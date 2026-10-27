Rockin’ in the Free World

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SZERBIA

Belgrád eufórikus hangulatban ünnepelte Vučić bukását, aminek a másnapján bocsánatot kért a nézőktől a vajdasági televízió az elmúlt évek egyoldalú tájékoztatásáért. Helyszíni riporttal jelentkeztünk a visszafoglalt városból és a bizonytalan folytatásról. Az új szerb vezetés azt ígéri, az újvidéki tragédia felelőseinek elszámoltatása lesz az6 elsődleges feladata.

Fotó: Németh Dániel/444

BELFÖLD

Ecuadori külügyminiszter, ugandai, argentin és most már egy emírségi diplomata is versenyben van az ENSZ vezetői posztjáért, de az orosz külügyminiszter-helyettes szerint még Orbán is jelölhető. Pedig Orbán Viktor 2018-ban még arról beszélt, hogy a bürokraták, néhány, otthon megbukott és aztán így az ENSZ-be ejtőernyőzött politikus szeretné folytatni a politikai pályáját. (Ilyen volt Áder János 2015-ben.) Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán ENSZ-főtitkárként jó hasznát venné a mesteri zsarolási készségeinek.

Orbán Viktor a trumpista Béketanács davosi megalapításán 2026. január 22-én. Fotó: Mandel Ngan/AFP

Hankó Balázs bent töltheti a karácsonyt.

Orbán Anita ma Marco Rubióval tárgyal.

A HVG arról írt, hogy a Fidesz a honvédségi létszámmal is trükközött a NATO-jelentésekben.

Elutasították Gyárfás Tamás perújítási indítványát.

És két hazai kulturális hír: készült egy jó magyar sorozat, Radnai Márk pedig moggingolt.

GAZDASÁG

Felfüggesztették a csődeljárás alatt álló NER-óriáscég, a Bayer Construct kötvényeinek kereskedését.

Balázs Attila vezérigazgató a Bayer Construct Zrt. beruházásáról tartott sajtótájékoztatón Sóskúton 2026. március 6-án. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Rendkívüli közgyűlést tart pénteken a 4iG, beválasztják az igazgatóságba a Keletinél történt súlyos vonatbaleset után kirúgott MÁV-vezért.

Aláírták a megállapodást a Norvég Alapon keresztül érkező 92 milliárd forintról, jut belőle egyebek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre, egészségügyre, kultúrára, roma integrációra is.

Szíjj László cége 300 millió forinttal támogatta a Megafont.

Durva túlárazással újították fel Ruszin-Szendi szolgálati villáját.

Orbán Balázs 470 millió forintért vett házat két éve a XI. kerületben.

A Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton luxusutazásai miatt.

KÜLFÖLD

Lula történelmi fordítással akadályozta meg a Bolsonaro család visszatérését a hatalomba: az első fordulós vereség után Lula felrázta táborát, és megtörte a latin-amerikai baloldal vereségsorozatát – ehhez kellettek Bolsonaróék rossz húzásai, és az is, hogy a közel 81 éves elnök elkezdett közösségi médiás videókat készíteni, hogy megszólítsa a fiatalokat.

Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A francia tüntetések és zavargások mögött mély gazdasági válság húzódik: nem igaz, hogy a francia állam keveset költene az állampolgáraira, csak nagyon aránytalanul teszi, a fiatalok rovására, és közben a nemzetközi kötvénypiac büntetni kezdett, ami egy pusztító spirálba lökheti az országot.

Donald Trump szokás szerint nagyot men: szar országnak nevezte Norvégiát, mert nem adtak neki Nobel-békedíjat, és emiatt a norvég bevándorlókat se látja szívesen, illetve egy beszédében Nicki Minaj seggét dicsérte. Németországban az okozott botrányt, hogy Trumpnak kampányolt az Audi-vezér.

Ukrajna egy héttel hamarabb ültetné tárgyalóasztalhoz az oroszokat Abu-Dzabiban, és azt is szeretnék, ha az EU képviselője is jelen lenne.

A román hírszerzés szerint Oroszországból irányított szabotázskísérlet okozta a brassói lőszergyár közelében keletkezett tüzet.