A Fidesz nem hagyja, hű, de nem hagyja a Fidesz!

Jó reggelt kívánok mindenkinek a tűzforró Európa apró oázisában! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (Egyéb hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
De előtte egy történelmi szolgálati közlemény, ha esetleg valaki még nem hallotta volna:
augusztus 1-től Munk Veronika váltja Uj Pétert a főszerkesztői székben – UP a lemondásáról itt írt, Munk Vera pedig itt köszönt be, de a váltásról Plankó Gergővel is beszélgettek a 444 stúdiójában.
Sulyok Tamás szerint az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét. A mellette tartott fideszes tüntetésre néhány ezer ember ment el, hogy az erőtlen erődemonstráción megtapasztalják azt, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.
Deák Dániel bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan, pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.
Közpénzből utazza végig a Tour de France-ot a köztévét 16 évig teljhatalommal irányító Várhegyi Attila fia, az eurosportos Szabó Gábor szerint az M4 Sportnál még nem történt semmiféle rendszerváltás.
A NAV szerint bármi alapján gondolta is az AH, hogy az ukrán pénzszállítók ügyében feljelentést kell tennie, ők semmilyen bűncselekményt nem látnak: az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást.
Az ügyészség közölte, hogy a rendőrség önállóan rendelt el nyomozást a Szakács István-ügyben egy június végi videó miatt, pedig a Belügyminisztérium előző esti közleménye szerint „valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve” hajtották végre, de ezek szerint valójában csak közölték, hogy nyomozást indítanak.
Az Orbán-korszak több gyanús közbeszerzése miatt is feljelentést tett a kormány, köztük hét civil szervezet közötti összefonódás miatt.
Vlagyimir Putyin hiába várta, Donald Trump nem hívta fel őt az ankarai NATO-csúcs után, pedig a nyilvánosság előtt is ezt ígérte. (Helyette: Donald Trump, ifj. Donald Trump és Eric Trump leszállt a Donald Trump Nemzetközi Repülőtéren a Trump vállalat Trump Force One repülőgépével.)
Olyan szupergyors vonatokat rendelt az Eurostar, amelyek az 55 Celsius-fokos extrém hőséggel is elbírnának: a júniusi nyugat-európai pokol inspirálta a döntést, és az, hogy az évszázad közepére még sokkal forróbbak lesznek a nyarak.
Jönnek a vb-negyeddöntők, Franciaország nagyon simán verte is Marokkót.
Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője visszautasította az Egyiptom–Argentína mérkőzés után megfogalmazott vádakat, és kiállt a bírók függetlensége mellett.
2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (x)
Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.
A védő biztosan kihagyja a negyeddöntőt és az esetleges elődöntőt is. Az amerikai Folarin Balogun esetében nem volt ennyire szőrösszívű a FIFA.
Szerinte az őt követő „államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódjaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként, egyfajta politikai kinevezettként kerül tisztségébe”.
Az eurosportos Szabó Gábor szerint az M4 Sportnál még nem történt semmiféle rendszerváltás.
Ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást.
Németországban már több ezren vesztették életüket a június közepén kezdődött hőhullám miatt.
A júniusi nyugat-európai pokol inspirálta a döntést, és az, hogy az évszázad közepére még sokkal forróbbak lesznek a nyarak.
A miniszterelnök szerint a csütörtöki „önkényellenes” tüntetésen felszólalni készülő Áder János családi Disneyland-látogatását a magyar adófizetők állták. Áder János szerint Magyar Péter hazudik. Magyar Péter szerint szó sincs róla.
A hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb popénekesnője 75 éves volt.
Délelőtt tízkor kezdtek két órás figyelmeztető sztrájkba a dolgozók, miután sikertelenül zárultak a béremelésről folytatott tárgyalások.
A Sándor-palota előtti demonstráció a 18 órai kezdés után pár perccel.
Az ukrán támadások miatt Moszkva üzemanyagot lesz kénytelen importálni.
Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.
Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője visszautasította az Egyiptom–Argentína mérkőzés után megfogalmazott vádakat, és kiállt a bírók függetlensége mellett.
Az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást.
A legnagyobb sztárok még versenyben vannak, de a kieséses szakaszban a klasszikusokat a szervezett védekezés és a hatékony kontrajáték ellensúlyozhatja.
Pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.
A bíróság szerint legalább 40 rendbeli bántalmazást követett el a vádlott, és legalább két percig fojtogatta a nőt.
Annak ellenére, hogy a nyilvánosság előtt is ezt ígérte.
A Belügyminisztérium tegnap esti közleménye szerint „valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve” hajtották végre. Az egyeztetés helyett valójában csak közölték, hogy nyomozást indítanak.
A miniszter a perben nyert 1 millió forintos sérelemdíjat a Tűzcsiholó Egyesületnek utalja át.
A kormány döntött többek között a Right-to-repair EU-s irányelv magyarországi alkalmazásáról is.
Bűncselekmény hiányában.
A lap szerint Hegedűs Zsolt „lazasága ritka és ragályos jelenség”.
Kívülről jövök, de nem kívülállóként, és nem újraírni, hanem megerősíteni jöttem a 444-et. Augusztustól veszem át az irányítást, UP pedig nem megy sehova. Arról írok, mit hozok magammal és hogy hiába változik minden, a jó újságírás feladata ugyanaz.
Munk Vera lesz a 444 új főszerkesztője. Én meg – érdemeim maradéktalan elismerése mellett – más, fontos beosztásba helyezem magam. Továbbra is kulcsszerepet kívánok játszani saját szakmai fejlődésemben.
A Nemzeti Sport kirúgott főszerkesztője nagy csatában nyerte az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló szavazást.
Nem egy jégkrémet, hanem egy pisztolyt, töltényekkel.
A hét szervezet közül az egyik a Ficsak – Fiatal Családosok Klubja, amit Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje vezetett.
A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.
Kylian Mbappé megint főszereplő volt: ugyan kihagyott egy tizenegyest, de aztán lőtt egy gólt és adott egy gólpasszt. Az afrikaiak a kulcsemberük nélkül támadásban teljesen veszélytelenek voltak, 2-0 lett a vége.
Mostantól hivatalosan is az amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A család nem akarta, hogy egy teherszállító gép legyen az első, ami földet ér.