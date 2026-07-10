A Fidesz nem hagyja, hű, de nem hagyja a Fidesz!

reggel 4

Jó reggelt kívánok mindenkinek a tűzforró Európa apró oázisában! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (Egyéb hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

De előtte egy történelmi szolgálati közlemény, ha esetleg valaki még nem hallotta volna:

augusztus 1-től Munk Veronika váltja Uj Pétert a főszerkesztői székben – UP a lemondásáról itt írt, Munk Vera pedig itt köszönt be, de a váltásról Plankó Gergővel is beszélgettek a 444 stúdiójában.

Kardos Gábor, a Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatója, Munka Veronika, a 444 leendő főszerkesztője és Uj Péter, aki még az új pozíciója nevét keresi
Fotó: Bankó Gábor/444

ELNÖKI ÜGYEK

Sulyok Tamás szerint az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét. A mellette tartott fideszes tüntetésre néhány ezer ember ment el, hogy az erőtlen erődemonstráción megtapasztalják azt, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.

Fotó: Bankó Gábor/444
  • Magyar Péter szerint Áder János családi Disneyland-látogatását a magyar adófizetők állták, Áder szerint Magyar hazudik, a miniszterelnök szerint szó sincs róla.

POLITIKA

Deák Dániel bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan, pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.

Deák Dániel a Különutas című műsorban 2026. július 8-án.
Fotó: Különutas/YOutube

Közpénzből utazza végig a Tour de France-ot a köztévét 16 évig teljhatalommal irányító Várhegyi Attila fia, az eurosportos Szabó Gábor szerint az M4 Sportnál még nem történt semmiféle rendszerváltás.

NYOMOZÁS

A NAV szerint bármi alapján gondolta is az AH, hogy az ukrán pénzszállítók ügyében feljelentést kell tennie, ők semmilyen bűncselekményt nem látnak: az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást.

Hajdu János, a TEK főigazgatójaként az ukrán pénzszállítók elfogásának napján fogadja Orbán Viktort a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén március 5-én.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az ügyészség közölte, hogy a rendőrség önállóan rendelt el nyomozást a Szakács István-ügyben egy június végi videó miatt, pedig a Belügyminisztérium előző esti közleménye szerint „valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve” hajtották végre, de ezek szerint valójában csak közölték, hogy nyomozást indítanak.

Az Orbán-korszak több gyanús közbeszerzése miatt is feljelentést tett a kormány, köztük hét civil szervezet közötti összefonódás miatt.

  • A rendőrség is nyomoz a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miatt.
  • 14 év fegyházat kapott az ír férfi, aki megfojtott egy amerikai nőt Budapesten.
  • Bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást a kecskeméti katonai reptérről eltűnt MIG–29-es alkatrészek ügyében.

KÜLFÖLD

Vlagyimir Putyin hiába várta, Donald Trump nem hívta fel őt az ankarai NATO-csúcs után, pedig a nyilvánosság előtt is ezt ígérte. (Helyette: Donald Trump, ifj. Donald Trump és Eric Trump leszállt a Donald Trump Nemzetközi Repülőtéren a Trump vállalat Trump Force One repülőgépével.)

Donald Trump kilép az Air Force One-ból Marylandben 2026. május 3-án.
Fotó: Roberto Schmidt/Getty Images/AFP

Olyan szupergyors vonatokat rendelt az Eurostar, amelyek az 55 Celsius-fokos extrém hőséggel is elbírnának: a júniusi nyugat-európai pokol inspirálta a döntést, és az, hogy az évszázad közepére még sokkal forróbbak lesznek a nyarak.

  • Oroszország betiltotta a dízel exportját, az ukrán támadások miatt Moszkva üzemanyagot lesz kénytelen importálni.
  • 75 évesen meghalt Bonnie Tyler.

FOVI-VB

Jönnek a vb-negyeddöntők, Franciaország nagyon simán verte is Marokkót.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője visszautasította az Egyiptom–Argentína mérkőzés után megfogalmazott vádakat, és kiállt a bírók függetlensége mellett.

  • Piros lapja miatt kétmeccses eltiltást kapott az angol Jarrell Quansah.

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Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Piros lapja miatt kétmeccses eltiltást kapott az angol Jarrell Quansah

A védő biztosan kihagyja a negyeddöntőt és az esetleges elődöntőt is. Az amerikai Folarin Balogun esetében nem volt ennyire szőrösszívű a FIFA.

Benics Márk
foci

Sulyok Tamás: Az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét

Szerinte az őt követő „államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódjaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként, egyfajta politikai kinevezettként kerül tisztségébe”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Közpénzből utazza végig a Tour de France-ot a köztévét tizenhat évig teljhatalommal irányító Várhegyi Attila fia

Az eurosportos Szabó Gábor szerint az M4 Sportnál még nem történt semmiféle rendszerváltás.

Gazda Albert
POLITIKA

A rendőrség is nyomozást indított a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miatt

Ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást.

Mészáros Juli
belföld

Spanyolországban 44 fok volt, Barcelonában 112 éves rekord dőlt meg

Németországban már több ezren vesztették életüket a június közepén kezdődött hőhullám miatt.

Mészáros Juli
külföld

Olyan szupergyors vonatokat rendelt az Eurostar, amelyek az 55 Celsius-fokos extrém hőséggel is elbírnának

A júniusi nyugat-európai pokol inspirálta a döntést, és az, hogy az évszázad közepére még sokkal forróbbak lesznek a nyarak.

Gazda Albert
külföld

Magyar Péter üzent Áder Jánosnak: „Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!”

