Katonaság/aberráció

Nyárias jó reggel! Ismét itt a 444 reggeli – és nem az egyetlen – hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival.
Orbán Viktor zárt körben teljesen mást mond az NKA-ügyről, mint amivel Hankó védekezett, bár már egy hete önazonos, ha Hankóról és az aberrációról van szó.
A súlyos választási vereség óta ritkán csinált ilyet a Fidesz – ami egyébként Brüsszelből kér segítséget –, de most elindult egy időközi önkormányzati választáson.
Magyar a Tisza Párt megugró támogatottságáról posztolt, a Medián azonban nem hagyta szó nélkül: a Hann Endre vezette intézet szerint ha egy párt nyilvánosságra hozza egy kutatás eredményeit, be kell tartania az erre vonatkozó szakmai szabályokat. A norvég köztévé szerint pedig nem oké, ahogy Magyar Péter bánik a sajtóval.
Novák Katalin új munkakörében okos edzőgépeket mutatott be a szegedi EgészségFeszten: a volt köztársasági elnök tavaly novemberben tért vissza a munkaerőpiacra, méghozzá egy családi vállalkozásban.
Kisebbek lesznek a NER-villák: víztározónak hazudott medencéket bontat el a hatóság Tihanyban.
Mesélni kezdett a KSH, majd inkább letiltotta a kutatókat, akik számon kérték, hogy az adataik is mesébe illőek.
Thomas O. Melia neve leginkább Deutsch Tamás miatt lehet ismerős a magyar olvasó számára, akkor az Obama-kormány külügyi helyettes államtitkáraként dolgozott, viszont megfigyelőként részt vett az 1990-es és a 2026-os választáson is, de nemcsak erről kérdeztük interjúnkban. (Donald Trump egyébként közzétette egy republikánus szenátor telefonszámát, mert az nem akarja eltörölni az óraátállítást.)
Vlagyimir Putyin szerint az ukránoknak nincs ellenszere az új orosz sugárhajtású drónok ellen – ez ebben a formában nem igaz, viszont a sugárhajtású drónok tömeges támadásaival Oroszország olyan drága eszközök használatára kényszeríti Ukrajnát, amelyekkel hosszú távon nem tud gazdaságosan védekezni. Orosz dróntámadás is érte Kijev egyik legfontosabb hídját, miközben a német kancellár váratlan látogatásra érkezett a városba, ahol Friedrich Merz újabb 1,35 milliárd eurós támogatást ígért Ukrajnának.
Az EU keleti határán előbb a migránsokat akarták kívül tartani, most már az oroszokat: az Európai Unió és a NATO keleti határa a lengyel–belarusz határon húzódik, ahol 186 kilométer hosszan épült fel acélkerítés, amit évek óta már nem csak a határőrség, hanem a hadsereg is őriz.
Antiszemita üzeneteket tulajdonítanak Jordan Bardellának, a szélsőjobboldali RN politikusának, ami akkor is kellemetlen lehet Le Pen pártjának, ha ezek több mint tíz éve történtek, de Bardellának egyébként sincs jó időszaka, amióta Le Pen ítéletét enyhítették.
A német elnök a Weimari Köztársaságot emlegette a szélsőséges erők előretörése miatt: Frank-Walter Steinmeier szerint a Kreml trolljai, a német szélsőjobboldali aktivisták és a baloldali autoriter szereplők dezinformációs kampányai árasztják el az internetet.
Felmondott az OpenAI egyik biztonsági vezetője, szerinte súlyos bajok vannak a cég belső kultúrájával: David Robinson szerint egyik AI-fejlesztő cég sem elég óvatos, új szabályok vagy törvény helyett elsősorban a működési kultúrán kéne változtatni.
Újabb front nyílhat a közel-keleti háborúban: százezres hadsereg indulhat az Irán által támogatott jemeni hútik ellen. A hútik szerint rakétákkal és drónokkal támadták a Saudi Aramco egyik rijádi létesítményét.
