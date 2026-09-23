Vörös terror nincs, gyanúsítottként kihallgatott Matolcsy van

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Az ügyészség házkutatást tartott a Matolcsy-körnél, és gyanúsítottként hallgatta ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. De a Legfőbb Ügyészség milliárdos korrupció miatt kérte Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését (a volt fejlesztési miniszter szerint az ellene megfogalmazott „megalapozott gyanú” minden eleme alaptalan), és Hankó Balázst is öt és tíz év közötti tételekkel gyanúsítanák meg. Sőt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kéri az ügyészség a Dunába dobott telefon miatt: Magyar Péter maffiaügyészekről beszélt.
A KNYF volt vezetője, Fürcht Pál állítja, végig szabályosan járt el, de először a főnökei söpörték le a jelentését, majd eljárást indítottak ellene, amikor jelezte, hogyan gyakoroltak nyomást rá a Legfőbb Ügyészség részéről.
A Tisza-frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatják Baka András legfőbbügyész-jelöltjét. Az elnök megtette a javaslatát, a döntés nem az ő felelőssége – kommentálta az államfő hivatala a kialakult helyzetet. Szokatlannak tűnhet, hogy egy köztársasági elnök önálló szereplő, és nem a kormányzati hatalom bábja – reagálta Magyar Péter.
Magyar Péter késő este diplomáciai csörtét vívott az ukrán külügyminiszterrel, mire a Fidesz aggódni kezdett a magyar–ukrán viszonyért: a kormányfő szerint fogalmuk sem volt arról, hogy a Mol az ukrán határhoz közeli, ukrán gáz- és olajtároló építéséről tárgyal, ebből aztán olyan feszültség lett, ami érinti a Mol-vezér Hernádi Zsoltot, és elérte a diplomáciát is.
Takács Péternél valami eltört az éjjel, Magyar Pétert piálással vádolva, komcsizva ámokfutott a Facebookon, persze a kormányfő is beszállt egy kommenttel, mikor máskor, mint éjjel fél kettőkor. Takács Péter egyébként az orvosi kamara közleményéről négy éve azt írta: „Konzultálok Samuval meg Bencével, sztem egy kicsit oda kéne nekik baszni.”
Az NKA korábbi kritikusait kurátorrá nevezte ki Tarr Zoltán, de megtartott NER-konform figurákat is: a függetleneket befogadó Jurányi vezetője lett a színházi kollégium elnöke, míg a korábban Hankó Balázs botrányos döntései miatt lemondott kurátor visszakerült a legfőbb állami mecénás szervezethez.
Semjén és Kovács Zoltán után újabb NER-es fővadász dobta be a lódenmellényt: bár márciusban még újraválasztották, a tiszás miniszterrel való találkozója után inkább lemondott a Vadászkamara elnöke.
A magyar állam fizette a budapesti atlétikai világdöntő 3,2 milliárd forintos rekorddíjazását, és az 1,6 milliárd forintos rendezési jogdíjat is közpénzből fedezték.
Karácsony Gergely győzelmet hirdetett: az Alkotmánybíróság szerint alaptörvény-ellenes volt rendeletben megtiltani a szolidaritási adó ellen indított pereket.
Közel 38 millió forint közpénzt adtak Orbánék egy szódakiállításra, aminek se honlapja, se elérhetősége, és nem is látogatható: a pénzt annak a Retkes Jánosnak a cége kapta, aki a Magyar Szövetség párkányi elnökségének tagja és a Fidesz hű támogatója.
6400 embernek van több mint egymilliárd forintnyi vagyona cégekben Magyarországon, összesen 30 000 milliárd forint. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvénytervezetet: akár 5000 személyre is kiterjedhet a vagyonosodási vizsgálat, és 3 milliárd forintba kerülhet négy év alatt.
Az Egyesült Államok először ismerte el, hogy fegyvereket telepített az űrbe. Miután az elnök kitiltott három médiumot a Fehér Házból, a legnagyobb amerikai hálózatok nem tudósítanak Trumpról, aki – hogy megfenyítse Kanadát – Fehéroroszországból venne olcsó műtrágyát, csakhogy Lukasenka szerint már mindet eladták.
A Magyar-kormány már hosszabb ideje regnál, mint amennyi ideig a Tanácsköztársaság tartott, és mivel a fideszes mitológiában a Tisza Párt rendszerét rendszeresen hasonlítják a 133 napot megért proletárdiktatúrához, erről beszélgettünk a 444 stúdiójában Csunderlik Péter történésszel.
És gratulálunk Bábel Vilmos kollégánknak, aki megkapta a Minőségi Újságírás Díj különdíját!
Viszont csak a Tisza és a Mi Hazánk által jelölt tanácstagokat választották meg.
A Tisza frakciója arra kéri Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy az országnak mielőbb legyen új legfőbb ügyésze.
Mindaugas Sinkevičius azt mondta, evakuációs tervekkel is készülnek egy esetleges támadásra.
Magyar 2024-ben az Ötkertben elvette egy őt videózó férfi telefonját, ami aztán a Dunába került.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítják az MNB volt elnökét és hat másik személyt.
