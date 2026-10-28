The Great Hungarian Ventilator Business

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte két szolgálati közlemény:
Titkosszolgálati lehallgatási dokumentumokról kezdett beszélni, Varga Mihályt és Fürcht Pált is emlegette, ismét kivezettették a korrupciós óriásper fővádlottját: a kiküldése előtt arról is beszélt, nem érti, hogyan lehet ő az I. rendű vádlott az összesen 25 milliárd forint EU-s és hazai pályázati támogatást érintő kenőpénzes büntetőper tárgyalásán.
Átalakulóban vannak a férfi-női szerepek, és jó volna, ha valaki segítene a fiataloknak, de az előző kormányok LMBTQ-ellenes kampánya miatt nagyon nehezen jutnak be a prevenciós programok az iskolákba, így viszont marad ez egyre szexistább, nőket tárgyiasító popkultúra meg a zavarba jött szülők: Sik Dorottyával, az ELTE Szociális Munka Tanszék oktatójával beszélgettünk.
Kommandósok törtek rá a lélegeztetőgép-biznisz nyerteseire, az egyik főszereplő, Majer Bálint ellen elfogadóparancsot adtak ki.
Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András bejelentette az új lakáshitelprogram, az állami lakástakarék és az energetikai korszerűsítési program, valamint a babaváró hiteleseknek nyújtott mentőöv részleteit.
Közel 800 millióért repült honvédségi gépekkel Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a pénz nagy része reptéri kiszolgálásra ment el: a kormánygépként használt katonai repülők költsége hatszor annyiba került, mint a miniszter és delegációi összes többi utazási kiadása együttvéve. Az Orbán-titkárság kiakadt az Orbán-miniszterek utazásainak költségeit firtató hírek és feljelentések miatt.
Dijana Hrka a fiát veszítette el az újvidéki vasútállomáson történt szerencsétlenségben, és bár először csak igazságot szeretett volna szolgáltatni a fiának, a tiltakozása óhatatlanul is politikai akcióvá vált.
Ha a börtönlakó bűnözőkön múlt volna, toronymagasan behúzza a szerb választásokat Vučić: több bv-intézmény is volt Szerbiában, ahol a győztes egyetemisták egy árva szavazatot sem kaptak.
Izraelben magas részvétel mellett tartottak fontos választást, és ugyan Benjamin Netanjahu pártja lett a legerősebb, mégis az ellenzék kapott több szavazatot.
60 000 dolgozójának fizetne a Microsoft, hogy távozzon: a techóriás az önkéntes távozásokkal csökkentené költségeit, miközben hatalmas összegeket fordít a mesterséges intelligenciára.
És végül egy elvileg szomorú hír: vége a Bartók Béla úti Brockhamptonnak, az óbudai Odd Future-nek, a várnegyedbeli Wu-Tang Clannak.
Délután kettőig 44,9 százalék szavazott le.
Az amerikai elnök egy héttel a félidős választások előtt jelentette be, hogy jutalmat kap, akinek a bejelentése alapján választási csalás elkövetőit letartóztatják és elítélik.
A techóriás az önkéntes távozásokkal csökkentené költségeit, miközben hatalmas összegeket fordít a mesterséges intelligenciára.
A rendszeres hallgatói kiutazások a 2026/2027-es tanév második félévében indulhatnak újra.
Úgy mondta ezt az amerikai elnök, hogy a vesztes jelölt, Flavio Bolsonaro pártja elismerte a vereséget.
Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András bejelentette az új lakáshitelprogram, az állami lakástakarék és az energetikai korszerűsítési program, valamint a babaváró hiteleseknek nyújtott mentőöv részleteit.
Több bv-intézmény is volt Szerbiában, ahol a győztes egyetemisták egy árva szavazatot sem kaptak.
A NAV szerint a bűnszervezet csúcsán „egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el”. Most pedig körözik az OTT-One volt vezérigazgatóját.
A kormánygépként használt katonai repülők költsége hatszor annyiba került, mint a miniszter és delegációi összes többi utazási kiadása együttvéve.
Megvitatták „az európai béke és stabilitás előmozdítására irányuló diplomáciai erőfeszítéseket”.
Átalakulóban vannak a férfi-női szerepek. Jó volna, ha valaki segítene a fiataloknak, de az előző kormányok LMBTQ-ellenes kampánya miatt nagyon nehezen jutnak be a prevenciós programok az iskolákba. Így viszont marad ez egyre szexistább, nőket tárgyiasító popkultúra meg a zavarba jött szülők. Sik Dorottyával, az ELTE Szociális Munka Tanszék oktatójával beszélgettünk.
Vajon bevitték-e a nyulat is a kopasszal együtt?
Az állami milliárdokkal támogatott divatcégnél a fizetések és végkielégítések is késnek, miközben a vezetők újabb finanszírozást próbálnak szerezni, de ezt nehezíti egy tulajdonjogi vita is.
„A pénzügyminiszter jobban tenné, ha elődje rágalmazása helyett azt csinálná, ami a dolga” – írták közleményükben.
Hétfőn bevonták az úti okmányait. A Bloomberg is megjegyzi, hogy Bolsonarót másnap reggel óta nem tudják elérni az ismerősei.
Evakuálhatják a civileket, célba juttathatják a humanitárius segélyeket.
Dijana Hrka a fiát veszítette el az újvidéki vasútállomáson történt szerencsétlenségben. Először csak igazságot szeretett volna szolgáltatni a fiának, aztán a tiltakozása óhatatlanul is politikai akcióvá vált.
A Wavy inkább kiadóként, alkotói közösségként folytatja, mivel a tagok „több, egymástól eltérő kreatív és zenei irányba képzelik el a jövőt”.
Csada szegény nem elég, hogy cirkuszban nyomta egy életen át, de utána bezárták egy kis ketrecbe, és 7 (hét) évre otthagyták egy ipartelepen. De most már boldog.
Hétfő este félbeszakadt az Informer adása, később az épület előtt összecsapások alakultak ki.
Megjelent az illetékes szakmai tanácsadó és koordinációs testület összetételéről szóló rendelet a Magyar Közlönyben.
A szavazók többsége leváltaná azt a Netanjahut, akinek vezetésével az ország demokratikus hagyományai és nemzetközi megítélése egyaránt mélypontra jutottak. A választási matematika miatt azonban ez nem könnyű. Az ellenzéket csak a Netanjahu-ellenesség tartja össze, és szükségük lenne azokra az arab pártokra is, amikkel a kampány során kizárták az együttműködést.
A nyomozás során szükségessé vált a meghallgatásuk. A bíróság nem találta aránytalannak az elfogatóparancs kiadását.
50 helyet jósolnak a mindent túlélő miniszterelnöknek és szövetségeseinek, 52-53-at a zsidó és 17-18 helyet az arab ellenzéknek.
Hivatalosan is vidámabb napja van Kubatov Gábornak, mint Benjamin Netanjahunak.
Erősödik a 444 videós csapata: nálunk folytatja a riporter, akinek számos nagy pillanatot köszönhettünk az elmúlt években.
Nagy veszteség nem érheti az egri focit, nem sokra jutottak a NER-es tulajdonossal sem.
A kiküldése előtt arról is beszélt, nem érti, hogyan lehet ő az I. rendű vádlott az összesen 25 milliárd forint EU-s és hazai pályázati támogatást érintő kenőpénzes büntetőper tárgyalásán.
Május 22-én, szombaton.
Pósfai belügyminiszter kitálalt: az új sportvezetés több tízmilliárd forintot tudott máris lefaragni a jövő évben nálunk rendezendő négy világbajnokság fideszes költségvetéséből.