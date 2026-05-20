Luxi Maxi és az iktatott akták

KEGYELEM

Magyar Péter – mielőtt első külföldi látogatására Lengyelországba utazott volna – rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügyről. Kiderült, hogy Gaudi-Nagy Tamásnak szerepe volt K. Endre kegyelmi kérvényében, és hogy Novák Katalin hivatala sürgette, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el. Megkérdeztük a miniszterelnököt, beszélt-e a kegyelmi ügyről a volt feleségével, Varga Judittal.

A Fidesz szerint nem derült ki semmi új, Répássy Róbert exállamtitkár szerint nem érdemes összeesküvés-elméleteket fabrikálni. Balog Zoltán közölte, hogy semmivel sem fog többet elárulni a szerepéről a kegyelmi ügyben, Sulyok Tamás viszont kész kiadni a K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos elnöki iratokat.

FIDESZ

A Magyar Péter által bemutatott paloták nemcsak a luxus részletmegoldásaik miatt felháborítóak, hanem az alapvető feleslegességük miatt: ezek nem házak és főleg nem minisztériumok, hanem elképesztően drága makettek vagy díszletek, egy felnőtt testbe költözött önző gyerek, Orbán Viktor játékai.

A fideszes Panyi Miklós megpróbált visszavágni Magyar bejárásos videóiért, de nem értette a lényeget: nem talált luxust, csak kutyaól méretű irodákat, ezért a túl jó kilátást kezdte cinkelni, csakhogy a Tisza még jobb panorámáról mondott le emiatt az épület miatt (ahol a felújítás után Kövér László emberei dolgoztak).

Az ÁSZ azt üzente Magyar Péternek, hogy eddig sem kutakodtak minisztériumok pincéjében, és ezután sem fognak, miután a miniszterelnök fideszes kampányanyagokat talált Lázár János minisztériumának pincéjében, és arról beszélt, hogy tiltott kampányfinanszírozásról lehet szó.

Miután a fideszes polgármester fogadta a térség tiszás parlamenti képviselőjét, Pásztó önkormányzata visszavonta a kamu „Tisza-adótervet” elítélő határozatát.

Plusszal zárt tavaly a Fidesz, 1,5 milliárd forint maradt a pártkasszában.

Megszűnik a győri fideszes média.

Menczer Tamás és Bencsik András kibékült.

SZEMÉLYCSERÉK

Havasi Bertalan újra Orbán Viktor sajtófőnöke lesz.

Vitézy Dávid kirúgta a MÁV vezérigazgató-helyettesét.

Sándor Zsolt altábornagy az új vezérkari főnök.

GAZDASÁG

A legnagyobb munkaadói szervezetek szerint veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot a vendégmunkások behozatalának tiltása.

Gajdos László felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet.

A már bezárt bányákhoz hasonlóan a rohonci bányából is hozhattak azbesztszennyezett kőzúzalékot.

Terézvárosban jogi kiskapukon keresztül megy tovább az airbnb-zés.

KÜLFÖLD

Ivan Krasztev szerint a trumpizmus és az európai szélsőjobb közötti törés Orbán vereségével teljesedett ki, új konszenzus jöhet Európában: az EU-párti elitek készek elfogadni a nemzetállamok központi szerepét az európai integráció jövőjében, míg a szélsőjobb elfogadja, hogy nem Brüsszel, hanem Moszkva, Peking és Washington jelenti a valódi fenyegetést a nemzeti szuverenitásukra.

A moszkvaiaknak már nem távoli a háború: a saját fejlesztésű ukrán drónok több száz kilométerre a határtól is hatékonyak.

Négy nappal Trump után Putyin a 25. kínai látogatására érkezett Pekingbe.

A szlovén Janez Jansa bevállalta a Moszkva-párti szélsőjobbot, hogy negyedjére is miniszterelnök lehessen.

KULTÚRA

Tarr Zoltán felfüggesztette az NKA-s pályázatokat felügyelő főigazgatót. (De az NKA kifizetésstopját azok szívják meg, akik a legkevésbé sem szolgáltak rá.)

64 évesen meghalt Scherer Péter, többek között állandó filmes partnere, Mucsi Zoltán is gyászolja.

Meghalt Balás Eszter szobrász.

SPORT

Soha nem történt ilyen az angol foci történetében: rajtakaptak egy férfit, hogy egy fa mögé rejtőzve rögzíti a telefonjával a csapat edzését, majd kiderült, hogy a Southampton elemzője, kizárták a csapatot kémkedésért.

Az üldöző Manchester City nem tudott nyerni Bournemouth-ban, ezért úgy lett angol bajnok az Arsenal, hogy pályára sem kellett lépnie.

Valódi szenzáció, hogy a Saar-vidéki SV Elversberg feljutott a Bundesligába: az alig tízezres német kisvárosnak vasútállomása sincs, és a focicsapata pár éve még a negyedosztályban szerepelt, most viszont tudatos szakmai építkezéssel és elkötelezett szponzori háttérrel története első élvonalbeli idényére készül.