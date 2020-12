Puhuló lengyel álláspontra, keménykedő lengyel szexparti-szélhámosra figyel Magyarország

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

PUHULUNK VAGY NEM PUHULUNK?

Csütörtökön már nap közben érkeztek olyan hírek, például az EU költségvetéséért felelős osztrák biztostól, hogy a kontinenst megbénító magyarok+lengyelek vs. mindenki összecsapásban hamarosan áttörés következhet. Este pedig robbant is a bomba: Jarolaw Gowin miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy a lengyelek készek feladni az uniós költségvetés vétóját. Ez azt jelentené, hogy már csak a lengyeleknél lényegesen kisebb súlyú magyarok akadékoskodnak.

Jaroslaw Gowin. Fotó: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Pénteken reggel azonban még nem világos, hogy pontosan mi történt. Ahogy Magyari Péter megírta, egyelőre csak találgatni lehet, hogy a lengyel belpolitikában mellékszereplőnek számító Gowin csak a saját nevében beszélt-e csütörtök este, vagy pedig Morawiecki miniszterelnök és esetleg Orbán Viktor jóváhagyásával üzente-e Európának, hogy meg lehet alkudni.

Meglehetősen furcsa, hogy Gowin a vétó feloldásáért olyat kért, amit az EU vezetői már két hete is megadtak volna. De az is lehet, hogy az utóbbi napokban belengetett, őket egyszerűen megkerülő EU-s megoldásoktól megijedve a magyar és a lengyel kormány rájött, hogy hiába mentek el a falig, nem tudják elérni azt, amit akarnak.

Van egyébként egy másik európai ügy, amiben rosszul áll a magyar kormány szénája. A magyar állam bírósággal akarta kimondatni, hogy elcsalták a szavazást a hetes cikkely szerinti eljárás megindításakor az Európai Parlamentben. De az ítéletet előkészítő szakvélemény szerint nem csalták el.

COVID-20 NÁLUNK

Csütörtök reggelre 182 újabb magyar halálos áldozata lett a járványnak. Ez nem csak minden korábbi magyar számnál rosszabb lényegesen, hanem lakosságarányosan a tavaszi olasz számoknál is sokkal rosszabb. Senkit nem lehet hibáztatni, aki már a fejét is alig kapja fel az újabb tragikus adatokat olvasva, de talán érdemes ezeket a számokat úgy elképzelni, hogy Magyarországon nyolc percenként hal meg egy covidos beteg.

A halottak száma mellett azonban vannak további aggasztó számok is, például az a közel kétezer koronagyanús beteg, akiket rendre kihagynak a kórházi statisztikákból. Róluk csak véletlen tudunk, miután Orbán Viktor egy rádióinterjúban kikotyogta a létezésüket. Egy covidos betegeket ellátó orvos, aki lemaradt az interjúról, Szurovecz Illtéstől tudta meg, hogy a gyanús esetek kimaradnak a nyilvános statisztikából. Először el sem akarta hinni:

„Sosem gondoltam, hogy ha felveszünk 100 koronagyanús beteget, és abból 60-nak rögtön pozitív a gyorstesztje, akkor a maradék 40-et kivonják.”

A 444 másik járványügyi szakújságírója, Haszán Zoltán most azt próbálta megtudni, hol lehet 94 milliárd forint értékű lélegeztetőgép. Talán vámraktárakban, de mivel semmilyen hatóság nem válaszolt a kérdéseire, nehéz biztosat állítani.

Mint ahogy nem válaszolnak a járványhelyzettel kapcsolatos kérdéseinkre a magyar politikusok sem. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón annyit elárult, hogy közel ezer beteg van intenzíven, de egyúttal kedvező adatokról beszélt, miközben európai összevetésben most egészen tragikusan állunk.

Orbán Viktor hétfőre ígéri az új járványügyi döntések bejelentését, akkor talán kiderül, hogy ilyen drámai helyzetben is bevállalja-e a kormány a karácsonyi lazítást. És jövő héttől lehet majd előjegyezni a hivatalos kormányzati oldalon a koronavírus elleni oltást is. Reméljük 2021 első félévében meg is kapja, aki kéri.

