Elfáradt, kipukkadt, újjászerveződne

reggel 4

Rendszerváltás

Összefoglaltuk a rendszerváltás napját és összeszedtünk néhány szimbolikus pillanatot az Orbán bukásához vezető útról. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy hiába bukott meg az Orbán-kormány, még hetekig velünk maradhatnak. Az új Országgyűlés megalakulásáig még hatalomban marad a kormány, kétharmados parlamenti többséggel, teljes jogkörökkel. Ráadásul a Fidesz jó hosszú időre igyekezett bebetonozni a közjogi méltóságokat, és hiába szólította fel őket Magyar a lemondásra, több vezető visszautasította – Sulyok Tamás köztársasági elnököt például nehéz lesz eltávolítani.

Magyar Péter és Orbán Viktor kezet fog Strasbourgban
Fotó: Alain ROLLAND/© European Union 2024 - Source : EP

A Tisza elsöprő győzelme után Magyar Péter megtartotta első nemzetközi sajtótájékoztatóját, végig közvetítette a közmédia is. Szó volt csatlakozásról az európai ügyészséghez, visszalépésről a Nemzteközi Büntetőbíróságba, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállításáról, a sajtószabadság biztosításáról és arról, hogy milyen lesz a kapcsolat Kínával, az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. A 444 arról kérdezett, a tervezett alaptörvény módosítás után lehet-e még Orbán miniszterelnök. Hétfői élő közvetítésünk a rendszerváltás utáni napról itt olvasható vissza.

Fotó: Németh Dániel/444

Hatalmas zuhanással kezdték a tőzsdei NER-cégek a napot, történelmi csúcson az OTP és a Mol árfolyama. A Kreml is reagált Magyar győzelmére. Barack Obama szerint a Tisza győzelme a demokrácia győzelmét jelenti nem csupán Európában, hanem az egész világon – szintén az országon túlnyúló következményekről cikkeznek a külföldi lapok.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán Viktor a választás utáni első videójában arról beszélt, hogy a Fidesz 2,25 millió szavazattal 2014-ben még hatalmas győzelmet aratott, „tegnap ugyanez csak tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég”. Azt tervezik, hogy a következő hetekben újjászerveződnek, bejárják a választókerületeket, beszélnek az önkéntesekkel, aktivistákkal, képviselőkkel, jelöltekkel: „április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk. Ma a munka elindult.”

Fotó: Orbán Viktor /Facebook

Rogán Antal azt mondta, tudja, hogy az emberek megbüntették őket. A fideszes Ferencz Orsolya arról beszélt, ki kell vágni a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket, mert nincs igény megmagyarázhatatlan gazdagodásra és megélhetési karrierjobboldaliakra. Szijjártó Péter is előkerült.

Fotó: Itt az idő/Facebook

Ez nem egyszerű választási győzelem, ez népfelkelés az orbánizmus ellen – írta Uj Péter, aki nem gondolta volna, hogy ez lesz, mert nagyon úgy tűnt, hogy tizenhat (húsz) év alatt Magyarországon Orbán Viktor a legtankönyvibb, legprecízebb választási autokráciát építette ki. Csakhogy jöttek a gazdasági bajok, Orbán meg elfáradt.

Fotó: Tuba Zoltan/kepszerk.hu/Foto:Tuba Zoltan/kepszerk.hu

1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap – írja Bede Márton. A magyarok annak ellenére tudták elzavarni a rajtuk élősködő rohadt rendszert, hogy most nem segítette őket a nemzetközi hátszél, mint 1989-ben. A további sikerekhez reális elvárásokra, folyamatos figyelemre és jó adag szerencsére lesz szükség.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Fidesz végig azzal támadta a Tiszát, hogy csak egy digitális lufi, de végül a saját buborékuk pukkadt ki. Összegyűjtöttünk hat dolgot a kampányból, ami nagyobbnak mutatta a támogatottságukat a valósnál – a közvélemény-kutatásoktól a bérkommentelőkön és a fizetett tapsolókon keresztül és az influenszerekig.

