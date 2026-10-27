Rockin’ in the Free World

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Belgrád eufórikus hangulatban ünnepelte Vučić bukását, aminek a másnapján bocsánatot kért a nézőktől a vajdasági televízió az elmúlt évek egyoldalú tájékoztatásáért. Helyszíni riporttal jelentkeztünk a visszafoglalt városból és a bizonytalan folytatásról. Az új szerb vezetés azt ígéri, az újvidéki tragédia felelőseinek elszámoltatása lesz az6 elsődleges feladata.
Ecuadori külügyminiszter, ugandai, argentin és most már egy emírségi diplomata is versenyben van az ENSZ vezetői posztjáért, de az orosz külügyminiszter-helyettes szerint még Orbán is jelölhető. Pedig Orbán Viktor 2018-ban még arról beszélt, hogy a bürokraták, néhány, otthon megbukott és aztán így az ENSZ-be ejtőernyőzött politikus szeretné folytatni a politikai pályáját. (Ilyen volt Áder János 2015-ben.) Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán ENSZ-főtitkárként jó hasznát venné a mesteri zsarolási készségeinek.
Felfüggesztették a csődeljárás alatt álló NER-óriáscég, a Bayer Construct kötvényeinek kereskedését.
Rendkívüli közgyűlést tart pénteken a 4iG, beválasztják az igazgatóságba a Keletinél történt súlyos vonatbaleset után kirúgott MÁV-vezért.
Aláírták a megállapodást a Norvég Alapon keresztül érkező 92 milliárd forintról, jut belőle egyebek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre, egészségügyre, kultúrára, roma integrációra is.
Lula történelmi fordítással akadályozta meg a Bolsonaro család visszatérését a hatalomba: az első fordulós vereség után Lula felrázta táborát, és megtörte a latin-amerikai baloldal vereségsorozatát – ehhez kellettek Bolsonaróék rossz húzásai, és az is, hogy a közel 81 éves elnök elkezdett közösségi médiás videókat készíteni, hogy megszólítsa a fiatalokat.
A francia tüntetések és zavargások mögött mély gazdasági válság húzódik: nem igaz, hogy a francia állam keveset költene az állampolgáraira, csak nagyon aránytalanul teszi, a fiatalok rovására, és közben a nemzetközi kötvénypiac büntetni kezdett, ami egy pusztító spirálba lökheti az országot.
Donald Trump szokás szerint nagyot men: szar országnak nevezte Norvégiát, mert nem adtak neki Nobel-békedíjat, és emiatt a norvég bevándorlókat se látja szívesen, illetve egy beszédében Nicki Minaj seggét dicsérte. Németországban az okozott botrányt, hogy Trumpnak kampányolt az Audi-vezér.
És kijött a Borízű hang ingyenes verziója is.
Jut belőle egyebek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre, egészségügyre, kultúrára, roma integrációra is.
Amire aztán tényleg nem szavazott az égvilágon senki: arra, hogy Radnai Márk parlamenti képviselőként háromjegyű számokat adjon össze, miközben próbál úgy kinézni, mint Patrick Bateman.
A választás éjszakáján égtek a sátrak, másnap már a gyerekek játszottak a másfél éve verőlegények által elorozott parkban. Belgrádi riport a Vučić-rendszer bukása utáni eufóriáról, a visszafoglalt városról és a bizonytalan folytatásról.
Az ügyészség indítványozta a letartóztatás meghosszabbítását.
„Nincsenek korlátozások, nem zárjuk ki más jelöltek megjelenését” – mondta Alimov arra a kérdésre válaszolva, hogy technikailag vajon lehetséges-e Orbán jelölése a posztra.
Az első fordulós vereség után Lula felrázta táborát, és megtörte a latin-amerikai baloldal vereségsorozatát. Ehhez kellettek Bolsonaróék rossz húzásai, és az is, hogy a közel 81 éves elnök elkezdett közösségi médiás videókat készíteni, hogy megszólítsa a fiatalokat.
Gyárfás ügyvédje új tanúk nyilatkozataira hivatkozva kérte a perújítás elrendelését a Fenyő-gyilkosság ügyében, de a Fővárosi Ítélőtábla elutasította az indítványt.
A francia tüntetések és zavargások mögött mély gazdasági válság húzódik. Nem igaz, hogy a francia állam keveset költene az állampolgáraira, csak nagyon aránytalanul teszi, a fiatalok rovására. Közben a nemzetközi kötvénypiac büntetni kezdett, ami egy pusztító spirálba lökheti az országot.
A választásokon győztes Egyetemista Lista vezetője szerint végig kell vinni a tragédiát megelőző, korrupciós cselekményekkel kapcsolatos eljárásokat, meg kell állapítani a felelősséget, és igazságot kell szolgáltatni az áldozatoknak és családjaiknak.
Most először megy az Egyesült Államokba külügyminiszterként.
Pafféri Zoltán május óta felügyelőbizottsági tag volt Jászai Gellért cégében, miután Böszörményi-Nagy Gergely távozott.
Volt olyan tétel, amelyen 18 millió forintos túlárazás volt.
Azt is szeretnék, ha az Európia Unió képviselője is jelen lenne.
Andrij Szibiha utalt még Orbán legendás kávézós kivonulására is, míg Donald Tusk leginkább csak viccesnek találta az Orbán új tisztségéről szóló sajtóhíreket.
És emiatt a norvég bevándorlókat se látja szívesen.
Képeink a választás éjszakájáról.
Készült egy újabb jó, magyar sorozat. Különösebb erőlködés vagy szájbarágás nélkül vontak be a történetbe aktuális, a magyarországi közéletet is érintő témákat, és még egy bizarr természetfeletti csavart is sikerült belecsempészni a Keselyű című minisorozatba.
Majd felállította az énekesnőt, hogy mindenki megcsodálhassa.
A különbség egy dandárnyi volt, a Tisza idén visszamenőleg korrigálta az adatot.
Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.
2024-ben és 2025-ben is küldött egy kis pénzt.
Míg Deák Dániel szerint óriási dolog lenne, ha Orbán tényleg az ENSZ csúcsán folytatná politikai karrierjét, a volt miniszterelnök 2018-ban más véleményen volt az ottani politikusokról.
Gernot Döllner az amerikai elnökkel együtt, egy kampányrendezvényen jelentette be az Audi első amerikai gyárának megépítését.
A Tiborcz István üzlettársa, Balázs Attila tulajdonában álló cégnek október 21-én a kötvények után tőketörlesztést kellett volna fizetnie, de ez elmaradt.
A Wall Street Journal szerint a Trump-kormányzat egyes tagjai által támogatott Orbán Viktor még simán beszállhat a versenybe.
Elhallgattunk dolgokat, szemet hunytunk bizonyos események felett, egyoldalúan tájékoztattunk, kritikátlanul számoltunk be a történésekről – hangzott el többek között a hétfői híradóban.
Kármán András szerint elődje utazásai a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is felvetik.
A XI. kerületben.
Három gyanúsítottja van a szabotázsakciónak, kettőt már letartóztattak.
Áder János nevét más közép- és kelet-európaiakkal együtt 2015-ben dobták be, végül egy portugál lett a befutó.