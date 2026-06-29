Kvantumhőség

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt hét híreivel. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet a hőségben

Párásítás Pesten
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Egy ország tanulta meg a hétvégén, hogy mit jelent az a hőkupola: pusztítóan meleg volt, és a java még hátra van, ma-holnap az abszolút hazai hőmérsékleti rekord is simán megdőlhet, napi országos rekordok már dőltek így is a napokban. A hőség miatt késhetnek a vonatok, kevesebbet lesz nyitva a NAV, és fontos, hogy csak akkor menjünk a sürgősségire, ha tényleg muszáj. Nem csak itt volt meleg, hanem a kontinens nagy részén, majdnem 200 millió európai töltötte a napjait hőségben, ami az élővilágot is kihívások elé állítja. Viszont jó hír, hogy szerdán érkezhet az enyhülés.

A kánikula miatt ismét téma lett a vízhelyzet is: legutóbb épp Pátyon vezettek be korlátozást, és részletesen írtunk arról is, hogy Mendén évek óta probléma van a vízellátással. És összegyűjtöttük a magyar sajtó legemlékezetesebb-legjobb hőség tematikájú anyagait is.

Fotó: Bankó Gábor / 444.hu

Hatalmas hőségben zajlott le a Pride is, egész más hangulatban, mint a korábbi években. Jelentkeztünk helyszíni riporttal és videós anyaggal is, melyben többek között azt kérdeztük a résztvevőktől, hogy hiányolják-e Magyar Pétert a felvonulásról. Az eseményhez kapcsolódó hír volt, hogy a Pride indulása előtt pár perccel kapott levelet Karácsony Gergely a bíróságtól.

Hétfő reggeli cikkünk arról szól, hogy a hozzánk eljutott fotók tanúsága szerint a választások után találkozott egymással Rogán Antal barátja, a grúz–izraeli nagyvállalkozó Shabtai Michaeli, és Radnai László, Radnai Márk édesapja. Radnai László lapunknak a találkozóról azt állította, Shabtai egyezkedni akart volna a Tiszával – sikertelenül. És hír volt még, hogy

Vádak

Illusztráció: Kovács Bendegúz

Sok hibát vétett a múltban a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyek kezelésekor. Ma már, ha papot vádolnak visszaéléssel, az úgy is országos botrány lehet, ha nincs ellene bizonyíték. A miskolci ügy tanulságai és a különös háttérbeszélgetés az érsekkel.

Kvantum

Szily László elment a világszintű budai laborba a BME kampuszán, hogy megértse a kvantumszámítógépet és egy rakás hülye hasonlattal távozott. De végre minden világos: a bitek az unalmas, merev faszik, a qubitok meg a csajok.

Múlt

Borszéken 1943-ban. #223649
Fotó: Fortepan / Kádár Anna

Az 1940-es bécsi döntés után tömegturizmusba csapott át a revíziós mámor a II. világháborús Magyarországon - soha nem készült ennyi Fortepan-kép Erdélyről, ahol még téli olimpiát is rendeztek volna.

Világ

Robbanás a Kuvaiti Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljánál egy iráni dróntámadás után, 2026. június 3-án.
Fotó: -/AFP

A hétvége után még sérülékenyebbnek tűnik az eddig sem túl stabil tűzszünet Irán és az Egyesült Államok között, miután a két fél kölcsönösen lőtte és fenyegette egymást a napokban. Hír volt még, hogy

  • 14 év után lemond a szerb elnök, Aleksandar Vučić,
  • két kisfiút mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól, miután napokig csapdában voltak,
  • tizenegyen haltak meg, miután egy ejtőernyősöket szállító repülőgép lezuhant Franciaországban,
  • hamis állásajánlatokkal csábíthatnak peruiakat az orosz hadseregbe,
  • és hogy Ausztrália megduplázza a techcégekre kiszabható bírságot, ha nem akadályozzák meg a 16 év alattiak közösségimédia-használatát.

Vébé

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Véget értek a csoportkörök, sőt, este már le is ment az első meccs a tizenhat köze jutásért, amin Kanada az utolsó percben lőtt góllal ment tovább Dél-Afrika ellen. Írtunk arról, hogy 10 afrikai válogatottból 9 túlélte a csoportkört, míg Ázsia eddig leszerepelt, és külön is érdemes kitérni arra, hogy a vébé eddigi legbizarrabb meccse volt, amin az algériaiak önfeledten örültek, hogy az utolsó pillanatban gólt kaptak Ausztriától. És jelentős sporthír volt az is a hétvégén, hogy Szongoth Domán játékjoga a Buffalóé lett, huszonnégy év után először draftoltak magyar jégkorongozót az NHL-be.

Podcast

Vásárhelyi Mária megírta szülei történetét. Egy történet a magyar zsidóság gyötrő dilemmáiról, vak hitről, romániai deportálásról, egy férfiközpontú családról, az ős Soros-kampányról, a rendszerváltás hozta megigazulásáról, majd a keserű csalódásról.

