Csibészbecsület és versenyszféra

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

„Ez egy nagyon veszélyes találkozó, de bízom a csibészbecsületben” – egy hangfelvétel szerint Radnai Márk embere, Hanzel Henrik Tóth Péter volt Tisza-kampányfőnökre nézve terhelő információkról tárgyalt egy Mi Hazánk-politikussal az év elején.

Radnai Márk és Hanzel Henrik a kampány során. Forrás: Radnai Márk Facebook

Éjszaka feltöltötték a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatait (a lényeget a versenyszférából érkező Tiszáról és a távozó Fideszről ebben a cikkben szedtük össze), Magyar Péter pedig felmentette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét. A miniszterelnök mostanra kifizette minden adósságát, Orbán Viktor és felesége pedig 4 millióval lett idén gazdagabb a tavalyinál. Kapitány István nem szegény, de Orbán Anita sem az, Kármán András pedig Airbnb-ből is szerez pénzt – de a Fidesz-frakció vagyonelemei is érdekesen változtak.

Mitsubishivel és babaváró hitellel érkeztek a parlamentbe a legfiatalabb tiszások.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar napirend előtt jelentette be a parlamentben: gyermekvédelmi vezetőket menesztett a kormány. Vita is volt a témában, a legerősebb pillanatokat össze is szedtük:

Tuzson Bence két mondatot szánt a Szuverenitásvédelmi Hivatal védelmére a parlament igazságügyi bizottságának ülésén, azt viszont elismerte, hogy volt hármas találkozója Biró Ferenccel, az Integritás Hatóság elnökével.

Megszavazta a parlament a képviselői fizetések csökkentését, a Fidesz és a Mi Hazánk is igennel voksolt, ahogy a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztésével is mindenki egyetértett.

Fotó: Németh Dániel/444

Sulyok Tamásért tüntettek vasárnap: Huth Gergely mérges kishörcsögnek nevezte Magyart, Pócs János elmondta, a Fidesz „az ördöggel is cimborálni fog, hogy megőrizze a demokráciát”, Havasi Bertalan pedig amiatt szomorkodott, hogy a hírhamisításról elhíresült Papp Dániel lemondott – videós riport.

Skrabski Fruzsina beszédét kifújolták a Sulyok Tamásért tüntetők.

Tovább dübörög a világ egyik nagy gazdasági csodája: újabb 1 milliárdos hasznot hozott Rogán Cecília és Sarka Kata közös médiacége, aminek olvasója alig akad, mégis kormányzati hirdetésekkel volt teletömve. És 6 milliárdos osztalékot termelt az elmúlt években.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Tízmilliárdos oktatási szerződéseket kötött a választások előtt a Kulturális és Innovációs Minisztérium, de több egyetem szerint a digitális tananyagokra és az e-learning-platformra nincs igény. Tarr Zoltán kinevezte a közmédia miniszteri biztosát.

Fotó: Németh Dániel/444

Hír volt még:

Külföld

Zelenszkij megerősítette, hogy Abramovics közvetített közte és Putyin között, ukrán dróncsapás ért egy személyvonatot a Krímben.

Most először lőttek le egy lett légtérbe hatoló drónt.

Hír volt még: