Luxi Maxi és az iktatott akták

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele (de van több is) az elmúlt nap legfőbb cikkeivel, híreivel.

KEGYELEM

Magyar Péter – mielőtt első külföldi látogatására Lengyelországba utazott volna – rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügyről. Kiderült, hogy Gaudi-Nagy Tamásnak szerepe volt K. Endre kegyelmi kérvényében, és hogy Novák Katalin hivatala sürgette, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el. Megkérdeztük a miniszterelnököt, beszélt-e a kegyelmi ügyről a volt feleségével, Varga Judittal.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Fidesz szerint nem derült ki semmi új, Répássy Róbert exállamtitkár szerint nem érdemes összeesküvés-elméleteket fabrikálni. Balog Zoltán közölte, hogy semmivel sem fog többet elárulni a szerepéről a kegyelmi ügyben, Sulyok Tamás viszont kész kiadni a K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos elnöki iratokat.

FIDESZ

A Magyar Péter által bemutatott paloták nemcsak a luxus részletmegoldásaik miatt felháborítóak, hanem az alapvető feleslegességük miatt: ezek nem házak és főleg nem minisztériumok, hanem elképesztően drága makettek vagy díszletek, egy felnőtt testbe költözött önző gyerek, Orbán Viktor játékai.

Fotó: Németh Dániel/444

A fideszes Panyi Miklós megpróbált visszavágni Magyar bejárásos videóiért, de nem értette a lényeget: nem talált luxust, csak kutyaól méretű irodákat, ezért a túl jó kilátást kezdte cinkelni, csakhogy a Tisza még jobb panorámáról mondott le emiatt az épület miatt (ahol a felújítás után Kövér László emberei dolgoztak).

Az ÁSZ azt üzente Magyar Péternek, hogy eddig sem kutakodtak minisztériumok pincéjében, és ezután sem fognak, miután a miniszterelnök fideszes kampányanyagokat talált Lázár János minisztériumának pincéjében, és arról beszélt, hogy tiltott kampányfinanszírozásról lehet szó.

Miután a fideszes polgármester fogadta a térség tiszás parlamenti képviselőjét, Pásztó önkormányzata visszavonta a kamu „Tisza-adótervet” elítélő határozatát.

  • Plusszal zárt tavaly a Fidesz, 1,5 milliárd forint maradt a pártkasszában.
  • Megszűnik a győri fideszes média.
  • Menczer Tamás és Bencsik András kibékült.

SZEMÉLYCSERÉK

Havasi Bertalan újra Orbán Viktor sajtófőnöke lesz.

Havasi Bertalan vár Orbán Viktor érkezésére a 2024-es választások reggelén
Fotó: Kristóf Balázs/444

GAZDASÁG

A legnagyobb munkaadói szervezetek szerint veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot a vendégmunkások behozatalának tiltása.

Munkás a CATL-gyárnál
Fotó: Kristóf Balázs / 444
  • Gajdos László felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet.
  • A már bezárt bányákhoz hasonlóan a rohonci bányából is hozhattak azbesztszennyezett kőzúzalékot.
  • Terézvárosban jogi kiskapukon keresztül megy tovább az airbnb-zés.

KÜLFÖLD

Ivan Krasztev szerint a trumpizmus és az európai szélsőjobb közötti törés Orbán vereségével teljesedett ki, új konszenzus jöhet Európában: az EU-párti elitek készek elfogadni a nemzetállamok központi szerepét az európai integráció jövőjében, míg a szélsőjobb elfogadja, hogy nem Brüsszel, hanem Moszkva, Peking és Washington jelenti a valódi fenyegetést a nemzeti szuverenitásukra.

Fotó: Partizán/Youtube
  • A moszkvaiaknak már nem távoli a háború: a saját fejlesztésű ukrán drónok több száz kilométerre a határtól is hatékonyak.
  • Négy nappal Trump után Putyin a 25. kínai látogatására érkezett Pekingbe.
  • A szlovén Janez Jansa bevállalta a Moszkva-párti szélsőjobbot, hogy negyedjére is miniszterelnök lehessen.

