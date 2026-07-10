A Fidesz nem hagyja, hű, de nem hagyja a Fidesz!

Jó reggelt kívánok mindenkinek a tűzforró Európa apró oázisában! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (Egyéb hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

De előtte egy történelmi szolgálati közlemény, ha esetleg valaki még nem hallotta volna:

augusztus 1-től Munk Veronika váltja Uj Pétert a főszerkesztői székben – UP a lemondásáról itt írt, Munk Vera pedig itt köszönt be, de a váltásról Plankó Gergővel is beszélgettek a 444 stúdiójában.

Kardos Gábor, a Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatója, Munka Veronika, a 444 leendő főszerkesztője és Uj Péter, aki még az új pozíciója nevét keresi Fotó: Bankó Gábor/444

ELNÖKI ÜGYEK

Sulyok Tamás szerint az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét. A mellette tartott fideszes tüntetésre néhány ezer ember ment el, hogy az erőtlen erődemonstráción megtapasztalják azt, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter szerint Áder János családi Disneyland-látogatását a magyar adófizetők állták, Áder szerint Magyar hazudik, a miniszterelnök szerint szó sincs róla.

POLITIKA

Deák Dániel bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan, pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.

Deák Dániel a Különutas című műsorban 2026. július 8-án. Fotó: Különutas/YOutube

Közpénzből utazza végig a Tour de France-ot a köztévét 16 évig teljhatalommal irányító Várhegyi Attila fia, az eurosportos Szabó Gábor szerint az M4 Sportnál még nem történt semmiféle rendszerváltás.

Jogerősen pert nyert Tarr Zoltán: politikailag motivált döntés alapján rúgták ki az Orbán-kormány háttérintézményéből.

Magyar Péter kapott egy Magnumot Erdoğantól.

Szöllősi György maradt a sportújságíró-szövetség elnöke.

A táncoló egészségügyi miniszter is felkerült a New York Times legstílusosabbakról készített listájára.

Sztrájkoltak a magyarországi Ikeákban.

NYOMOZÁS

A NAV szerint bármi alapján gondolta is az AH, hogy az ukrán pénzszállítók ügyében feljelentést kell tennie, ők semmilyen bűncselekményt nem látnak: az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást.

Hajdu János, a TEK főigazgatójaként az ukrán pénzszállítók elfogásának napján fogadja Orbán Viktort a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén március 5-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az ügyészség közölte, hogy a rendőrség önállóan rendelt el nyomozást a Szakács István-ügyben egy június végi videó miatt, pedig a Belügyminisztérium előző esti közleménye szerint „valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve” hajtották végre, de ezek szerint valójában csak közölték, hogy nyomozást indítanak.

Az Orbán-korszak több gyanús közbeszerzése miatt is feljelentést tett a kormány, köztük hét civil szervezet közötti összefonódás miatt.

A rendőrség is nyomoz a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miatt.

14 év fegyházat kapott az ír férfi, aki megfojtott egy amerikai nőt Budapesten.

Bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást a kecskeméti katonai reptérről eltűnt MIG–29-es alkatrészek ügyében.





KÜLFÖLD

Vlagyimir Putyin hiába várta, Donald Trump nem hívta fel őt az ankarai NATO-csúcs után, pedig a nyilvánosság előtt is ezt ígérte. (Helyette: Donald Trump, ifj. Donald Trump és Eric Trump leszállt a Donald Trump Nemzetközi Repülőtéren a Trump vállalat Trump Force One repülőgépével.)

Donald Trump kilép az Air Force One-ból Marylandben 2026. május 3-án. Fotó: Roberto Schmidt/Getty Images/AFP

Olyan szupergyors vonatokat rendelt az Eurostar, amelyek az 55 Celsius-fokos extrém hőséggel is elbírnának: a júniusi nyugat-európai pokol inspirálta a döntést, és az, hogy az évszázad közepére még sokkal forróbbak lesznek a nyarak.

Oroszország betiltotta a dízel exportját, az ukrán támadások miatt Moszkva üzemanyagot lesz kénytelen importálni.

75 évesen meghalt Bonnie Tyler.

FOVI-VB

Jönnek a vb-negyeddöntők, Franciaország nagyon simán verte is Marokkót.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője visszautasította az Egyiptom–Argentína mérkőzés után megfogalmazott vádakat, és kiállt a bírók függetlensége mellett.

Piros lapja miatt kétmeccses eltiltást kapott az angol Jarrell Quansah.

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