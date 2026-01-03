Hétvégi olvasnivalók újévi beszédekről, vertikális drámákról és békevíziókról

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne a hét legfontosabb cikkeivel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.

Ami volt és ami lesz

A héten elhagytuk 2025-öt, a szilveszter havat hozott, a mentők pedig 3823 esetnél nyújtottak segítséget az átmenet estéjén. Magyar Péter újévi beszédében azt mondta, hogy a hatalom megbukott, és Sulyok Tamás is beszélt valamiről, de az igazán szépeket a mellette álló Kapu Tibor űrhajós mondta.

Fotó: KEH

Szokás szerint írtunk egy csomó összefoglalót 2025-ről, így többek között az év

Grafika: botost/444

Emellett azt is összeszedtük, hogy mi minden várható jövőre: tervezettnél kisebb minimálbér-emelés, kedvezőbb szja-szabályok a családosoknak, szigorúbb feltételek a hitelt felvevőknek, választás utánra halasztott adóemelés. Dráguló úthasználat, változó nyugdíjszabályok, gyógyszerárak és uniós bérszabályok – többek között ezt hozza az új év.

Fotó: ARPAD KURUCZ/Anadolu Agency via AFP

Belföld

Karácsony Gergely az újév első napján beszélt arról, hogy a kormány struccpolitikát folytat, és tönkre akarja tenni Budapestet. Karácsony szerint azonban a főváros jó eséllyel visszaszerzi az álláspontja szerint neki járó pénzeket. Hogy erre mekkora szüksége van, azt jól jelzi, hogy Budapest bóvliba került az egyik hitelminősítőnél, amely döntést az állami támogatások és az uniós források elmaradásával indokolta a szervezet.

Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Az Orbán-rezsimről könyvet író kutatóval, Körösényi Andrással beszéltünk arról, miért most erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik Magyarországon az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak, és milyen hatással volt az Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?

Forrás

Mit keres az Index vezetése Mészáros Lőrinc kitüntetettjei között? Vaszily Miklós, Starcz Ákos és Ziegler Gábor is kapott díjat a felcsúti milliárdostól, pedig évek óta hirdetik lapjuk függetlenségét. Kitüntetésük újabb jele annak, hogy az Index nem valódi újság, hanem kormányzati megrendeléseket teljesítő üzenőfüzet.

Mészáros Lőrinc ünnepi pompában
Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

Korábban a magyar körözési toplista élén állt a magyarellenes ukrán politikus, most a legnagyobb ingyenes parkolót nyithatta meg Beregsurányban. Hogy még abszurdabb legyen a történet: a szélsőjobboldali polgármesterből lett Fidesz-ellenes megmondóember, Orosz Mihály Zoltán tudtán kívül lobbizott az ügyében.

Hír volt még, hogy

Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

Volodimir Zelenszkij a békébe vetett hitről beszélt újévi beszédében, míg Vlagyimir Putyin a győzelemről, Donald Trump pedig szilveszterkor éppen az oroszokat hibáztatta a háború elhúzódásáért. A német kancellár szerint 2026 a béke éve lehet, de beszédében arra is kitért, hogy Európának fel kell készülnie az orosz fenyegetésre. Egy nappal korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyenesen arról beszélt, hogy heteken belül béke lehet.

  • Trump és Zelenszkij az újév előtt élőben tárgyaltak, és bár elvileg nem volt nagy előrelépés, az ukrán elnök 90 százalékosra, az amerikai 95 százalékosra mondta a béketervet.

Helyszíni riport Kelet-Ukrajnából: Az orosz drónok miatt nem a frontvonal, hanem annak megközelítése vált életveszélyessé. A 25-ös dandár „Piszar” hívójelű katonája szerint a sebesülések vagy halálesetek 90 százaléka a frontra tartó vagy onnan visszatérő katonákat éri. Ezért a beáldozható földi vagy légi drónokkal juttatják el az utánpótlást a frontvonalba.

