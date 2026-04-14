Elfáradt, kipukkadt, újjászerveződne

Rendszerváltás

Összefoglaltuk a rendszerváltás napját és összeszedtünk néhány szimbolikus pillanatot az Orbán bukásához vezető útról. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy hiába bukott meg az Orbán-kormány, még hetekig velünk maradhatnak. Az új Országgyűlés megalakulásáig még hatalomban marad a kormány, kétharmados parlamenti többséggel, teljes jogkörökkel. Ráadásul a Fidesz jó hosszú időre igyekezett bebetonozni a közjogi méltóságokat, és hiába szólította fel őket Magyar a lemondásra, több vezető visszautasította – Sulyok Tamás köztársasági elnököt például nehéz lesz eltávolítani.

A Tisza elsöprő győzelme után Magyar Péter megtartotta első nemzetközi sajtótájékoztatóját, végig közvetítette a közmédia is. Szó volt csatlakozásról az európai ügyészséghez, visszalépésről a Nemzteközi Büntetőbíróságba, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállításáról, a sajtószabadság biztosításáról és arról, hogy milyen lesz a kapcsolat Kínával, az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. A 444 arról kérdezett, a tervezett alaptörvény módosítás után lehet-e még Orbán miniszterelnök. Hétfői élő közvetítésünk a rendszerváltás utáni napról itt olvasható vissza.

Hatalmas zuhanással kezdték a tőzsdei NER-cégek a napot, történelmi csúcson az OTP és a Mol árfolyama. A Kreml is reagált Magyar győzelmére. Barack Obama szerint a Tisza győzelme a demokrácia győzelmét jelenti nem csupán Európában, hanem az egész világon – szintén az országon túlnyúló következményekről cikkeznek a külföldi lapok.

Orbán Viktor a választás utáni első videójában arról beszélt, hogy a Fidesz 2,25 millió szavazattal 2014-ben még hatalmas győzelmet aratott, „tegnap ugyanez csak tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég”. Azt tervezik, hogy a következő hetekben újjászerveződnek, bejárják a választókerületeket, beszélnek az önkéntesekkel, aktivistákkal, képviselőkkel, jelöltekkel: „április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk. Ma a munka elindult.”

Rogán Antal azt mondta, tudja, hogy az emberek megbüntették őket. A fideszes Ferencz Orsolya arról beszélt, ki kell vágni a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket, mert nincs igény megmagyarázhatatlan gazdagodásra és megélhetési karrierjobboldaliakra. Szijjártó Péter is előkerült.

Ez nem egyszerű választási győzelem, ez népfelkelés az orbánizmus ellen – írta Uj Péter, aki nem gondolta volna, hogy ez lesz, mert nagyon úgy tűnt, hogy tizenhat (húsz) év alatt Magyarországon Orbán Viktor a legtankönyvibb, legprecízebb választási autokráciát építette ki. Csakhogy jöttek a gazdasági bajok, Orbán meg elfáradt.

1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap – írja Bede Márton. A magyarok annak ellenére tudták elzavarni a rajtuk élősködő rohadt rendszert, hogy most nem segítette őket a nemzetközi hátszél, mint 1989-ben. A további sikerekhez reális elvárásokra, folyamatos figyelemre és jó adag szerencsére lesz szükség.

A Fidesz végig azzal támadta a Tiszát, hogy csak egy digitális lufi, de végül a saját buborékuk pukkadt ki. Összegyűjtöttünk hat dolgot a kampányból, ami nagyobbnak mutatta a támogatottságukat a valósnál – a közvélemény-kutatásoktól a bérkommentelőkön és a fizetett tapsolókon keresztül és az influenszerekig.

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója és Hann Endre, a Medián vezetője is elégedett volt a vasárnapi, eddigi legnagyobb részvételű országgyűlési választás előrejelzéseinek pontosságával, ami a Mediánnak annyira jól sikerült, hogy Deák Dániel bocsánatkérésre ragadtatta magát.

Térképre tettük, hogyan veszítette el 700 ezer szavazóját a Fidesz. Összeszedtük, kik a legmenőbb fideszesek és tiszások, akik lenyomták a saját pártjukat, ahogy azokat a fideszes jelölteket is kilistáztuk, akik négy évvel ezelőtti eredményükhöz képest a legnagyobbat és a legkisebbet zuhantak. Négy fideszes képviseli 1998 óta a körzetét, de most mindannyian elbuktak. A nagyvárosokban tarolt, Budapesten mindenhol 60% fölött a Tisza, a Fidesz-lista egy helyen 25%-ot sem kapott.

Szily László bulitudósítóként vetette bele magát a választási éjszakába: „A fideszes VIP-büfében már alaposan beivott VV Béci kísérteties vonyítása búcsúztatott minket a félig kiürült Bálnát elhagyva. Aztán olyan partiba csöppentünk, amilyet az 1990-es rendszerváltáskor sem tartottak az akkori fiatalok. Bánhatja, aki nem volt ott.”

Egy nappal a választás után eltűnt minden arról a rejtélyes weboldalról, ami február elején jelent meg Radnai Márknak, a Tisza Párt alelnökének nevével, és amin mindössze egy fotó volt látható egy ágyról, illetve egy „coming soon” felirat.

