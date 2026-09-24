Idézések, kihallgatások, házkutatások

Fagyos, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Magyar Péter üzent a Telex Facebook-oldalán üzente a Legfőbb Ügyészségnek, hogy „amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok”. A miniszterelnök kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. (Seszták Miklós ügyeiről például itt írtunk.) Hétfő reggel ülésezik a mentelmi bizottság, majd az Országgyűlés rendkívüli ülésen szavazhat is Seszták, Hankó és Magyar mentelmi jogáról.
Az Alapjogokért Központ háttércégénél tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda, vélhetően a körözés elől Budapestre menekült, majd a választások óta továbbállt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, Marcin Romanowski foglalkoztatásának ügyében.
Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt feljelentést tett az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítók képviselője Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján.
Kikértük a belügyminisztérium bútorozásának költségeit: milliárdokért rendezték be a „főnöknek” a minisztériumot, de végül Varga Mihály helyett Pintér Sándor költözött be.
A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Bizottság tiszás tagjai beidéznék a Rogán házaspárt, Varga Juditot, Tuzsont és Navracsicsot is.
16 évig volt kénytelen nyögni a Fidesz igáját, de most felszabadult a KDNP, és saját győzelmeként ünnepli, hogy december 24. munkaszüneti nap lehet.
Megbánták a mentősök, hogy a temetés napján büszkélkedtek el a sikeres életmentéssel, nem mérték fel, hogy az ilyen posztok fájhatnak a családnak.
Ursula Von der Leyenék 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolják Magyarországnak: kb. 5200 milliárd forintnyi EU-pénzhez jutott hozzá eddig a kormány, és a kekvátlanítás után a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba.
A Műcsarnok volt igazgatója is bejelentkezett a Trafó megüresedett igazgatói helyére, de a pályázatát többekkel együtt nem hozza nyilvánosságra. Ezután Gulyás Gábort kizárták a versenyből, és a Partizán fóruma is elmaradt.
Aláírták az amerikai–dán–grönlandi megállapodást, két új katonai bázist építhet az óriás északi szigeten Donald Trump, aki ismét azzal fenyegetőzik, hogy eltörli a föld színéről Iránt, és mostantól szuperintelligenciának hívja a mesterséges intelligenciát, és ezt elvárja mindenkitől.
Zelenszkij azt mondta, Trump segíteni fog abban, hogy az orosz–ukrán háborút még a tél beállta előtt befejezzék. Az amerikaiak meg is hívták Putyint a floridai G20-csúcstalálkozóra.
Magyar Péter kiemelten fontos hozzászólásáról a Magyar Távirati Iroda számolt be szerdán délelőtt.
De az önfényező mentősök még ezután sem kértek elnézést.
Lecsaptak a wokebusterekre.
Nem kaptak meghívást.
Egy nappal azután, hogy az ügyészség kikérte Hankó és Seszták exminiszterek mentelmi jogát tízmilliárdos gazdasági bűncselekmény gyanúja miatt, illetve az ő mentelmi jogát a Dunába dobott telefon ügyében.
Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt.
De sikerült? Most éppen milliárdos korrupció miatt kérték ki a mentelmi jogát. De 2010 óta volt jó pár olyan ügye a KDNP-s politikusnak, amitől felszaladhat az ember szemöldöke.
A fontos dolgokra szerencsére mindig jut idő és energia.
A 2026-os fesztivál jelentős veszteséget termelt.
Nehéz döntést kell meghoznia, mondta az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban.
A 444-nek elismerték, hogy már korábban voltak bajok abból, hogy név nélkül ugyan, de bizalmas egésségügyi adatokat posztoltak ki úgy, hogy rá lehetett jönni, ki a főszereplő. Itt ráadásul túl sem élte a megmentett ember.
Ne várd a májust, hiszen közelít a tél!
Nincsenek tabuk. Aki tudhat valamit, annak itt a helye” – közölte Gyöngyösi István, Kiss Máté Zsolt és Molnár Zoltán.
A lengyel miniszterelnök szerint más térségbeli országok szolgálatai is megerősítették, hogy a körözött volt igazságügyi miniszterhelyettes Tiraszpolban van.
Az elmúlt időszakban felfokozott politikai érdeklődés mérséklődni látszik. A közhangulat kicsit romlott, de még 60 százalék azok aránya, akik szerint jó irányba mennek a dolgok.
Mindent egybevéve nagyjából 5200 milliárd forintnyi EU-pénzhez jutott hozzá eddig a kormány. A kekvátlanítás után a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba.
Több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások is vannak a listán, amik miatt feljelentést tesz a honvédelmi miniszter.
Kerezsi Miklós cége a volt tulajdonosok szerint az ő megtévesztésükkel szerezte meg a műanyag kerti bútorairól ismert Flair-Plastic Kft. többségi tulajdonát. A céget másnap 1,336 milliárdos értéken apportálták a tőzsdén jegyzett Vertikál Nyrt.-be, amit szintén perelnek a Flair-Plastic korábbi tulajdonosai.
Már 2026-ban is.
Washingtonba látogat a kínai elnök, hogy mesterséges intelligenciáról, vámháborúról, kereskedelmi tűzszünetről, ritkaföldfémekről, és Tajvanról tárgyaljon a félidős választások előtt álló Donald Trumppal.
Rendkívüli parlamenti üléssel indul a jövő hét.
A korábbi kormánypártok hétszer szavazták le a kezdeményezést. Most tiszások nyújtották be, de a KDNP-s Latorcai Csaba szerint csak őket másolták.
Vörös Péter szerint méltatlan támadások érték, amiért munkáját a szakmai meggyőződése szerint végezte.
A színház dolgozói pár napja tartottak titkos társulati ülést a problémáik miatt.
Egyelőre mindenki elégedett, hiszen a deal a nyilatkozatok szerint mindenki számára előnyös.
Marco Rubio szerint Oroszország és Ukrajna is érdekelt egy korlátozott tűzszünetben.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítják a volt jegybankelnököt, szabadlábon védekezhet hat társával együtt.
Mit tudhat egy fogas 475 ezer forintért? Mi szükség volt 100 milliós nagyságrendben kézi csomózású szőnyegekre? Ki hajthatta volna álomra a fejét a 3 milliós ágyban? A miniszteri részlegben akkora volt a luxus, hogy Magyar Péter eltiltotta Pósfai Gábort annak használatától. Kikértük a bútorozás költségeit.
A Műcsarnok volt igazgatója is bejelentkezett a Trafó megüresedett igazgatói helyére, a pályázatát viszont többekkel együtt nem hozza nyilvánosságra. A Partizán és az Örkény Színház ennek ellenére péntekre nyilvános szakmai fórumot szervezett, ami miatt több pályázó is a fővároshoz fordult.
Az ukrán elnöknek 40 perces randevúja volt Donald Trumppal New Yorkban.
Emellett új Nemzeti alaptantervet dolgoznak ki és átfogó szövegértés-fejlesztési programot indítanak.
Ezek után Gulyás megosztotta velünk az addig visszatartott pályázatát, amely alapján a képzőművészet olyan nemzetközi sztárjait hívta volna meg, mint Marina Abramović, Ai Weiwei vagy a nemrég elhunyt Yayoi Kusama.