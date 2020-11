Hétvégi olvasnivaló az örökbefogadott gyerekektől a mellőzött járványszakértőkig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt mindenkinek! Jön a hétvége és vele a 444 napindító hírlevelének különkiadása, benne a hét válogatott cikkeivel, különös tekintettel a hosszabb, belefeledkezős anyagokra.

AMERIKA

Az elnökválasztás utáni héten természetesen az volt a világpolitika legfontosabb kérdése, hogy pontosan mi történt a szavazás alatt, és mi jön utána. Király András elemében érezhette magát, sorra írta a remek elemzéseket kedvenc témájáról.

Joe Biden végül nagyon sima győzelmet aratott - Mi folyik itt? - idézi az elnökválasztás utáni hajnalon felébredő Trumpot a cikk első mondata, hogy aztán végigvezessen a közvélemény-kutatások, előrejelzések és szavazatszámlálások egyhetes hullámvasútján.

Fotó: JOE RAEDLE/AFP

Trump ugyan elbukott, de a republikánusoknak is van miért ünnepelniük - A következő kérdés, hogy ki irányítja majd a világ legfontosabb törvényhozását. A szenátusi választás hosszú árnyékot vethet a Biden-adminisztrációra, de még van valamennyi reményük.

Biden stábja azt ígéri, hogy leleplezik majd a korrupt, illiberális vezetőket - Ezt kivételesen Magyari Péter írta, aki több cikkben foglalkozott a leendő elnök múltjával és programjával, ezúttal pedig egy magyar szempontból különösen kényes kérdést boncolgat.

Fotó: MARCOS CORREA/AFP

Biden nagyot nyert, de Trumpot se lehet már az oroszokra kenni - Az amerikás anyagoknak - és Király kolléga hetének - megkoronozása ez a Plankó Gergővel folytatott beszélgetés, ami egyben a második podcastünk (ez volt az első). És amiből az is kiderül, mi várhat a hatalomból kibukó Trumpra.

EGÉSZSÉGÜGY

Nem kezdem el sorolni mindazt, amit a legfontosabb témánkról összehoztunk a héten, mindössze három olyan írást emelek ki, abszolút személyes alapon, amelyek engem levertek a lábamról.

Ezer sebből vérzik a kormány nagy felkészülése a járvány második hullámára - A kormány legfőbb állításai szembesítve a kormánynak is dolgozó szakemberek hónapokkal ezelőtti figyelmeztetéseivel, csak erős idegzetűeknek.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A pécsi kórház professzora szerint „rettenetes, tűrhetetlen, végveszélyig sodró állapotban” van náluk a covidosok intenzív ellátása - Tűzközelben dolgozó szakemberek mesélték el egy rendkívüli fórumon, hogyan néz ki a járványkezelés gyakorlati szinten.

Egy kisváros főorvosa havi ötvenezer forintért nem rakja ki a krónikus osztályról a betegeket - Nem a válsághelyzet, hanem az elmúlt évek-évtizedek hétköznapjai elevenednek meg ebben a riportban, amelyre rémisztő módon számos olyan olvasói reakció érkezett, hogy ez náluk is megtörtént.

POLITIKA

Ha valaki véletlenül azt gondolta volna, hogy legalább a járvány legsúlyosabb hónapjaiban nem mászik bele a legaljasabb pártpolitika az agyába és az ágyába, az legkésőbb az emlékezetes keddi éjszaka után kénytelen volt kijózanodni. A felhatalmazási törvény megszavazása és a last minute járványrendelet mellett ugyanis még jött aznap egy alkotmánymódosítás és a választási törvény átírása.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az egyedülálló szülők örökbefogadását ellehetetlenítő törvény valójában az azonos nemű párok távoltartásáról szól - Amikor április 1-én megszavazták az első felhatalmazási törvényt, akkor is sikerült még aznap benyújtani egy homofób hangulatkeltésre alkalmas jogszabályt. Kedden is ez volt a legsürgetőbb dolga a kormánykoalíciónak, amely ezzel, mintegy mellékesen, számos gyerek sorsát is megpecsételheti.

Egyetlen, közös listára tereli a Fidesz az ellenzéket - Elsőre akár előnyösnek is tűnhet a kormány ajánlata, mégis azt találgatja mindenki, hogy hol van itt a csapda.



SZÍNHÁZ, FOCI, DIVAT

„A blokádot nem feladjuk, hanem magunkkal visszük” - A 444 videórovata igazán kitett magáért az elmúlt hónapok (évek) legfotogénebb eseménysorozatának dokumentálása közben. Ez az utolsó sajtótájékoztató az SZFE elvonuló hallgatóival, akiknek 70 napos egyetemfoglalására is visszatekintettünk.

Mit válaszoljon az a focidrukker, aki irtóra örül a válogatott győzelmének, de közben azzal cseszegetik, hogy ezzel végül is Orbán Viktornak ad igazat? - Szily László nemrég megírta, miért nem érdemes nézni az NB1-et, most meg azt, miért érdemes szurkolni a magyar válogatottnak.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Vogue-os vagy nem vogue-os = vékony, gazdag és fehér vagy sem - Ha van valami, ami a focinál is kevésbé érdekel, az a divat, de Mészáros Juli cikkén és annak főgonoszán pompásan szórakoztam.

ETIÓPIA

Bede Márton nem az az ember, akinek szívesen bókolnék, de ha már a hírlevél feladata így hozta, túlesek ezen a vallomáson: nagy kedvenceim azok a hosszú cikkei, amelyek egy aktuális konfliktus mögé felrajzolják egy alig ismert ország közelmúltját és belső viszonyait. Ilyen a

Polgárháború friss Nobel-békedíjjal című írás is Etiópiáról, amiről kis túlzással annyit tudtam, hogy a legszegényebb ország a világon, és még ez sem volt igaz.

444 JÓ HELY MAGYARORSZÁGON

Ha ennyi olvasnivaló nem lenne elég, akkor itt van egy egész könyvnyi 444.

Ezt az évemet úgy terveztem, hogy külföldi nyaralás helyett hétvégente felcsapom ezt a kalauzt, és elutazok egy rakás olyan helyre, ahol még nem jártam. A koronavírusnak más tervei voltak, de jövőre talán nekivághatok. Akinek még nincs meg, az most beszerezheti a 444 országjárójának új, frissített kiadását.