Remek kiállítást hozott össze a Néprajzi Múzeum a sorkatonaság eltűnőben lévő kultúrájáról – erről mesélt az aknavetős és légvédelmi lövész képzettséggel egyaránt rendelkező kultúrfronttudósítónk.
A szinte felismerhetetlenre maszkírozott Tom Cruise főszereplésével készült Digger egy üdítően merész és formabontó film, csak nem tud mit kezdeni a saját ambícióival.
A Mélypont érzés már a Jeti Moziban is megtekinthető, a rendezővel, és a film helyszínéül szolgáló Megállóház vezetőjével a szenvedélybetegek felépüléséről, a hiteles segítőkről és arról beszélgettünk, hol lehet a helye a kamerának a terápiában.
Paul Auster özvegye, Siri Hustvedt a könyvében emléket állít ennek a híres, nagy szerelemnek, miközben beszámol a gyászfeldolgozás változatairól és a mindkettejük életét megroppantó tragédiáról.
Elbúcsúzott a világ leghosszabb tévés kísérlete, az Up című sorozat, amely 1964-től egészen mostanáig követte végig 14 brit gyerek, majd felnőtt sorsát. Bár a sorozat igazi főszereplője a múló idő, egészen kivételes így belelátni 14 életútba.
Az erőforrás- és tanárhiány miatt két hete tartó tiltakozó diákmozgalom alatt 24 intézményt „felgyújtottak vagy megrongáltak” – közölte Édouard Geffray oktatási miniszter.
Paul Auster özvegye, Siri Hustvedt a könyvében emléket állít ennek a híres, nagy szerelemnek, miközben beszámol a gyászfeldolgozás változatairól és a mindkettejük életét megroppantó tragédiáról.
A Mélypont érzés már a Jeti Moziban is megtekinthető, a rendezővel, és a film helyszínéül szolgáló Megállóház vezetőjével a szenvedélybetegek felépüléséről, a hiteles segítőkről és arról beszélgettünk, hol lehet a helye a kamerának a terápiában.
Nem fordulok vissza, benyitok a vécébe, mert az agyam egyszerűen nem akarja elfogadni, amit hallottam. A félmeztelen fiútestek gyűrűjében megpillantom a Félkegyelmű hátrabillent fejét. Ketten-ketten tartják a két karját. Megint nagyot dobott a Néprajzi Múzeum.
Azok az adatok sem stimmelnek, amiket azután javítottak, hogy kiderült, a KSH-nál azt hiszik, hogy Magyarországon tömegek nem fizetek, hanem kapják az adót. A kutatók parlamenti vizsgálatot szeretnének, ehelyett az ő komentjeiket törlik a KSH posztja alatt.
A Tisza hivatalosan Nagykátán sem indít jelöltet, mégis nyerhet.
A hatóságok tagadnak, miközben védőruhás emberek járják a várost. Karantén a kórházakban, 200 ember megfigyelés alatt.
Simor András tavasszal mondta el, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra: távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.
A válaszadók nagyjából egynegyede akár azonnal.
Az Iránnal szövetséges fegyveres csoport szerint a támadás válasz volt a jemeni fővárost és más területeket ért szaúdi támadásokra.
Friedrich Merz további segítséget ígért az ukrán légvédelem megerősítéséhez.
Havasi Bertalan úgy idézi az egyhetes Fidesz-közleményt, mint élő klasszikust: Orbán soha nem lehet ellentmondásban.
Az Európai Unió és a NATO keleti határa a lengyel-belarusz határon húzódik, ahol 186 kilométer hosszan épült fel acélkerítés. Ezt évek óta már nem csak a határőrség, hanem a hadsereg is őrzi. Helyszíni riport a białowieżai őserdőből.
A Fidesz korábbi alelnöke szerint benne van a pakliban, hogy őt is elviszik egy hideg hajnalon.
