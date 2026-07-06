Gulyások, piaci nyitások és a löncshús

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legérdekesebb-fontosabb híreivel és anyagaival. A hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Ma reggel bemutatjuk, hogy Tiborczék a Tőzsdepalotába terveztek volna új Nemzeti Galériát, de odalett a grandiózus álom, amihez még olasz sztárépítész is készített luxuskorzós koncepciót.
Sűrű volt amúgy a hétvége itthon, a Tisza benyújtotta az alaptörvény-módosítását, amivel Sulyok Tamást is félreállítanák, Gulyás Gergely már a jogállam végét látja bele a fejleményekbe. Török Gábor közben azt pedzegette, hogy a Fidesz akár bojkottálhatná is a parlamenti munkát, míg Orbán is aggodalmát fejezte ki, igaz ő a Magyar-Áder csörte miatt, melyben Magyar legutóbb már a Kutyapárt kalandos történetű videóját osztotta meg Áder villájáról. Kiderült az is, hogy Magyar Péter nem lesz itthon a héten, előbb NATO-csúcsra megy, majd pár napot nyaral a fiaival Törökországban. Mi pedig megszereztük Hankó Balázs 400 milliós NKA-listáját, amiről a választások előtt négy nappal egymaga döntött.
A hétvégén Pikó András józsefvárosi polgármester nyilvánosan tiltakozott az ellen, hogy a hírek szerint Bodacz Balázs lehet a közmédia egyik vezetője, mivel Bodacz még HírTV-sként lejárató anyagot készített a lányáról. Bodacz kommentben kért elnézést, de azt is megírta, hogy „mindent vállal az elmúlt több mint két évtizedből”, Pikó pedig azzal reagált, hogy mindez nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket. És hír volt még, hogy
A gulyások tavasztól őszig a szabadban vannak, így a klímaváltozás számukra semmiképpen sem elvont vitatéma, hanem mindennapi valóság. Bár munkakörülményeik sokat változtak az elmúlt évtizedekben, az extrém időjáráshoz a mai napig alkalmazkodniuk kell. Hétvégi riportunkból kiderült, hogy a kihalóban lévő szakma képviselői azonban nem panaszkodnak.
Szép csendben forradalom zajlik Kubában, méghozzá piaci: a venezuelai olajtól elvágott karibi szigetország gazdasági reformcsomaggal próbál a kínai modellre váltani, d e egyáltalán nem biztos, hogy sikerül nekik vagy hogy az egyre keményebb Washingtonnak ennyi elég lesz. Írtunk emellett hosszabban arról is, hogy a Trump család bizniszei már jobban fenyegetik a Balkán biztonságát, mint az oroszok, és megmutattuk, hogyan telik egy postás napja az oroszok által támadott Herszonban. És hír volt még, hogy
Emlékezetes meccseket hozott az egyenes kieséses szakasz, Paraguay minden aljasságot bevetett, de így se tudott fogást találni Franciaországon, Haaland vezetésével Norvégia kiverte Brazíliát, és a torna eddigi egyik legjobb meccsén Anglia hosszú időn át tíz emberrel játszva tudott győzni a házigazda Mexikó ellen. Emellett sajtóhírek szerint a Fehér Ház közben járt azért a FIFA-nál, hogy a legjobb amerikai csatár eltiltását töröljek el, amiből vélhetően komoly botrány lesz még a napokban.
Az Egyesült Államok 250 éves születésnapjára felidéztük a 20 éves Hülyék Paradicsoma című filmet, megnéztük Elon Musk új kedvenc filmjét, köszöntöttük a százéves Mel Brookst, utánanéztük annak, hogy mi értelme a löncshúsnak, és interjúztunk Hajdu Szabolccsal is.
is volt, méghozzá a legutóbbi élő felvételen készült epizód hosszú verziója.
Füstgép nélkül, de színpadi díszletből. Ebihalgyász, vármegyétlenítés és légkondiháború. Miért nem tudja elviselni az emberiség a harmincöt fokot? Jó lenne Orbánnak, ha lecsuknák? Hülye vagy kretén a madárvilágban. Meghökkentő és keresztényellenes etimológia.
Pikó azt írta, HírTv-sként Bodacz volt az első, aki az akkor 17 éves lánya és több tiltakozó diák hátára „célkeresztet” rakott.
A beadvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és a Medcenter Kft. közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült.
„Ez valójában nem egy koncesszió, hanem egy közpénz-kicsatornázási eszköz” – mondta a közlekedési és beruházási miniszter.
1776. július 4-én kikiáltották az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. Az Idiocracy című film megmutatja, hova jutott 500 év helyett 10-20 éven belül a világ legöregebb demokráciája.
Kovács Gergelynek fáj, hogy Magyarék eltávolították róla az eredeti szöveget, de elmesélt egy sztorit éhes és jófej TEK-esekről.