Filozófiaszakról a fine diningba: Makai Edina, a SALT sous-séfje volt az Umami vendége, és a csúcskonyhák brutális hangulatáról, katonás fegyelméről, René Redzepi és a Noma jelentőségéről is beszélt. Valamint volt Borízű is, a szokott módon előbb a hosszabb, előfizetői változat.

Film

Fotó: Bogdán Árpád

A Jeti Mozi bemutatta Bogdán Árpád Getto Balboa című dokumentumfilmjét: a film a VIII. kerületből induló Sipos Misi és tanítványa, Szabó Zoli történetét követi, egykori maffiózó és fiatal bokszoló közös útját a ring felé.

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Ács Dániel, Botos Tamás
könyv

Kanada a 92. percben rúgta tovább magát a nyolcaddöntőbe

Dél-Afrika búcsúzik.

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sport

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A hatóságok szerint sok gyerek továbbra is hozzáfér a nagy közösségi platformokhoz.

Inkei Bence
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Ha fogalmad sincs, hogyan éld túl a pusztító hőhullámot, a független sajtó mindig segít

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Amikor egy papot alaptalanul vádolnak

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Urfi Péter
egyház

Pontosan ilyennek kell lennie egy Pride-nak

Hosszú idő után először nem a félelem és a düh, hanem a jó érzés, a szolidaritás és a felszabadultság vitte ki az embereket az utcára.

Diószegi-Horváth Nóra
PRIDE

A vébé eddigi legbizarrabb meccse volt, az algériaiak önfeledten örültek, hogy az utolsó pillanatban gólt kaptak Ausztriától

A gyalázatos gijóni szégyenben Ausztria még elkövető volt, Algéria áldozat. Most közösen ejtették ki Iránt.

Haszán Zoltán
futball

A sínek is kivannak a nagy melegtől, több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet

Nem sínnek való ez a hőkupola. Kisebb késések lehetnek, de jó hír, hogy a hétvégi bulizók hazajutására már előre Siófokra küldtek egy tartalékvonatot.

Takács Lili
közlekedés

10 afrikai válogatottból 9 túlélte a csoportkört, Ázsia eddig leszerepelt

Hogyan éltek eddig a rekordméretűre felduzzasztott világbajnokság plusz kvótáival a kontinensek?

Haszán Zoltán
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A családokat képviselő ügyvéd becslése szerint jelenleg legalább nyolcszáz, szegény sorból származó, jól fizető polgári állás ígéretével átvert perui harcolhat orosz oldalon Ukrajnában.

Inkei Bence
külföld

Szongoth Domán játékjoga a Buffalóé, huszonnégy év után először draftoltak magyar jégkorongozót az NHL-be

Az 5. kör 156. helyén kelt el a 18 évesen máris 34-szeres magyar válogatott játékos.

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sport

Két kisfiút mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól, miután napokig csapdában voltak

Az első földrengés óta már több mint 85 óra telt el, de a mentők nem adják fel a reményt. A lakosok egy része közben azt mondják, hallják az embereket a romok alatt, de nem tudják elmozdítani a súlyos betonlapokat, ezért szorongva várják a nehézgépek érkezését.

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külföld

Hegedűs Zsolt arra kéri a lakosságot, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel

Az egészségügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy sokan a nappali forróság helyett inkább az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat, amikor általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket. Emiatt a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat.

Inkei Bence
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Hiába voltak tele a tározók, mégis kínlódtak a vízzel Mendén

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belföld
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Ideiglenesen a helyettes vezetők irányítják a közmédiát

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Nem vagyunk egyedül: majdnem 200 millió európai tölti a napját hőségben, ami az élővilágot is kihívások elé állítja

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Az első sorban ott állt Szabó Bence, aki felszólalt, amikor törvénytelenséget látott.

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POLITIKA

Tizenegyen haltak meg, miután egy ejtőernyősöket szállító repülőgép lezuhant Franciaországban

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Kolozsi Ádám
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Videó

„Ha hurrikán lenne, akkor is kijönnék dragbe” – ilyen volt a Budapest Pride

Míg tavaly voltak akik szorongva vagy félve jöttek ki, a résztvevők idén már sokkal felszabadultabban tudták élvezni a felvonulást, még a hőségriadó ellenére is. A menetelőket többek között arról kérdeztük, hogy hiányolják-e Magyar Pétert a felvonulásról.

Bokros Dorka, Jelinek Anna
video

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időjárás

A csakabaszas.hu-ig nyúlnak az ex-Megafon propagandista új projektjének szálai, amivel „elpusztíthatatlan nyilvánosságot” ígér a „nemzeti oldalnak”

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Jelinek Anna
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A 444-hez eljutott fotók tanúsága szerint a választások után találkozott egymással Rogán Antal barátja, a grúz–izraeli nagyvállalkozó Shabtai Michaeli, és Radnai László, Radnai Márk édesapja. Radnai László lapunknak a találkozóról azt állította, Shabtai egyezkedni akart volna a Tiszával – sikertelenül.

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POLITIKA

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Az áll benne, hogy a tavalyi felvonulás megszervezése miatt ellene indított büntetőeljárást megszüntették.

Urfi Péter
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Vitézy Dávid: Kezdeményeztük a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításának feloldását

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