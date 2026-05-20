Luxi Maxi és az iktatott akták

Magyar Péter – mielőtt első külföldi látogatására Lengyelországba utazott volna – rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügyről. Kiderült, hogy Gaudi-Nagy Tamásnak szerepe volt K. Endre kegyelmi kérvényében, és hogy Novák Katalin hivatala sürgette, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el. Megkérdeztük a miniszterelnököt, beszélt-e a kegyelmi ügyről a volt feleségével, Varga Judittal.
A Fidesz szerint nem derült ki semmi új, Répássy Róbert exállamtitkár szerint nem érdemes összeesküvés-elméleteket fabrikálni. Balog Zoltán közölte, hogy semmivel sem fog többet elárulni a szerepéről a kegyelmi ügyben, Sulyok Tamás viszont kész kiadni a K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos elnöki iratokat.
A Magyar Péter által bemutatott paloták nemcsak a luxus részletmegoldásaik miatt felháborítóak, hanem az alapvető feleslegességük miatt: ezek nem házak és főleg nem minisztériumok, hanem elképesztően drága makettek vagy díszletek, egy felnőtt testbe költözött önző gyerek, Orbán Viktor játékai.
A fideszes Panyi Miklós megpróbált visszavágni Magyar bejárásos videóiért, de nem értette a lényeget: nem talált luxust, csak kutyaól méretű irodákat, ezért a túl jó kilátást kezdte cinkelni, csakhogy a Tisza még jobb panorámáról mondott le emiatt az épület miatt (ahol a felújítás után Kövér László emberei dolgoztak).
Az ÁSZ azt üzente Magyar Péternek, hogy eddig sem kutakodtak minisztériumok pincéjében, és ezután sem fognak, miután a miniszterelnök fideszes kampányanyagokat talált Lázár János minisztériumának pincéjében, és arról beszélt, hogy tiltott kampányfinanszírozásról lehet szó.
Miután a fideszes polgármester fogadta a térség tiszás parlamenti képviselőjét, Pásztó önkormányzata visszavonta a kamu „Tisza-adótervet” elítélő határozatát.
Havasi Bertalan újra Orbán Viktor sajtófőnöke lesz.
A legnagyobb munkaadói szervezetek szerint veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot a vendégmunkások behozatalának tiltása.
Ivan Krasztev szerint a trumpizmus és az európai szélsőjobb közötti törés Orbán vereségével teljesedett ki, új konszenzus jöhet Európában: az EU-párti elitek készek elfogadni a nemzetállamok központi szerepét az európai integráció jövőjében, míg a szélsőjobb elfogadja, hogy nem Brüsszel, hanem Moszkva, Peking és Washington jelenti a valódi fenyegetést a nemzeti szuverenitásukra.
Tarr Zoltán felfüggesztette az NKA-s pályázatokat felügyelő főigazgatót. (De az NKA kifizetésstopját azok szívják meg, akik a legkevésbé sem szolgáltak rá.)
Soha nem történt ilyen az angol foci történetében: rajtakaptak egy férfit, hogy egy fa mögé rejtőzve rögzíti a telefonjával a csapat edzését, majd kiderült, hogy a Southampton elemzője, kizárták a csapatot kémkedésért.
Az üldöző Manchester City nem tudott nyerni Bournemouth-ban, ezért úgy lett angol bajnok az Arsenal, hogy pályára sem kellett lépnie.
Valódi szenzáció, hogy a Saar-vidéki SV Elversberg feljutott a Bundesligába: az alig tízezres német kisvárosnak vasútállomása sincs, és a focicsapata pár éve még a negyedosztályban szerepelt, most viszont tudatos szakmai építkezéssel és elkötelezett szponzori háttérrel története első élvonalbeli idényére készül.
A most nyilvánosságra került dokumentumok bizonyítják, hogy nem a megszokott módon – a szolgálati út betartásával – született a kegyelmi döntés a pápalátogatás közeli időpontjának okán,
El se kellett pakolni a vörös szőnyeget: az amerikai elnök után az orosz elnök is tiszteletét teszi a kínai diktátornál. Trump kínai látogatása külsőségekben bővelkedett, tartalomban kevésbé. Most Putyinon a sor.
