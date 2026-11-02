Szar a meló

Jó reggelt, eljött az aktanyilvánosság hete, illetve a burkolatjavításé is! Ez a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége főbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

„Szar” – válaszolta Magyar Péter a fókuszcsoportos Nagy Ádám kérdésére, hogy milyen hatással van az emberi kapcsolataira a miniszterelnöki munkája.

Magyar Péter és Nagy Ádám Fotó: Fókuszcsoport/Youtube

A Tisza simán megnyerte az orosházi választókörzetet, de fél évvel a kormányváltás után lecsengett a választás előtti őrület: a tiszások elcsendesedtek, a Fidesz pedig csak az önkormányzatban politizál.

Orbán Viktor és jó barátja, Vučić ezekben a nehéz időkben is kitartanak egymás mellett.

Meghozta Dubajból a magángép Várkonyi Andreát, Mészáros Lőrincet és a gyerekeit.

Márki-Zay Péter, Iványi Gábor és az ukrán elnöki hivatal vezetője is részt vett a kijevi Nagy Imre-szobor avatásán.

Megszűnt, de mégsem szűnt meg a Népszava.

GAZDASÁG

Bejártuk a debreceni Arany Bikát, aminek felújításába előbb egy vállalkozónak, majd az MCC-nek is beletört a bicskája.

Fotó: Németh Dániel/444

Benyújtotta a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, az „igazságosság és a fejlődés” költségvetésének 349 oldalas tervezetét már bárki böngészheti.

A miniszterelnök ismét azt kommentelte, hogy nem hinné, miután a Telex megírta, hogy a volt köztársasági elnököknek jövőre is járhat a jótékonysági keret.

KÜLFÖLD

Világszerte több mint száz kikötőben sztrájkoltak a dokkmunkások a fegyverszállítások ellen: Olaszországtól kezdve egészen Indiáig a tiltakozással arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a Perzsa-öböltől a Fekete-tengerig zajló háborúkban egyre több tengerész veszti életét.

De Európa-szerte voltak tüntetések a hétvégén, Németországban is eldurvultak, a lengyel alkotmánybíróság épületénél pedig rohamrendőrökkel találkoztak a tüntetők. Donald Tusk kizárta a kompromisszumos megoldást, sőt egyenesen a jogállam aláásásával vádolta meg Karol Nawrocki államfőt és az ellenzéket. Orbán Viktor meg is szakértette az eseményeket.

Fotó: FADEL DAWOD/Anadolu via AFP

Az európai diplomaták nem voltak hajlandók Szergej Lavrovval pózolni, így inkább nem csináltak csoportképet a G20-ak külügyminiszterei. A Kreml szerint Európa „jelenlegi hozzáállása” mellett „haszontalan” lenne a részvétele a rendezési tárgyalásokon. Közben a putyinista Milorad Dodikot is meghívták Trump rezidenciájára.

Elon Musk 146 milliárd forintot öntött a Republikánus Pártra a félidős választások előtt, ezzel ő lett minden idők legnagyobb politikai adományozója egy választási cikluson belül.

Őrizetbe vették a szerb bűnügyi rendőrség vezetőjét, Aleksandar Vučić bizalmasát, és nem csak őt, hanem a bűnüldözési szolgálat vezetőjét is.

KULTÚRA

Interjút készítettünk a Sapkás Pirézzel.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Három évvel a generációs sikerré vált Legjobban a nőktől féltem után megjelent Horváth András Dezső új regénye, az Új tenger: a szabadság nyomasztó terhéről, a férfi sebezhetőségről, a csendben kihűlő kapcsolatokról, valamint arról beszélgettünk vele, hogy mi a hűség tétje 30 felett.

Az év egyik legnagyobb vihart kavart dokumentumfilmje, a NAZA inkább működik másfél órás riportvideóként, mint filmművészeti alkotásként, úgy nézve viszont sokkoló és fontos.