Fotó: Győri Boldizsár

Amerikában 400 ügyvéd dolgozik 5,2 millió oldalnyi Epstein-irat feldolgozásán. A volt különleges ügyész szerint Trump nagyon is tudta, hogy elvesztette a 2020-as választást. Trump szilveszter estéjén nagyot ment a közösségi médiában: bejelentette a Nemzeti Gárda alakulatainak visszavonását három amerikai nagyvárosból, illetve kocsmai stílusban vett búcsút a francia állampolgárságot szerzett George Clooney-tól.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Hszi Csin-ping újév alkalmából megfogadta, hogy újraegyesíti Kínát és Tajvant, miközben a kínai állami propagandában a sziget körüli hadgyakorlat kapcsán már kalapáccsal püfölték a tajvani elnököt. Azt is megtudhattuk, hogy az új kínai ötéves terv a mesterséges intelligenciára, a robotokra és az űrkutatásra koncentrál.

Fotó: XIE HUANCHI/Xinhua via AFP

Az olimpikon snowboardosból lett drogbáró, akit az FBI igazgatója a modern Pablo Escobarnak nevezett: a kanadai Ryan Wedding fejére kitűzött jutalmat az amerikai külügyminisztérium novemberben 15 millió dollárra emelte, a férfi szerintük egy egymilliárd dollár árbevételű kokainkartellt működtet, és több gyilkosságot is az ő megrendelésére hajtottak végre. Elfogni eddig még nem tudták, jelenleg Mexikóban bujkál a hírhedt Sinaloa kartell segítségével.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Állatok

Cseppben a teknős: így foglaltak el az amerikai és ázsiai inváziós teknősök egy átlagos magyar tavacskát 2025-ben. Már az is igen szép eredmény, hogy egyáltalán megmaradtak az őshonos mocsári teknősök a tóban. A hülye terraristák kutya méretűre is megnövő, harapós teknősöket is simán szabadon engednek.

Fotó: Flajsz Peter/flajsz13@hotmail.com

Micsoda baromság: Szily László a saját állatos könyvét olvassa fel a 444 új hangoskönyv/podcast sorozatában. A rohadék degukkal ellentétben mi mindaddig kussolunk, amíg fel nem csavarod a volume gombot!

Grafika: Szily László / 444

Sport

A sportág, ami összeköti Lionel Messit, Emmanuel Macront és Lando Norrist: A koronavírus-járvány idején világszinten berobbant a padel. A látványos ütős sportágat már több mint 25 millióan játsszák, a pályák száma folyamatosan nő. A spanyolok és argentinok által dominált profi padelbe a magyarok is beszálltak.

Arturo Coello
Fotó: ALBERTO NEVADO/Red Bull Content Pool via AFP

Kultúra

Mi történne, ha Szergej Eizenstein és Ed Wood közösen forgatna ma filmet egy Romana-füzet alapján? Kábé az, ami épp forradalmasítja a filmipart, de nincs benne sok köszönet. Ami a telefonunkon kopogtat, az nem más, mint a vertical drama.

Illusztráció: Kiss Bence/444

„Régebben röhögtünk ezeken” – megkapják a magukét a románok Radu Jude Kolozsvár-filmjében, de Orbán Viktor sem viszi el szárazon. Itt élünk, itt tartunk, ilyenek vagyunk. Az épületek meg épüljenek, ha bírnak, hátha megtaláljuk köztük és bennük a helyünket végül. Maflaság lett volna semmit sem írni a Kontinental '25-ről 2025-ileg.

Forrás: Mozinet

Dragomán György sajnálja azokat az embereket, akik mindennél jobban ragaszkodnak a hatalomhoz, mert tényleg elvesztik a saját személyiségüket. Igazi, kemény diktatúrából jön, nagy kérdésnek tartja, hogy merünk-e szabadon élni. A hatalom lélektanáról és a különleges módszeréről is beszélgettünk az íróval.

