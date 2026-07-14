A Fidesz az új óellenzék

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Ismét ülésezett a parlament, megszavazták a 17. alkotmánymódosítást, Forsthoffer Ágnes már alá is írta. (Előzőleg Magyar Péter azt írta, a Fidesz nem engedi Sulyok Tamásnak, hogy lemondjon, Gulyás szerint ez nem igaz.) A Fidesz „fekete hétfőjén” Orbán Amerikába utazott meccset nézni, a pártja a Kossuth téren néma gyertyagyújtással állt ki Sulyok mellett.
Gulyás Gergely bejelentette, hogy lemond a frakcióvezetői pozícióról – majd elismerte, hogy a Fidesz elvesztette meghatározó pozícióját a belpolitikában –, a Fidesz képviselői pedig nem vettek részt az ülésen. Sokat elárul a Fidesz állapotáról, ha Gulyás lemondásáról a Fidesz kommunikációs igazgatója sem tudott.
Kikértük a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és az alá tartozó rendezvényszervező szerződéseit: Balásy Gyuláék cégei több tízmilliárdot kaszáltak az atlétikai vb-n, de minden fillérre szükség volt. A kormányváltás utáni első szerződésnek viszont van tiszás kötődése.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterként az osztályon felüli luxust kedvelte: kiperelték a szállodaszámláit, és kiderült, hogy ha volt lehetőség, az 5-7-800 ezer forintos elnöki lakosztályt választotta, a brüsszeli útjai során pedig rendszeresen az onnan egy órányira eső Antwerpenben vett ki szobát, ahol jobb a wellness és négy luxusétterem is van a komplexumban.
Átadták az új gyártócsarnokokat Kecskeméten, ezzel a magyarországi lett Európa legnagyobb Mercedes-gyára. Kecskemét fideszes polgármestere kihagyta a kormányfő kérésére kihagyta az avatót.
Fellángolt a harc a Hormuzi-szorosban: Irán megint lezárta, és rálőtt két hajóra, mire az amerikaiak rakétatámadást indítottak, Irán válaszul Katarra csapott le. Donald Trump bejelentette, hogy az USA a felügyelete alá vonja a Hormuzi-szorost, és pénzt kér az őrizetért.
A New York Times szerint izraeli titkosszolgálati művelet részeként jött 2024-ben Budapestre Ahmadinezsád, és az akcióról az Orbán-kormányban is tudtak.
Az ukrán drónok egy hét alatt 90 orosz hajót találtak el, közben az oroszok kamikazedrónok irányítóközpontjait telepítik a zaporizzsjai atomerőműbe.
Őrizetbe vették az egyetlen nyíltan háborúellenes orosz elnökjelöltjelöltet: Borisz Nagyezsgyint külföldi ügynöknek is minősítették, ami miatt a jövőben már nem indulhat választásokon Oroszországban.
És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.
2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (x)
Borisz Nagyezsgyint külföldi ügynöknek is minősítették, ami miatt a jövőben már nem indulhat választásokon Oroszországban.
Kikértük a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és az alá tartozó rendezvényszervező szerződéseit. Balásyék cégei több tízmilliárdot kaszáltak az atlétikai vb-n, de minden fillérre szükség volt. A kormányváltás utáni első szerződésnek viszont van tiszás kötődése.
A füves kutyákkal csak baj van.
A résztvevőket arra kérték, csendben morzsoljanak el egy imát Magyarország jogállamiságáért.
Üdvözli a spórolást, de szerinte a tűzijáték továbbra is káros és idejétmúlt.
Vele csak úgy megtörtént ez a dolog, de a Tisza-kormány is hálás lehet a nagyszerű befektetésért.
Aztán ledobta a bocsánatkérések neutronbombáját.
Ezek szerint nem a legjobban.
Az ATV-nek adott interjúban elismerte, hogy a Fidesz elvesztette meghatározó pozícióját a magyar belpolitikában. Nem Szentkirályi Alexandra lesz az új frakcióvezető, és nem hagyja ott a párt a parlamentet.
Szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást - mondja Magyar, de Gulyás szerint nem történt ilyen.
A Moszad meglehetősen megdöbbentő terve az volt, hogy a jelenlegi rezsimet a holokauszttagadó volt iráni elnök újbóli hatalomba ültetésével döntik meg. Kudarcot vallottak.
Az FSZB kiberfenyegetési csoportjai állhattak a német légiirányítás és a francia hadiipar elleni akciók mögött, a közszolgáltatásokat is próbálták megbénítani.
Talán ő volt a leghíresebb új-zélandi.
Az amerikai elnök bejelentette az iráni kikötők blokádját is, valamint azt, hogy 20 százalékos sarcot szedne a szoros őrizetéért. A piaci reakció pocsék volt, gyengül a forint, az olaj 3 százalékot drágult.
A BKTS Média Kft.-t júniusban alapították, nagyjából akkor, amikor a fideszes influenszer áttette a székhelyét az Országházba.
Öt napja maradt Sulyok Tamásnak, hogy lépjen valamit.
Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.
A parlament Sulyok Tamás leváltásáról szavaz, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetőségről.
Kezdéskor közel száz ember gyűlt össze a Katinyi mártírok parkjában. Gyepes Ádám óbudai fideszes képviselő szerint csak azt szeretnék, hogy „normális körülmények között legyen Balázs”.
A Magyar Helsinki Bizottság társelnökével beszéltük át az Alaptörvény 17. módosítását.
Hőguta, súlyos szív- és érrendszeri következmények: az idősek vannak a legnagyobb veszélyben.
A gránitszilárdságú alaptörvény 17. módosítása átment, mint kés a vajon. A fideszes képviselők bojkottáltak.
Egy próbát biztosan megért.
Irán megint lezárta és rálőtt két hajóra, mire az amerikaiak rakétatámadást indítottak, Irán válaszul Katarra csapott le.
Az egymilliárd eurós beruházás után mostantól itt gyártják a C-osztály elektromos változatát.
Az egyébként fideszes többségű képviselő-testület felmentette Kántás Zoltánt.
Magyar Péter szerint akár aláírja a módosítást, akár nem, Sulyok Tamás napokon belül menni fog. Azt pedig sajnálja a miniszterelnök, hogy Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető nem mondott le korábban. Ez volt a parlament hétfői ülésnapja percről percre.
Az ukrán drónok egy hét alatt 90 orosz hajót találtak el, közben az oroszok kamikaze drónok irányítóközpontjait telepítik a zaporizzsjai atomerőműbe.
A Fidesz képviselői pedig nem vesznek részt a parlament mai ülésén.
Sokat elárul a Fidesz állapotáról, ha Gulyás Gergely lemondásáról a Fidesz kommunikációs igazgatója sem tudott.
Szemereyné Pataki Klaudia azt üzente a kormányfőnek, hogy nyitott a párbeszédre és a közös munkára.
Kiperelték a szállodaszámláit. Ha volt lehetőség, az 5-7-800 ezer forintos elnöki lakosztályt választotta. A brüsszeli útjai során is rendszeresen az onnan egy órányira eső Antwerpenben vett ki szobát, ahol jobb a wellness és négy luxusétterem is van a komplexumban.
A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.
„Te vagy az, Dani! A te pökhendi, arcoskodó, de gyáva és megalkuvó személyiséged az”. Annyira nem érdekelnek senkit, hogy már csak egymást tudják ütni a Fidesz online katonái.