Vörös terror nincs, gyanúsítottként kihallgatott Matolcsy van

reggel 4

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

ELSZÁMOLTATÁS

Az ügyészség házkutatást tartott a Matolcsy-körnél, és gyanúsítottként hallgatta ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. De a Legfőbb Ügyészség milliárdos korrupció miatt kérte Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését (a volt fejlesztési miniszter szerint az ellene megfogalmazott „megalapozott gyanú” minden eleme alaptalan), és Hankó Balázst is öt és tíz év közötti tételekkel gyanúsítanák meg. Sőt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kéri az ügyészség a Dunába dobott telefon miatt: Magyar Péter maffiaügyészekről beszélt.

Matolcsy György 2019-ben
Fotó: Botos Tamás/444

A KNYF volt vezetője, Fürcht Pál állítja, végig szabályosan járt el, de először a főnökei söpörték le a jelentését, majd eljárást indítottak ellene, amikor jelezte, hogyan gyakoroltak nyomást rá a Legfőbb Ügyészség részéről.

  • Felfüggesztették Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát a Szőlő utcai gyermekbántalmazási botrányhoz kapcsolódó ügyekben.
  • Ruff Bálinték arra kíváncsiak, hogy ha Kaminski Fanny 0-24-ben Orbán rendelkezésére állt, hogy dolgozhatott még az Országgyűlés Hivatalának is.

LEGFŐBB ÜGYÉSZ

A Tisza-frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatják Baka András legfőbbügyész-jelöltjét. Az elnök megtette a javaslatát, a döntés nem az ő felelőssége – kommentálta az államfő hivatala a kialakult helyzetet. Szokatlannak tűnhet, hogy egy köztársasági elnök önálló szereplő, és nem a kormányzati hatalom bábja – reagálta Magyar Péter.

Fotó: Németh Dániel/444

PARLAMENT

Magyar Péter késő este diplomáciai csörtét vívott az ukrán külügyminiszterrel, mire a Fidesz aggódni kezdett a magyar–ukrán viszonyért: a kormányfő szerint fogalmuk sem volt arról, hogy a Mol az ukrán határhoz közeli, ukrán gáz- és olajtároló építéséről tárgyal, ebből aztán olyan feszültség lett, ami érinti a Mol-vezér Hernádi Zsoltot, és elérte a diplomáciát is.

Fotó: Németh Dániel/444

Takács Péternél valami eltört az éjjel, Magyar Pétert piálással vádolva, komcsizva ámokfutott a Facebookon, persze a kormányfő is beszállt egy kommenttel, mikor máskor, mint éjjel fél kettőkor. Takács Péter egyébként az orvosi kamara közleményéről négy éve azt írta: „Konzultálok Samuval meg Bencével, sztem egy kicsit oda kéne nekik baszni.”

  • Takács Árpád szerint Békés megyei táborokban egymás senkiházizását, trógerezését és agyhalottazását tanulták a gyerekek, és ez is Magyar Péternek köszönhető.
  • Megszavazta a parlament a kötelező orvoskamarai tagság visszaállítását, de megszűnnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának koncessziókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei is.
  • Polyák Gábort választották a Médiatanács elnökének, de csak a Tisza és a Mi Hazánk által jelölt tanácstagokat választották meg.

BELFÖLD

Az NKA korábbi kritikusait kurátorrá nevezte ki Tarr Zoltán, de megtartott NER-konform figurákat is: a függetleneket befogadó Jurányi vezetője lett a színházi kollégium elnöke, míg a korábban Hankó Balázs botrányos döntései miatt lemondott kurátor visszakerült a legfőbb állami mecénás szervezethez.

Az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának tagjai, balról a második az elnök, dr. Rihay-Kovács Zita jogász
Fotó: NKA

Semjén és Kovács Zoltán után újabb NER-es fővadász dobta be a lódenmellényt: bár márciusban még újraválasztották, a tiszás miniszterrel való találkozója után inkább lemondott a Vadászkamara elnöke.

  • A világ egyik legzűrösebb szegletében lesz EU-s nagykövet a magyar Máthé László Eduárd.
  • A Népszava arról írt, hogy december óta megtriplázódott a javítóintézetekből szököttek aránya.
  • Színesre festették a szülők az iskola kerítését, kiborult a fideszes önkormányzati képviselő.