Fotó: pinterest

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója és Hann Endre, a Medián vezetője is elégedett volt a vasárnapi, eddigi legnagyobb részvételű országgyűlési választás előrejelzéseinek pontosságával, ami a Mediánnak annyira jól sikerült, hogy Deák Dániel bocsánatkérésre ragadtatta magát.

Fotó: Kiss Bence/444

Térképre tettük, hogyan veszítette el 700 ezer szavazóját a Fidesz. Összeszedtük, kik a legmenőbb fideszesek és tiszások, akik lenyomták a saját pártjukat, ahogy azokat a fideszes jelölteket is kilistáztuk, akik négy évvel ezelőtti eredményükhöz képest a legnagyobbat és a legkisebbet zuhantak. Négy fideszes képviseli 1998 óta a körzetét, de most mindannyian elbuktak. A nagyvárosokban tarolt, Budapesten mindenhol 60% fölött a Tisza, a Fidesz-lista egy helyen 25%-ot sem kapott.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Szily László bulitudósítóként vetette bele magát a választási éjszakába: „A fideszes VIP-büfében már alaposan beivott VV Béci kísérteties vonyítása búcsúztatott minket a félig kiürült Bálnát elhagyva. Aztán olyan partiba csöppentünk, amilyet az 1990-es rendszerváltáskor sem tartottak az akkori fiatalok. Bánhatja, aki nem volt ott.”

Fotó: Tuba Zoltán/Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

Egy nappal a választás után eltűnt minden arról a rejtélyes weboldalról, ami február elején jelent meg Radnai Márknak, a Tisza Párt alelnökének nevével, és amin mindössze egy fotó volt látható egy ágyról, illetve egy „coming soon” felirat.

Fotó: radnaimark.hu

Magyarország lerázta magáról az Orbán-rendszert – a Közért legújabb adása:

„A legszomorúbb országból a legvidámabbak lettünk” – ott voltunk a Tisza eredményváróján:

A Fidesz eredményváróján döbbenet és tanácstalanság uralkodott:

A rendszerváltás napja

Ilyen volt az Orbán-rendszer utolsó 24 órája.

Herczeg Márk
Történelem
Videó

Magyarország lerázta magáról az Orbán-rendszert

Csúcspontjára ért egy óriási politikai történet: a Fidesz sötét pártállami eszközökkel sem tudta megakadályozni, hogy a magyar választók lesöpörjék azt a rendszert, ami zsákutcába juttatta az országot. A Tisza minden korábbinál erősebb felhatalmazást kapott.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Kristóf Balázs
video

Sulyok Tamást nehéz eltávolítani

Az országgyűlés kétharmada felfüggesztheti, de elmozdításához az Alkotmánybíróság kétharmados döntése is kell.

Bede Márton
POLITIKA

Bulitudósítás: Úgy lüktetett a Margit híd, mint az ér Szijjártó Péter halántékán

A VIP-büfében már alaposan beivott VV Béci kísérteties vonyítása búcsúztatott minket a félig kirült Bálnát elhagyva. Aztán olyan partiba csöppentünk, amilyet az 1990-es rendszerváltáskor sem tartottak az akkori fiatalok. Bánhatja, aki nem volt ott.

Szily László
POLITIKA

Orbán bukásának Magyarországon túlnyúló következményei lesznek – külföldi lapok a választásról

Lehetőség előtt áll az Európai Unió és a NATO, az autokrata vezetők a példaképüket veszítették el.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Hann Endre: Önmagában nincs rendben, hogy Deák Dániel megmondja, hogy mi baloldaliak vagyunk

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója és Hann Endre, a Medián vezetője is elégedett volt a vasárnapi, eddigi legnagyobb részvételű országgyűlési választás előrejelzéseinek pontosságával, ami a Mediánnak annyira jól sikerült, hogy Deák Dániel bocsánatkérésre ragadtatta magát.

Tóth András, Kuglics Sarolta
társadalom

Jó szerencsét, új Magyarország!

1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap. Annak ellenére tudták elzavarni a rajtuk élősködő rohadt rendszert, hogy most nem segítette őket a nemzetközi hátszél, mint 1989-ben. A további sikerekhez reális elvárásokra, folyamatos figyelemre és jó adag szerencsére lesz szükség.

