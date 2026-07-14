A Fidesz az új óellenzék

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

SULYOK

Ismét ülésezett a parlament, megszavazták a 17. alkotmánymódosítást, Forsthoffer Ágnes már alá is írta. (Előzőleg Magyar Péter azt írta, a Fidesz nem engedi Sulyok Tamásnak, hogy lemondjon, Gulyás szerint ez nem igaz.) A Fidesz „fekete hétfőjén” Orbán Amerikába utazott meccset nézni, a pártja a Kossuth téren néma gyertyagyújtással állt ki Sulyok mellett.

Fotó: Bankó Gábor/444

FIDESZ

Gulyás Gergely bejelentette, hogy lemond a frakcióvezetői pozícióról – majd elismerte, hogy a Fidesz elvesztette meghatározó pozícióját a belpolitikában –, a Fidesz képviselői pedig nem vettek részt az ülésen. Sokat elárul a Fidesz állapotáról, ha Gulyás lemondásáról a Fidesz kommunikációs igazgatója sem tudott.

Fotó: Németh Dániel/444
  • Seggnyalónak és gyávának nevezte Ábrahám Róbert a szintén fideszes Deák Dánielt, mert az kritizálni merte, hogy vakozott.
  • Kocsis Máté ledobta a bocsánatkérések neutronbombáját.
  • „Ne veszítsetek választást!” – válaszolta Orbán Balázs arra a kérdésre, hogy hogy van.
  • A letartóztatott Bús Balázs mellett álltak ki az óbudai Fidesz szimpátiatüntetésén.
  • Bohár Dániel már nemcsak fizetős hírlevelet ír, saját médiacéget is alapított.
  • Belebukott a sárvári fürdő vezetője abba, hogy évek óta munkavégzés nélkül fizetett egy fideszes aktivistának, a polgármester régi ismerősének.

GAZDASÁG

Kikértük a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és az alá tartozó rendezvényszervező szerződéseit: Balásy Gyuláék cégei több tízmilliárdot kaszáltak az atlétikai vb-n, de minden fillérre szükség volt. A kormányváltás utáni első szerződésnek viszont van tiszás kötődése.

Fotó: Kontroll/Youtube

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterként az osztályon felüli luxust kedvelte: kiperelték a szállodaszámláit, és kiderült, hogy ha volt lehetőség, az 5-7-800 ezer forintos elnöki lakosztályt választotta, a brüsszeli útjai során pedig rendszeresen az onnan egy órányira eső Antwerpenben vett ki szobát, ahol jobb a wellness és négy luxusétterem is van a komplexumban.

Átadták az új gyártócsarnokokat Kecskeméten, ezzel a magyarországi lett Európa legnagyobb Mercedes-gyára. Kecskemét fideszes polgármestere kihagyta a kormányfő kérésére kihagyta az avatót.

  • Orbán János Dénes a minisztériumra hárítja a felelősséget, amiért az általa vezetett szervezet 422 millióért vásárolta meg a művei felhasználási jogait.
  • Karácsony Gergely szerint most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre.

KÜLFÖLD

Fellángolt a harc a Hormuzi-szorosban: Irán megint lezárta, és rálőtt két hajóra, mire az amerikaiak rakétatámadást indítottak, Irán válaszul Katarra csapott le. Donald Trump bejelentette, hogy az USA a felügyelete alá vonja a Hormuzi-szorost, és pénzt kér az őrizetért.

Fotó: Sipa USA/Sipa USA via Reuters Connect

A New York Times szerint izraeli titkosszolgálati művelet részeként jött 2024-ben Budapestre Ahmadinezsád, és az akcióról az Orbán-kormányban is tudtak.

Az ukrán drónok egy hét alatt 90 orosz hajót találtak el, közben az oroszok kamikazedrónok irányítóközpontjait telepítik a zaporizzsjai atomerőműbe.

Őrizetbe vették az egyetlen nyíltan háborúellenes orosz elnökjelöltjelöltet: Borisz Nagyezsgyint külföldi ügynöknek is minősítették, ami miatt a jövőben már nem indulhat választásokon Oroszországban.

  • Az orosz állambiztonság titkos hackercsoportját szankcionálja az EU, Berlinben és Párizsban is bekérették az orosz nagykövetet.
  • Tízezres többlethalálozást okozott Európában a júniusi extrém hőhullám.
  • Mentőcsapat hozta le a hegyről az összeomlott labradort, pedig a kutya csak betépett.
  • Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park színésze.

És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.

