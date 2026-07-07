A halál évtizede visszatér

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

PARLAMENT

Vitézy Dávid öt pontba szedett fideszes hazugságcunamija, majd ÁVH-zás és hitlerezés vitte a show-t napirend előtt a Parlamentben. A KDNP-s Juhász Hajnalka vastapsot kapott a tiszásoktól, amikor bocsánatot kért a gyermekvédelem áldozataitól, majd bocsánatot kért mások helyett Semjén Zsolttól is. Bóka János Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel a parlamentben, a Fidesz szerint visszajönnek az 1950-es évek, a legsötétebb diktatúra következik. Ruff Bálint a válaszában arról beszélt, hogy az antikorrupciós törvénycsomagra azért van szükség, mert a fideszesek 16 éven át loptak.

Fotó: Németh Dániel/444

A házelnök vizsgálatot rendelt el, amiért Bohár Dániel a Fidesz vendégeként riporterkedik a parlamentben, pedig sajtótudósítási tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek.

POLITIKA

A közmédia átalakításának a részeként azonnali hatállyal kirúgták a Nemzeti Sport éléről Szöllősi Györgyöt, aki a Puskás-hagyatékból tavaly származó 20 milliós osztalék majdnem felét megkapta. Állítólag a felcsúti Puskás Akadémiánál folytathatja.

Szöllősi György Fotó: Németh Dániel/444

Az Orbán-kormány idején a Kehi kérésére adták ki Ruszin-Szendi Romulusz egészségügyi adatait.

A Fidesz tüntetést szervez az Alaptörvény módosítása ellen.

GAZDASÁG

Ruff Bálint aláírta: megszűnik az MCC alapítványa. Az MCC vezetése ezután helyreigazította Orbán Balázst.

Fotó: Németh Dániel/444

Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki kórházban (ahol két évvel ezelőtt Magyar Péter beszorult a liftbe), mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere.

Kapitány István egyszerre két pozíciótól fosztotta meg az EXIM vezérét.

Nyomozás indult a debreceni Semcorp környezetkárosítási ügyében.

KÜLFÖLD

Trump a függetlenségnapi ünnepi beszédében a kommunista veszélyről szónokolt, de beszólt Giorgia Meloninak is.

Fotó: Sipa USA/Sipa USA via Reuters Connect

Törökország erkölcsi normákra hivatkozva kitiltott egy amerikai LMBT-üdülőhajót: az utat szervező cég vezérigazgatója megdöbbentőnek és aggasztónak nevezte a döntést, kiemelve, hogy a vállalat 36 éves történetében most először tagadták meg tőlük a kikötést az identitásuk miatt.

Oroszország újabb támadást indított Kijev ellen.

Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász-kormány, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak.

Ballisztikus rakétakísérletet hajtott végre Kína, amit a csendes-óceáni szomszédok aggasztónak tartanak.

SPORT

A világbajnokság botránya lett abból, hogy a FIFA Donald Trump közbenjárása után vonta vissza az amerikai csatár eltiltását. Az amerikai elnök elismerte, hogy ő lobbizott, amire válaszul a franciák is töröltetni akarják Michael Olise sárga lapját.

Trump átveszi a frissen és alighanem miatta alapított FIFA Békedíjat Gianni Infantinótól tavaly decemberben Fotó: Saul Loeb/AFP

Utolsó pillanatban lőtt góllal nyertek a spanyolok, ez volt Cristiano Ronaldo utolsó vébémeccse.

Sárga lapot kapott és súlyosan megsérült Jordan Henderson Mexikó ellen, pedig egy percet se játszott.

A franciaországi erdőtüzek miatt közönség nélkül rendezték meg a Tour de France harmadik szakaszának befutóját.

Megdőlt a legrégebbi úszó világcsúcs, az utolsó olyan, amit még cápadresszben úsztak.

KULTÚRA

76 évesen megölte magát Molnár Gergely, akinél nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra: belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”, keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki, és bár a radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.

Fotó: Zátonyi Tibor

Az ausztrál miniszterelnök bocsánatot kért, amiért közölte, hogy „dugná” Kylie Minogue-ot.