A halál évtizede visszatér

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)
Vitézy Dávid öt pontba szedett fideszes hazugságcunamija, majd ÁVH-zás és hitlerezés vitte a show-t napirend előtt a Parlamentben. A KDNP-s Juhász Hajnalka vastapsot kapott a tiszásoktól, amikor bocsánatot kért a gyermekvédelem áldozataitól, majd bocsánatot kért mások helyett Semjén Zsolttól is. Bóka János Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel a parlamentben, a Fidesz szerint visszajönnek az 1950-es évek, a legsötétebb diktatúra következik. Ruff Bálint a válaszában arról beszélt, hogy az antikorrupciós törvénycsomagra azért van szükség, mert a fideszesek 16 éven át loptak.
A közmédia átalakításának a részeként azonnali hatállyal kirúgták a Nemzeti Sport éléről Szöllősi Györgyöt, aki a Puskás-hagyatékból tavaly származó 20 milliós osztalék majdnem felét megkapta. Állítólag a felcsúti Puskás Akadémiánál folytathatja.
Ruff Bálint aláírta: megszűnik az MCC alapítványa. Az MCC vezetése ezután helyreigazította Orbán Balázst.
Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki kórházban (ahol két évvel ezelőtt Magyar Péter beszorult a liftbe), mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere.
Trump a függetlenségnapi ünnepi beszédében a kommunista veszélyről szónokolt, de beszólt Giorgia Meloninak is.
Törökország erkölcsi normákra hivatkozva kitiltott egy amerikai LMBT-üdülőhajót: az utat szervező cég vezérigazgatója megdöbbentőnek és aggasztónak nevezte a döntést, kiemelve, hogy a vállalat 36 éves történetében most először tagadták meg tőlük a kikötést az identitásuk miatt.
A világbajnokság botránya lett abból, hogy a FIFA Donald Trump közbenjárása után vonta vissza az amerikai csatár eltiltását. Az amerikai elnök elismerte, hogy ő lobbizott, amire válaszul a franciák is töröltetni akarják Michael Olise sárga lapját.
Utolsó pillanatban lőtt góllal nyertek a spanyolok, ez volt Cristiano Ronaldo utolsó vébémeccse.
76 évesen megölte magát Molnár Gergely, akinél nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra: belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”, keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki, és bár a radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.
És kijött az élőben felvett Borízű hang-adás ingyenes verziója is.
A 19 éves kanadai Summer McIntosh a női 200 méteres pillangóúszás világcsúcsát javította meg, az utolsó olyan rekordot, amit még cápadresszben úsztak.
A kerékpárosok kizárólag a verseny lebonyolításához feltétlenül szükséges személyzettel együtt vonulnak majd.
Az önkény 50 árnyalata a piszkosfehértől az éjfeketéig terjed, a Tisza pedig belépett a szürkezónából a feketébe, mondta Bóka János. És ekkor Németh Balázs még hátravolt, aki szerint a Tisza kivezeti az országot az európai demokráciák sorából.
Csak az nem derült ki, hogy ki engedélyezte az adatok kiadását, és hogyan jutottak el azok a Fidesz-kormány egyik propagandalapjához.
Ez az a kórház, ahol két évvel ezelőtt Magyar Péter beszorult a liftbe.
Pedig sajtótudósítási tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek.
Orbán Balázs posztja után leírták, hogy semmi rendkívüli nem volt Ruff Bálint döntésében, és ők folytatni akarják.
Az MTVA azt írta, ez a közmédia átalakításának a részeként történt.
Nála nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra. Belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”. Keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki. Radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.
Amit Paraguay ellen szerzett.
Új-Zéland szerint a csendes-óceáni szomszédoknak nem áll érdekükben, hogy Kína az óceán déli részét rakétatesztekre használja.
Folarin Balogun szabálytalansága lehet, hogy nem ért volna egyből pirosat, de ettől még a FIFA nem szokta visszavonni ezeket az ítéleteket. Most mégis ez történt, azután, hogy Trump telefonon kérte ezt a szövetség elnökétől.
A „fuck, marry, kill” játék egy minimálisan szofisztikáltabb verziója miatt kell magyarázkodnia Anthony Albanese-nek.
Bóka János Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel a parlamentben. Ruff Bálint válaszában arról beszélt: az antikorrupciós törvénycsomagra azért van szükség, mert a fideszesek 16 éven át loptak.
A sajtóértesülések szerint PR-vezető vagy sajtófőnök lehet belőle a felcsúti fociakadémián.
Kátai-Németh Vilmos miniszter azt mondta, nagy eredmény, hogy bocsánatot kértek a gyermekvédelemben történt rémségekért, a másik ügy viszont még folyamatban van.
Igen, nem tévedés, a Fidesz a demokrácia és az alkotmányosság védelmében vonul az utcára.
Füstgép nélkül, de színpadi díszletből. Ebihalgyász, vármegyétlenítés és légkondiháború. Miért nem tudja elviselni az emberiség a harmincöt fokot? Jó lenne Orbánnak, ha lecsuknák? Hülye vagy kretén a madárvilágban. Meghökkentő és keresztényellenes etimológia.
Az olasz kormány nem tervez reagálni a provokációra.
Legalább 11 ember meghalt, közel ötvenen megsérültek, lakóépületeket is eltaláltak.
Trump szerint az amerikai játékos semmi rosszat nem tett, és nem volt szabálytalanság, ami történt.
Orbán Balázs a tehetséggondozást sajnálja, de közben az MCC a Fidesz ideológiai hátterének egyik legfontosabb intézménye volt.
Az elnök megint nem bírt magával, és a szokásokkal ellentétben nemcsak, hogy beszédet mondott július 4-én, de abban is végig az ellenfeleit támadta.
Az utat szervező cég vezérigazgatója megdöbbentőnek és aggasztónak nevezte a döntést, kiemelve, hogy a vállalat 36 éves történetében most először tagadták meg tőlük a kikötést az identitásuk miatt.
Egy jó és egy nem jó félidő után dőlt el, hogy a spanyolok mehetnek a legjobb nyolc közé.
Berta Adrienn 2025 áprilisa óta vezette a magyar állam két legfontosabb, kifejezetten exportösztönzésre szakosodott intézményét.
Hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak.
Vitézy arról beszélt, miket hazudott szerinte a Fidesz az EU-s pénzekről, Tuzsonék pedig rágyúrtak az önkényuralomra, mármint arra, hogy Magyar Péter szerintük azt épít.
A veterán középpályás az ünneplés közben átesett egy reklámtáblán.
A rendőrség nem árulta el, hogy eddig mit nyomoztak a kínai akkumulátoripari cég ügyében.