Fotó: Bankó Gábor/444
reggel 4 tisza Karácsony Gergely orbán-rezsim vertical drama dragomán györgy Arturo Coello újévi űrkutatás Emmanuel Macron padel ukrán politikus fidesz orosz mihály zoltán lando norris körösényi andrás Széchenyi-kastély beregsurány Donald Tusk sulyok tamás Budapest kapu tibor inváziós teknős vaszily miklós george clooney Donald Trump Radu Jude Volodimir Zelenszkij magyar péter újévi beszéd robotok mesterséges intelligencia nyugati demokráciák kokainkartell hírlevél index four seasons ziegler gábor 444 hírlevél Ryan Wedding várkonyi andrea orbán ráhel Sinaloa kartell mészáros lőrinc orbán viktor szilveszter Kontinental 25 Ed Wood reggel 4 mocsári teknős Hszi Csin-ping lionel messi starcz ákos orbán-rendszer vlagyimir putyin MÁV újévi köszöntő Szergej Eizenstein 2026
Kapcsolódó cikkek

Leesett a hó Budapesten

Az ország nagy részén reggelig esni fog.

Fődi Kitti
időjárás

3823 esethez hívtak mentőt szilveszterkor

38 kiskorút kellett ellátni túlzott alkoholfogyasztás miatt.

Diószegi-Horváth Nóra
szilveszter

Magyar Péter: A hatalom megbukott, „ők is érzik, hogy itt a vége”

„Ami egykor Isten, haza, család volt, az mára luxus, árulás és dinasztia lett” – mondta újévi beszédében. Arról is beszélt, hogy lehetnek, akik „szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel” próbálnának pánikot kelteni a választások környékén.

Haász János
belföld

Sulyok Tamás ft. Kapu Tibor: Áldás, békesség, Coelho és a mindannyiunkra ugyanúgy sütő nap

A köztársasági elnök újévi köszöntőjében a lényegi dolgokat nem a köztársasági elnök mondta.

Diószegi-Horváth Nóra
ünnep

Az év 444-es képei

A háború pokla, a NER-elit csillogása, Ózd környékén égő tüzek, magyar utcákon felforrósodott közélet idei fényképválogatásunkban.

Németh Dániel, Kristóf Balázs, Bankó Gábor
fotó

Az év, amikor gondolom nem gyalog ment el az egész ország esze

REWIND 2025! Ez a harc lesz a végső! Megamix a NÉGYNÉGYNÉGY 2025-ös videóiból.

Ács Dániel
video

Akkumulátorgyár miatt bezárt vonal, részeg vasutas miatt leállított vonatok, kaotikus nyári hétvégék – 15 felejthetetlen MÁV-pillanat 2025-ből

Extrém történésekből idén sem volt hiány a magyar vasúton. A MÁV többet szerepelt a hírekben, mint Orbán Viktort, Magyar Pétert, Lázár Jánost és Szijjártó Pétert kivéve bármelyik magyar politikus. Összegyűjtöttünk 15 olyan pillanatot, amikor mindenki a MÁV-ról beszélt az országban.

Molnár Kristóf
közlekedés

Feedből album, trendből turné, virális pillanatokból Grammy-jelölés

Full screen, max hangerő: ők voltak 2025 legérdekesebb feltörekvő zenészei

Oprics Dóra
ZENE

Anyázó, kutyázó, mentálisan instabil emberek, akik nem tudják, ki írta a Rómeó és Júliát, mert szopásból szerezték a PhD-t

Ezt nézhettük idén a tévében.

Mészáros Juli
tévé

Százmilliárdok betonban

A Vártól Hatvanpusztáig: drónképek az elmúlt évek legjelentősebb beruházásairól.

Németh Dániel
fotó

F‌‌eljut-e a tatabányai Messi a palóc Olümposzra?

Szerencsére lehetetlen kifogyni az epitheton ornansokkal emlegetett kvázi világsztárjainkból, íme néhány a felvidéki Indiana Jonestól a reneszánsz Tarantinón át a Tűzoltó utcai Charles Mansonig.

