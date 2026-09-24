Idézések, kihallgatások, házkutatások

reggel 4

Fagyos, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

MENTELMI JOG

Magyar Péter üzent a Telex Facebook-oldalán üzente a Legfőbb Ügyészségnek, hogy „amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok”. A miniszterelnök kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. (Seszták Miklós ügyeiről például itt írtunk.) Hétfő reggel ülésezik a mentelmi bizottság, majd az Országgyűlés rendkívüli ülésen szavazhat is Seszták, Hankó és Magyar mentelmi jogáról.

Fotó: Németh Dániel/444

BŰNÜGY

Az Alapjogokért Központ háttércégénél tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda, vélhetően a körözés elől Budapestre menekült, majd a választások óta továbbállt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, Marcin Romanowski foglalkoztatásának ügyében.

Fotó: police.hu

Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt feljelentést tett az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítók képviselője Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján.

Kikértük a belügyminisztérium bútorozásának költségeit: milliárdokért rendezték be a „főnöknek” a minisztériumot, de végül Varga Mihály helyett Pintér Sándor költözött be.

A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Bizottság tiszás tagjai beidéznék a Rogán házaspárt, Varga Juditot, Tuzsont és Navracsicsot is.

  • Kártérítési pert indítottak Lázár János bizalmasának, Kerezsi Miklósnak egy több mint egymilliárdos ügylete miatt.
  • Feljelentés lesz egy 12 milliárdos tanácsadói megbízásból és más korábbi honvédségi luxuskiadások miatt.
  • Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a volt jegybankelnök szabadlábon védekezhet hat társával együtt.

BELFÖLD

16 évig volt kénytelen nyögni a Fidesz igáját, de most felszabadult a KDNP, és saját győzelmeként ünnepli, hogy december 24. munkaszüneti nap lehet.

Megbánták a mentősök, hogy a temetés napján büszkélkedtek el a sikeres életmentéssel, nem mérték fel, hogy az ilyen posztok fájhatnak a családnak.

  • A Medián szerint kicsit visszaesett, de maradt fölényes a Tisza előnye.
  • Kilépett a kaposvári Fidesz-frakcióból a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója.

GAZDASÁG

Ursula Von der Leyenék 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolják Magyarországnak: kb. 5200 milliárd forintnyi EU-pénzhez jutott hozzá eddig a kormány, és a kekvátlanítás után a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba.

  • Gerendai Károly szerint most szükség lehet a Sziget állami támogatására, de közben baromira szégyelli is magát.
  • Lannert Judit év végére ígéri az oktatási stratégiát, aminek része lesz a képzési AI-stratégia is.

SZÍNHÁZ

A Műcsarnok volt igazgatója is bejelentkezett a Trafó megüresedett igazgatói helyére, de a pályázatát többekkel együtt nem hozza nyilvánosságra. Ezután Gulyás Gábort kizárták a versenyből, és a Partizán fóruma is elmaradt.

Illusztráció: Sárdi Kristóf/444

AMERIKA

Aláírták az amerikai–dán–grönlandi megállapodást, két új katonai bázist építhet az óriás északi szigeten Donald Trump, aki ismét azzal fenyegetőzik, hogy eltörli a föld színéről Iránt, és mostantól szuperintelligenciának hívja a mesterséges intelligenciát, és ezt elvárja mindenkitől.

Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Zelenszkij azt mondta, Trump segíteni fog abban, hogy az orosz–ukrán háborút még a tél beállta előtt befejezzék. Az amerikaiak meg is hívták Putyint a floridai G20-csúcstalálkozóra.

  • Egy éven belül harmadszor találkozik Hszi Csin-ping és Trump.
  • Az EBESZ megfigyelői idén először nem lesznek ott az amerikai félidős választásokon.
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