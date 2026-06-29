Kvantumhőség

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt hét híreivel. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet a hőségben

Párásítás Pesten Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Egy ország tanulta meg a hétvégén, hogy mit jelent az a hőkupola: pusztítóan meleg volt, és a java még hátra van, ma-holnap az abszolút hazai hőmérsékleti rekord is simán megdőlhet, napi országos rekordok már dőltek így is a napokban. A hőség miatt késhetnek a vonatok, kevesebbet lesz nyitva a NAV, és fontos, hogy csak akkor menjünk a sürgősségire, ha tényleg muszáj. Nem csak itt volt meleg, hanem a kontinens nagy részén, majdnem 200 millió európai töltötte a napjait hőségben, ami az élővilágot is kihívások elé állítja. Viszont jó hír, hogy szerdán érkezhet az enyhülés.

A kánikula miatt ismét téma lett a vízhelyzet is: legutóbb épp Pátyon vezettek be korlátozást, és részletesen írtunk arról is, hogy Mendén évek óta probléma van a vízellátással. És összegyűjtöttük a magyar sajtó legemlékezetesebb-legjobb hőség tematikájú anyagait is.

Fotó: Bankó Gábor / 444.hu

Hatalmas hőségben zajlott le a Pride is, egész más hangulatban, mint a korábbi években. Jelentkeztünk helyszíni riporttal és videós anyaggal is, melyben többek között azt kérdeztük a résztvevőktől, hogy hiányolják-e Magyar Pétert a felvonulásról. Az eseményhez kapcsolódó hír volt, hogy a Pride indulása előtt pár perccel kapott levelet Karácsony Gergely a bíróságtól.

Hétfő reggeli cikkünk arról szól, hogy a hozzánk eljutott fotók tanúsága szerint a választások után találkozott egymással Rogán Antal barátja, a grúz–izraeli nagyvállalkozó Shabtai Michaeli, és Radnai László, Radnai Márk édesapja. Radnai László lapunknak a találkozóról azt állította, Shabtai egyezkedni akart volna a Tiszával – sikertelenül. És hír volt még, hogy

ideiglenesen a helyettes vezetők irányítják a közmédiát,

szombaton lezárult az egyeztetés, már értékeli a kormány az Alaptörvény-módosításhoz érkezett észrevételeket,

a csakabaszas.hu-ig nyúlnak az ex-Megafon propagandista új projektjének szálai, amivel „elpusztíthatatlan nyilvánosságot” ígér a „nemzeti oldalnak”,

új elnöke lett a Momentumnak,

Magyar Péter először avatott tiszteket,

és kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításának feloldását.

Vádak

Illusztráció: Kovács Bendegúz

Sok hibát vétett a múltban a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyek kezelésekor. Ma már, ha papot vádolnak visszaéléssel, az úgy is országos botrány lehet, ha nincs ellene bizonyíték. A miskolci ügy tanulságai és a különös háttérbeszélgetés az érsekkel.

Kvantum

Szily László elment a világszintű budai laborba a BME kampuszán, hogy megértse a kvantumszámítógépet és egy rakás hülye hasonlattal távozott. De végre minden világos: a bitek az unalmas, merev faszik, a qubitok meg a csajok.

Múlt

Borszéken 1943-ban. #223649 Fotó: Fortepan / Kádár Anna

Az 1940-es bécsi döntés után tömegturizmusba csapott át a revíziós mámor a II. világháborús Magyarországon - soha nem készült ennyi Fortepan-kép Erdélyről, ahol még téli olimpiát is rendeztek volna.

Világ

Robbanás a Kuvaiti Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljánál egy iráni dróntámadás után, 2026. június 3-án. Fotó: -/AFP

A hétvége után még sérülékenyebbnek tűnik az eddig sem túl stabil tűzszünet Irán és az Egyesült Államok között, miután a két fél kölcsönösen lőtte és fenyegette egymást a napokban. Hír volt még, hogy

14 év után lemond a szerb elnök, Aleksandar Vučić,

két kisfiút mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól, miután napokig csapdában voltak,

tizenegyen haltak meg, miután egy ejtőernyősöket szállító repülőgép lezuhant Franciaországban,

hamis állásajánlatokkal csábíthatnak peruiakat az orosz hadseregbe,

és hogy Ausztrália megduplázza a techcégekre kiszabható bírságot, ha nem akadályozzák meg a 16 év alattiak közösségimédia-használatát.

Vébé

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Véget értek a csoportkörök, sőt, este már le is ment az első meccs a tizenhat köze jutásért, amin Kanada az utolsó percben lőtt góllal ment tovább Dél-Afrika ellen. Írtunk arról, hogy 10 afrikai válogatottból 9 túlélte a csoportkört, míg Ázsia eddig leszerepelt, és külön is érdemes kitérni arra, hogy a vébé eddigi legbizarrabb meccse volt, amin az algériaiak önfeledten örültek, hogy az utolsó pillanatban gólt kaptak Ausztriától. És jelentős sporthír volt az is a hétvégén, hogy Szongoth Domán játékjoga a Buffalóé lett, huszonnégy év után először draftoltak magyar jégkorongozót az NHL-be.

Podcast

Vásárhelyi Mária megírta szülei történetét. Egy történet a magyar zsidóság gyötrő dilemmáiról, vak hitről, romániai deportálásról, egy férfiközpontú családról, az ős Soros-kampányról, a rendszerváltás hozta megigazulásáról, majd a keserű csalódásról.

Filozófiaszakról a fine diningba: Makai Edina, a SALT sous-séfje volt az Umami vendége, és a csúcskonyhák brutális hangulatáról, katonás fegyelméről, René Redzepi és a Noma jelentőségéről is beszélt. Valamint volt Borízű is, a szokott módon előbb a hosszabb, előfizetői változat.

Film

Fotó: Bogdán Árpád

A Jeti Mozi bemutatta Bogdán Árpád Getto Balboa című dokumentumfilmjét: a film a VIII. kerületből induló Sipos Misi és tanítványa, Szabó Zoli történetét követi, egykori maffiózó és fiatal bokszoló közös útját a ring felé.