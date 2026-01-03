Hétvégi olvasnivalók újévi beszédekről, vertikális drámákról és békevíziókról

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne a hét legfontosabb cikkeivel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.

Ami volt és ami lesz

A héten elhagytuk 2025-öt, a szilveszter havat hozott, a mentők pedig 3823 esetnél nyújtottak segítséget az átmenet estéjén. Magyar Péter újévi beszédében azt mondta, hogy a hatalom megbukott, és Sulyok Tamás is beszélt valamiről, de az igazán szépeket a mellette álló Kapu Tibor űrhajós mondta.

Szokás szerint írtunk egy csomó összefoglalót 2025-ről, így többek között az év

Emellett azt is összeszedtük, hogy mi minden várható jövőre: tervezettnél kisebb minimálbér-emelés, kedvezőbb szja-szabályok a családosoknak, szigorúbb feltételek a hitelt felvevőknek, választás utánra halasztott adóemelés. Dráguló úthasználat, változó nyugdíjszabályok, gyógyszerárak és uniós bérszabályok – többek között ezt hozza az új év.

Fotó: ARPAD KURUCZ/Anadolu Agency via AFP

Belföld

Karácsony Gergely az újév első napján beszélt arról, hogy a kormány struccpolitikát folytat, és tönkre akarja tenni Budapestet. Karácsony szerint azonban a főváros jó eséllyel visszaszerzi az álláspontja szerint neki járó pénzeket. Hogy erre mekkora szüksége van, azt jól jelzi, hogy Budapest bóvliba került az egyik hitelminősítőnél, amely döntést az állami támogatások és az uniós források elmaradásával indokolta a szervezet.

Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Az Orbán-rezsimről könyvet író kutatóval, Körösényi Andrással beszéltünk arról, miért most erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik Magyarországon az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak, és milyen hatással volt az Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?

Mit keres az Index vezetése Mészáros Lőrinc kitüntetettjei között? Vaszily Miklós, Starcz Ákos és Ziegler Gábor is kapott díjat a felcsúti milliárdostól, pedig évek óta hirdetik lapjuk függetlenségét. Kitüntetésük újabb jele annak, hogy az Index nem valódi újság, hanem kormányzati megrendeléseket teljesítő üzenőfüzet.

Mészáros Lőrinc ünnepi pompában Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

Korábban a magyar körözési toplista élén állt a magyarellenes ukrán politikus, most a legnagyobb ingyenes parkolót nyithatta meg Beregsurányban. Hogy még abszurdabb legyen a történet: a szélsőjobboldali polgármesterből lett Fidesz-ellenes megmondóember, Orosz Mihály Zoltán tudtán kívül lobbizott az ügyében.

Hír volt még, hogy

Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

Volodimir Zelenszkij a békébe vetett hitről beszélt újévi beszédében, míg Vlagyimir Putyin a győzelemről, Donald Trump pedig szilveszterkor éppen az oroszokat hibáztatta a háború elhúzódásáért. A német kancellár szerint 2026 a béke éve lehet, de beszédében arra is kitért, hogy Európának fel kell készülnie az orosz fenyegetésre. Egy nappal korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyenesen arról beszélt, hogy heteken belül béke lehet.

Trump és Zelenszkij az újév előtt élőben tárgyaltak, és bár elvileg nem volt nagy előrelépés, az ukrán elnök 90 százalékosra, az amerikai 95 százalékosra mondta a béketervet.

Helyszíni riport Kelet-Ukrajnából: Az orosz drónok miatt nem a frontvonal, hanem annak megközelítése vált életveszélyessé. A 25-ös dandár „Piszar” hívójelű katonája szerint a sebesülések vagy halálesetek 90 százaléka a frontra tartó vagy onnan visszatérő katonákat éri. Ezért a beáldozható földi vagy légi drónokkal juttatják el az utánpótlást a frontvonalba.