Bede Márton
vélemény

Eltűnt a radnaimark.hu weboldal

Egy nappal a választás után eltűnt minden arról a rejtélyes weboldalról, ami február elején jelent meg Radnai Márknak, a Tisza Párt alelnökének nevével, és amin mindössze egy fotó volt látható egy ágyról, illetve egy „coming soon” felirat.

Mészáros Juli, Herczeg Márk
POLITIKA

Ez nem egyszerű választási győzelem, ez népfelkelés az orbánizmus ellen

A rendszer elbutult, az emberek ráuntak. Ha tényleg egyenlő esélyekkel rendeztek volna választást, Orbánék talán be sem jutottak volna a Parlamentbe.

Uj Péter
vélemény

XIV. Leó pápa visszaszólt az elnöknek: nem félek a Trump-kormányzattól

Továbbra is fel fog szólalni a háború ellen, mondta az egyházfő. „Túl sok ember szenved ma, túl sok ártatlant öltek meg, és úgy gondolom, valakinek ki kell állnia, és azt mondani, hogy létezik egy jobb út.”

Keller-Alánt Ákos
külföld

Találtunk egy statisztikát, amely alapján Menczer Tamás nem is szerepelt olyan rosszul

Mondjuk ez is inkább azért van, mert 2022-ben viszont nem szerepelt túl jól. Összeszedtük a négy évvel ezelőttihez képest legnagyobbat és legkisebbet zuhanó fideszes egyéni jelölteket. Egyszámjegyű zuhanás már jónak számít, sokan vannak 20 körül.

Schreiner Csaba, Rovó Attila
POLITIKA

Ferencz Orsolya kivágná a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket

Amire nincs szükség, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái – mondta a miniszteri biztos.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

A nagyvárosokban tarolt, Budapesten mindenhol 60% fölött a Tisza, a Fidesz-lista egy helyen 25%-ot sem kapott

A 106 egyéni választókerület egyikében sem kapott 40 százalék alatt a Tisza. A Fidesz egy helyen kapott 50 százaléknál többet, viszont 32 körzetben az egyharmados eredményt sem érte el.

Schreiner Csaba, Haász János
belföld

A legmenőbb fideszesek és tiszások, akik lenyomták a saját pártjukat

Tudja ki az a Tilki Attila, vásárosnaményi fideszes jelölt? És hogy mi a titka? Merthogy sokkal többen szavaztak rá a saját körzetében, mint a Fideszre. De vannak ilyen kiugróan jól és persze rosszul teljesítő politikusok is az összes pártban. Megnéztük, kik a csúcstartók.

Schreiner Csaba, Rovó Attila
POLITIKA

Trump nem akar olyan pápát, aki kritizálja őt

Az amerikai elnök kifejezetten élesen nekiment az amerikai pápának.

Takács Lili
külföld

Térképen, hogyan veszítette el 700 ezer szavazóját a Fidesz

Csak Budapesten és Pest megyében több mint 200 000 szavazót veszítettek. Nincs megye, ahol ne lenne 20 százaléknál nagyobb a visszaesésük.

Haász János
belföld

Szimbolikus pillanatok az Orbán bukásához vezető úton

Amikor Orbán hirtelen esendőnek, a NER pedig megdönthetőnek látszott. A Hősök terei koncerttel egyidőben összetörten adott interjútól a tusványosi macskás fadíszen át a kampányvégi Facebook-összeomlásig.

Rovó Attila
POLITIKA

Az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék reagált arra, hogy Magyar lemondásra szólította fel a vezetőiket

Az alkotmányos keretekre és törvényi szabályozásokra hivatkoznak.

Benics Márk
POLITIKA

Magyar Péter: Orbán Viktor többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke

Percről percre követjük a választás utáni első nap eseményeit.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Egy hónap alatt feleződött, már csak 44 napra elég a magyar olajtartalék

A friss számokat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tette közzé egy nappal a választási eredmények kihirdetése után.

Német Szilvi
gazdaság

A bíróság két hónappal meghosszabbította a Szőlő utcai ügy négy gyanúsítottjának letartóztatását

Letartóztatásban marad a volt igazgató, egy felügyelő, egy nevelő és egy rendész.

