Gulyások, piaci nyitások és a löncshús

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legérdekesebb-fontosabb híreivel és anyagaival. A hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

A volt tévészékház
Fotó: Csonka Attila

Ma reggel bemutatjuk, hogy Tiborczék a Tőzsdepalotába terveztek volna új Nemzeti Galériát, de odalett a grandiózus álom, amihez még olasz sztárépítész is készített luxuskorzós koncepciót.

Sűrű volt amúgy a hétvége itthon, a Tisza benyújtotta az alaptörvény-módosítását, amivel Sulyok Tamást is félreállítanák, Gulyás Gergely már a jogállam végét látja bele a fejleményekbe. Török Gábor közben azt pedzegette, hogy a Fidesz akár bojkottálhatná is a parlamenti munkát, míg Orbán is aggodalmát fejezte ki, igaz ő a Magyar-Áder csörte miatt, melyben Magyar legutóbb már a Kutyapárt kalandos történetű videóját osztotta meg Áder villájáról. Kiderült az is, hogy Magyar Péter nem lesz itthon a héten, előbb NATO-csúcsra megy, majd pár napot nyaral a fiaival Törökországban. Mi pedig megszereztük Hankó Balázs 400 milliós NKA-listáját, amiről a választások előtt négy nappal egymaga döntött.

A hétvégén Pikó András józsefvárosi polgármester nyilvánosan tiltakozott az ellen, hogy a hírek szerint Bodacz Balázs lehet a közmédia egyik vezetője, mivel Bodacz még HírTV-sként lejárató anyagot készített a lányáról. Bodacz kommentben kért elnézést, de azt is megírta, hogy „mindent vállal az elmúlt több mint két évtizedből”, Pikó pedig azzal reagált, hogy mindez nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket. És hír volt még, hogy

  • nyomozás indult egy Tiborcz-féle buszos cég által elnyert vasúti közbeszerzés ügyében,
  • hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
  • és hogy Vitézy Dávid az autópálya-koncesszióról elmondta az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki Mészáros és Szíjj László magántőkealapjainak.

Hortobágy

Fotó: Kristóf Balázs/444

A gulyások tavasztól őszig a szabadban vannak, így a klímaváltozás számukra semmiképpen sem elvont vitatéma, hanem mindennapi valóság. Bár munkakörülményeik sokat változtak az elmúlt évtizedekben, az extrém időjáráshoz a mai napig alkalmazkodniuk kell. Hétvégi riportunkból kiderült, hogy a kihalóban lévő szakma képviselői azonban nem panaszkodnak.

Világ

Középen Raul Castro
Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Szép csendben forradalom zajlik Kubában, méghozzá piaci: a venezuelai olajtól elvágott karibi szigetország gazdasági reformcsomaggal próbál a kínai modellre váltani, d e egyáltalán nem biztos, hogy sikerül nekik vagy hogy az egyre keményebb Washingtonnak ennyi elég lesz. Írtunk emellett hosszabban arról is, hogy a Trump család bizniszei már jobban fenyegetik a Balkán biztonságát, mint az oroszok, és megmutattuk, hogyan telik egy postás napja az oroszok által támadott Herszonban. És hír volt még, hogy

Világbajnokság

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

Emlékezetes meccseket hozott az egyenes kieséses szakasz, Paraguay minden aljasságot bevetett, de így se tudott fogást találni Franciaországon, Haaland vezetésével Norvégia kiverte Brazíliát, és a torna eddigi egyik legjobb meccsén Anglia hosszú időn át tíz emberrel játszva tudott győzni a házigazda Mexikó ellen. Emellett sajtóhírek szerint a Fehér Ház közben járt azért a FIFA-nál, hogy a legjobb amerikai csatár eltiltását töröljek el, amiből vélhetően komoly botrány lesz még a napokban.

Jó és nem olyan jó dolgok

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Az Egyesült Államok 250 éves születésnapjára felidéztük a 20 éves Hülyék Paradicsoma című filmet, megnéztük Elon Musk új kedvenc filmjét, köszöntöttük a százéves Mel Brookst, utánanéztük annak, hogy mi értelme a löncshúsnak, és interjúztunk Hajdu Szabolccsal is.

Borízű

is volt, méghozzá a legutóbbi élő felvételen készült epizód hosszú verziója.

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