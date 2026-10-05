Katonaság/aberráció

reggel 4

Nyárias jó reggel! Ismét itt a 444 reggeli – és nem az egyetlen – hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival.

BELFÖLD

Orbán Viktor zárt körben teljesen mást mond az NKA-ügyről, mint amivel Hankó védekezett, bár már egy hete önazonos, ha Hankóról és az aberrációról van szó.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A súlyos választási vereség óta ritkán csinált ilyet a Fidesz – ami egyébként Brüsszelből kér segítséget –, de most elindult egy időközi önkormányzati választáson.

Magyar a Tisza Párt megugró támogatottságáról posztolt, a Medián azonban nem hagyta szó nélkül: a Hann Endre vezette intézet szerint ha egy párt nyilvánosságra hozza egy kutatás eredményeit, be kell tartania az erre vonatkozó szakmai szabályokat. A norvég köztévé szerint pedig nem oké, ahogy Magyar Péter bánik a sajtóval.

Novák Katalin új munkakörében okos edzőgépeket mutatott be a szegedi EgészségFeszten: a volt köztársasági elnök tavaly novemberben tért vissza a munkaerőpiacra, méghozzá egy családi vállalkozásban.

GAZDASÁG

Kisebbek lesznek a NER-villák: víztározónak hazudott medencéket bontat el a hatóság Tihanyban.

Komp érkezik Tihanyból a szántódi révbe a Balatonon 2020. október 20-án.
Fotó: Molnár Bernáth László/MTI/MTVA

Mesélni kezdett a KSH, majd inkább letiltotta a kutatókat, akik számon kérték, hogy az adataik is mesébe illőek.

  • Matolcsy György nem fogadja el a gyanúsítását az Erste-ügyben, panasszal élt ellene.
  • 19 milliárdot költene a kormány a Budapest-Bécs/Varsó nagysebességű vasút előkészítésére.
  • Katona Zsolt és Sárváry Miklós szerint a vagyonadóval nem lesz igazságosabb Magyarország.

KÜLFÖLD

Thomas O. Melia neve leginkább Deutsch Tamás miatt lehet ismerős a magyar olvasó számára, akkor az Obama-kormány külügyi helyettes államtitkáraként dolgozott, viszont megfigyelőként részt vett az 1990-es és a 2026-os választáson is, de nemcsak erről kérdeztük interjúnkban. (Donald Trump egyébként közzétette egy republikánus szenátor telefonszámát, mert az nem akarja eltörölni az óraátállítást.)

Thoma O. Melia 2014-ben
Fotó: Botos Tamás/444

Vlagyimir Putyin szerint az ukránoknak nincs ellenszere az új orosz sugárhajtású drónok ellen – ez ebben a formában nem igaz, viszont a sugárhajtású drónok tömeges támadásaival Oroszország olyan drága eszközök használatára kényszeríti Ukrajnát, amelyekkel hosszú távon nem tud gazdaságosan védekezni. Orosz dróntámadás is érte Kijev egyik legfontosabb hídját, miközben a német kancellár váratlan látogatásra érkezett a városba, ahol Friedrich Merz újabb 1,35 milliárd eurós támogatást ígért Ukrajnának.

Az EU keleti határán előbb a migránsokat akarták kívül tartani, most már az oroszokat: az Európai Unió és a NATO keleti határa a lengyel–belarusz határon húzódik, ahol 186 kilométer hosszan épült fel acélkerítés, amit évek óta már nem csak a határőrség, hanem a hadsereg is őriz.

Antiszemita üzeneteket tulajdonítanak Jordan Bardellának, a szélsőjobboldali RN politikusának, ami akkor is kellemetlen lehet Le Pen pártjának, ha ezek több mint tíz éve történtek, de Bardellának egyébként sincs jó időszaka, amióta Le Pen ítéletét enyhítették.

A német elnök a Weimari Köztársaságot emlegette a szélsőséges erők előretörése miatt: Frank-Walter Steinmeier szerint a Kreml trolljai, a német szélsőjobboldali aktivisták és a baloldali autoriter szereplők dezinformációs kampányai árasztják el az internetet.

Felmondott az OpenAI egyik biztonsági vezetője, szerinte súlyos bajok vannak a cég belső kultúrájával: David Robinson szerint egyik AI-fejlesztő cég sem elég óvatos, új szabályok vagy törvény helyett elsősorban a működési kultúrán kéne változtatni.

Újabb front nyílhat a közel-keleti háborúban: százezres hadsereg indulhat az Irán által támogatott jemeni hútik ellen. A hútik szerint rakétákkal és drónokkal támadták a Saudi Aramco egyik rijádi létesítményét.

KULTÚRA

Remek kiállítást hozott össze a Néprajzi Múzeum a sorkatonaság eltűnőben lévő kultúrájáról – erről mesélt az aknavetős és légvédelmi lövész képzettséggel egyaránt rendelkező kultúrfronttudósítónk.

Fotó: Bankó Gábor/444

A szinte felismerhetetlenre maszkírozott Tom Cruise főszereplésével készült Digger egy üdítően merész és formabontó film, csak nem tud mit kezdeni a saját ambícióival.

A Mélypont érzés már a Jeti Moziban is megtekinthető, a rendezővel, és a film helyszínéül szolgáló Megállóház vezetőjével a szenvedélybetegek felépüléséről, a hiteles segítőkről és arról beszélgettünk, hol lehet a helye a kamerának a terápiában.

Paul Auster özvegye, Siri Hustvedt a könyvében emléket állít ennek a híres, nagy szerelemnek, miközben beszámol a gyászfeldolgozás változatairól és a mindkettejük életét megroppantó tragédiáról.

  • Elbúcsúzott a világ leghosszabb tévés kísérlete, az Up című sorozat, ami 1964-től egészen mostanáig követte végig 14 brit gyerek, majd felnőtt sorsát.
  • És volt Borízű hang is.
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Jelinek Anna
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