Fotó: Győri Boldizsár

Amerikában 400 ügyvéd dolgozik 5,2 millió oldalnyi Epstein-irat feldolgozásán. A volt különleges ügyész szerint Trump nagyon is tudta, hogy elvesztette a 2020-as választást. Trump szilveszter estéjén nagyot ment a közösségi médiában: bejelentette a Nemzeti Gárda alakulatainak visszavonását három amerikai nagyvárosból, illetve kocsmai stílusban vett búcsút a francia állampolgárságot szerzett George Clooney-tól.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Hszi Csin-ping újév alkalmából megfogadta, hogy újraegyesíti Kínát és Tajvant, miközben a kínai állami propagandában a sziget körüli hadgyakorlat kapcsán már kalapáccsal püfölték a tajvani elnököt. Azt is megtudhattuk, hogy az új kínai ötéves terv a mesterséges intelligenciára, a robotokra és az űrkutatásra koncentrál.

Fotó: XIE HUANCHI/Xinhua via AFP

Az olimpikon snowboardosból lett drogbáró, akit az FBI igazgatója a modern Pablo Escobarnak nevezett: a kanadai Ryan Wedding fejére kitűzött jutalmat az amerikai külügyminisztérium novemberben 15 millió dollárra emelte, a férfi szerintük egy egymilliárd dollár árbevételű kokainkartellt működtet, és több gyilkosságot is az ő megrendelésére hajtottak végre. Elfogni eddig még nem tudták, jelenleg Mexikóban bujkál a hírhedt Sinaloa kartell segítségével.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Állatok

Cseppben a teknős: így foglaltak el az amerikai és ázsiai inváziós teknősök egy átlagos magyar tavacskát 2025-ben. Már az is igen szép eredmény, hogy egyáltalán megmaradtak az őshonos mocsári teknősök a tóban. A hülye terraristák kutya méretűre is megnövő, harapós teknősöket is simán szabadon engednek.

Fotó: Flajsz Peter/flajsz13@hotmail.com

Micsoda baromság: Szily László a saját állatos könyvét olvassa fel a 444 új hangoskönyv/podcast sorozatában. A rohadék degukkal ellentétben mi mindaddig kussolunk, amíg fel nem csavarod a volume gombot!

Grafika: Szily László / 444

Sport

A sportág, ami összeköti Lionel Messit, Emmanuel Macront és Lando Norrist: A koronavírus-járvány idején világszinten berobbant a padel. A látványos ütős sportágat már több mint 25 millióan játsszák, a pályák száma folyamatosan nő. A spanyolok és argentinok által dominált profi padelbe a magyarok is beszálltak.

Arturo Coello Fotó: ALBERTO NEVADO/Red Bull Content Pool via AFP

Kultúra

Mi történne, ha Szergej Eizenstein és Ed Wood közösen forgatna ma filmet egy Romana-füzet alapján? Kábé az, ami épp forradalmasítja a filmipart, de nincs benne sok köszönet. Ami a telefonunkon kopogtat, az nem más, mint a vertical drama.

Illusztráció: Kiss Bence/444

„Régebben röhögtünk ezeken” – megkapják a magukét a románok Radu Jude Kolozsvár-filmjében, de Orbán Viktor sem viszi el szárazon. Itt élünk, itt tartunk, ilyenek vagyunk. Az épületek meg épüljenek, ha bírnak, hátha megtaláljuk köztük és bennük a helyünket végül. Maflaság lett volna semmit sem írni a Kontinental '25-ről 2025-ileg.

Forrás: Mozinet

Dragomán György sajnálja azokat az embereket, akik mindennél jobban ragaszkodnak a hatalomhoz, mert tényleg elvesztik a saját személyiségüket. Igazi, kemény diktatúrából jön, nagy kérdésnek tartja, hogy merünk-e szabadon élni. A hatalom lélektanáról és a különleges módszeréről is beszélgettünk az íróval.