Fődi Kitti
bűnügy

Kipukkadt a lufi, de nem az a lufi

A Fidesz végig azzal támadta a Tiszát, hogy csak egy digitális lufi, de végül a saját buborékuk pukkadt ki. Hat dolog a kampányból, ami nagyobbnak mutatta a támogatottságukat a valósnál – a közvélemény-kutatásoktól a bérkommentelőkön és a fizetett tapsolókon keresztül és az influenszerekig.

Német Szilvi
POLITIKA

Orbán Viktor megszólalt

Közölte, hogy ugyanannyi szavazatot kaptak, mint 2014-ben, de ez most „csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Barack Obama szerint Magyar tegnapi választási győzelme a demokrácia győzelmét jelenti nem csupán Európában, hanem az egész világon

Hillary Clinton is nagyon hasonló következtetésre jutott.

Takács Lili
külföld
Videó

Döbbenet és tanácstalanság a Fidesz eredményváróján

A vereség utáni órákban a Bálnánál el sem tudták elképzelni azt az országot, amit már nem a Fidesz kormányoz.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Rogán: Tudom, hogy megbüntettek minket az emberek

Szabó Bálintnak válaszolt Orbán propagandaminisztere: „Innentől kezdve a kormányzati felelősség, az nem a miénk.”

Mészáros Juli
POLITIKA

Előkerült Szijjártó

Még Magyar Péter is beszámolt az előkerüléséről, szerinte beindult a minisztériumokban, így a külügyben is az iratok darálása.

Mészáros Juli
POLITIKA
Videó

„A legszomorúbb országból a legvidámabbak lettünk”

Ott voltunk a történelmi pillanatban Magyar Péterék eredményváróján, miután elsöprő tiszás győzelemmel ért véget Orbán Viktor 16 éve tartó miniszterelnöksége. Volt, aki elsírta magát, mások pezsgőt bontottak, végül hatalmas népünnepély kezdődött.

Bokros Dorka, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Hatalmas zuhanással kezdték a tőzsdei NER-cégek a napot, történelmi csúcson az OTP és a Mol árfolyama

A Mészáros Lőrinc-féle Opus 27 százalékos mínuszban nyitott, a 4iG árfolyama 19 százalékot zuhant. A nagy piaci szereplők mind erősödnek, az OTP 4%-os pluszban.

Haász János
gazdaság

Ezek jelenthetik a változást: európai ügyészség, euró, visszalépés a Nemzetközi Büntetőbíróságba

Megtartotta első nemzetközi sajtótájékoztatóját Magyar Péter, közvetítette a közmédia is.

Haszán Zoltán, Bódog Bálint, Urfi Péter
POLITIKA
Videó

Magyar Péter a 444-nek: Orbán Viktor nem lehet már miniszterelnök, rá is vonatkozni fog az alaptörvény

A Tisza módosítani fogja az alaptörvényt, ez alapján csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ez Orbán Viktorra is vonatkozik.

Kaufmann Balázs, Botos Tamás
video

Reagált a Kreml Magyar Péter győzelmére

Peszkov arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok.

Fődi Kitti
POLITIKA

Jó hosszú időre igyekezett bebetonozni a Fidesz a közjogi méltóságokat

Az Alkotmánybíróság elnökének, a legfőbb ügyésznek és az Állami Számvevőszék vezetőjének is legalább 2034-ig szól a mandátuma.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Elrendelték a Váci úti felüljárón tömegbalesetet okozó sofőr letartóztatását

A gyanúsított jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel tartózkodik Magyarországon.

Mészáros Juli
bűnügy

Hiába bukott meg az Orbán-kormány, még hetekig velünk maradhatnak

Az új Országgyűlés megalakulásáig még hatalomban marad a kormány, kétharmados parlamenti többséggel, teljes jogkörökkel.

Windisch Judit
POLITIKA

Az Egyesült Államok ma délután négy órától vonja blokád alá a Hormuzi-szorost

Trump számos ország segítségére számít a blokádban.

Takács Lili
külföld