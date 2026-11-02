Szar a meló

Jó reggelt, eljött az aktanyilvánosság hete, illetve a burkolatjavításé is! Ez a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége főbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
„Szar” – válaszolta Magyar Péter a fókuszcsoportos Nagy Ádám kérdésére, hogy milyen hatással van az emberi kapcsolataira a miniszterelnöki munkája.
A Tisza simán megnyerte az orosházi választókörzetet, de fél évvel a kormányváltás után lecsengett a választás előtti őrület: a tiszások elcsendesedtek, a Fidesz pedig csak az önkormányzatban politizál.
Bejártuk a debreceni Arany Bikát, aminek felújításába előbb egy vállalkozónak, majd az MCC-nek is beletört a bicskája.
Benyújtotta a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, az „igazságosság és a fejlődés” költségvetésének 349 oldalas tervezetét már bárki böngészheti.
Világszerte több mint száz kikötőben sztrájkoltak a dokkmunkások a fegyverszállítások ellen: Olaszországtól kezdve egészen Indiáig a tiltakozással arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a Perzsa-öböltől a Fekete-tengerig zajló háborúkban egyre több tengerész veszti életét.
De Európa-szerte voltak tüntetések a hétvégén, Németországban is eldurvultak, a lengyel alkotmánybíróság épületénél pedig rohamrendőrökkel találkoztak a tüntetők. Donald Tusk kizárta a kompromisszumos megoldást, sőt egyenesen a jogállam aláásásával vádolta meg Karol Nawrocki államfőt és az ellenzéket. Orbán Viktor meg is szakértette az eseményeket.
Az európai diplomaták nem voltak hajlandók Szergej Lavrovval pózolni, így inkább nem csináltak csoportképet a G20-ak külügyminiszterei. A Kreml szerint Európa „jelenlegi hozzáállása” mellett „haszontalan” lenne a részvétele a rendezési tárgyalásokon. Közben a putyinista Milorad Dodikot is meghívták Trump rezidenciájára.
Interjút készítettünk a Sapkás Pirézzel.
Három évvel a generációs sikerré vált Legjobban a nőktől féltem után megjelent Horváth András Dezső új regénye, az Új tenger: a szabadság nyomasztó terhéről, a férfi sebezhetőségről, a csendben kihűlő kapcsolatokról, valamint arról beszélgettünk vele, hogy mi a hűség tétje 30 felett.
Az év egyik legnagyobb vihart kavart dokumentumfilmje, a NAZA inkább működik másfél órás riportvideóként, mint filmművészeti alkotásként, úgy nézve viszont sokkoló és fontos.
Ő lett ezzel minden idők legnagyobb politikai adományozója egy választási cikluson belül.
Csak 10 perce volt elkészülni.
Mit eszünk 2040-ben? – második rész. Mi lesz a húsokkal? A baromfi a jövő sztárja, kevesebb sertés, még kevesebb marha. Egyelőre a növényi eredetű műhúsok terjednek, a laborban tenyésztettek drágák. A rovarokat utáljuk, de ultrafeldolgozott ételekben nem vesszük észre. A porított tetű már itt van.
Olyan jól sikerült, hogy csak saját felelősségre érdemes megnézni.
Sapkás Piréz youtuberként találta meg egy kereskedelmi tévés műsor, az Árulók szereplői között. Volt már éles vitája Gulyás Mártonnal és Vona Gáborral is, de miért megengedőbb közben a fideszes influenszer Vasvári Viviennel? Interjú a videóssal, aki szerint a magyar társadalomban még mindig ott vannak azok a dolgok, amik megágyaztak a Fidesznek.
Olaszországban pedig szombaton voltak tüntetések. Mindenhol téma az oktatás, a közszolgáltatások romló állapota, de a demonstrálók a fegyverkezés ellen is tiltakoznak.
Olaszországtól kezdve egészen Indiáig a tiltakozással arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a Perzsa-öböltől a Fekete-tengerig zajló háborúkban egyre több tengerész veszti életét.
Letaglózó állapotokat találtunk az épületegyüttesben, aminek egyik fele feltétlenül megmentendő műemlék, másik fele pedig kérdés nélkül bontandó paneldoboz. De milyen jövő vár a szállodára, aminek legfelső szintjén több szobát is vastag galambguánó-szőnyeg tölt meg, a fűtési rendszer pedig szürreálisabb, mint a Dalí-életmű? Helyszíni riport.
Ruff Bálinttól tanulta meg, hogy amikor neki már egy téma a könyökén jön ki, mert húszszor hallott mindent, akkor jut el másokhoz az üzenet, mondta Magyar Péter a Fókuszcsoport videójában.
Legközelebb Vaszil Sztusz ukrán költőnek állítanak szobrot Budapesten.
Elegük lett a városi létből, a Nógrád megyei Béren az otthonukat is maguknak készítik el, „mint a madarak”.
Leszálltak Ferihegyen.
A nyilvánosságra kerülő iratok nem minden esetben fedik a valóságot, és egészen biztosan nagyon hiányosak.
Online és a Népszabadság hetilap mellékletében mégis lesz Népszava, „markáns, sajátos profillal”.
A MAGA-mozgalom félidős választás utáni eseményére.
Számos magyar településnek van saját himnusza. Van, amelyiket a helyi kántor írta, másikat rockzenekar dolgozta fel, de olyan is akad, amelyiknek saját emléktáblája is van.
Ki mennyit ülne Orbánért? NER-es csődhullám: Nanushka. Rogán Cili hány pont? Mbappé és a Liga becsicskul Kínának. Vas Gereben, Harapófogó Dániel, Maderspach Károlyné, öngyilkosság mozsárágyúval. A Dschingis Khan Mongóliában. Túl olcsó a benzin.
Nem akadályok nélküli a lengyel igazságszolgáltatás politikamentessé tétele.
Három évvel a generációs sikerré vált Legjobban a nőktől féltem után megjelent Horváth András Dezső új regénye, az Új tenger. A szabadság nyomasztó terhéről, a férfi sebezhetőségről, a csendben kihűlő kapcsolatokról, valamint arról beszélgettünk, hogy mi a hűség tétje harminc felett.
A város polgármestere azt mondta, már három különálló esetről tudnak.
Sőt, egyenesen a jogállam aláásásával vádolta meg Karol Nawrocki államfőt és az ellenzéket.
A miniszterelnök a Telex cikke alá kommentelt, miután a lap megírta, hogy a volt köztársasági elnököknek jövőre is járhat a jótékonysági keret.
Franciaországban több mint 320 ezren tüntettek, de voltak megmozdulások Olaszországban és Portugáliában is.
Kifogásolják, hogy Brüsszel továbbra is Oroszország stratégiai vereségét akarja elérni.
A Tisza simán megnyerte az orosházi választókörzetet. Fél évvel a kormányváltás után lecsengett a választás előtti őrület: a tiszások elcsendesedtek, a Fidesz pedig csak az önkormányzatban politizál. A helyiek többsége türelmes a kormánnyal, a fideszesek viszont továbbra is gyűlölik Magyar Pétert.
Érdemes hosszabb menetidővel tervezni.
Kulcsszavak: Brüsszel, baloldal, önkény.
Úgy tűnik, nem mindenki fotózkodik olyan szívesen az orosz külügyminiszterrel, mint jó barátja, Szijjártó Péter.
Az „igazságosság és a fejlődés” költségvetésének 349 oldalas tervezetét már bárki böngészheti.
Sőt, a bukott szerb elnök szerint – aki az apja házában látja vendégül a Fidesz elnökét – vissza is fognak térni.
Az év egyik legnagyobb vihart kavart dokumentumfilmje, a NAZA inkább működik másfél órás riportvideóként, mint filmművészeti alkotásként. Úgy nézve viszont sokkoló és fontos.
Az ötödik évaddal véget ér a német tévé legnagyobb vállalkozása, a Babilon Berlin, és a weimari köztársaság búcsúja a mai politikai helyzetre is rímel. Mit tanulhat a mai néző a Hitler hatalomra jutásával búcsúzó sorozatból?
És nem csak őt, hanem a bűnüldözési szolgálat vezetőjét is.