Herczeg Márk
sztár

„Berobban a magyar gazdaság, sokan meg fognak lepődni” – Orbán Viktor 9+1 legemlékezetesebb kijelentése a magyar gazdaságról

Repülőrajt, fantasztikus év, 2025-ben és 2026-ban is 3-6 százalék közötti gazdasági növekedés, deficitcsökkentés – a nyugdíjasoknak beígért áfa-visszatérítésről nem is beszélve. A nagy jóslatok és ígéretek mellett egy béna hazugság is a toplistán.

Haász János
gazdaság

Karácsony kecsketejes intim mosakodógéllel, Dobrev Klárával és egy lyukas tepsivel

Karácsonykor azt kértük, hogy küldjétek el történeteiteket a borzalmas, giccses, abszurd ajándékaitokról, hadd sírjunk kínunkban közösen. Ti pedig nem okoztatok csalódást.

Jelinek Anna, Bódog Bálint
ünnep

Hát akkor így fogunk élni – 2026

A tervezettnél kisebb minimálbér-emelés, kedvezőbb szja-szabályok a családosoknak, szigorúbb feltételek a hitelt felvevőknek, választás utánra halasztott adóemelés. Dráguló úthasználat, változó nyugdíjszabályok, gyógyszerárak és uniós bérszabályok – többek között ezt hozza az új év.

Haász János
gazdaság

Karácsony Gergely: „2026-ra a változás reményéből esély lett Magyarországon”

Szerinte a kormány nem akarja leváltani a Budapest-ellenes politikáját, ezért megoldásként marad a kormány leváltása.

Windisch Judit
POLITIKA

Bóvliba került Budapest egy hitelminősítőnél, amely részben az állami támogatások elmaradásával indokolta a döntést

A Moody's emellett a zárolt uniós források elmaradását is említi. Karácsony Gergely uzsorakormányról, esztelen és kisstílű sarcpolitikáról írt a döntésre reagálva.

Haász János
belföld
Videó

Miért éppen Magyarország lett a liberális demokrácia lebontásának úttörője?

Az Orbán-rezsimről könyvet író kutatóval, Körösényi Andrással beszéltünk arról, miért most erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik Magyarországon az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak, és milyen hatással volt a Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Mit keres az Index vezetése Mészáros Lőrinc kitüntetettjei között?

Vaszily Miklós, Starcz Ákos és Ziegler Gábor is kapott díjat a felcsúti milliárdostól, pedig évek óta hirdetik lapjuk függetlenségét. Kitüntetésük újabb jele annak, hogy az Index nem valódi újság, hanem kormányzat megrendeléseket teljesítő üzenőfüzet.

Rényi Pál Dániel
Média

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egy hawaii üdülőhely Four Seasons szállodájában zárja az évet

A jelek szerint a leggazdagabb magyarnak a koptatott, kék, farmer rövidnadrág a hivatalos üdülős szettje.

Németh Dániel, Herczeg Márk
utazás

Orbán Ráhel az újonnan szerzett Széchenyi-kastélyuk körül futja az ünnep utáni távokat

Azután, hogy Orbán Viktort is fogadták a Budapest tetején álló luxusotthonukban, a Dreher-villában.

Kaufmann Balázs, Németh Dániel
belföld

Korábban a magyar körözési toplista élén állt a magyarellenes ukrán politikus, most a legnagyobb ingyenes parkolót nyithatta meg Beregsurányban

Hogy még abszurdabb legyen a történet: a szélsőjobboldali polgármesterből lett Fidesz-ellenes megmondóember, Orosz Mihály Zoltán tudtán kívül lobbizott az ügyében.

Kaufmann Balázs
bűnügy

Más javítóintézetekbe szállítanák át a letartóztatottakat a Szőlő utcából

A meglévő személyi állomány csökkenése miatt jelentősen megnehezült a Szőlő utcai javítóintézet működése. A BVOP szerint az intézet a szükséges létszámmal működik, de átszállításokról nem adhatnak információt.