COVID-20 NÁLUK

Bush, Obama és Clinton egy 2017-es rendezvényen, melyet egy hurrikán károsultjainak megsegítésére szerveztek Fotó: JIM CHAPIN/AFP

A világ most már valódi vakcinalázban él. Az oltást először engedélyező britek abban bíznak, hogy annak köszönhetően a halálozások és a kórházban fekvők számára csaknem nullára lesz csökkenthető. Az oltási kedv meghozásának érdekében a portugálok bejelentették hogy náluk ingyenes lesz a vakcina, Amerikában pedig három volt elnök, Bush, Clinton és Obama a kamerák előtt adatnák be maguknak az oltást.

Máshol:

MINDŐRÖKKÉ SZÁJER

Közel egy héttel a brüsszeli szexparti után Szájer József ügye egyre kevésbé politikai, és egyre inkább bulvársztori. Természetesen a történetnek még sokáig lesz politikai dimenziója, de ebben a térben már csak olyan apróságok történnek, mint Szájer lemondása a soproni díszpolgári címről is, és annak számolgatása, hogy a volt EP-képviselő hány tízmillió forintot veszít a teljes viszavonulással.

Az ügy bulvársztoriként azonban továbbra is az utóbbi évtizedek legerősebbje. Nem véletlen, hogy már az amerikai Daily Showba is sikerült bekerülnie. Ott tartunk, hogy magánemberek és újságírók egyaránt egy szürke kis ereszcsatornát fényképeznek-videóznak. A főszereplő sajnos nem áll szóba újságírókkal, ezt a hiányosságot viszont a buli szervezője, egy bizonyos David Manzheley pótolja, aki, bárki kérdezi, szívesen fecseg valami ellenőrizhetetlent. Csak csütörtökön elmondta, hogy

Estére pedig az is kiderült, hogy a lengyel származású Manzheley-t hazájában mindenféle kis csalásokért körözik. Lesznek még fordulatok.

FŐNÖK PÉNZE

Egyetlen nap hírei azoknak, akik szeretik tudni, mire megy a pénzük:

KÉT MAGYAR SIKER



Somogyi Hajnalka 2015-ben Fotó: Botos Tamás/444

Először került fel magyar a világ száz legbefolyásosabb képzőművészeti szereplőjét összegyűjtő Power 100-listára: Somogyi Hajnalka, az OFF-Biennále alapítója és társkurátora 96. lett. Somogyival a nyáron készítettünk interjút, az OFF-Biennálét pedig annak indulásakor mutattuk be alaposabban.

Két lakhatással foglalkozó szervezet az ENSZ Habitat és a World Habitat is díjazta a magyar Utcáról Lakásba! Egyesületet. Az ULE 2014 óta működtet szociális bérlakásrendszert, amelyben megfizethető áron nyújtanak lakhatási lehetőséget rászoruló embereknek, akiket hosszú távú szociális munkával és álláskeresést segítő csoporttal is támogatnak. Indoklásában a zsűri kiemelte, hogy a hajléktalan emberek kriminalizációja miatt Magyarország különösen nehéz terep a lakhatás területén dolgozó szervezetek számára.



FILMFORRADALOM

Fotó: DC Entertainment - Warner Bros./Collection Christophel via AFP

Hollywoodban évtizedek óta nem volt olyan földindulás, mint csütörtökön. A Warner Bros. stúdió bejelentette, hogy új filmjeit 2021-ben egy időben vetítik majd a mozikban és a HBO Max-on. A Warner döntése drámai szakítás az eddigi hollywoodi modellel, ami a mozik bevételére építve tudta eltartani a filmipar gigantikus gépezetét.

Néhány napja már megírtuk, hogy Hollywoodban egyébként is véget érhet a hatalmas költségvetésű blockbusterek kora, mert bizonytalanná vált, hogy több százmilliós filmek még valaha is nyereségesek tudnak lenni. Ez a mostani lépés végképp ebbe az irányba mutat. A Warner természetesen a járványra hivatkozva hozta meg a mostani döntést, amely talán a legszebb példája annak, amit sok szakértő hónapok óta ismételget: a koronavírus már beindult, de lassú folyamatokat gyorsít fel sokszorosára. És morzsoljunk el egy könnycseppet a pattogatottkukorica-iparért is.