaknem tízezer felhasználó tiltását oldják fel a Facebook-oldalukon. Írtunk azokról a vitatott kinevezésekről, akiket a jelek szerint még nem ért el a Tisza Tisztítótüze, és hír volt, hogy Magyar Péter javaslatára felmentik az NMHH elnökét. Valamint megírtuk azt is, hogy Kiss László hazugsággal, majd Facebook-letiltással reagált a cikkünkre.

Világ

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Írtunk tegnap arról, hogy Trumpék rommá keresik magukat kriptovalutákkal és részvényekkel, miközben arab, indiai, vietnámi, román befektetőknek köszönhetően szárnyal az ingatlanbiznisz is. Amerika korábbi elnökei soha nem is mertek ehhez hasonló családi üzleteket kötni az elnökségük alatt.

Nehezebb helyzetben van a belarusz diktátor, Lukasenko, aki igyekszik nem belesodródni az oroszok háborújába, de közben nincs olyan sok mozgástere, ezért most Pekingtől remél némi támaszt.

Vébé

Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP

Mennek tovább a tizenhatoddöntök a világbajnokságon, őrült meccsen gyűrte le Harry Kane a szenzációsan küzdő Kongói DK-t, de még elképesztőbb volt, ahogy a belgák visszajöttek Kongó ellen, hogy aztán a hosszabbítás utolsó pillanatában nyerjenek. Hír volt, hogy több mint egymillió ember ünnepelt Mexikóvárosban, ketten megfulladtak a hatalmas tömegben, de a norvég drukkerek is kitettek magukért Oslóban, tízezrek ünnepelték a válogatott első egyenes kieséses vb-győzelmét. A bukásnak viszont ára volt, a holland és az ecuadori szövetségi kapitánynak is az állásába került a vb-kiesés. És sporthír volt még, hogy Fucsovics Márton legyőzte a 16. kiemeltet Wimbledonban.