KULTÚRA

Tarr Zoltán felfüggesztette az NKA-s pályázatokat felügyelő főigazgatót. (De az NKA kifizetésstopját azok szívják meg, akik a legkevésbé sem szolgáltak rá.)

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt meghallgatása a Társadalmi Részvétel bizottságban
Fotó: Bankó Gábor/444
  • 64 évesen meghalt Scherer Péter, többek között állandó filmes partnere, Mucsi Zoltán is gyászolja.
  • Meghalt Balás Eszter szobrász.

SPORT

Soha nem történt ilyen az angol foci történetében: rajtakaptak egy férfit, hogy egy fa mögé rejtőzve rögzíti a telefonjával a csapat edzését, majd kiderült, hogy a Southampton elemzője, kizárták a csapatot kémkedésért.

Fotó: IMAGO/IMAGO/Every Second Media via Reuters Connect

Az üldöző Manchester City nem tudott nyerni Bournemouth-ban, ezért úgy lett angol bajnok az Arsenal, hogy pályára sem kellett lépnie.

Valódi szenzáció, hogy a Saar-vidéki SV Elversberg feljutott a Bundesligába: az alig tízezres német kisvárosnak vasútállomása sincs, és a focicsapata pár éve még a negyedosztályban szerepelt, most viszont tudatos szakmai építkezéssel és elkötelezett szponzori háttérrel története első élvonalbeli idényére készül.

  • Magyarország kiütötte Nagy-Britanniát a jégkorong-világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett az elitben maradás felé.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Novák hivatala sürgette Kónya ügyében, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el

A most nyilvánosságra került dokumentumok bizonyítják, hogy nem a megszokott módon – a szolgálati út betartásával – született a kegyelmi döntés a pápalátogatás közeli időpontjának okán,

Kaufmann Balázs
belföld

Négy nappal Trump után Vlagyimir Putyin huszonötödik kínai látogatására érkezik Pekingbe

El se kellett pakolni a vörös szőnyeget: az amerikai elnök után az orosz elnök is tiszteletét teszi a kínai diktátornál. Trump kínai látogatása külsőségekben bővelkedett, tartalomban kevésbé. Most Putyinon a sor.

Takács Lili
külföld

A már bezárt bányákhoz hasonlóan a rohonci bányából is hozhattak azbesztszennyezett kőzúzalékot

A hatóság elkezdte a rohonci bányákból származó kőzúzalékok felderítését és laboratóriumi vizsgálatát.

Herczeg Márk
katasztrófa

Janez Jansa bevállalta a Moszkva-párti szélsőjobbot, hogy negyedjére is miniszterelnök lehessen

A Resnica kilépne a NATO-ból és Moszkvához közeledne. A kormányt úgy támogatják, hogy nem vállalnak kormányzati pozíciót.

Szily László
külföld

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügyről

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügyben megismert információkat.

Mészáros Juli
POLITIKA

Az NKA kifizetésstopját azok szívják meg, akik a legkevésbé sem szolgáltak rá

A vitatott támogatások már kimentek, így az irodalmi folyóiratok járhatnak rosszul Tarr Zoltán döntésével.

Német Szilvi
KULTÚRA

A Fidesz szerint nincs semmi új a kegyelmi ügy irataiban

Csak egy újabb Facebook-eseménynek tartják a Tisza sajtótájékoztatóját - írták a Facebookon.

Német Szilvi
POLITIKA

Meghalt Balás Eszter szobrász

A Munkácsy-díjas művész kísérletező volt, játékos, gyakran ironikus és vicces. Bejátszotta az egész pályát, az érméktől és kisplasztikáktól a monumentális köztéri szobrokig.

Szily László
GYÁSZ

Pásztó önkormányzata visszavonta a kamu „Tisza-adótervet” elítélő határozatát

Miután a fideszes polgármester fogadta a térség tiszás parlamenti képviselőjét.

Herczeg Márk
POLITIKA

Úgy lett bajnok az Arsenal, hogy pályára sem kellett lépnie

Az üldöző Manchester City nem tudott nyerni Bournemouth-ban.