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Őrizetbe vették az egyetlen nyíltan háborúellenes orosz elnökjelöltjelöltet

Borisz Nagyezsgyint külföldi ügynöknek is minősítették, ami miatt a jövőben már nem indulhat választásokon Oroszországban.

Német Szilvi
külföld

A választások utáni első szerződését egy Tisza-közeli céggel kötötte az addig Balásyékat hizlaló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség

Kikértük a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és az alá tartozó rendezvényszervező szerződéseit. Balásyék cégei több tízmilliárdot kaszáltak az atlétikai vb-n, de minden fillérre szükség volt. A kormányváltás utáni első szerződésnek viszont van tiszás kötődése.

Windisch Judit
gazdaság

Trip a javából: mentőcsapat hozta le a hegyről az összeomlott labradort, pedig a kutya csak betépett

A füves kutyákkal csak baj van.

Szily László
ÁLLAT

Az új ellenzék az új óellenzék: a Fidesz néma gyertyagyújtással állt ki Sulyok Tamás mellett

A résztvevőket arra kérték, csendben morzsoljanak el egy imát Magyarország jogállamiságáért.

Német Szilvi, Bankó Gábor
POLITIKA

Karácsony Gergely szerint most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre

Üdvözli a spórolást, de szerinte a tűzijáték továbbra is káros és idejétmúlt.

Német Szilvi
POLITIKA

Orbán János Dénes a minisztériumra hárítja a felelősséget, amiért az általa vezetett szervezet 422 millióért vásárolta meg a művei felhasználási jogait

Vele csak úgy megtörtént ez a dolog, de a Tisza-kormány is hálás lehet a nagyszerű befektetésért.

Urfi Péter
KULTÚRA

Kocsis Máté: Erre köteleztek

Aztán ledobta a bocsánatkérések neutronbombáját.

Haász János
belföld

„Ne veszítsetek választást!” – válaszolta Orbán Balázs arra a kérdésre, hogy hogy van

Ezek szerint nem a legjobban.

Herczeg Márk
POLITIKA

„Ebből nem következik, hogy a párt rossz állapotban lenne” – Gulyás Gergely a lemondásáról, és arról, hogy Orbán a Fidesz fekete hétfőjén elrepült a foci-vb-re

Az ATV-nek adott interjúban elismerte, hogy a Fidesz elvesztette meghatározó pozícióját a magyar belpolitikában. Nem Szentkirályi Alexandra lesz az új frakcióvezető, és nem hagyja ott a párt a parlamentet.

Haász János
belföld

Magyar szerint a Fidesz nem engedi Sulyoknak, hogy lemondjon, Gulyás szerint ez nem igaz

Szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást - mondja Magyar, de Gulyás szerint nem történt ilyen.

Szily László
POLITIKA

New York Times: Izraeli titkosszolgálati művelet részeként jött 2024-ben Budapestre Ahmadinezsád, az akcióról az Orbán-kormányban is tudtak

A Moszad meglehetősen megdöbbentő terve az volt, hogy a jelenlegi rezsimet a holokauszttagadó volt iráni elnök újbóli hatalomba ültetésével döntik meg. Kudarcot vallottak.

Haász János
POLITIKA

Az orosz állambiztonság titkos hackercsoportját szankcionálja az Európai Unió, Berlinben és Párizsban is bekérették az orosz nagykövetet

Az FSZB kiberfenyegetési csoportjai állhattak a német légiirányítás és a francia hadiipar elleni akciók mögött, a közszolgáltatásokat is próbálták megbénítani.

Kolozsi Ádám
külföld

Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park színésze

Talán ő volt a leghíresebb új-zélandi.

Szily László
GYÁSZ

Donald Trump: Az Egyesült Államok a felügyelete alá vonja a Hormuzi-szorost, és pénzt kér az őrizetért

Az amerikai elnök bejelentette az iráni kikötők blokádját is, valamint azt, hogy 20 százalékos sarcot szedne a szoros őrizetéért. A piaci reakció pocsék volt, gyengül a forint, az olaj 3 százalékot drágult.

Haász János
külföld

Bohár Dániel már nemcsak fizetős hírlevelet ír, saját médiacéget is alapított

A BKTS Média Kft.-t júniusban alapították, nagyjából akkor, amikor a fideszes influenszer áttette a székhelyét az Országházba.

Német Szilvi
Média

Forsthoffer Ágnes már alá is írta az alaptörvényt módosító törvényt

Öt napja maradt Sulyok Tamásnak, hogy lépjen valamit.

