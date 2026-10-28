The Great Hungarian Ventilator Business

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte két szolgálati közlemény:

  1. Zalavári Noémi a 444-nél folytatja!!444!!!
  2. Micimackó tényleg létezik, nem AI, Kijev mellett él, és most előjött, idén talán utoljára.

BELFÖLD

Titkosszolgálati lehallgatási dokumentumokról kezdett beszélni, Varga Mihályt és Fürcht Pált is emlegette, ismét kivezettették a korrupciós óriásper fővádlottját: a kiküldése előtt arról is beszélt, nem érti, hogyan lehet ő az I. rendű vádlott az összesen 25 milliárd forint EU-s és hazai pályázati támogatást érintő kenőpénzes büntetőper tárgyalásán.

Dr. K. T.-t ismét kivezettették a korrupciós óriásper tárgyalásáról
Fotó: Haász János

Átalakulóban vannak a férfi-női szerepek, és jó volna, ha valaki segítene a fiataloknak, de az előző kormányok LMBTQ-ellenes kampánya miatt nagyon nehezen jutnak be a prevenciós programok az iskolákba, így viszont marad ez egyre szexistább, nőket tárgyiasító popkultúra meg a zavarba jött szülők: Sik Dorottyával, az ELTE Szociális Munka Tanszék oktatójával beszélgettünk.

  • Kiadták az európai és a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám és Stofa György ellen
  • Gyurkó Szilvia vezetésével rendezhetik a kórházban rekedt csecsemők százainak ügyét.
  • Az idei pokoli hőség miatt jövőre már májusban megtartják a Budapest Pride-felvonulást.

GAZDASÁG

Kommandósok törtek rá a lélegeztetőgép-biznisz nyerteseire, az egyik főszereplő, Majer Bálint ellen elfogadóparancsot adtak ki.

Forrás: NAV

Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András bejelentette az új lakáshitelprogram, az állami lakástakarék és az energetikai korszerűsítési program, valamint a babaváró hiteleseknek nyújtott mentőöv részleteit.

Közel 800 millióért repült honvédségi gépekkel Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a pénz nagy része reptéri kiszolgálásra ment el: a kormánygépként használt katonai repülők költsége hatszor annyiba került, mint a miniszter és delegációi összes többi utazási kiadása együttvéve. Az Orbán-titkárság kiakadt az Orbán-miniszterek utazásainak költségeit firtató hírek és feljelentések miatt.

  • Mészáros Lőrinc ügyvédje eladta az egri focicsapatot, és újraválasztották Kubatov Gábort a Fradi elnökeként.
  • A magyar szervezők állták az összes pénzdíjat, ezért került 16 milliárdba az atlétikai világdöntő az adófizetőknek.
  • Magyarország ismét teljes körű résztvevője az Erasmus+ programnak.
  • Minden boltját bezárta, befektetőkkel és hitelezőkkel tárgyal a túlélésért a Nanushka.

SZERBIA

Dijana Hrka a fiát veszítette el az újvidéki vasútállomáson történt szerencsétlenségben, és bár először csak igazságot szeretett volna szolgáltatni a fiának, a tiltakozása óhatatlanul is politikai akcióvá vált.

Dijana Hrka 2025. november 17-én Belgrádban.
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Ha a börtönlakó bűnözőkön múlt volna, toronymagasan behúzza a szerb választásokat Vučić: több bv-intézmény is volt Szerbiában, ahol a győztes egyetemisták egy árva szavazatot sem kaptak.

  • Tüntetők rontottak be Vučić propagandatévéjébe, bocsánatkérést követeltek a korábbi tudósítások miatt.

KÜLFÖLD

Izraelben magas részvétel mellett tartottak fontos választást, és ugyan Benjamin Netanjahu pártja lett a legerősebb, mégis az ellenzék kapott több szavazatot.

Fotó: JOHN WESSELS/AFP

60 000 dolgozójának fizetne a Microsoft, hogy távozzon: a techóriás az önkéntes távozásokkal csökkentené költségeit, miközben hatalmas összegeket fordít a mesterséges intelligenciára.

  • Egyelőre nincs meg Flávio Bolsonaro, persze Trump szerint elcsalhatták a brazil választásokat.
  • Trump egymillió dollárt ígér a bizonyított választási csalások bejelentőinek.
  • A finn elnök és a norvég miniszterelnök felhívta Vlagyimir Putyint, hogy a háború befejezéséről egyeztessenek vele.
  • Életbe lépett a tűzszünet a humanitárius katasztrófa sújtotta Oleskiben.

És végül egy elvileg szomorú hír: vége a Bartók Béla úti Brockhamptonnak, az óbudai Odd Future-nek, a várnegyedbeli Wu-Tang Clannak.

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