Tóth-Szenesi Attila
sport

Plusszal zárt tavaly a Fidesz, másfél milliárd forint maradt a pártkasszában

Több mint 8 milliárd forint a központi költségvetésből érkezett a volt kormánypárthoz.

Bódog Bálint
belföld

A lebolondozott fideszes megbocsátott a leszemetezett fideszesnek, és fordítva

Menczer Tamás és Bencsik András végre újra jóban.

Bódog Bálint
belföld

Meghalt Scherer Péter

64 éves volt.

Szily László
GYÁSZ

Bukás: megszűnik a győri fideszes média

Elbukott a Fidesz, és vele együtt a helyi média.

Herczeg Márk
POLITIKA

Gajdos László felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet

Konzultált az illetékes szervekkel és a helyi tiszás parlamenti képviselővel, aki részletesen tájékoztatta az élő környezetért felelős minisztert a kialakult helyzetről, a jogsértések mértékéről és a helyiek aggodalmáról.

Herczeg Márk
környezetvédelem

Scherer Péter halála után Mucsi Zoltán azt írta, „nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig”

„Már hiányzol!” – írta az elhunyt színész állandó filmes partnere.

Herczeg Márk
GYÁSZ

Tarr Zoltán felfüggesztette az NKA-s pályázatokat felügyelő főigazgatót

A miniszter azzal indokolta Krucsainé Herter Anikó felfüggesztését, hogy "olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát".

Haszán Zoltán
POLITIKA

Gaudi-Nagy Tamásnak szerepe volt Kónya Endre kegyelmi kérvényében

A „nemzeti jogvédő” ügyvéd Budaházy kegyelméért is lobbizott, végül ő is ugyanaznap kapott kegyelmet, mint Kónya.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

A legnagyobb munkaadói szervezetek szerint veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot a vendégmunkások behozatalának tiltása

Szerintük a hazai munkaerőigényeket nem lehet egykönnyen kizárólag magyar dolgozókkal lefedni.

Német Szilvi
gazdaság

Mint a régi szép időkben: Havasi Bertalan újra Orbán Viktor sajtófőnöke lesz

A helyettes államtitkár hamar munkát talált, miután Magyar Péter kirúgta.

Herczeg Márk
POLITIKA

Kizárták a Southamptont kémkedés miatt, soha nem történt ilyen az angol foci történetében

Rajtakaptak egy férfit, hogy egy fa mögé rejtőzve rögzíti a telefonjával a csapat edzését. Az illetőről kiderült, hogy a Southampton elemzője. 220 millió fontot buktak.

Szily László
sport

A moszkvaiaknak már nem távoli a háború

A háború eddigi legnagyobb dróntámadása érte a hétvégén Moszkvát. Hiába Moszkvában a legerősebb a légvédelem, ez se tudta megvédeni a fővárost. A saját fejlesztésű ukrán drónok több száz kilométerre a határtól is hatékonyak.

Inkei Bence
külföld

Sándor Zsolt altábornagy az új vezérkari főnök

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a korábbi helyettesét kérte fel.

Herczeg Márk
hadsereg

Terézvárosban jogi kiskapukon keresztül megy tovább az airbnb-zés

Nem minden lakás alkalmas az átminősítésre, de meglepően sok panzió és közösségi szálláshelye engedélyeztek a kerületben, mióta népszavazással lehetetlenítették el az airbnb-zést.

Bódog Bálint
belföld

Balog Zoltán közölte, hogy semmivel sem fog többet elárulni a szerepéről a kegyelmi ügyben

A volt miniszter és református vezető „a sajtómegkeresésekre tekintettel szükségesnek” látta ezt megosztani.

Herczeg Márk
POLITIKA

Répássy Róbert a kegyelmi botrányról: Nem érdemes összeesküvés-elméleteket fabrikálni

A volt államtitkár a 444-nek arról beszélt, Varga Judit kabinetje tette le a miniszter elé Novák Katalin döntését ellenjegyezni úgy, hogy az előtte nem járt a kegyelmi főosztályon. Szerinte a pápalátogatás indokolta a sietséget.

