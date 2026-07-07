A halál évtizede visszatér

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

PARLAMENT

Vitézy Dávid öt pontba szedett fideszes hazugságcunamija, majd ÁVH-zás és hitlerezés vitte a show-t napirend előtt a Parlamentben. A KDNP-s Juhász Hajnalka vastapsot kapott a tiszásoktól, amikor bocsánatot kért a gyermekvédelem áldozataitól, majd bocsánatot kért mások helyett Semjén Zsolttól is. Bóka János Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel a parlamentben, a Fidesz szerint visszajönnek az 1950-es évek, a legsötétebb diktatúra következik. Ruff Bálint a válaszában arról beszélt, hogy az antikorrupciós törvénycsomagra azért van szükség, mert a fideszesek 16 éven át loptak.

Fotó: Németh Dániel/444
  • A házelnök vizsgálatot rendelt el, amiért Bohár Dániel a Fidesz vendégeként riporterkedik a parlamentben, pedig sajtótudósítási tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek.

POLITIKA

A közmédia átalakításának a részeként azonnali hatállyal kirúgták a Nemzeti Sport éléről Szöllősi Györgyöt, aki a Puskás-hagyatékból tavaly származó 20 milliós osztalék majdnem felét megkapta. Állítólag a felcsúti Puskás Akadémiánál folytathatja.

Szöllősi György
Fotó: Németh Dániel/444

GAZDASÁG

Ruff Bálint aláírta: megszűnik az MCC alapítványa. Az MCC vezetése ezután helyreigazította Orbán Balázst.

Fotó: Németh Dániel/444

Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki kórházban (ahol két évvel ezelőtt Magyar Péter beszorult a liftbe), mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere.

  • Kapitány István egyszerre két pozíciótól fosztotta meg az EXIM vezérét.
  • Nyomozás indult a debreceni Semcorp környezetkárosítási ügyében.

KÜLFÖLD

Trump a függetlenségnapi ünnepi beszédében a kommunista veszélyről szónokolt, de beszólt Giorgia Meloninak is.

Fotó: Sipa USA/Sipa USA via Reuters Connect

Törökország erkölcsi normákra hivatkozva kitiltott egy amerikai LMBT-üdülőhajót: az utat szervező cég vezérigazgatója megdöbbentőnek és aggasztónak nevezte a döntést, kiemelve, hogy a vállalat 36 éves történetében most először tagadták meg tőlük a kikötést az identitásuk miatt.

SPORT

A világbajnokság botránya lett abból, hogy a FIFA Donald Trump közbenjárása után vonta vissza az amerikai csatár eltiltását. Az amerikai elnök elismerte, hogy ő lobbizott, amire válaszul a franciák is töröltetni akarják Michael Olise sárga lapját.

Trump átveszi a frissen és alighanem miatta alapított FIFA Békedíjat Gianni Infantinótól tavaly decemberben
Fotó: Saul Loeb/AFP

Utolsó pillanatban lőtt góllal nyertek a spanyolok, ez volt Cristiano Ronaldo utolsó vébémeccse.

KULTÚRA

76 évesen megölte magát Molnár Gergely, akinél nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra: belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”, keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki, és bár a radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.

Fotó: Zátonyi Tibor
  • Az ausztrál miniszterelnök bocsánatot kért, amiért közölte, hogy „dugná” Kylie Minogue-ot.

És kijött az élőben felvett Borízű hang-adás ingyenes verziója is.

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A kerékpárosok kizárólag a verseny lebonyolításához feltétlenül szükséges személyzettel együtt vonulnak majd.

Mészáros Juli
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A Fidesz szerint visszajönnek az 50-es évek, a legsötétebb diktatúra következik

Az önkény 50 árnyalata a piszkosfehértől az éjfeketéig terjed, a Tisza pedig belépett a szürkezónából a feketébe, mondta Bóka János. És ekkor Németh Balázs még hátravolt, aki szerint a Tisza kivezeti az országot az európai demokráciák sorából.

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Csak az nem derült ki, hogy ki engedélyezte az adatok kiadását, és hogyan jutottak el azok a Fidesz-kormány egyik propagandalapjához.

Mészáros Juli
belföld

Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki kórházban, mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere

Ez az a kórház, ahol két évvel ezelőtt Magyar Péter beszorult a liftbe.

Mészáros Juli
Egészségügy

Vizsgálatot rendelt el a házelnök, amiért Bohár Dániel a Fidesz vendégeként riporterkedik a parlamentben

Pedig sajtótudósítási tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek.

Molnár Kristóf
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Orbán Balázs posztja után leírták, hogy semmi rendkívüli nem volt Ruff Bálint döntésében, és ők folytatni akarják.

Windisch Judit
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Az MTVA azt írta, ez a közmédia átalakításának a részeként történt.

Székely Sarolta
Média

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Nála nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra. Belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”. Keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki. Radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.

Uj Péter
KULTÚRA

A Balogun-döntés után a franciák töröltetni akarják Michael Olise sárga lapját

Amit Paraguay ellen szerzett.

Molnár Kristóf
foci

Ballisztikus rakétakísérletet hajtott végre Kína, amit a csendes-óceáni szomszédok aggasztónak tartanak

Új-Zéland szerint a csendes-óceáni szomszédoknak nem áll érdekükben, hogy Kína az óceán déli részét rakétatesztekre használja.

Székely Sarolta
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Ruff Bálint: Minden egyes nap százmilliárdos mutyikkal találkozom

Bóka János Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel a parlamentben. Ruff Bálint válaszában arról beszélt: az antikorrupciós törvénycsomagra azért van szükség, mert a fideszesek 16 éven át loptak.

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A sajtóértesülések szerint PR-vezető vagy sajtófőnök lehet belőle a felcsúti fociakadémián.

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Rovó Attila
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