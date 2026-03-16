Egy jó kávé, mielőtt végleg felvonulnánk

reggel 4

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a hétvége legfontosabb cikkeit.

Ünneplők

Kezdésnek itt a cikk, amiben a tiszás és a fideszes tömegekről készült képeket lehet összehasoníltani. Ha minden apróság érdekel, itt olvasható vissza az élő közvetítésünk március 15-éről, ha pedig az egész nap összefoglalójára lennél kíváncsi, ide érdemes kattintani. Ettől függetlenül a fontosabb anyagokat ebbe a hírlevélbe is összegyűjtöttük.

A fideszesek az Elvis Presley térről békemeneteltek „nem leszünk ukrán gyarmat” feliratú molinóval a Kossuth téri „állami” ünnepségre, hogy meghallgassák, ahogy Orbán még egyszer utoljára közös rettegésre hívja az országot. Az eseményről készült videónkban arról is kérdeztük a menetelőket, hogy el tudják-e képzelni a Tisza győzelmét.

A tiszások a Deák téren gyülekeztek, ahonnan a Hősök terére vonultak – már akinek sikerült, hiszen az Andrássy több pontján is besűrűsödött a tömeg – ahol aztán többen bele is fáradtak a hosszas műsorba, aminek a végén Magyar Péter megígérte, hogy megvalósítja ellenfele eredeti ígéretét, a polgári Magyarországot. A rendezvényen néhányan rövid időre berohantak kifeszíteni egy ukrán zászlót, az erről készült kép bejárta a teljes kormánymédiát, miközben egy olvasónk videója alapján gyanítható, hogy tervezett provokáció történt.

A Kutyapárt a Szabadság hídon emlékezett, 1 perc néma kommenteléssel. A Mi Hazánk a Bűnvadászokkal közösen vette be a Pilvax közt, ahol Toroczkai cigányozott, zsidózott, és azt is megígérte, hogy hétfőn a háznál látogatja meg Magyar Pétert. A DK egy nappal korábban vonult fel, Dobrev Klára arról beszélt, hogy a forradalom azért jöhetett létre, mert nem egyetlen vezető nagy párt állt a középpontjában. Ebben a cikkben pedig azzal foglalkoztunk, hogy néztek ki az elmúlt 16 évben a választások előtti ünnepi események.

Belföld

Voltak a vonulgatásokon kívül más történések is, például kiosztották a Kossuth-díjakat, kapott Rúzsa Magdi, Nemcsák Károly és Pataky Attila (aki szintén ott volt a Békemeneten) – Karácsony Gergely pedig nemzetközi emberi jogi díjat zsebelt be.

Kijev március 14-én diplomáciai tájékoztatót tartott 31 ország – köztük Magyarország – nagykövetei számára a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkról, Orbán szerint az Ukrajnába küldött, majd visszahívott csapat hatására történhetett mindez. Eközben folytatódott a Janaf–Mol nyilatkozatháború. Volodimir Zelenszkij pedig azt mondta, zsarolás, ha az EU-hiteleket a Barátság helyreállításához kötik.

Zelenszkij Magyarország kapcsán arról beszélt, hogy bármilyen magyar kormánnyal együttműködne, amiarra hajlandó, szeretne békében élni, és nem lép szövetségre Vlagyimir Putyinnal. Az Insider szerint ukránellenes álhírekkel száll be a kampányba egy ismert orosz bothálózat. „Viktor, állj meg egy pillanatra, és emlékezz arra, ki voltál” – írta nyílt levelében Viktor Juscsenko volt ukrán elnök. „Kérlek, győzd meg az elnöködet, hogy ne zsarolja az országomat, és ne fenyegesse a vezetőit” – válaszolta Orbán.

A Kapitány már csak egy kávét kér: soha senki nem épített akkora politikai szexepilt, mint a tiszás nagyember a non-stop kávézással. Mennyit iszik? Gépi vagy kotyogós? Világos vagy sötét? Hosszú vagy ristretto? Mindent kinyomoztunk.