A rendőrség azonban biztosította a szélsőjobbos politikusok bejutását, úgyhogy a kongresszus gond nélkül elindult.
A norvég óriás két hatalmas góljára Neymar csak egy tizenegyessel tudott válaszolni: a vörösök megérdemelten jutottak a legjobb nyolc közé.
Golyóálló mellényben hordja a fronton élő civileknek a postát Hanna. Elkísértük egy útjára.
Magyart két kisebbik fia is elkíséri a NATO-csúcsra, ahonnan Antalyába utaznak tovább. A miniszterelnök korábban egyébként szabadságstopot hirdetett nyárra a minisztériumokban.
Irán arra számít, hogy 30 millióan vesznek részt a hatnapos szertartáson.
Olasz sztárépítésznél készült luxuskorzós koncepció az egykori tévészékházhoz, de végül nem sikerült megvalósítani az ambíciózus terveket.
Mi az eredete a konzervált vagdalthúsnak? És hogy jön ide a bolonyai, a levélszemét meg a Monty Python?
Szerinte egyébként sem alkalmas „arra a fajta újságírásra, aminek az indulatok gerjesztése a célja”. A fideszes propagandista, Lentulai Krisztián közben gratulált Bodacznak.
Hihetetlen, ha igaz: az elnök felemelte a telefont, Folarin Balogun pedig játszhat Belgium ellen.
Zelenszkij is felhívta az amerikai elnököt a kerek évfordulón.
A versenytársak kizárása után nyert az a konzorcium, aminek egyik tagja egy Tiborcz-érdekeltségű cég volt.
A Fidesz frakcióvezetője szerint ha „ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon”.
A kedvezményezettek között van Kocsis Máté elítélt lengyel politikust bujtató titkárának cége és Böjte Csaba egyesülete is. De egészen ezoterikus dolgok is előkerültek. Volt, aki írásos pályázat nélkül jutott volna támogatáshoz, más a kért összegnél is többet kapott volna. Tarr Zoltán végül valamennyi döntést visszavonta.
Bár elismeri, rengeteg hátránnyal is járhat egy ilyen megoldás.
Magyar Péter heves Áder János-roastolása miatt. Lázár János és Gulyás Gergely is védelmébe vette a volt államfőt.
Elon Musk még mélyebbre ment, miután a kannibál Armie Hammer egy bűnrossz Uwe Boll-filmben bevándorlóellenes önbíráskodó gyilkosként tért vissza.
Szegény zsidó bevándorlócsaládból indult, aknákat keresett Európában, aztán egész életében szamárfület mutatott a félelemnek, a tekintélynek és a történelemnek. Mel Brooks 100 éves lett, a showbusinessben aktívabb mint valaha, és élvezi.
Az új államfőt várhatóan már nyáron megválasztja a parlament. Legfeljebb 12 évig lehet valaki képviselő, ezentúl nem lesz kétharmados a jegybankról szóló, a föld-, a nyugdíj- és az állami vagyonnal kapcsolatos törvény sem. Ősszel kezdődik az új alkotmány kidolgozása.
A világbajnokság eddigi egyik legjobb meccse 3-2-es brit győzelmet hozott.
A venezuelai olajtól elvágott karibi szigetország gazdasági reformcsomaggal próbál a kínai modellre váltani. De egyáltalán nem biztos, hogy sikerül nekik vagy hogy az egyre keményebb Washingtonnak ennyi elég. Pedig már a gyorséttermeket is beengednék Havannába.
Az USA gyakorlatilag lemondatta Christian Schmidtet, Bosznia-Hercegovina nemzetközi főképviselőjét. Ezzel Trump Dodik mögé állt be, aki évek óta módszeresen veri szét Bosznia-Hercegovina egységét. A kényes egyensúlyt egy gázvezeték miatt rúgták fel, és ez újabb töréspont az EU-val szemben.
Pikó tudomásul vette az elnézéstkérést, és tolmácsolta lánya szavait.
Óriáskivetítőkön hirdették, hogy összeházasodtak.
A tüzet valószínűleg gondatlanság okozta, emberi áldozatokról egyelőre nem tudni.
Hajdu Szabolcs az önfeledtség szabadságáról és egy öreg kutya boldogságáról rendezett előadást. A vele szemben ellenséges politikai rendszer összeomlása után leginkább keserűséget és melankóliát érez.
Paraguay kapusa, Orlando Gill elkeseredett a lefújás pillanatában.
A gulyások tavasztól őszig a szabadban vannak, így a klímaváltozás számukra semmiképpen sem elvont vitatéma, hanem mindennapi valóság. Bár munkakörülményeik sokat változtak az elmúlt évtizedekben, az extrém időjáráshoz a mai napig alkalmazkodniuk kell. A kihalóban lévő szakma képviselői azonban nem panaszkodnak.