GAZDASÁG

A magyar állam fizette a budapesti atlétikai világdöntő 3,2 milliárd forintos rekorddíjazását, és az 1,6 milliárd forintos rendezési jogdíjat is közpénzből fedezték.

Tűzijáték a budapesti Atlétikai Világdöntő végén a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 13-án
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Karácsony Gergely győzelmet hirdetett: az Alkotmánybíróság szerint alaptörvény-ellenes volt rendeletben megtiltani a szolidaritási adó ellen indított pereket.

Közel 38 millió forint közpénzt adtak Orbánék egy szódakiállításra, aminek se honlapja, se elérhetősége, és nem is látogatható: a pénzt annak a Retkes Jánosnak a cége kapta, aki a Magyar Szövetség párkányi elnökségének tagja és a Fidesz hű támogatója.

6400 embernek van több mint egymilliárd forintnyi vagyona cégekben Magyarországon, összesen 30 000 milliárd forint. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvénytervezetet: akár 5000 személyre is kiterjedhet a vagyonosodási vizsgálat, és 3 milliárd forintba kerülhet négy év alatt.

  • Vége lett Varga Mihályék kamatcsökkentési ciklusának, ezúttal már nem nyúltak az alapkamathoz.
  • Súlyos biztonsági hiányosságokat találtak a tiszaújvárosi MOL-üzemben, 38 milliós bírságot szabtak ki a halálos robbanás után.
  • Befejezték a tavaly októberi tűzben megsérült üzem helyreállítását a Dunai Finomítóban, fokozatosan indulhat újra a termelés.

KÜLFÖLD

Az Egyesült Államok először ismerte el, hogy fegyvereket telepített az űrbe. Miután az elnök kitiltott három médiumot a Fehér Házból, a legnagyobb amerikai hálózatok nem tudósítanak Trumpról, aki – hogy megfenyítse Kanadát – Fehéroroszországból venne olcsó műtrágyát, csakhogy Lukasenka szerint már mindet eladták.

Fotó: KEN CEDENO/AFP
  • Litvánia visszavágna egy orosz támadás esetén – közölte az ország miniszterelnöke, aki szerint evakuációs tervekkel is készülnek.
  • Két orosz milliárdost is levett a szankciós listáról az EU, egyet a franciák, egyet pedig a luxemburgiak kérésére, de vannak, akik aggódnak, hogy ez az eset precedenst teremthet.

VIDEÓ

A Magyar-kormány már hosszabb ideje regnál, mint amennyi ideig a Tanácsköztársaság tartott, és mivel a fideszes mitológiában a Tisza Párt rendszerét rendszeresen hasonlítják a 133 napot megért proletárdiktatúrához, erről beszélgettünk a 444 stúdiójában Csunderlik Péter történésszel.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

És gratulálunk Bábel Vilmos kollégánknak, aki megkapta a Minőségi Újságírás Díj különdíját!

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külföld

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belföld

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POLITIKA

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belföld
Videó

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Történelem

Vagyonadó: 6400 embernek van több mint egymilliárd forintnyi vagyona cégekben Magyarországon

Összesen 30 000 milliárd forint. Minden más vagyonelemmel együtt évi 600 milliárd forint állami bevétel származhat az új adóból, amit a Joint Venture Szövetség gazdaságélénkítő megoldásokkal kombinálna.

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gazdaság

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belföld

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Se elnök, se helyettesek: ki fog így eljárni, ha újabb képviselők mentelmi jogát kellene kikérni?

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belföld

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Urfi Péter
POLITIKA

Az Egyesült Államok először ismerte el, hogy fegyvereket telepített az űrbe

Eddig is lehetett ezt sejteni, de még sosem mondták ki ezt ennyire nyíltan az amerikaiak. A nagy kérdés most az, hogy mennyire rúgják be az űrfegyverkezési versenyt az oroszok és a kínaiak.

Takács Lili
külföld

Arra kíváncsiak Ruff Bálinték, hogy ha Kaminski Fanny 0-24-ben Orbán rendelkezésére állt, hogy dolgozhatott még az Országgyűlés Hivatalának is

A Miniszterelnökség szerint tisztázni kell, hogyan fért össze a Kabinetirodának vállalt folyamatos 24 órás rendelkezésre állás az ugyanebben az időszakban teljesített, hasonló tárgyú párhuzamos megbízással.

Székely Sarolta
Média