Haász János
belföld
Podcast

Borízű hang #278: Most lenne nagy szükség egy jó Simicska Lajosra! [rövid verzió]

Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

A Fidesz „fekete hétfőjén” Orbán Amerikába utazott meccset nézni

A parlament Sulyok Tamás leváltásáról szavaz, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetőségről.

Német Szilvi
ÉLET

Stop Önkény 2: a letartóztatott Bús Balázs mellett álltak ki az óbudai Fidesz szimpátiatüntetésén

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Német Szilvi
POLITIKA

„Van olyan pillanat, amikor a rendszer legfontosabb tisztségviselőit is el lehet távolítani”

A Magyar Helsinki Bizottság társelnökével beszéltük át az Alaptörvény 17. módosítását.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Tízezres többlethalálozást okozott Európában a júniusi extrém hőhullám

Hőguta, súlyos szív- és érrendszeri következmények: az idősek vannak a legnagyobb veszélyben.

Kolozsi Ádám
külföld

Nincs mese: alaptörvénybe írták, hogy Sulyok Tamásnak mennie kell

A gránitszilárdságú alaptörvény 17. módosítása átment, mint kés a vajon. A fideszes képviselők bojkottáltak.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

A Velencei Bizottság mégsem sürgősséggel tárgyalja Sulyok Tamás ügyét, hanem csak októberben

Egy próbát biztosan megért.

Bódog Bálint
POLITIKA

Fellángolt a harc a Hormuzi-szorosban

Irán megint lezárta és rálőtt két hajóra, mire az amerikaiak rakétatámadást indítottak, Irán válaszul Katarra csapott le.

Szily László
külföld

Átadták az új gyártócsarnokokat Kecskeméten, ezzel a magyarországi lett Európa legnagyobb Mercedes-gyára

Az egymilliárd eurós beruházás után mostantól itt gyártják a C-osztály elektromos változatát.

Kolozsi Ádám
gazdaság

Belebukott a sárvári fürdő vezetője abba, hogy évek óta munkavégzés nélkül fizetett egy fideszes aktivistának, a polgármester régi ismerősének

Az egyébként fideszes többségű képviselő-testület felmentette Kántás Zoltánt.

Haász János
belföld

Vastapssal ünnepelte a Tisza-frakció a Parlamentben, hogy megszavazták a sulyokos alaptörvény-módosítást

Magyar Péter szerint akár aláírja a módosítást, akár nem, Sulyok Tamás napokon belül menni fog. Azt pedig sajnálja a miniszterelnök, hogy Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető nem mondott le korábban. Ez volt a parlament hétfői ülésnapja percről percre.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Robert „Magyar” Brovdi: Az orosz árnyékflotta 15 hajójára mértek csapást

Az ukrán drónok egy hét alatt 90 orosz hajót találtak el, közben az oroszok kamikaze drónok irányítóközpontjait telepítik a zaporizzsjai atomerőműbe.

Haász János
külföld

Gulyás Gergely lemond a frakcióvezetői pozícióról

A Fidesz képviselői pedig nem vesznek részt a parlament mai ülésén.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Az ember, aki ott sem akart lenni

Sokat elárul a Fidesz állapotáról, ha Gulyás Gergely lemondásáról a Fidesz kommunikációs igazgatója sem tudott.

Windisch Judit
POLITIKA

„Tiszteletben tartottam Magyar Péter kérését” – Kecskemét fideszes polgármestere kihagyta a Mercedes üzemavatóját

Szemereyné Pataki Klaudia azt üzente a kormányfőnek, hogy nyitott a párbeszédre és a közös munkára.

Haász János
belföld

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterként az osztályon felüli luxust kedvelte

Kiperelték a szállodaszámláit. Ha volt lehetőség, az 5-7-800 ezer forintos elnöki lakosztályt választotta. A brüsszeli útjai során is rendszeresen az onnan egy órányira eső Antwerpenben vett ki szobát, ahol jobb a wellness és négy luxusétterem is van a komplexumban.

Szily László
POLITIKA

Májusban is karácsonyoztak a skincare-rajongók

A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.

Promó Ottó
hirdetés

Egymásnak estek: seggnyalónak és gyávának nevezte Ábrahám Róbert a szintén fideszes Deák Dánielt, mert az kritizálni merte, hogy vakozott

„Te vagy az, Dani! A te pökhendi, arcoskodó, de gyáva és megalkuvó személyiséged az”. Annyira nem érdekelnek senkit, hogy már csak egymást tudják ütni a Fidesz online katonái.

Szily László
POLITIKA