A hatóság elkezdte a rohonci bányákból származó kőzúzalékok felderítését és laboratóriumi vizsgálatát.
A Resnica kilépne a NATO-ból és Moszkvához közeledne. A kormányt úgy támogatják, hogy nem vállalnak kormányzati pozíciót.
Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügyben megismert információkat.
A vitatott támogatások már kimentek, így az irodalmi folyóiratok járhatnak rosszul Tarr Zoltán döntésével.
Csak egy újabb Facebook-eseménynek tartják a Tisza sajtótájékoztatóját - írták a Facebookon.
A Munkácsy-díjas művész kísérletező volt, játékos, gyakran ironikus és vicces. Bejátszotta az egész pályát, az érméktől és kisplasztikáktól a monumentális köztéri szobrokig.
Több mint 8 milliárd forint a központi költségvetésből érkezett a volt kormánypárthoz.
Menczer Tamás és Bencsik András végre újra jóban.
64 éves volt.
Elbukott a Fidesz, és vele együtt a helyi média.
Konzultált az illetékes szervekkel és a helyi tiszás parlamenti képviselővel, aki részletesen tájékoztatta az élő környezetért felelős minisztert a kialakult helyzetről, a jogsértések mértékéről és a helyiek aggodalmáról.
„Már hiányzol!” – írta az elhunyt színész állandó filmes partnere.
A miniszter azzal indokolta Krucsainé Herter Anikó felfüggesztését, hogy "olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát".
A „nemzeti jogvédő” ügyvéd Budaházy kegyelméért is lobbizott, végül ő is ugyanaznap kapott kegyelmet, mint Kónya.
A helyettes államtitkár hamar munkát talált, miután Magyar Péter kirúgta.
A háború eddigi legnagyobb dróntámadása érte a hétvégén Moszkvát. Hiába Moszkvában a legerősebb a légvédelem, ez se tudta megvédeni a fővárost. A saját fejlesztésű ukrán drónok több száz kilométerre a határtól is hatékonyak.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a korábbi helyettesét kérte fel.
Nem minden lakás alkalmas az átminősítésre, de meglepően sok panzió és közösségi szálláshelye engedélyeztek a kerületben, mióta népszavazással lehetetlenítették el az airbnb-zést.
A volt miniszter és református vezető „a sajtómegkeresésekre tekintettel szükségesnek” látta ezt megosztani.
A volt államtitkár a 444-nek arról beszélt, Varga Judit kabinetje tette le a miniszter elé Novák Katalin döntését ellenjegyezni úgy, hogy az előtte nem járt a kegyelmi főosztályon. Szerinte a pápalátogatás indokolta a sietséget.
A Budaházy-ügyben és K. Endre ügyében is eljáró ügyvédről és arról is kérdeztük Magyar Pétert, hogy beszélt-e a kegyelmi ügyről a volt feleségével, Varga Judittal.
Az 5-0 azt jelenti, hogy a legyőzött briteknek nem is egy, hanem két óriási bravúrra lenne szükségük a hátralévő két fordulóban ahhoz, náluk sokkal erősebb csapatok ellen, hogy visszaelőzzék a magyar válogatottat.
A lengyelországi látogatáson lévő kormányfő azt mondta, úgy tudja, a lengyel hatóságok elől eddig Magyarországon bujkáló Zbigniew Ziobro és a házastársa a Tisza elnökének miniszterelnöki beiktatása előtt pár órával lépett le.
A miniszterelnök fideszes kampányanyagokat talált Lázár János minisztériumának pincéjében, és arról beszélt, hogy tiltott kampányfinanszírozásról lehet szó, amit az Állami Számvevőszéknek vizsgálnia kellett volna.
Amennyiben erről hivatalos megkeresés érkezik a Sándor-palotához.
Dányi Gábor Lázár János régi beosztottja volt.