Kérik a köztársasági elnököt, hogy állítson új jelöltet.
Vannak azonban, akik aggódnak, hogy ez az eset precedenst teremthet.
A pénzt annak a Retkes Jánosnak a cége kapta, aki a Magyar Szövetség párkányi elnökségének tagja és a Fidesz hű támogatója.
Magyar szerint fogalmuk sem volt arról, hogy a Mol az ukrán határhoz közeli, ukrán gáz- és olajtároló építéséről tárgyal. Ebből aztán olyan feszültség lett, ami érinti a Mol-vezér Hernádi Zsoltot, és elérte a diplomáciát is.
Hét éve nem neveztek ki EU-s nagykövetnek magyar diplomatát, most Szijjártóék korábbi száheli megbízottja a jelölt.
A Mol közlése szerint 18 milliárd forintba került a beruházás.
Az aszódi intézetben 50 százalékkal nőtt az ellátottak száma, miközben a dolgozók 10 százaléka kilépett.
Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvénytervezetet.
Persze a kormányfő is beszállt egy kommenttel, mikor máskor, mint éjjel fél kettőkor.
Házkutatás, lefoglalás is történt, gyanúsítotti kihallgatásra viszont még nem került sor az ügyészség szerint.
Virág Mihály, Rákoscsaba képviselője attól tart, hogy a szivárványszínű kerítés „egyfajta” üzenetet sugall, ami „nem kívánatos gondolatokat” ébreszthet.
A Szőlő utcai gyermekbántalmazási botrányhoz kapcsolódó ügyekben.
Hegedűs Zsolt miniszter mutatta be a közösségi médiában az exállamtitkár levelét, egy nappal a kötelező MOK-tagságról szóló szavazás előtt.
Az MNB júniusban kezdte el az alapkamat csökkentését, majd két alkalommal még tovább mérsékelték.
A verseny 10 millió dolláros pénzdíját és az 5 millió dolláros rendezési jogdíjat is közpénzből fedezték.
A fideszes képviselő arról is beszélt, hogy az LMBTQ-szervezetek arra vártak, hogy be tudjanak menni a Békés megyei iskolákba és óvodákba, de ott lesznek a gyermekeiket védő apák is.
Nem mennek el a sajtótájékoztatókra, amelyeken az elnök jelen van.
Az amerikai elnök „hatalmas üzletről” írt, de a belarusz vezető azt mondta: az ország teljes káliumműtrágya-kapacitását lekötötték szerződésekkel.
A KNYF volt vezetője állítja, végig szabályosan járt el, de először a főnökei söpörték le a jelentését, majd eljárást indítottak ellene, amikor jelezte, hogyan gyakoroltak nyomást rá a Legfőbb Ügyészség részéről.
A volt fejlesztési miniszter szerint az ellene megfogalmazott „megalapozott gyanú” minden eleme alaptalan.
Az elnök megtette a javaslatát, a döntés nem az ő felelőssége, kommentálta az államfő hivatala a 444-nek a legfőbbügyész-jelölt személye körül kialakult helyzetet.
Karácsony Gergely győzelmet hirdetett.
A májusi balesetben egy dolgozó meghalt és tizenegy megsérült, a munkavédelmi vizsgálat szerint az érintett üzemrészekben nem voltak megfelelő biztonsági berendezések.
De megszűnnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának koncessziókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei is.
Két volt miniszter a Legfőbb Ügyészség célkeresztjében: az eddigi legnagyobb vadakra megy rá a hatóság.
A Magyar-kormány már hosszabb ideje regnál, mint amennyi ideig a Tanácsköztársaság tartott. A fideszes mitológiában a Tisza Párt rendszerét rendszeresen hasonlítják a 133 napot megért proletárdiktatúrához. Erről az összehasonlításról beszélgettünk a 444 stúdiójában Csunderlik Péter történésszel.
Összesen 30 000 milliárd forint. Minden más vagyonelemmel együtt évi 600 milliárd forint állami bevétel származhat az új adóból, amit a Joint Venture Szövetség gazdaságélénkítő megoldásokkal kombinálna.
Bár márciusban még újraválasztották, a tiszás miniszterrel való találkozója után inkább lemondott a Vadászkamara elnöke.
Tabula rasát, felelősségre vonást ígér Magyar, aki arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát is. A rendőri vezetők ellen is feljelentést tesz.
Se elnök, se helyettesek: ki fog így eljárni, ha újabb képviselők mentelmi jogát kellene kikérni?
A függetleneket befogadó Jurányi vezetője lett a színházi kollégium elnöke, míg a korábban Hankó Balázs botrányos döntései miatt lemondott kurátor visszakerült a legfőbb állami mecénás szervezethez.
Eddig is lehetett ezt sejteni, de még sosem mondták ki ezt ennyire nyíltan az amerikaiak. A nagy kérdés most az, hogy mennyire rúgják be az űrfegyverkezési versenyt az oroszok és a kínaiak.
A Miniszterelnökség szerint tisztázni kell, hogyan fért össze a Kabinetirodának vállalt folyamatos 24 órás rendelkezésre állás az ugyanebben az időszakban teljesített, hasonló tárgyú párhuzamos megbízással.