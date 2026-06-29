Kvantumhőség

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt hét híreivel. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.
Egy ország tanulta meg a hétvégén, hogy mit jelent az a hőkupola: pusztítóan meleg volt, és a java még hátra van, ma-holnap az abszolút hazai hőmérsékleti rekord is simán megdőlhet, napi országos rekordok már dőltek így is a napokban. A hőség miatt késhetnek a vonatok, kevesebbet lesz nyitva a NAV, és fontos, hogy csak akkor menjünk a sürgősségire, ha tényleg muszáj. Nem csak itt volt meleg, hanem a kontinens nagy részén, majdnem 200 millió európai töltötte a napjait hőségben, ami az élővilágot is kihívások elé állítja. Viszont jó hír, hogy szerdán érkezhet az enyhülés.
A kánikula miatt ismét téma lett a vízhelyzet is: legutóbb épp Pátyon vezettek be korlátozást, és részletesen írtunk arról is, hogy Mendén évek óta probléma van a vízellátással. És összegyűjtöttük a magyar sajtó legemlékezetesebb-legjobb hőség tematikájú anyagait is.
Hatalmas hőségben zajlott le a Pride is, egész más hangulatban, mint a korábbi években. Jelentkeztünk helyszíni riporttal és videós anyaggal is, melyben többek között azt kérdeztük a résztvevőktől, hogy hiányolják-e Magyar Pétert a felvonulásról. Az eseményhez kapcsolódó hír volt, hogy a Pride indulása előtt pár perccel kapott levelet Karácsony Gergely a bíróságtól.
Hétfő reggeli cikkünk arról szól, hogy a hozzánk eljutott fotók tanúsága szerint a választások után találkozott egymással Rogán Antal barátja, a grúz–izraeli nagyvállalkozó Shabtai Michaeli, és Radnai László, Radnai Márk édesapja. Radnai László lapunknak a találkozóról azt állította, Shabtai egyezkedni akart volna a Tiszával – sikertelenül. És hír volt még, hogy
Sok hibát vétett a múltban a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyek kezelésekor. Ma már, ha papot vádolnak visszaéléssel, az úgy is országos botrány lehet, ha nincs ellene bizonyíték. A miskolci ügy tanulságai és a különös háttérbeszélgetés az érsekkel.
Szily László elment a világszintű budai laborba a BME kampuszán, hogy megértse a kvantumszámítógépet és egy rakás hülye hasonlattal távozott. De végre minden világos: a bitek az unalmas, merev faszik, a qubitok meg a csajok.
Az 1940-es bécsi döntés után tömegturizmusba csapott át a revíziós mámor a II. világháborús Magyarországon - soha nem készült ennyi Fortepan-kép Erdélyről, ahol még téli olimpiát is rendeztek volna.
A hétvége után még sérülékenyebbnek tűnik az eddig sem túl stabil tűzszünet Irán és az Egyesült Államok között, miután a két fél kölcsönösen lőtte és fenyegette egymást a napokban. Hír volt még, hogy
Véget értek a csoportkörök, sőt, este már le is ment az első meccs a tizenhat köze jutásért, amin Kanada az utolsó percben lőtt góllal ment tovább Dél-Afrika ellen. Írtunk arról, hogy 10 afrikai válogatottból 9 túlélte a csoportkört, míg Ázsia eddig leszerepelt, és külön is érdemes kitérni arra, hogy a vébé eddigi legbizarrabb meccse volt, amin az algériaiak önfeledten örültek, hogy az utolsó pillanatban gólt kaptak Ausztriától. És jelentős sporthír volt az is a hétvégén, hogy Szongoth Domán játékjoga a Buffalóé lett, huszonnégy év után először draftoltak magyar jégkorongozót az NHL-be.
Vásárhelyi Mária megírta szülei történetét. Egy történet a magyar zsidóság gyötrő dilemmáiról, vak hitről, romániai deportálásról, egy férfiközpontú családról, az ős Soros-kampányról, a rendszerváltás hozta megigazulásáról, majd a keserű csalódásról.
Filozófiaszakról a fine diningba: Makai Edina, a SALT sous-séfje volt az Umami vendége, és a csúcskonyhák brutális hangulatáról, katonás fegyelméről, René Redzepi és a Noma jelentőségéről is beszélt. Valamint volt Borízű is, a szokott módon előbb a hosszabb, előfizetői változat.
A Jeti Mozi bemutatta Bogdán Árpád Getto Balboa című dokumentumfilmjét: a film a VIII. kerületből induló Sipos Misi és tanítványa, Szabó Zoli történetét követi, egykori maffiózó és fiatal bokszoló közös útját a ring felé.
Vásárhelyi Mária megírta szülei történetét. Egy történet a magyar zsidóság gyötrő dilemmáiról, vak hitről, romániai deportálásról, egy férfiközpontú családról, az ős Soros-kampányról, a rendszerváltás hozta megigazulásáról, majd a keserű csalódásról.
Dél-Afrika búcsúzik.
A hatóságok szerint sok gyerek továbbra is hozzáfér a nagy közösségi platformokhoz.
Egyre melegebb nyarakat kell elviselnünk, de mióta létezik újságírás, bőven akad olyan információ, amiből inspirálódhatunk, hogy épségben ki tudjunk kászálódni a legforróbb évszakból. Hatásos trükkök a hőség ellen, korrekt strandajánlók és riportok a kiszáradásról.
