Ima a tolvajokért

Eső utáni hűvös, jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Trükkös váltás előtt a magyar felsőoktatás: a megújulás jegyében továbbra is a NER-ből megmaradt szenátusok választhatják ki az új egyetemi vezetőket, ha a kormány nem töri meg a kekvás rektorok hatalmát.
Az MBH leállított egy mélyszegényeknek szóló ösztöndíjprogramot, Magyar Péter. A kormányfő levelet kapott Orbán Győzőtől, akinek megüzente, hogy a kő nem lesz az új búcsúcédula. A miniszterelnök felszólította Mészáros Lőrincet, hogy ne tegyék. A 4iG árfolyama pedig beszakadt a 4iG árfolyama a kormányzati átvilágítás hírére.
Játékosokat is vett a Fradivárosra adott támogatásból az FTC: a sportért felelős államtitkárt nagyon érdekli, hogy milyen jogszabályra hivatkozva vettek játékosokat a Fradivárosra adott pénzből. Kubatov Gábor szerint minden rendben van.
Vízibivalyt itató csikósokat és sámánnal szelfiző turistákat bőven láttunk az idei Kurultajon, tiszás képviselőkkel viszont nem találkoztunk: hiába fordítana hátat a Fidesznek a magyar törzsi gyűlés főszervezője, a rendezvény újrapozicionálása egyelőre csak mérsékelten sikerült.
A rendőrség szerint elaludhatott az M3-ason felborult busz sofőrje, őrizetbe vették. Lengyelországba szállítják a buszbaleset 22 sérültjét.
A szolnoki polgármester szerint akár hetekig állhat a szemét a városban a MOHU döntése miatt, Györfi Mihály úgy véli, a MOHU-n keresztül a bukott NER akar bosszút állni Szolnokon.
Donald Trump a változatosság kedvéért Omán bombázásával fenyegetőzik, miközben az észak-koreai diktátorral való jó kapcsolatára hivatkozva csökkenti a Dél-Koreával közös hadgyakorlatokat.
Az amerikai hadsereg már nem csak hajókat bombáz, szárazföldön is megindul Latin-Amerikába a drogkartellek ellen.
Ugyanazon a napon ítélték 11 év börtönre a liberális Jabloko alelnökét, amikor elutasították a párt fellebbezését amiatt, mert múlt héten leszedték az országos listáról – a rohamrendőrök tucatjával vitték el a tiltakozókat a bíróság épülete elől.
Andrej Klepacs, a második legnagyobb állami orosz fejlesztési bank vezető közgazdásza egy szakmai rendezvényen arra figyelmeztetett: Moszkva nem nyerhet meg egy Ukrajnával vívott, elhúzódó felőrlő háborút – elbocsátották.
Jason Arday néhány éve Cambridge legfiatalabb fekete professzora lett, idén nyáron azonban plágiumvádak és vitatott életrajzi állítások miatt lemondott, pénteken pedig minden jel szerint öngyilkos lett – története az akadémiai mércék, az egyetemi diverzitás és a nyilvános számonkérés határainak kérdését is felveti.
A parlamenti bizottság a jövő héten zárt ülésen dönt három pályázóról, illetve minden képviselőcsoport meghívhat még egy-egy pályázót – az ő meghallgatásuk pedig már nyílt ülésen zajlik majd.
Ugyanazon a napon ítélték tizenegy év börtönre a liberális Jabloko alelnökét, amikor elutasították a párt fellebbezését amiatt, mert múlt héten leszedték az országos listáról. A rohamrendőrök tucatjával vitték el a tiltakozókat a bíróság épülete elől.
Jason Arday néhány éve Cambridge legfiatalabb fekete professzora lett, idén nyáron azonban plágiumvádak és vitatott életrajzi állítások miatt lemondott, pénteken pedig minden jel szerint öngyilkos lett. Története az akadémiai mércék, az egyetemi diverzitás és a nyilvános számonkérés határainak kérdését is felveti.
Trükkös váltás előtt a magyar felsőoktatás: a megújulás jegyében továbbra is a NER-ből megmaradt szenátusok választhatják ki az új egyetemi vezetőket, ha a kormány nem töri meg a kekvás rektorok hatalmát.
Györfi Mihály szerint a MOHU-n keresztül a bukott NER akar bosszút állni Szolnokon.
Több dolog sem stimmel a Fidesz kormány idején rendelt 400 darab konténerkazán beszerzésével kapcsolatban.
Vasárnap este az óbudai Szent Péter és Pál templomban az NKA-ügyben szorongatott volt kulturális miniszter is tiszteletét tette a politikai üldözöttekért megrendezett szentmisén. Kérdésünkre, hogy nem problémás-e a politikát a templom falai közé vinni, úgy nyilatkozott: „Ha ön úgy gondolja, hogy ha valakiért imádkoznak, az politika, akkor ön súlyosan téved.”
A Ferencváros elnöke szerint a Fradivárosra fordított pénzeket jogszerűen és a célnak megfelelően használták fel.
Péntek este derült ki egy kormányhatározatból, hogy a kabinet átfogó vizsgálatot indít a Magyar Állam és a 4iG Csoport közötti kapcsolatról, hétfő délután pedig a miniszterelnök is bejelentette az átvilágítást.
Ilyen, amikor egy erdő közepén van egy város.
A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti válság tartósan magasan tartja az inflációt.
„A legelismertebb színházigazgató és színésztanár voltál, volt rengeteg időd, amíg sürgethetted volna egy olyan testület felállítását, amely az ilyen eseteket emberhez méltó módon kezeli, de nem tettél semmit, se te, sem a veled egy hajóban evezők."
Az „esik az eső” az új „esik a hó”!
Az amerikai elnököt az bosszantotta fel, hogy Omán és Irán tárgyalásokat folytat a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről.
Hiába fordítana hátat a Fidesznek a magyar törzsi gyűlés főszervezője, a rendezvény újrapozicionálása egyelőre csak mérsékelten sikerült.
Andrej Klepacs, a második legnagyobb állami orosz fejlesztési bank vezető közgazdásza egy szakmai rendezvényen arra figyelmeztetett: Moszkva nem nyerhet meg egy Ukrajnával vívott, elhúzódó felőrlő háborút.
A Fidesz kommunikációs igazgatója arról az emailcímről írta meg, hogy nem jutottak el hozzá a kérdéseink, amire elküldtük a kérdéseinket.
Susie Wiles telefonját tavaly májusban törték fel, azóta a nevében már több üzenetet is elküldtek a névjegyzékében található számokra.
Trump szerint az amerikai és a dél-koreai erők közös hadgyakorlata „teljesen helytelen és ellenséges üzenetet küld” Észak-Korea felé, ami „nem lép fel fenyegetően, és tiszteletet mutat".
Szerda hajnalban akár 12 fok is előfordulhat!
A Trump-kormányzat több országgal is megállapodott, hogy közös akciókat hajtanak végre a területükön.
Itamar Ben-Gvir Gázában is szívesen látna zsidó telepeseket, mivel szerinte az enklávé Izraelhez tartozik.
A leginkább a Hősök című sorozatból ismert amerikai színésznő, Volodimir Klicsko volt menyasszonya 36 éves volt.
Sulyok Tamás eltávolítását is megtámadta a Fidesz, nem járt sikerrel. Az egyik alkotmánybírónak Orwell jutott eszébe. Magyar Péter azt írta, akkor ez is pipa, a Fidesz meg úgy ír lefejezett alkotmánybíróságról, hogy még csak Hende Csaba távozott.
Őrizetbe vették, halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás ellene.
Több mint 200 milliót fizetett ki a közmédia a távozó dolgozóknak a választások óta
A sportért felelős államtitkárt nagyon érdekli, hogy milyen jogszabályra hivatkozva vettek játékosokat a Fradivárosra adott pénzből.
18 sérült Magyarországon marad, öt pedig már elhagyta az országot. Ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak, őket a miskolci kórház intenzív osztályán ápolják.
Az MBH Bank szerint nem elegáns, hogy az általuk évtizedeken át támogatott Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a médián keresztül üzen a volt partnernek.
A miniszterelnök szerint az előző miniszterelnök apja „hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra”.