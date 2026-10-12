Gyilkos szerek és gyilkos szándékok

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Hétfő reggel riporttal jelentkeztünk Nógrád megyéből, ahol a mélyszegénység, a romló mentális állapotok és a szerhasználat által határolt problémahalmaz régóta jelen van, de a helyzet a tabusítás miatt mostanra eszkalálódott. A szegregátumokat letarolták a dizájner drogok, és szakértők szerint a problémát nem lehet csak rendészeti eszközökkel kezelni.
És írtunk a hétvégén a Kálvária átmeneti szállásról is, ahol pszichiátriai beteg hajléktalanokkal fogadnak. Ez nem volna a feladatuk, de az egészségügyi rendszer és a lakhatási válság miatt nagyon sok új probléma a hajléktalanellátásra hárult. Közben sem a bérek, sem a jogszabályok nem követték le az új helyzetet.
Az Orbán-kormányok nem éppen a késő Kádár-kor építészetének megmentéséről híresek, Győrben mégis ez történt. Az MCC győri központjának 3,2 milliárdos felújítás után az eredmény meglepően jó lett.
Hír volt még itthonról a hétvégén, hogy
A középiskolások 10-20 százaléka szedett már nyugtatót vagy altatót, ez az arány húsz éve volt utoljára ilyen magas.
A szokottnál is sűrűbb volt jelentős geopolitikai történésekben a hétvége: pénteken Trump váratlanul bejelentette, hogy orosz dízelt fognak vásárolni, amit Zelenszkij felháborodva fogadott, amire válaszul Trump már azt is megüzente, hogy nézhetnének maguknak új elnököt az ukránok. Trump és Putyin megállapodását még Babiš is sokkolónak nevezte, közben az oroszok ismét ukrán civileket lőttek, míg az ukránok a Yandex egyik adatközpontját. Hírek szerint amúgy Zelenszkij elfogadná a Trump által a semmiből bemondott energetikai tűzszünetet, de Moszkva még nem közölt erről semmit.
Hosszan írtunk arról, hogy Putyin ukrajnai háborújának következményeként komplett szibériai népcsoportok halhatnak ki, hír volt még, hogy a kormányfő és a kormányfő-helyettes elleni lehetséges merénylet miatt ülnek össze a lengyel biztonsági szolgálatok, és hogy a Financial Times szerint Oroszország merényleteket tervez európai hadiipari cégek vezetői ellen.
Trump emellett ismét megsértődött Norvégiára, mert megint nem ő kapta a Nobel-békedíjat, ami az iráni háború megindításának évében eléggé abszurd lett volna persze. Az iráni háborúval függött össze a rijádi reptér elleni húti támadás is, melynek 12 halottja és több száz sérültje van, és ami jelentős eszkalációt jelentett a régióban, és Trump állítólag fontolgatja, hogy beszáll a szaúdi-húti konfliktusba. És hír volt még, hogy
Írtunk arról is, hogy a De! Akcióközösség magyar önkéntesekkel megy Szerbiába, a régió következő sorsdöntő választására.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulójára az ELTE történészprofesszora, Varga Zsuzsanna háromrészes cikksorozatban mutatja be, a magyar társadalom miként jutott el október 23-ig. Az első rész arról szólt, hogy a kommunista párt hogyan forgatta fel a magyar társadalmat.
Írtunk arról is, hogy nem érdemes ma nagyon kiakadni a szexista-perverz hazai poprappen, mert az első ismert költőnk is pont ezt tolta, és elolvastuk Ozzy Osbourne posztumusz megjelent, második önéletrajzi könyvét, ami alapvetően fájdalmakról és emberi drámákról szól, de a világ egyik legidiótább, egyben legszerencsésebb embere holtában is elsősorban nevettetni akart.
Volt Borízű is, persze.
A nőt 1996-ban ítélték halálra, alig húszéves korában. Szeptember 30-án két adag halálos injekciót élt túl.
Ez már a harmadik támadás az orosz techóriás ellen.
Az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt.
Kína állítólag elismerte, hogy a jelenség mennyire komoly politikai feszültséget okoz az EU tagországaiban.
Néhány száz fős falvak, néhány ezres kisebbségek szenvedik arányosan a legnagyobb veszteségeket a fronton. Az orosz mércével is koldusszegény férfiak jó pénzt kapnak bevonuláskor, de a háború végső soron nyelvük, kultúrájuk, népük felszámolásával fenyeget.
Idáig Orbán segített Vučićnak, most a magyar civilek adják a receptet a választások tisztaságáért küzdő szerbeknek. A De! Akcióközösség magyar önkéntesekkel megy Szerbiába, a régió következő sorsdöntő választására.
Egy rakás ellenzéki pártvezetőt és 400 ügyvédet is bevittek, ezrével hurcolják el a diákokat.
Egy ukrán delegáció Miamiban tárgyalt Trump képviselőivel, amikor az orosz–amerikai megállapodást bejelentette az elnök. Zelenszkij felháborodottan reagált, de amerikai fenyegetések is elhangzottak már.
Az még nem világos, hogy hogyan jutott be.
