Továbbálló hőkupola, még tovább zuhanó Fidesz

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Délutánra megérkezett a hőn áhított hidegfront, kemény napokon van túl az ország. Tegnapi hír volt, hogy tűz volt a Hortobágyon, és hogy elzöldült a Velencei-tó, mi meg riporttal jelentkeztünk a kiszáradás szélén lévő Garancsi-tótól. Kiderült, hogy kedden nem csak az abszolút hőmérsékleti rekord dőlt meg, hanem az áramfogyasztási is, és hír volt, hogy a keddi hőséget a FLIRT motorvonatok se bírták, és a klímaváltozással összefüggő hír lehetett az is, hogy megjelent Magyarországon a kőrisrontó karcsúdíszbogár. Persze nem csak nálunk durva a helyzet, tegnapi hír, hogy sosem voltak olyan melegek a világ óceánjai, mint júniusban.
Ma reggeli cikkünkben arról írtunk, hogy a belvárosi fideszes önkormányzat eladott két lakást, a vevők máris sokszoros áron hirdették meg azt, pedig a vételi ajánlatban foglaltak szerint az ingatlanra 5 éves elidegenítési tilalmat vállaltak. Miután érdeklődtünk a tulajdonosoknál, a hirdetések eltűntek.És miközben a Medián még súlyosabb beszakadást mért a Fidesznek, akadtak szép számmal a bukott kormánypárttal kapcsolatos hírek is tegnap:
Tegnap a kormány bejelentette, hogy bevezetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást és hogy csaknem tízezer felhasználó tiltását oldják fel a Facebook-oldalukon. Írtunk azokról a vitatott kinevezésekről, akiket a jelek szerint még nem ért el a Tisza Tisztítótüze, és hír volt, hogy Magyar Péter javaslatára felmentik az NMHH elnökét. Valamint megírtuk azt is, hogy Kiss László hazugsággal, majd Facebook-letiltással reagált a cikkünkre.
Írtunk tegnap arról, hogy Trumpék rommá keresik magukat kriptovalutákkal és részvényekkel, miközben arab, indiai, vietnámi, román befektetőknek köszönhetően szárnyal az ingatlanbiznisz is. Amerika korábbi elnökei soha nem is mertek ehhez hasonló családi üzleteket kötni az elnökségük alatt.
Nehezebb helyzetben van a belarusz diktátor, Lukasenko, aki igyekszik nem belesodródni az oroszok háborújába, de közben nincs olyan sok mozgástere, ezért most Pekingtől remél némi támaszt.
Mennek tovább a tizenhatoddöntök a világbajnokságon, őrült meccsen gyűrte le Harry Kane a szenzációsan küzdő Kongói DK-t, de még elképesztőbb volt, ahogy a belgák visszajöttek Kongó ellen, hogy aztán a hosszabbítás utolsó pillanatában nyerjenek. Hír volt, hogy több mint egymillió ember ünnepelt Mexikóvárosban, ketten megfulladtak a hatalmas tömegben, de a norvég drukkerek is kitettek magukért Oslóban, tízezrek ünnepelték a válogatott első egyenes kieséses vb-győzelmét. A bukásnak viszont ára volt, a holland és az ecuadori szövetségi kapitánynak is az állásába került a vb-kiesés. És sporthír volt még, hogy Fucsovics Márton legyőzte a 16. kiemeltet Wimbledonban.
Komplett romhalmazt örökítettek a Magyar-kormányra.
Érkezik a hidegfront.
Koltay András nemrég a Médiatanács elnökségét bukta.
A hétfőn beállított abszolút nyári csúcsot azért nem érte el. Helyzetjelentés a napokban folyó apokaliptikus rekorddöntésekről.
A klímakatasztrófán ez persze nem segít, de legalább van valami, ami a perzselő forróságban is mosolyt csal az arcokra. A tóhoz már nem szabad lemenni, mert az ember könnyen elmerülhet az iszapban – a leckét most már a 444 stábja is megtanulta.
Nem volt elég fedezet a nyertes ajánlatra.
85 percig az történt a pályán, amit Szenegál akart, mégsem az afrikai csapat jutott a legjobb tizenhat közé.
Így bejutott a torna harmadik fordulójába.
Hetekig fog tartani, amíg mindenkit visszaengednek az oldalra.
Putyin aktívabb szerepet vár Belarusztól az ukrajnai háborújában, Lukasenko azonban vonakodik. Zelenszkij dróncsapásokkal fenyegette meg, a múlt héten pedig Moszkvából egyenesen Pekingbe repült. Mire játszik a belarusz diktátor?
Az óbudai polgármester nem vette jó néven az önkormányzati áramlopásról szóló cikkünket. Azt állítja, nem kerestük meg - egy olyan cikkhez, amiben hosszan idéztük a válaszait.
Mexikó 1986 óta nem nyert meccset a futball-világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában.
A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnökét egyebek között azért akarják leváltani, mert a választások előtt kéretlen kormánypropagandát terített a szervezete tagjainak. Megpróbálta ezt elmagyarázni, és ezzel sok mindent elárult az előző rendszerről.
A trópusi Csendes-óceánon ráadásul a történelem legmelegebb első fél évét regisztrálták.
A miniszterelnök csütörtökre ígért további részleteket az intézkedéssel kapcsolatban.
Még Pozsonyba és Belgrádba is béreltek neki gépet.
A tiszás képviselő azután szólalt meg, hogy a polgármester felszólította a környezetszennyező kínai Semcorpot, hogy hagyja el a várost.
„Bele sem merek gondolni, mi fog történni, ha eljutunk a döntőig” – kommentálta a fejleményeket Ole Johan Hildre királyi kertész.
A meccs elejétől 1-0-ra vezettek az afrikaiak, a csoda a 75. percig tartott, Anglia ha nehezen is, de továbbjutott.
Lassú lejtmenetben van a Fidesz, fogy a tábor és kevésbé elkötelezettek a szavazóik.
Előtte pedig végezze el a környezeti kármentesítést.
Pedig a vételi ajánlatban foglaltak szerint az ingatlanra 5 éves elidegenítési tilalmat vállaltak. Miután érdeklődtünk a tulajdonosoknál, a hirdetések eltűntek.
Az extrém hőség miatt 30 motorvonat állt le.
Még egy rossz hír Magyarország harmadik legnagyobb természetes taváról.
Az új NAV-elnök miatt a korrupcióellenes kiállásáért évekkel ezelőtt meghurcolt Horváth András borult ki, az Iparművészeti Múzeum igazgatóján a saját beosztottjai, de a korábban az EU-s pénzeket felügyelő főember is maradhatott, pedig ellene még petíció is indult.
Ronald Koeman után Sebastian Beccacece is lemondott.
Ebből 80 hektár legelő, a többi nádas volt.
5-10 milliárdokat kaptak egyes kekvák, és természetesen az MCC sem maradhatott ki a szórásból.
Nem a Kuflikból jött elő, hanem Ázsiából érkezett és nagyon veszélyes a kőrisfajokra.
Ez volt az az eset, amikor a volt külügyminiszter arról posztolt, hogy szerényen vonatozik, csakhogy a gép eközben üresen követte.
Mind a négyen függetlenként folytatják, hogy jobban tudják védeni a Paks 2 beruházást.
Trumpék rommá keresik magukat kriptovalutákkal és részvényekkel, miközben arab, indiai, vietnámi, román befektetőknek köszönhetően szárnyal az ingatlanbiznisz is. Amerika korábbi elnökei soha nem is mertek ehhez hasonló családi üzleteket kötni az elnökségük alatt.