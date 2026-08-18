Ima a tolvajokért

reggel 4

Eső utáni hűvös, jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

NER

Trükkös váltás előtt a magyar felsőoktatás: a megújulás jegyében továbbra is a NER-ből megmaradt szenátusok választhatják ki az új egyetemi vezetőket, ha a kormány nem töri meg a kekvás rektorok hatalmát.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Semmelweis Egyetem (SE) és a MATE stratégiai együttműködési megállapodásának aláírásán az SE rektori épületében 2026. március 2-án.
Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az MBH leállított egy mélyszegényeknek szóló ösztöndíjprogramot, Magyar Péter. A kormányfő levelet kapott Orbán Győzőtől, akinek megüzente, hogy a kő nem lesz az új búcsúcédula. A miniszterelnök felszólította Mészáros Lőrincet, hogy ne tegyék. A 4iG árfolyama pedig beszakadt a 4iG árfolyama a kormányzati átvilágítás hírére.

Játékosokat is vett a Fradivárosra adott támogatásból az FTC: a sportért felelős államtitkárt nagyon érdekli, hogy milyen jogszabályra hivatkozva vettek játékosokat a Fradivárosra adott pénzből. Kubatov Gábor szerint minden rendben van.

Vízibivalyt itató csikósokat és sámánnal szelfiző turistákat bőven láttunk az idei Kurultajon, tiszás képviselőkkel viszont nem találkoztunk: hiába fordítana hátat a Fidesznek a magyar törzsi gyűlés főszervezője, a rendezvény újrapozicionálása egyelőre csak mérsékelten sikerült.

  • Túlárazott és azbesztet tartalmazó kínai kazánok miatt tett feljelentést Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.
  • Minden fideszes beadványt elkaszált az Alkotmánybíróság.
  • Havasi Bertalan szerint magánügy, hogy Orbán Viktor Schmidt Máriával és Rogán Antallal nyaral Horvátországban.
  • Papp Dánielnek 28,1 millió forintot fizetett ki távozásakor a közmédia.
  • A Fideszből Hankó Balázs ment el imádkozni Bús Balázsért.

BELFÖLD

A rendőrség szerint elaludhatott az M3-ason felborult busz sofőrje, őrizetbe vették. Lengyelországba szállítják a buszbaleset 22 sérültjét.

Összeroncsolódott autóbusz műszaki mentésén dolgoznak tűzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel.
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A szolnoki polgármester szerint akár hetekig állhat a szemét a városban a MOHU döntése miatt, Györfi Mihály úgy véli, a MOHU-n keresztül a bukott NER akar bosszút állni Szolnokon.

  • Közel százan pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére.
  • Lengyel Tamás és Molnár Áron is erősen reagált Máté Gábor Eszenyi Enikőről tett kijelentéseire.
  • Csodaszarvast láttak egy salgótarjáni lakótelepen.

TRUMP

Donald Trump a változatosság kedvéért Omán bombázásával fenyegetőzik, miközben az észak-koreai diktátorral való jó kapcsolatára hivatkozva csökkenti a Dél-Koreával közös hadgyakorlatokat.

Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Az amerikai hadsereg már nem csak hajókat bombáz, szárazföldön is megindul Latin-Amerikába a drogkartellek ellen.

  • A brit miniszterelnök egy magát Trump kabinetfőnökének kiadó emberrel csetelt.

KÜLFÖLD

Ugyanazon a napon ítélték 11 év börtönre a liberális Jabloko alelnökét, amikor elutasították a párt fellebbezését amiatt, mert múlt héten leszedték az országos listáról – a rohamrendőrök tucatjával vitték el a tiltakozókat a bíróság épülete elől.

Nyikolaj Ribakov Jabloko-elnök szembesül a bíróság elutasító döntésével Moszkvában, 2026. augusztus 17-én.
Fotó: Ramil Sitdikov/REUTERS

Andrej Klepacs, a második legnagyobb állami orosz fejlesztési bank vezető közgazdásza egy szakmai rendezvényen arra figyelmeztetett: Moszkva nem nyerhet meg egy Ukrajnával vívott, elhúzódó felőrlő háborút – elbocsátották.

Jason Arday néhány éve Cambridge legfiatalabb fekete professzora lett, idén nyáron azonban plágiumvádak és vitatott életrajzi állítások miatt lemondott, pénteken pedig minden jel szerint öngyilkos lett – története az akadémiai mércék, az egyetemi diverzitás és a nyilvános számonkérés határainak kérdését is felveti.

  • A 2008-as válság óta nem látott magasságba ugrottak a vezető gazdaságok hitelfelvételi költségei.
  • A szélsőjobbos izraeli miniszter szerint éjjelente 30-40 embert kellene kiiktatni Gázában.
  • 36 évesen meghalt Hayden Panettiere.
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Gazda Albert
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Cambridge ünnepelt sztárprofesszora volt, aztán plágiumvádak érték, lemondott, néhány nappal később pedig meghalt

Jason Arday néhány éve Cambridge legfiatalabb fekete professzora lett, idén nyáron azonban plágiumvádak és vitatott életrajzi állítások miatt lemondott, pénteken pedig minden jel szerint öngyilkos lett. Története az akadémiai mércék, az egyetemi diverzitás és a nyilvános számonkérés határainak kérdését is felveti.

Benics Márk
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Az egyetemeken olyan a megújulás, mintha Magyar Péter még mindig Rogántól, Mészárostól és Lázártól kérdezné meg, hogy kik irányítsanak

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Kolozsi Ádám
belföld

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Német Szilvi
vallás

Kubatov Gábor szerint meg lehet nyugodni, minden rendben van a Fradivárossal kapcsolatban

A Ferencváros elnöke szerint a Fradivárosra fordított pénzeket jogszerűen és a célnak megfelelően használták fel.

Inkei Bence
belföld

Beszakadt a 4iG árfolyama a kormányzati átvilágítás hírére

Péntek este derült ki egy kormányhatározatból, hogy a kabinet átfogó vizsgálatot indít a Magyar Állam és a 4iG Csoport közötti kapcsolatról, hétfő délután pedig a miniszterelnök is bejelentette az átvilágítást.

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belföld

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Ilyen, amikor egy erdő közepén van egy város.

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ÁLLAT

A 2008-as válság óta nem látott magasságba ugrottak a vezető gazdaságok hitelfelvételi költségei

A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti válság tartósan magasan tartja az inflációt.

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gazdaság

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„A legelismertebb színházigazgató és színésztanár voltál, volt rengeteg időd, amíg sürgethetted volna egy olyan testület felállítását, amely az ilyen eseteket emberhez méltó módon kezeli, de nem tettél semmit, se te, sem a veled egy hajóban evezők."

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Az „esik az eső” az új „esik a hó”!

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Hiába fordítana hátat a Fidesznek a magyar törzsi gyűlés főszervezője, a rendezvény újrapozicionálása egyelőre csak mérsékelten sikerült.

Ács Berta
belföld

Elbocsátották a háborús gazdaságot bíráló orosz bankvezetőt

Andrej Klepacs, a második legnagyobb állami orosz fejlesztési bank vezető közgazdásza egy szakmai rendezvényen arra figyelmeztetett: Moszkva nem nyerhet meg egy Ukrajnával vívott, elhúzódó felőrlő háborút.

Inkei Bence
külföld

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Lehet, hogy esni fog, de az is lehet, hogy nem, a lehűlés viszont már meg is kezdődött

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Bódog Bálint
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Bódog Bálint
külföld

Meghalt Hayden Panettiere

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