A crans-montanai tűzvészben hat olasz kiskorú vesztette életét, 16 olasz állampolgár pedig megsérült.
Zelenszkij és az amerikai elnök a nemrég bejelentett orosz-amerikai dízel megállapodás miatt feszülnek egymásnak.
Az amerikai elnök szerint kitörölhetetlen szégyenfolt, hogy nem neki adták az elismerést.
Rácz András szerint azonban az esetlegesen leszállítható orosz gázolaj mennyisége elhanyagolhatóan kicsi, ezért teljes tévedés arra számítani, hogy ez a mennyiség érdemben befolyásolhatja jelenlegi amerikai üzemanyagárakat.
Letartóztatások nélkül kellett kibírnunk ezt a hetet. A politikusétkeztetés rövid históriája. Hol vannak a kínai Nobel-díjasok? Orbán visszatérése visszatér. Ötkamarás parlamenetet! Idegesítés, mint marketingtrükk.
Arra kérik a civileket, a szakmai szervezeteket és a sajtó képviselőit, hogy csatlakozzanak a kampányhoz, és az azonos céllal indított petícióhoz.
„Értem, hogy Trump választások előtt áll, ám Európa számára ez hatalmas pofon. Meglátjuk, mit szólnak hozzá az európai kollégák” – mondta a cseh miniszterelnök.
A Kálvária átmeneti szálláson pszichiátriai beteg hajléktalanokkal fogadnak. Ez nem volna a feladatuk, de az egészségügyi rendszer és a lakhatási válság miatt nagyon sok új probléma a hajléktalanellátásra hárult. Közben sem a bérek, sem a jogszabályok nem követték le az új helyzetet.
Zelenszkij először azt mondta, meglepetésként érte az amerikai elnök bejelentése, de később azt írta, támogatna egy ilyen tűzszünetet. Az oroszok még nem kommentálták a hírt.
Ozzy Osbourne posztumusz megjelent, második önéletrajzi könyve, az Utolsó kenet elképesztő fájdalmakról és emberi drámákról szól. De a világ egyik legidiótább, egyben legszerencsésebb embere holtában is elsősorban nevettetni akar.
Az ukrán hatóságok közlése szerint öt irányított légibombát dobtak a város lakónegyedeire.
A repülőtér ellen a héten már másik két támadást is végrehajtottak, amikben négyen meghaltak, többen megsebesültek, egy repülőgép pedig súlyosan megrongálódott.
A középiskolások 10-20 százaléka szedett már nyugtatót vagy altatót, ez az arány húsz éve volt utoljára ilyen magas. Hozzászoktunk a gyors megoldásokhoz: ha valami kellemetlen, szűnjön meg gyorsan.
A tanácskozást azért szervezik, mert a rendőrség Donald Tusk és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz elleni lehetséges merényletről kapott információt.
Vagyonadót azok fizetnek majd, akik egymilliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek.
Az Orbán-kormányok nem éppen a késő Kádár-kor építészetének megmentéséről híresek, Győrben mégis ez történt. Az 3,2 milliárdos felújítás után a carrarai márvány, a földönkívüli medúzákat idéző lámpák és a pszichedelikus falikárpit is a helyén maradt – az eredmény meglepően jó lett.
Az oroszok fő célja a lélektani hatás, annak elérése, hogy meggondolják, hogy adnak-e el fegyvert Ukrajnának.
Nógrád megyében a mélyszegénység, a romló mentális állapotok és a szerhasználat által határolt problémahalmaz régóta jelen van. A helyzet a tabusítás miatt eszkalálódott. A szegregátumokat letarolták a dizájner drogok, a problémát nem lehet csak rendészeti eszközökkel kezelni.
Így a Perzsa-öböl után a Vörös-tenger hajóforgalma is veszélybe kerülhet.
Csezmiczei János is álnéven tolta a mocskosabbnál mocskosabb szövegeket, a mentegetőzése pedig a mai fülnek is ismerős lehet: a költészet csak játék, meg egyébként is, a humanisták epigrammáinak semmi köze a valósághoz. Vini, Mollywood és KKevin már elengedték az időmértékes flowt, de a Suttyó Summer fejet hajthatna az öreg Janus előtt.
Ezentúl a visszaesők büntetésének minimum el kell érnie a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 0,5 százalékát, de legalább 5 millió forintot.
A Rákosi-rendszer munkát, lakást és felemelkedést ígért a legszegényebbeknek, miközben a kommunista párt egyre inkább maga döntötte el, ki számít értékes embernek, és kinek milyen jövő juthat. Egyetlen betű az osztálynaplóban akár a továbbtanulás sorsát is megpecsételhette. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójára az ELTE történészprofesszora háromrészes cikksorozatban mutatja be, a magyar társadalom miként jutott el október 23-ig.
Az üzletet büszkén jelentette be az amerikai elnök, az ukránok vezetője szerint Moszkva ezután még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont.
Saját Discord-szerver! Öt-nyolc kilométer futás! Metallica! Stalker 2! Normalitás!
A frakcióvezető szerint ők csak „rendkívül erős vizuális képi eszközökkel” jelenítették meg az igazukat.