A miniszterelnök szerint a csütörtöki „önkényellenes” tüntetésen felszólalni készülő Áder János családi Disneyland-látogatását a magyar adófizetők állták. Áder János szerint Magyar Péter hazudik. Magyar Péter szerint szó sincs róla.

Gazda Albert
POLITIKA

Meghalt Bonnie Tyler

A hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb popénekesnője 75 éves volt.

Gazda Albert
külföld

Sztrájkolnak a magyarországi Ikeákban

Délelőtt tízkor kezdtek két órás figyelmeztető sztrájkba a dolgozók, miután sikertelenül zárultak a béremelésről folytatott tárgyalások.

Mészáros Juli
gazdaság

Ennyien mentek ki a Fidesz tüntetésére

A Sándor-palota előtti demonstráció a 18 órai kezdés után pár perccel.

Németh Dániel, Herczeg Márk
POLITIKA

Oroszország betiltotta a dízel exportját

Az ukrán támadások miatt Moszkva üzemanyagot lesz kénytelen importálni.

Horváth Bence
külföld
Videó

Uj Péter leköszön, Munk Veronika érkezik – mi jön a 444-nél?

Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.

Uj Péter, Bokros Dorka, plankog, Botos Tamás, Munk Veronika
video

A játékvezetők főnöke szerint senki sem vonhatja kétségbe a vb bíróinak feddhetetlenségét

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője visszautasította az Egyiptom–Argentína mérkőzés után megfogalmazott vádakat, és kiállt a bírók függetlensége mellett.

Benics Márk
foci

A NAV szerint bármi alapján gondolta is az AH, hogy az ukrán pénzszállítók ügyében feljelentést kell tennie, ők semmilyen bűncselekményt nem látnak

Az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást.

Bábel Vilmos
bűnügy

Haaland és Kane egymás ellen, Marokkó visszavágna a franciáknak, kapnak végre gólt a spanyolok? – jönnek a vb-negyeddöntők

A legnagyobb sztárok még versenyben vannak, de a kieséses szakaszban a klasszikusokat a szervezett védekezés és a hatékony kontrajáték ellensúlyozhatja.

Benics Márk
foci

Deák Dániel bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan

Pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.

Herczeg Márk
POLITIKA

14 év fegyházat kapott az ír férfi, aki megfojtott egy amerikai nőt Budapesten

A bíróság szerint legalább 40 rendbeli bántalmazást követett el a vádlott, és legalább két percig fojtogatta a nőt.

Gazda Albert
belföld

Putyin hiába várta, Trump nem hívta fel őt az ankarai NATO-csúcs után

Annak ellenére, hogy a nyilvánosság előtt is ezt ígérte.

Gazda Albert
külföld

Ügyészség: A rendőrség önállóan rendelt el nyomozást a Szakács István-ügyben egy június végi videó miatt

A Belügyminisztérium tegnap esti közleménye szerint „valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve” hajtották végre. Az egyeztetés helyett valójában csak közölték, hogy nyomozást indítanak.

Haász János
belföld

Jogerősen pert nyert Tarr Zoltán: politikailag motivált döntés alapján rúgták ki az Orbán-kormány háttérintézményéből

A miniszter a perben nyert 1 millió forintos sérelemdíjat a Tűzcsiholó Egyesületnek utalja át.

Herczeg Márk
POLITIKA

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A kormány döntött többek között a Right-to-repair EU-s irányelv magyarországi alkalmazásáról is.

Herczeg Márk
POLITIKA

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Bűncselekmény hiányában.

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belföld

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Mészáros Juli
ÉLET

Bemutatkozom, augusztustól én vagyok a 444 új főszerkesztője

Kívülről jövök, de nem kívülállóként, és nem újraírni, hanem megerősíteni jöttem a 444-et. Augusztustól veszem át az irányítást, UP pedig nem megy sehova. Arról írok, mit hozok magammal és hogy hiába változik minden, a jó újságírás feladata ugyanaz.

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szolgálati közlemény

Ezt még megírom, aztán maradok*

Munk Vera lesz a 444 új főszerkesztője. Én meg – érdemeim maradéktalan elismerése mellett – más, fontos beosztásba helyezem magam. Továbbra is kulcsszerepet kívánok játszani saját szakmai fejlődésemben.

Uj Péter
szolgálati közlemény

Szöllősi Györgyöt képtelenség visszakézből kiütni a nyeregből, csak azért is ő maradt a sportújságíró-szövetség elnöke

A Nemzeti Sport kirúgott főszerkesztője nagy csatában nyerte az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló szavazást.

Gazda Albert
POLITIKA

Magyar Péter kapott Erdoğantól egy Magnumot

Nem egy jégkrémet, hanem egy pisztolyt, töltényekkel.

Herczeg Márk
fegyver

Hét civil szervezet közötti összefonódás miatt tesz feljelentést a kormány

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Mészáros Juli
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A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.

Promó Ottó
hirdetés

Nagyon simán verte Marokkót, Franciaország az első elődöntős a vb-n

Kylian Mbappé megint főszereplő volt: ugyan kihagyott egy tizenegyest, de aztán lőtt egy gólt és adott egy gólpasszt. Az afrikaiak a kulcsemberük nélkül támadásban teljesen veszélytelenek voltak, 2-0 lett a vége.

Benics Márk
foci

Donald Trump, ifj. Donald Trump és Eric Trump leszállt a Donald Trump Nemzetközi Repülőtéren a Trump vállalat Trump Force One repülőgépével

Mostantól hivatalosan is az amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A család nem akarta, hogy egy teherszállító gép legyen az első, ami földet ér.

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