Inkei Bence
belföld

Az Országos Bírói Tanács elnöke szerint Lázár Jánosnak a Tiszának nyaló bírókról szóló kijelentése otromba és nem méltó egy miniszterhez

Pecsenye Csaba szerint a Bors betiltott különszáma miatt olyan méltatlan támadások érték a testületet a kormánypárti politikusok részéről, hogy muszáj megszólalnia.

Inkei Bence
belföld

Hatalmasra nőtt az államadósság, egy újabb fontos célját bukhatja el idén a kormány

Nagy Márton másfél hónapja jelentette be, hogy év végén nem lesz nagyobb az államadósság a múlt év véginél. Csoda kellene ehhez, szeptember végén bő ezermilliárd forintra voltunk ettől a céltól.

Haász János
gazdaság

Volodimir Zelenszkij: Hiszünk a békében!

Putyinnal ellentétben az ukrán elnök a békébe vetett hitről beszélt újévi beszédében.

Fődi Kitti
háború

Putyin újévi beszédében győzelemről és nem békéről beszélt

Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország el fogja érni kitűzött céljait, és csak előre fog haladni.

Fődi Kitti
háború

Trump: Putyin hőbörgése a „támadásról” megmutatja, hogy Oroszország áll a béke útjában

Az amerikai elnök, aki egy napja még az ukránokat hibáztatta a Putyin-rezidencia elleni állítólagos támadás miatt, ismét 180 fokos fordulatot vett.

Haász János
külföld

A német kancellár szerint 2026 a béke éve lehet, de egyre világosabb, hogy Oroszország egész Európát veszélyezteti

„Nekünk, európaiaknak még erősebben és saját erőből kell megvédenünk, képviselnünk magunkat”, mondta Friedrich Merz.

Haász János
külföld

Donald Tusk szerint heteken belül véget ér az ukrajnai háború, ráadásul amerikai katonák garantálnák helyben a békét

Kijelentését egyelőre nem erősítette meg senki, de Zelenszkij szerint nem volna rossz, ha valóban amerikai katonák biztosítanák a problémás területeket.

Bódog Bálint
külföld

Zelenszkij: „A háború végét akarjuk, nem Ukrajna végét”

Az ukrán elnök szerint a béketerv 90 százalékban kész van, a fennmaradó 10 százalékon múlik a béke, Ukrajna és Európa sorsa.

Windisch Judit
külföld

A legfontosabb területi kérdésekben nem volt előrelépés Trump és Zelenszkij mar-a-lagói találkozóján

Trump azt mondta, hogy a Donbasz témája még „megoldatlan”, a biztonsági garanciákról viszont már „95 százalékos a megállapodás”.

Szily László
külföld

„Ha megjelenik egy jármű, minden azonnal az irányába repül”

Az orosz drónok miatt nem a frontvonal, hanem annak megközelítése vált életveszélyessé. A 25-ös dandár „Piszar” hívójelű katonája szerint a sebesülések vagy halálesetek 90 százaléka a frontra tartó vagy onnan visszatérő katonákat éri. Ezért a beáldozható földi vagy légi drónokkal juttatják el az utánpótlást a frontvonalba. Helyszíni riport.

Győri Boldizsár
külföld

5,2 millió oldalnyi Epstein-iratot kell átnézniük az ügyvédeknek

400 ügyvédet béreltek fel a feladatra.

Fődi Kitti
külföld

A volt különleges ügyész szerint Trump nagyon is tudta, hogy elvesztette a 2020-as választást

Smith vallomása szerint Trump valakinek trágár szavakkal azon értetlenkedett, hogyan kaphatott ki Bidentől.

Windisch Judit
külföld

Trump erős szilvesztere: kivonja a Nemzeti Gárdát három amerikai nagyvárosból és elbúcsúzott George Clooney-tól, aki szerinte nem filmsztár, csak egy átlagos csávó

És hol van még az éjfél Mar-a-Lagóban!