Magyar Péter országjárásának szentmártonkátai és szentesi állomásán kérdeztük a tiszásokat: hogyan látják a választási esélyeket, és mire számítanak a kampány hátralévő részében.

Petőfi a választóit gyalázta, Vörösmarty ott sem volt, mégis képviselő lett: milyen volt az első olyan választás Magyarországon, amikor a kor viszonyaihoz képest széles körű volt a választójog? Erről beszélt Hermann Róbert, a kor egyik legfelkészültebb történésze, Orbán Viktor gimnáziumi padtársa, akit ennek ellenére időnként megtalálnak a fideszes janicsárok.

Hír volt még:

Külföld

Izrael legalább még három hétig tervezi a harcot Irán ellen, ahol a helyi hatóságok szombaton lázítás gyanújával őrizetbe vették a trónörökös több tucat támogatóját. Az iráni külügyminiszter szerint nem igaz Donald Trump állítása, miszerint Irán tárgyalni akarna a támadóival. Trump arra szólítja fel Kínát, Franciaországot, Nagy-Britanniát és más országokat, hogy küldjenek hajókat a Hormuzi-szoros biztosítására. A libanoni Hezbollah vezetője megüzente, készen állnak egy hosszú harcra Izraellel. Szombaton kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat, majd az Egyesült Államok is arra kérte állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot.

Orosz mintájú külföldi ügynök-törvényt készít elő a Babiš-kormány Csehországban. A törvényjavaslatot szélsőjobbos képviselő vállalta magára, de Babiš tanácsadójától ered. A nonprofit szervezetek ellen irányul, de olyan homályosan van megfogalmazva, hogy a katolikus egyházra vagy egy átlagos Facebook-felhasználóra is vonatkozik. Magyar mintát is emlegetnek.

Hír volt még:

Podcast

Nem látta valaki a tizenkettedik imámot? Milyen meccset nézzen egy ajatollah? Rendszerbebetonozás bombákkal. Állami kultúrház. Mi és a MI. Súlyemelők az uszodában. Múmia bácsi kipattan a vízből. Itt az új Borízű hang.

Ekkora volt a tömeg a Békemeneten és a Tisza március 15-i rendezvényén

A választások előtti utolsó nagy erődemonstráción ennyi embert mozgósított a fővárosban a Fidesz és a Tisza.

Német Szilvi
Orbán rettegtetett, Magyar esküt tett – ilyen volt a március 15-i fideszes Békemenet és tiszás Nemzeti menet

28 nappal a választás előtt erőt demonstráltak a pártok.

Diószegi-Horváth Nóra
Tömegelés és showműsor

Sok tízezres (százezres?) vonulások, megtelt terek, sűrű szlogenek, nagy látvány. 28 nappal a mindkét fél által sorsdöntőnek nevezett választás előtt igyekezett mindenki erőt mutatni. Rettegtető Orbán, polgári Magyar. Összefoglalónk a nemzeti ünnepről.

Rovó Attila
„Volt Attilánk, Szent Istvánunk és Mátyás királyunk. És most van Orbán Viktorunk”

A Békemenet alapján vagy tényleg rosszul áll a Fidesz, vagy az egyik békemenetelőnek volt igaza, amikor azt mondta, hogy „a tiszások pofáznak, a jobboldaliak csendben vannak”.

Molnár Kristóf
Csak még egyszer rettegjetek velem – üzente Orbán a magyaroknak a szabadság ünnepén

A miniszterelnök „ünnepi beszédében” egyúttal kijelölte a választás tétjét: 3 millió Fidesz-voks – vagy nemzethalál.

Rényi Pál Dániel
Videó

„Ha a Tisza nyer, akkor nekünk annyi” – videóriport a Békemenetről

A menetelők vagy nem tudják, vagy nem akarják elképzelni azt a Magyarországot, ahol a Tisza Párt alakít kormányt.

