Rockin’ in the Free World

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb hétfői hírekkel, cikkekkel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

SZERBIA

Belgrád eufórikus hangulatban ünnepelte Vučić bukását, aminek a másnapján bocsánatot kért a nézőktől a vajdasági televízió az elmúlt évek egyoldalú tájékoztatásáért. Helyszíni riporttal jelentkeztünk a visszafoglalt városból és a bizonytalan folytatásról. Az új szerb vezetés azt ígéri, az újvidéki tragédia felelőseinek elszámoltatása lesz az6 elsődleges feladata.

Fotó: Németh Dániel/444

BELFÖLD

Ecuadori külügyminiszter, ugandai, argentin és most már egy emírségi diplomata is versenyben van az ENSZ vezetői posztjáért, de az orosz külügyminiszter-helyettes szerint még Orbán is jelölhető. Pedig Orbán Viktor 2018-ban még arról beszélt, hogy a bürokraták, néhány, otthon megbukott és aztán így az ENSZ-be ejtőernyőzött politikus szeretné folytatni a politikai pályáját. (Ilyen volt Áder János 2015-ben.) Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán ENSZ-főtitkárként jó hasznát venné a mesteri zsarolási készségeinek.

Orbán Viktor a trumpista Béketanács davosi megalapításán 2026. január 22-én.
Fotó: Mandel Ngan/AFP

GAZDASÁG

Felfüggesztették a csődeljárás alatt álló NER-óriáscég, a Bayer Construct kötvényeinek kereskedését.

Balázs Attila vezérigazgató a Bayer Construct Zrt. beruházásáról tartott sajtótájékoztatón Sóskúton 2026. március 6-án.
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Rendkívüli közgyűlést tart pénteken a 4iG, beválasztják az igazgatóságba a Keletinél történt súlyos vonatbaleset után kirúgott MÁV-vezért.

Aláírták a megállapodást a Norvég Alapon keresztül érkező 92 milliárd forintról, jut belőle egyebek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre, egészségügyre, kultúrára, roma integrációra is.

  • Szíjj László cége 300 millió forinttal támogatta a Megafont.
  • Durva túlárazással újították fel Ruszin-Szendi szolgálati villáját.
  • Orbán Balázs 470 millió forintért vett házat két éve a XI. kerületben.
  • A Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton luxusutazásai miatt.

KÜLFÖLD

Lula történelmi fordítással akadályozta meg a Bolsonaro család visszatérését a hatalomba: az első fordulós vereség után Lula felrázta táborát, és megtörte a latin-amerikai baloldal vereségsorozatát – ehhez kellettek Bolsonaróék rossz húzásai, és az is, hogy a közel 81 éves elnök elkezdett közösségi médiás videókat készíteni, hogy megszólítsa a fiatalokat.

Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A francia tüntetések és zavargások mögött mély gazdasági válság húzódik: nem igaz, hogy a francia állam keveset költene az állampolgáraira, csak nagyon aránytalanul teszi, a fiatalok rovására, és közben a nemzetközi kötvénypiac büntetni kezdett, ami egy pusztító spirálba lökheti az országot.

Donald Trump szokás szerint nagyot men: szar országnak nevezte Norvégiát, mert nem adtak neki Nobel-békedíjat, és emiatt a norvég bevándorlókat se látja szívesen, illetve egy beszédében Nicki Minaj seggét dicsérte. Németországban az okozott botrányt, hogy Trumpnak kampányolt az Audi-vezér.

  • Ukrajna egy héttel hamarabb ültetné tárgyalóasztalhoz az oroszokat Abu-Dzabiban, és azt is szeretnék, ha az EU képviselője is jelen lenne.
  • A román hírszerzés szerint Oroszországból irányított szabotázskísérlet okozta a brassói lőszergyár közelében keletkezett tüzet.

És kijött a Borízű hang ingyenes verziója is.

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Amire aztán tényleg nem szavazott az égvilágon senki: arra, hogy Radnai Márk parlamenti képviselőként háromjegyű számokat adjon össze, miközben próbál úgy kinézni, mint Patrick Bateman.

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Horváth Bence
külföld

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Inkei Bence
külföld

Orbán Anita kedden Marco Rubióval tárgyal

Most először megy az Egyesült Államokba külügyminiszterként.

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POLITIKA

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Fődi Kitti
háború

Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán ENSZ-főtitkárként jó hasznát venné a mesteri zsarolási készségeinek

Andrij Szibiha utalt még Orbán legendás kávézós kivonulására is, míg Donald Tusk leginkább csak viccesnek találta az Orbán új tisztségéről szóló sajtóhíreket.

Inkei Bence
külföld

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És emiatt a norvég bevándorlókat se látja szívesen.

Fődi Kitti
külföld

Belgrád eufórikus hangulatban ünnepelte Vučić bukását

Képeink a választás éjszakájáról.

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külföld

A TV2 készített egy Sebestyén Balázs karakterére építő skandináv krimithrillert, ami működik

Készült egy újabb jó, magyar sorozat. Különösebb erőlködés vagy szájbarágás nélkül vontak be a történetbe aktuális, a magyarországi közéletet is érintő témákat, és még egy bizarr természetfeletti csavart is sikerült belecsempészni a Keselyű című minisorozatba.

Mészáros Juli
FILM

Trump: „Láttam már egy elképesztően gyönyörű segget: Nicki Minajét”

Majd felállította az énekesnőt, hogy mindenki megcsodálhassa.

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POLITIKA

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Bódog Bálint
POLITIKA

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Tóth-Szenesi Attila
külföld