Sok hibát vétett a múltban a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyek kezelésekor. Ma már, ha papot vádolnak visszaéléssel, az úgy is országos botrány lehet, ha nincs ellene bizonyíték. A miskolci ügy tanulságai és a különös háttérbeszélgetés az érsekkel.
Hosszú idő után először nem a félelem és a düh, hanem a jó érzés, a szolidaritás és a felszabadultság vitte ki az embereket az utcára.
A gyalázatos gijóni szégyenben Ausztria még elkövető volt, Algéria áldozat. Most közösen ejtették ki Iránt.
Nem sínnek való ez a hőkupola. Kisebb késések lehetnek, de jó hír, hogy a hétvégi bulizók hazajutására már előre Siófokra küldtek egy tartalékvonatot.
Hogyan éltek eddig a rekordméretűre felduzzasztott világbajnokság plusz kvótáival a kontinensek?
A családokat képviselő ügyvéd becslése szerint jelenleg legalább nyolcszáz, szegény sorból származó, jól fizető polgári állás ígéretével átvert perui harcolhat orosz oldalon Ukrajnában.
Az 5. kör 156. helyén kelt el a 18 évesen máris 34-szeres magyar válogatott játékos.
Az első földrengés óta már több mint 85 óra telt el, de a mentők nem adják fel a reményt. A lakosok egy része közben azt mondják, hallják az embereket a romok alatt, de nem tudják elmozdítani a súlyos betonlapokat, ezért szorongva várják a nehézgépek érkezését.
Az egészségügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy sokan a nappali forróság helyett inkább az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat, amikor általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket. Emiatt a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat.
A főváros körüli agglomerációs övezetben az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest. Mendén évek óta probléma van a vízellátással. Kaszanyi József polgármester maga is érdekelt a Hét Domb Lakóparkban, Hadházy Ákos ezt, és több más dolgot, így egy zanzibári utazást is a szemére vetett annak idején.
Filozófiaszakról a fine diningba. Makai Edina, a SALT sous-séfje a csúcskonyhák brutális hangulatáról, katonás fegyelméről, René Redzepi és a Noma jelentőségéről.
A légkondis ügyfélszolgálatokon viszont egyszerre lehet hűsölni és ügyet intézni.
Az ideiglenes vezetést várhatóan szerdán nevezi ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.
Figyeljünk ember- és állattársainkra, kéri Gajdos miniszter. Ami növénytestvéreinket illeti: egy nap alatt 47 helyen gyulladt ki az erdő, mező. Vigyázat, hűsítő képek!
Elmentem a világszintű budai laborba a BME kampuszán, hogy megértsem a kvantumszámítógépet és egy rakás hülye hasonlattal távoztam. De végre minden világos: a bitek az unalmas, merev faszik, a qubitok meg a csajok.
Két napig lehet még véleményezni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló jogszabály-tervezetet.
Csallóközi kretének, borsodi ecetes fröccs, féregirtóval rákgyógyító ketyós fitneszguru. Bede Márton megeszik egy dél-olasz lovat. Az indokolatlan Fenyő Miki-szobor. Mikor indulhat az Éva Vermut focivébén? Navracsics lopott pénzt kunyerál, az ebilhalsaga folytatódik.
De Orbán nagy szövetségese úgy megy el, hogy marad is.
Az első sorban ott állt Szabó Bence, aki felszólalt, amikor törvénytelenséget látott.
Az áldozatok hozzátartozói jelen voltak a repülőtéren, amikor a baleset történt.
Trump szerint „eljöhet az a pont, amikor már nem tudnak észszerűek maradni, és kénytelenek lesznek katonailag befejezni azt a munkát, amit elkezdtek”.
Az 1940-es bécsi döntés után tömegturizmusba csapott át a revíziós mámor a II. világháborús Magyarországon - soha nem készült ennyi Fortepan-kép Erdélyről, ahol még téli olimpiát is rendeztek volna.
Míg tavaly voltak akik szorongva vagy félve jöttek ki, a résztvevők idén már sokkal felszabadultabban tudták élvezni a felvonulást, még a hőségriadó ellenére is. A menetelőket többek között arról kérdeztük, hogy hiányolják-e Magyar Pétert a felvonulásról.
Budakalászon 1 óra körül 40,1 fokot mutatott a hőmérő, és ez még várhatóan tovább fog emelkedni délután.
Nem oszt már a Fidesz pénzt a Kopasznak, így most másoktól kér.
Tilos napközben a kertek, parkok locsolása, a kocsik mosása és a medencék feltöltése.
Szilas Kincső előtt Rózsa András, Zugló polgármestere vezette a pártot.
A 444-hez eljutott fotók tanúsága szerint a választások után találkozott egymással Rogán Antal barátja, a grúz–izraeli nagyvállalkozó Shabtai Michaeli, és Radnai László, Radnai Márk édesapja. Radnai László lapunknak a találkozóról azt állította, Shabtai egyezkedni akart volna a Tiszával – sikertelenül.
Az áll benne, hogy a tavalyi felvonulás megszervezése miatt ellene indított büntetőeljárást megszüntették.
Ehhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közlekedési miniszter a kínai nagykövettel folytatott találkozója után.