Bokros Dorka, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
Magyar menetén nem zúgott a „mocskos Fidesz”, a „ruszkik haza” viszont betalált

Tapasztalataink szerint most több embert tudott megmozdítani a Tisza, mint október 23-án. Sok volt a fiatal és a kisgyerek, a beszéd végére viszont a tömeg egy része elfáradt.

Haszán Zoltán, Bábel Vilmos, Németh Dániel, Benics Márk, Windisch Judit
Magyar Péter lenyomná az áruló öreg császárt és megcsinálná annak eredeti ígéretét, a polgári Magyarországot

Hosszúra nyúlt, lelkesítő ígéretcunami és szlogengyűjtemény volt az ellenzék vezetőjének március 15-i beszéde. A fő üzenet: békés Magyarország és nemzetegyesítés jön, ha elkergetjük Orbánt. Mindenki hozzon még öt embert, és ne féljen.

Rovó Attila
Tervezett provokáció lehetett az ukrán zászló kifeszítése a Tisza Nemzeti menetén

Egy szemtanú videón is rögzítette a cselekményt: páran befutottak a tömegbe, előrángatták a kék-sárga molinót, majd a tiszásokkal való szóváltás után távoztak.

Német Szilvi
Videó

„Ha a Fidesz nyer, beveszem az összes szívgyógyszerem” – videóriport a Nemzeti Menetről

„Magyar Péter az utolsó esélyünk ebben az évtizedben a kormányváltásra” – mondták a Tisza-menet résztvevői, akik közül sokan utcára mennének, ha a Fidesz nyerne. De ezt egyébként is csak akkor tudják elképzelni, ha elcsalják a választásokat.

plankog, Jelinek Anna, Németh Dániel, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Kristóf Balázs
A Kutyapárt a Szabadság hídon emlékezett, 1 perc néma kommenteléssel

„A Kutyapárt készen áll az országra, az ország meg a Kutyapártra, úgyhogy embert juttatunk a Parlamentbe.”

Diószegi-Horváth Nóra
Toroczkai László: Elmegyek Magyar Péter házához, mert állandóan menekül előlem

A Tisza és a Fidesz mellett a felmérések alapján egyedüli esélyes Mi Hazánk a Bűnvadászokkal közösen vette be a Pilvax közt: volt zsidózás és cigányozás is. Találkoztunk olyan szimpatizánssal, aki szavazna a Tiszára, ha Radnai Márk vezetné, és beszéltünk egy siheder skinheaddel is, aki a Bűnvadászok mintájára szervezett saját csapatot.

Bódog Bálint, Bankó Gábor
Dobrev: Orbán elárulta 1848-at, hazánk függetlenségét Putyin nyakörvére cserélte

A március 15. előestéjén tartott DK-s fáklyás felvonuláson azt mondta: a forradalom azért jöhetett létre, mert nem egyetlen vezető vagy párt állt a középpontjában.

Haász János
Eposzi seregszemle választás előtt: amikor még Csurka, Vona, Márki-Zay volt porondon

Március 15. remek alkalom, hogy a választás előtt mindenki megmutassa, mit tud, mit ajánl. 2010 óta nagyot fordult a világ, de főleg az ellenzéki színpadon volt teljes sorcsere.

Diószegi-Horváth Nóra
Kossuth-díjas lett Pataky Attila, Rúzsa Magdi és Nemcsák Károly is

Széchenyi-díjat kapott a Fidesz egykori igazságügyi minisztere, Trócsányi László és a Nobel-díjas Krausz Ferenc is.

Bódog Bálint
Nemzetközi emberi jogi díjat kapott Karácsony Gergely

Budapest főpolgármestere a Geuzen-érmet a demokratikus értékek, a véleményszabadság és az egyenlő jogok melletti bátor kiállásáért kapja egy egyre autoriterebbé váló magyarországi politikai környezetben.

Inkei Bence
Kijev pénteken 31 ország nagykövetét tájékoztatta a Barátság kőolajvezeték elleni orosz támadásról

A magyar nagykövet is részt vett a diplomáciai tájékoztatón, de Orbán addigra már hazarendelte az „ellenőrző” delegációját.

Keller-Alánt Ákos
Orbán már haza is rendelte a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére kiküldött delegációt

Bár a küldöttséget nem fogadták és a sérült, háborús területen fekvő olajszivattyúhoz se engedték oda, a delegáció vezetője szerint tényekkel térnek haza.

Inkei Bence
Ami a csövön kifér: tovább tart a Janaf és a Mol nyilatkozatháborúja

A Mol szerint a Janaf visszaélésszerű, objektíven nem indokolt árazást alkalmaz, a Janaf szerint a Mol célja csak az, hogy továbbra is a kedvezményes orosz olajból profitáljon.

Benics Márk
Zelenszkij: zsarolás, ha az EU-hiteleket a Barátság helyreállításához kötik

„A magyar vezetés mindig talál valamilyen okot a döntések blokkolására, és hogy egy kicsit támogassa Oroszországot” - mondta az ukrán elnök.

Kolozsi Ádám
Zelenszkij bármilyen magyar kormánnyal együttműködne, ha az nem Putyin szövetségese

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy nem akar beleszólni a választásokba és hogy ők nem terjesztenek gyűlöletet.

Urfi Péter
The Insider: Ukránellenes álhírekkel száll be a kampányba egy ismert orosz bothálózat

Az álhírek könnyen lehet, hogy felbukkannak majd a magyar kormánypropagandában is.

Inkei Bence
Volt ukrán elnök Orbánnak: Amikor az agresszor oldalára állsz, elárulod saját néped emlékezetét is, ami tudja, mit jelentettek a szovjet tankok Budapest utcáin

Viktor Juscsenko a nyílt levelében arra buzdította a magyar miniszterelnököt, hogy „nézzen szembe az igazsággal”, mert még „nem késő visszatérni a fényhez”.

Benics Márk
Orbán válasza Juscsenkónak: Fogadd el, hogy nem küldünk sem pénzt, sem fegyvereket, sem katonákat a háborútokba

Válaszolt a magyar kormányfő a volt ukrán elnök levelére, többek között azt, hogy a háború után visszatérne az ukrán-magyar barátsághoz. Valamilyen okból viszont elfeledkezett róla, hogy Magyarország és a náci Németország szövetségesek voltak a második világháborúban.

Inkei Bence
A Kapitány már csak egy kávét kér

Soha senki nem épített akkora politikai szexepilt, mint a tiszás nagyember a non-stop kávézással. Mennyit iszik? Gépi vagy kotyogós? Világos vagy sötét? Hosszú vagy ristretto? Mindent kinyomoztunk.

Rényi Pál Dániel
Videó

„A rendszerváltás a lényeg, nem Magyar Péter személye” – Tisza-kampány közelről

Szentesen és Szentmártonkátán kérdeztük a tiszás kampányesemények résztvevőit arról, milyen közéleti hangulatot tapasztalnak maguk körül, és mire számítanak a választásokig. Van, aki a választás miatt hazautazott Magyarországra, más azt mondja: ezt a népet kifosztották és megalázták.

Bokros Dorka, plankog, Kristóf Balázs
Petőfi a választóit gyalázta, Vörösmarty ott sem volt, mégis képviselő lett

Milyen volt az első olyan választás Magyarországon, amikor a kor viszonyaihoz képest széleskörű volt a választójog? Erről beszélt Hermann Róbert, a kor egyik legfelkészültebb történésze, Orbán Viktor gimnáziumi padtársa, akit ennek ellenére időnként megtalálnak a fideszes janicsárok.

Tóth-Szenesi Attila
Ötvennél is több hamis ajánlást találtak eddig, kilenc párt jelöltje érintett

Ez csak a jéghegy csúcsa lehet.