Windisch Judit
POLITIKA

„Sikerült leszállnunk a Holdra” – vasútállomása sincs az alig tízezres német kisvárosnak, a focicsapata viszont feljutott az első osztályba

Valódi szenzáció, hogy a Saar-vidéki SV Elversberg feljutott a Bundesligába. Néhány éve még a negyedosztályban szerepelt, most viszont tudatos szakmai építkezéssel és elkötelezett szponzori háttérrel története első élvonalbeli idényére készül.

Benics Márk
sport

Ivan Krasztev: A trumpizmus és az európai szélsőjobb közötti törés Orbán vereségével teljesedett ki

A bolgár politológus szerint új konszenzus jöhet Európában: az EU-párti elitek készek elfogadni a nemzetállamok központi szerepét az európai integráció jövőjében, míg a szélsőjobb elfogadja, hogy nem Brüsszel, hanem Moszkva, Peking és Washington jelenti a valódi fenyegetést a nemzeti szuverenitásukra.

Herczeg Márk
POLITIKA
Videó

Magyar Péter: Itt az ideje vállalni a felelősséget és elmondani az igazságot a kegyelmi ügyben

A Budaházy-ügyben és K. Endre ügyében is eljáró ügyvédről és arról is kérdeztük Magyar Pétert, hogy beszélt-e a kegyelmi ügyről a volt feleségével, Varga Judittal.

Haszán Zoltán, Kaufmann Balázs, plankog, Kovács Bendegúz
POLITIKA

Magyarország kiütötte Nagy-Britanniát a jégkorong-világbajnokságon, ezzel nagyon nagy lépést tett az elitben maradás felé

Az 5-0 azt jelenti, hogy a legyőzött briteknek nem is egy, hanem két óriási bravúrra lenne szükségük a hátralévő két fordulóban ahhoz, náluk sokkal erősebb csapatok ellen, hogy visszaelőzzék a magyar válogatottat.

Gazda Albert
sport

Magyar Péter: Nincs jele annak, hogy Ziobro és Romanowski közvetlenül Magyarországról hagyta volna el Európát

A lengyelországi látogatáson lévő kormányfő azt mondta, úgy tudja, a lengyel hatóságok elől eddig Magyarországon bujkáló Zbigniew Ziobro és a házastársa a Tisza elnökének miniszterelnöki beiktatása előtt pár órával lépett le.

Herczeg Márk
POLITIKA

Az ÁSZ üzeni Magyar Péternek, hogy eddig sem kutakodtak minisztériumok pincéjében, és ezután sem fognak

A miniszterelnök fideszes kampányanyagokat talált Lázár János minisztériumának pincéjében, és arról beszélt, hogy tiltott kampányfinanszírozásról lehet szó, amit az Állami Számvevőszéknek vizsgálnia kellett volna.

Bódog Bálint
belföld

Sulyok Tamás kész kiadni a K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos elnöki iratokat

Amennyiben erről hivatalos megkeresés érkezik a Sándor-palotához.

Német Szilvi
POLITIKA

Tényleg luxi-e a luxi a Várban, vagy csak Magyar habosítja?

A Magyar Péter által bemutatott paloták nemcsak a luxus részletmegoldásaik miatt felháborítóak, hanem az alapvető feleslegességük miatt. Ezek nem házak és főleg nem minisztériumok, hanem elképesztően drága makettek vagy díszletek, egy felnőtt testbe költözött önző gyerek, Orbán Viktor játékai.

Szily László
publicisztika

Vitézy Dávid kirúgta a MÁV vezérigazgató-helyettesét

Dányi Gábor Lázár János régi beosztottja volt.

Herczeg Márk
POLITIKA

Szegény fideszes megpróbált visszavágni Magyar Péter bejárásos videóiért, de nem értette a lényeget

Nem talált luxust, csak kutyaól méretű irodákat, ezért a túl jó kilátást kezdte cinkelni. Csakhogy a Tisza még jobb panorámáról mondott le emiatt az épület miatt.

Szily László
POLITIKA