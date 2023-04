Másnap 420 után

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Péntek van, szinte rögtön hétvége, és ha minden igaz, szép idő lesz végre végig. Fontos információ még, hogy vasárnap este mutatjuk be a Platon Karataev zenekarról szóló dokumentumfilmünket, a trailer már itt látható. Szokás szerint addig is ajánljunk négy cikkünket külön is:

Az ország

photo_camera Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója

Múlt héten megfulladt egy kétéves kisfiú Nyíregyházán. A hírek szerint nevelőanyja sokkot kapott, amikor a gyerek félrenyelt valamit, és segítségkérés helyett az autó csomagtartójába tette a holttestet, majd két napra eltűnt. Az eset rámutat a gyermekvédelmi rendszer visszásságaira is. Például arra, hogy sokszor nem eléggé felkészült nevelőszülőkre bízzák azokat a gyerekeket, akiket valamiért kiemeltek a vér szerinti családjukból. Vagy arra, hogy a nevelőszülők és a gyerekek milyen kevés segítséget kapnak, miközben óriási terheket cipelnek. Szlankó Violával, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatójával beszélgettünk.



photo_camera Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Volt ismét kormányinfó, ahol kiderült, hogy június 30-ig maradnak az árstopok, de a kormány addig is kötelező akciók kiírására kényszeríti az üzletláncokat, ami vélhetően nem fog segíteni sokat azon, hogy ne nálunk legyen a legmagasabb az infláció az egész EU-ban. Gulyás Gergely emellett kifejtette, hogy háborúpárti, aki szerint a háborúnak addig kell tartania, amíg visszaáll a nemzetközi jog által meghúzott orosz-ukrán határ. A sajtótájékoztatón ott volt kollégánk, Rényi Pál Dániel is, aki az állami hirdetések odaítélésének gyakorlatáról kérdezte a minisztert, érdemes megnézni a hatperces jelenetet.

Írtunk emellett arról, hogy Orbán Viktor kínai bankárokkal találkozott, míg Orbán Balázs Tucker Carlson vendége volt, és itthon történt még, hogy

420

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Csütörtökön volt április 20-a, azaz 4.20., a marihuána nemzetközi ünnepe. Budapesten a Kutyapárt szervezett tüntetést, a legalizációt követelve, fotóriporttal jelentkeztünk a helyszínről.

A háború

photo_camera Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Villámgyorsan szavazott meg új behívási szabályokat az orosz parlament: az elektronikus behívók elől nem lehet elbújni, de ez csak a kezdet. Amiről valójában szó lehet, az nem a katonai nyilvántartás rendszerének modernizálása, hanem az ország polgárai feletti totális digitális kontroll kereteinek kialakítása. Az emberekből ennek nyomán egységnyi élőerő lesz, kétkezi jobbágy és semmi több.

Csütörtökön Kijevben járt Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, aki elmondta, hogy Ukrajna helye a NATO-ban van, a Pentagon-iratokból kiderült, hogy a Wagner állítólag Kínától kért fegyvereket, de nem kapott; és írtunk emellett arról, hogy kiderült, a kárpátaljai Nagyszőlősön élt a katona, akinek a lefejezéséről videót is közzétett a Wagner-csoport, illetve hogy meteor okozhatta a rejtélyes villanást szerda este Kijevben, új módszerrel próbálja meg rávenni a háborúba vonulásra az orosz férfiakat a kormány, és hogy a lebombázott mariupoli szülészeti klinikáról készült az év sajtófotója.

A legszebb játék

photo_camera Joan Laporta a sajtótájékoztatóján Fotó: URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP

Politikai hullámokat is vető botrány robbant ki a Barcelona futballcsapatánál, ahol éveken át súlyos pénzeket fizettek ki egy játékvezetőnek. A klub szerint semmi törvénytelen vagy szabálytalan nem történt, közben viszont rég nem látott hevességű nyilatkozatháború tört ki a katalán klub és a régi rivális Real Madrid között.

Robbanások

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A Space-X által fejlesztett Starshipet, a valaha épített legnagyobb és legerősebb űrrakétát a texasi Boca Chica-i Starbase űrközpontból lőtték fel, magyar idő szerint csütörtök délután fél 4-kor. A rakéta az indítás után 4 perccel, közel 30 kilométeres magasságban darabjaira hullott, miután az első fokozat nem vált le róla. A fellövésről és a robbanásról videó is készült természetesen.



Emellett hír volt még, hogy

Pszichothriller

photo_camera Fotó: LOIC VENANCE/AFP

Brian Hyatt tekintélyes pszichiáter volt Arkansasban, csakhogy nemrég egykori kezeltjei pert indítottak ellene. Azt állítják, akaratuk ellenére, törvényellenesen tartotta őket bent a fekvőbeteg osztályon, ahol fenyegették és leszedálták őket. Mindezt azért, mert az orvos így a maximális összegre húzhatta le az egészségbiztosítókat.