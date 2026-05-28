Miniszteri telefonok, sulidili és a pokol

Az élet itthon

Csütörtök reggeli cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogyan vette át a Fidesz az irányítást az Index fölött: Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak, a hatalom pedig eszközként tekintett a lapra, ahol az egyértelmű hazudozás is belefért.

Volt ismét parlament, ahol Magyar Péter és Gulyás Gergely sulihangulatú évődése vitte el a délelőttöt, míg délután a tiszás alkotmánymódosításokról vitáztak, a fő téma persze a miniszterelnöki ciklusok limitálása volt. Az ülésnapon még megszavazták, hogy Magyarország maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságban, és volt kormányszóvivői sajtótájékoztató is, ahol sok minden más mellett az is kiderült, hogy visszavonják a Szijjártóék által haveri alapon kiosztott diplomata útleveleket.

Magyar amúgy előző nap is odament a parlamentben Gulyáshoz, utólag el is mesélte, hogy miért: Tóth Gáborról, az új rendészeti államtitkárról volt szó, akit korábban még Gulyás is dicsért, most mégis vele gyurcsányozná össze Magyart. Előkerült Orbán Viktor, akit az RTL kérdezett röviden, és beszámoltunk arról is, hogy Rogán ismét metróra szállt, Czunyiné Bertalan Judit lesz a fideszes Védvonal országos vezetője, és hogy a KDNP-s Hargitai János szerint Orbán olyan öreg, hogy nem kell tőle félni egyáltalán. Keresi az új szerepét Takács Péter volt államtitkár is, aki éppen egy szexi ellenzéki politikusként határozta meg magát, majd kommentben üzente meg a miniszterelnöknek, hogy nincs szüksége társkereső appra, miután Magyar parlamenti tinderezéssel gyanúsította meg. És hír volt még, hogy

  • több helyen, köztük a minisztériumban is házkutatást tartott a NAV az NKA-támogatások ügyében,
  • a rendőrség a 444 videója alapján gyanúsított meg választási csalással egy férfit, aki Penny-kártyákkal kampányolt a Fidesz mellett,
  • minden pénzt kivettek osztalékként a Fradi stadiont és az MVM Dome-t üzemeltető cégekből a franciák,
  • orvoshiány miatt visszatérhet dolgozni a hamis oltási igazolásokkal gyanúsított doktornő,
  • és hogy Hont András azt kérte, ne tőle kérdezzék, hogy egy Fidesz-szimpatizáns milliárdos miért őt találta meg félmilliárd forint támogatással.
Szombaton BL-döntő Budapesten, ahova több tízezer jegy nélküli szurkolót várnak, de még akadhatnak problémák, miután kiderült, hogy Balásy Gyula cégei a bankszámlák befagyasztása miatt nem tudnak fizetni az alvállalkozóknak. Emellett taxisok is tüntetéssel fenyegetnek, és kiderült, hogy Pogány Induló és Beton.Hofi is fellép Travis Scott BL-döntős afterpartiján.

Mi lesz Mészáros Lőrinc cégbirodalmával? Ki fogja etetni a zebrákat? Milyen jövő vár a TV2-re? És mivel tölti pihenőjét Gönczi Gábor? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Mészáros Lőrinc fesztiválján Alcsútdobozon.

A Baltikumban történt drónincidensekről és a magyar választások regionális jelentőségéről is kérdeztük interjúnkban az észt külügyminisztert, Margus Tsahknát. Szerdán egy ukrán parancsnok arról beszélt, hogy közel lehet a fordulópont a háborúban, közben rakétákkal lőtték az ukránok Dél-Oroszországot, ismét eltalálhatták a tuapszei olajfinomítót is. Írtunk arról, hogy a brit hírszerzés szerint közel félmillió orosz katona halhatott meg Ukrajnában, és hogy Moszkva ezúttal az örményeket fenyegette, kevéssel a választások előtt. Hír volt még, hogy

  • Izrael megölte a Hamász katonai szárnyának új vezetőjét Gázavárosban
  • négy hónap alatt egyetlen dollár sem érkezett Trump Béketanácsának hivatalos pénzügyi alapjába,
  • több mint 30 év bujkálás után 13 év börtönt kapott a Baader-Meinhof-csoport egykori tagja,
  • és hogy bíróság mondta ki Olaszországban, hogy a hotelek megtagadhatják az ingyen csapvizet.
