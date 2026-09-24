Idézések, kihallgatások, házkutatások

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MENTELMI JOG

Magyar Péter üzent a Telex Facebook-oldalán üzente a Legfőbb Ügyészségnek, hogy „amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok”. A miniszterelnök kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. (Seszták Miklós ügyeiről például itt írtunk.) Hétfő reggel ülésezik a mentelmi bizottság, majd az Országgyűlés rendkívüli ülésen szavazhat is Seszták, Hankó és Magyar mentelmi jogáról.

Fotó: Németh Dániel/444

BŰNÜGY

Az Alapjogokért Központ háttércégénél tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda, vélhetően a körözés elől Budapestre menekült, majd a választások óta továbbállt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, Marcin Romanowski foglalkoztatásának ügyében.

Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt feljelentést tett az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítók képviselője Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján.

Kikértük a belügyminisztérium bútorozásának költségeit: milliárdokért rendezték be a „főnöknek” a minisztériumot, de végül Varga Mihály helyett Pintér Sándor költözött be.

A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Bizottság tiszás tagjai beidéznék a Rogán házaspárt, Varga Juditot, Tuzsont és Navracsicsot is.

Kártérítési pert indítottak Lázár János bizalmasának, Kerezsi Miklósnak egy több mint egymilliárdos ügylete miatt.

Feljelentés lesz egy 12 milliárdos tanácsadói megbízásból és más korábbi honvédségi luxuskiadások miatt.

Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a volt jegybankelnök szabadlábon védekezhet hat társával együtt.

BELFÖLD

16 évig volt kénytelen nyögni a Fidesz igáját, de most felszabadult a KDNP, és saját győzelmeként ünnepli, hogy december 24. munkaszüneti nap lehet.

Megbánták a mentősök, hogy a temetés napján büszkélkedtek el a sikeres életmentéssel, nem mérték fel, hogy az ilyen posztok fájhatnak a családnak.

A Medián szerint kicsit visszaesett, de maradt fölényes a Tisza előnye.

Kilépett a kaposvári Fidesz-frakcióból a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója.

GAZDASÁG

Ursula Von der Leyenék 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolják Magyarországnak: kb. 5200 milliárd forintnyi EU-pénzhez jutott hozzá eddig a kormány, és a kekvátlanítás után a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba.

Gerendai Károly szerint most szükség lehet a Sziget állami támogatására, de közben baromira szégyelli is magát.

Lannert Judit év végére ígéri az oktatási stratégiát, aminek része lesz a képzési AI-stratégia is.

SZÍNHÁZ

A Műcsarnok volt igazgatója is bejelentkezett a Trafó megüresedett igazgatói helyére, de a pályázatát többekkel együtt nem hozza nyilvánosságra. Ezután Gulyás Gábort kizárták a versenyből, és a Partizán fóruma is elmaradt.

Illusztráció: Sárdi Kristóf/444

Tarr Zoltán vizsgálatot kezdeményez a Budapesti Operettszínház ügyében.

AMERIKA

Aláírták az amerikai–dán–grönlandi megállapodást, két új katonai bázist építhet az óriás északi szigeten Donald Trump, aki ismét azzal fenyegetőzik, hogy eltörli a föld színéről Iránt, és mostantól szuperintelligenciának hívja a mesterséges intelligenciát, és ezt elvárja mindenkitől.

Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Zelenszkij azt mondta, Trump segíteni fog abban, hogy az orosz–ukrán háborút még a tél beállta előtt befejezzék. Az amerikaiak meg is hívták Putyint a floridai G20-csúcstalálkozóra.