Benics Márk
A Pamkutya első arénakoncertjére is átterjedt a Mocskos Fidesz Summer

Bár a Pamkutya egyáltalán nem politizál, az MVM Dome-ban kiderült, hogy a fiatalokból álló közönsége nagyon is.

Inkei Bence
Több mint ezer mozdonyvezető pereskedik a MÁV-val, szakmányban nyerik a pereket, de hiába

Az elmaradt pihenőidejükért járó pénzt próbálják kiharcolni, a bíróságok rendre el is ítélik a MÁV-ot, de az továbbra sem fizet.

Haász János
Az MCC Oroszország-szakértője szerint az orosz beavatkozás a magyar választásokba „példa nélküli az Európai Unióban”

Alkonyi Zalán kilenc pontban sorolja fel „az orosz művelet eddig ismert dimenzióit”, kibertámadások, fizetett botfarmok és fizetett influenszerek is szerepelnek a listáján. Azt írja, hogy ami Magyarországon történt és történik, „az nem propaganda. Ezek információs és pszichológiai műveletek”.

Haász János
Izrael legalább még három hétig tervezi a harcot Irán ellen

Az izraeli tűzoltóság hat becsapódási helyszínt azonosított Izrael középső részén a vasárnapi iráni rakétatámadás után.

Keller-Alánt Ákos
Iránban őrizetbe vették a trónörökös több tucat támogatóját

Két embert pedig kémkedés miatt tartóztattak le.

Benics Márk
Iráni külügyminiszter: „Soha nem kértünk tűzszünetet vagy tárgyalást”

Donald Trump korábban arról beszélt, hogy Irán alkut akar.

Keller-Alánt Ákos
Trump arra szólítja fel Kínát, Franciaországot, Nagy-Britanniát és más országokat, hogy küldjenek hajókat a Hormuzi-szoros biztosítására

„Így vagy úgy, hamarosan megnyitjuk, biztonságossá és szabaddá tesszük a Hormuzi-szorost” – fogadkozott új posztjában az USA elnöke.

Inkei Bence
A Hezbollah vezetője szerint felkészültek egy hosszú harcra Izraellel

Naím Kászim azt mondta, a harc a létükért zajlik.

Benics Márk
Kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat

Biztonsági okokból.

Benics Márk
Az Egyesült Államok azt kéri, hogy minden állampolgára azonnal hagyja el Irakot, miután a követséget támadás érte

Az iráni válaszcsapások egyre jobban átterjednek a szomszédos országra is, ahol milíciák támadnak mindent, ami amerikai.

Urfi Péter
Orosz mintájú külföldi ügynök-törvényt készít elő a Babiš-kormány Csehországban

A törvényjavaslatot szélsőjobbos képviselő vállalta magára, de Babiš tanácsadójától ered. A nonprofit szervezetek ellen irányul, de olyan homályosan van megfogalmazva, hogy a katolikus egyházra vagy egy átlagos Facebook-felhasználóra is vonatkozik. Magyar mintát is emlegetnek.

Inkei Bence
Meghalt Jürgen Habermas

Habermas a mai német filozófusok közül a legbefolyásosabbnak és legismertebbnek számított, 96 éves volt.

Inkei Bence
A Trump-rajongó milliárdos Antikrisztusról szóló konferenciáját katolikus körök is bírálják

Titokzatos konferenciát tart Peter Thiel Rómában.

Keller-Alánt Ákos
„Húzzatok a faszba”, mondta Putyin embere a tárgyalni akaró franciáknak

Európának kértek volna helyet az asztalnál.

Kolozsi Ádám
Borízű hang #261 [hossz]: Killer László és a hét késelése

Nem látta valaki a tizenkettedik imámot? Milyen meccset nézzen egy ajatollah? Rendszerbebetonozás bombákkal. Állami kultúrház. Mi és a MI. Súlyemelők az uszodában. Múmia bácsi kipattan a vízből.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