A szaúdi-jemeni haderő vagy a parton nyomul majd előre a vörös-tengeri hajózási útvonal biztosítására, vagy többfrontos támadást indít.
A németek és az ukránok közösen gyártanak elfogó drónokat az egyre több sugárhajtású orosz drón ellen.
A demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintettek, közülük 158-ból voltak erőszakos cselekmények.
A legfideszesebb nevek. Heti letartóztatásértékelés: Hankó-show 9/10. Az ország felöntése. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Performatív palesztinpártiság Debrecenben.
David Robinson szerint egyik AI-fejlesztő cég sem elég óvatos, új szabályok vagy törvény helyett elsősorban a működési kultúrán kéne változtatni.
Az amerikai elnök állandóvá tenné a nyári időszámítást, amit több párttársa, így Tom Cotton is ellenez.
Kisebbek lesznek a NER-villák.
Azt állítják, hónapokig egyeztettek egy interjúról, amit az utolsó pillanatban mondtak le, majd töröltetni akarták a felvételüket. A Miniszterelnökség tagad.
Ferihegyi fejlesztéssel és közúti digitalizációs projekttel is pályázik Magyarország az újrahasznosított uniós forrásokra.
Állásfoglaláast kértek az Európai Bizottság alapjogi biztosától a Tisza-kormány intézkedései miatt.
A volt miniszterelnök, amikor igazán nagy a baj, soha nincs itthon. A fociválogatott menetrendjéből kikövetkeztethető, mikor éri a Fideszt az újabb csapás.
A volt köztársasági elnök tavaly novemberben tért vissza a munkaerőpiacra, méghozzá egy családi vállalkozásban.
A szinte felismerhetetlenre maszkírozott Tom Cruise főszereplésével készült Digger egy üdítően merész és formabontó film, csak nem tud mit kezdeni a saját ambícióival.
A Hann Endre vezette intézet szerint ha egy párt nyilvánosságra hozza egy kutatás eredményeit, be kell tartania az erre vonatkozó szakmai szabályokat.
Antiszemita üzeneteket tulajdonítanak Jordan Bardellának, a szélsőjobboldali RN politikusának. Ami akkor is kellemetlen lehet Le Pen pártjának, ha ezek több mint tíz éve történtek. Bardellának egyébként sincs jó időszaka, amióta Le Pen ítéletét enyhítették.
Jól hangzik, hogy fizessenek a gazdagok, de a Columbia és a Berkeley üzleti iskoláinak professzorai szerint a magyar vagyonadó-tervvel több baj is van. Nem tudja, ki korrupt és ki nem, a valóban működő változata pedig idővel már nem feltétlenül csak azokat találja meg, akikre eredetileg céloztak vele, és ráadásul kevés bevételt hozna.
Putyin szerint az ukránoknak nincs ellenszere az új orosz sugárhajtású drónok ellen. Ez ebben a formában nem igaz, viszont a sugárhajtású drónok tömeges támadásaival Oroszország olyan drága eszközök használatára kényszeríti Ukrajnát, amelyekkel hosszú távon nem tud gazdaságosan védekezni.
Egyhetes, online szavazáson döntött a tagság, a párt történetében először.
De hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő.
A volt miniszterelnök szerint „az SZDSZ kulturális bosszúja” történik éppen „a keresztény kormány keresztény kultuszminiszterével szemben”.
Frank-Walter Steinmeier szerint a Kreml trolljai, a német szélsőjobboldali aktivisták és a baloldali autoriter szereplők dezinformációs kampányai árasztják el az internetet.
Thomas O. Melia neve leginkább Deutsch Tamás miatt lehet ismerős a magyar olvasó számára, akkor az Obama-kormány külügyi helyettes államtitkáraként dolgozott. Megfigyelőként részt vett az 1990-es és a 2026-os választáson is, de nemcsak erről kérdeztük interjúnkban.