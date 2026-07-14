A Fidesz az új óellenzék

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SULYOK

Ismét ülésezett a parlament, megszavazták a 17. alkotmánymódosítást, Forsthoffer Ágnes már alá is írta. (Előzőleg Magyar Péter azt írta, a Fidesz nem engedi Sulyok Tamásnak, hogy lemondjon, Gulyás szerint ez nem igaz.) A Fidesz „fekete hétfőjén” Orbán Amerikába utazott meccset nézni, a pártja a Kossuth téren néma gyertyagyújtással állt ki Sulyok mellett.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Velencei Bizottság mégsem sürgősséggel tárgyalja Sulyok ügyét, hanem csak októberben.

A Magyar Helsinki Bizottság társelnökével beszélgettünk az Alaptörvény 17. módosításáról.

FIDESZ

Gulyás Gergely bejelentette, hogy lemond a frakcióvezetői pozícióról – majd elismerte, hogy a Fidesz elvesztette meghatározó pozícióját a belpolitikában –, a Fidesz képviselői pedig nem vettek részt az ülésen. Sokat elárul a Fidesz állapotáról, ha Gulyás lemondásáról a Fidesz kommunikációs igazgatója sem tudott.

Fotó: Németh Dániel/444

Seggnyalónak és gyávának nevezte Ábrahám Róbert a szintén fideszes Deák Dánielt, mert az kritizálni merte, hogy vakozott.

Kocsis Máté ledobta a bocsánatkérések neutronbombáját.

„Ne veszítsetek választást!” – válaszolta Orbán Balázs arra a kérdésre, hogy hogy van.

A letartóztatott Bús Balázs mellett álltak ki az óbudai Fidesz szimpátiatüntetésén.

Bohár Dániel már nemcsak fizetős hírlevelet ír, saját médiacéget is alapított.

Belebukott a sárvári fürdő vezetője abba, hogy évek óta munkavégzés nélkül fizetett egy fideszes aktivistának, a polgármester régi ismerősének.

GAZDASÁG

Kikértük a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és az alá tartozó rendezvényszervező szerződéseit: Balásy Gyuláék cégei több tízmilliárdot kaszáltak az atlétikai vb-n, de minden fillérre szükség volt. A kormányváltás utáni első szerződésnek viszont van tiszás kötődése.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterként az osztályon felüli luxust kedvelte: kiperelték a szállodaszámláit, és kiderült, hogy ha volt lehetőség, az 5-7-800 ezer forintos elnöki lakosztályt választotta, a brüsszeli útjai során pedig rendszeresen az onnan egy órányira eső Antwerpenben vett ki szobát, ahol jobb a wellness és négy luxusétterem is van a komplexumban.

Átadták az új gyártócsarnokokat Kecskeméten, ezzel a magyarországi lett Európa legnagyobb Mercedes-gyára. Kecskemét fideszes polgármestere kihagyta a kormányfő kérésére kihagyta az avatót.

Orbán János Dénes a minisztériumra hárítja a felelősséget, amiért az általa vezetett szervezet 422 millióért vásárolta meg a művei felhasználási jogait.

Karácsony Gergely szerint most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre.

KÜLFÖLD

Fellángolt a harc a Hormuzi-szorosban: Irán megint lezárta, és rálőtt két hajóra, mire az amerikaiak rakétatámadást indítottak, Irán válaszul Katarra csapott le. Donald Trump bejelentette, hogy az USA a felügyelete alá vonja a Hormuzi-szorost, és pénzt kér az őrizetért.

Fotó: Sipa USA/Sipa USA via Reuters Connect

A New York Times szerint izraeli titkosszolgálati művelet részeként jött 2024-ben Budapestre Ahmadinezsád, és az akcióról az Orbán-kormányban is tudtak.

Az ukrán drónok egy hét alatt 90 orosz hajót találtak el, közben az oroszok kamikazedrónok irányítóközpontjait telepítik a zaporizzsjai atomerőműbe.

Őrizetbe vették az egyetlen nyíltan háborúellenes orosz elnökjelöltjelöltet: Borisz Nagyezsgyint külföldi ügynöknek is minősítették, ami miatt a jövőben már nem indulhat választásokon Oroszországban.

Az orosz állambiztonság titkos hackercsoportját szankcionálja az EU, Berlinben és Párizsban is bekérették az orosz nagykövetet.

Tízezres többlethalálozást okozott Európában a júniusi extrém hőhullám.

Mentőcsapat hozta le a hegyről az összeomlott labradort, pedig a kutya csak betépett.

Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park színésze.

És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.

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