Haász János
külföld

George Clooney francia állampolgár lett, de egy francia miniszter szerint ez nem jó üzenet

Ugyanis most szigorítják meg a nyelvtudási kötelezettséget, Clooney meg elég gyengén tud franciául.

Fődi Kitti
CELEB

Hszi Csin-ping az újévi beszédben megfogadta, hogy újraegyesíti Kínát és Tajvant

A beszéd előtt ért véget egy komoly kínai hadgyakorlat.

Windisch Judit
külföld

Újabb hadgyakorlatot tartott Kína Tajvan körül, miközben az állami propagandában kalapáccsal püfölték a sziget elnökét

Le Ching-te csak annyit reagált, hogy meg tudják védeni magukat, de nem akarják tovább eszkalálni a helyzetet.

Bódog Bálint
külföld

Az új kínai ötéves terv a mesterséges intelligenciára, a robotokra és az űrkutatásra koncentrál

A központi kormányzat nagyobb támogatást ígér a technológiai innovációhoz.

Inkei Bence
gazdaság

Az olimpikon snowboardosból lett drogbáró, akit az FBI igazgatója a modern Pablo Escobarnak nevezett

A kanadai Ryan Wedding fejére kitűzött jutalmat az amerikai külügyminisztérium novemberben 15 millió dollárra emelte, a férfi szerintük egy egymilliárd dollár árbevételű kokainkartellt működtet, és több gyilkosságot is az ő megrendelésére hajtottak végre. Elfogni eddig még nem tudták, jelenleg Mexikóban bujkál a hírhedt Sinaloa kartell segítségével.

Benics Márk
külföld

Cseppben a teknős: így foglaltak el az amerikai és ázsiai inváziós teknősök egy átlagos magyar tavacskát 2025-ben

Már az is igen szép eredmény, hogy egyáltalán megmaradtak az őshonos mocsári teknősök a tóban. A hülye terraristák kutya méretűre is megnövő, harapós teknősöket is simán szabadon engednek.

Szily László
ÁLLAT

Micsoda baromság: Szily László a saját állatos könyvét olvassa fel a 444 új hangoskönyv/podcast sorozatában

A rohadék degukkal ellentétben mi mindaddig kussolunk, amíg fel nem csavarod a volume gombot!

Szily László
ÁLLAT

A sportág, ami összeköti Lionel Messit, Emmanuel Macront és Lando Norrist

A koronavírus-járvány idején világszinten berobbant a padel. A látványos ütős sportágat már több mint 25 millióan játsszák, a pályák száma folyamatosan nő. A spanyolok és argentinok által dominált profi padelbe a magyarok is beszálltak.

Molnár Kristóf
sport

Engem már két vállra fektetett a filmművészet legújabb vadhajtása. Felkészül: Hollywood

Mi történne, ha Szergej Eizenstein és Ed Wood közösen forgatna ma filmet egy Romana-füzet alapján? Kábé az, ami épp forradalmasítja a filmipart, de nincs benne sok köszönet. Ami a telefonunkon kopogtat, az nem más, mint a vertical drama.

Diószegi-Horváth Nóra
szórakozás

„Régebben röhögtünk ezeken” – megkapják a magukét a románok Radu Jude Kolozsvár-filmjében, de Orbán Viktor sem viszi el szárazon

Itt élünk, itt tartunk, ilyenek vagyunk. Az épületek meg épüljenek, ha bírnak, hátha megtaláljuk köztük és bennük a helyünket végül. Maflaság lett volna semmit sem írni a Kontinental '25-ről 2025-ileg.

Gazda Albert
FILM

Dragomán György: A hatalom olyan átnevelő tábor, amibe saját magunkat zárjuk, ha nem vigyázunk

Dragomán György sajnálja azokat az embereket, akik mindennél jobban ragaszkodnak a hatalomhoz, mert tényleg elvesztik a saját személyiségüket. Igazi, kemény diktatúrából jön, nagy kérdésnek tartja, hogy merünk-e szabadon élni. A hatalom lélektanáról és a különleges módszeréről is beszélgettünk az íróval.

Windisch Judit
élet