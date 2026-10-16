Never forget Foucault

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NER

„Magyarországnak erős vezetője kell, hogy legyen, aki a törvények felett áll?” – erről is érdeklődött a Századvég a választás előtt.

Fotó: Németh Dóra/444

Ha igazat mondana Várkonyi Andrea, akkor jogosult lehetne Mészáros Lőrinc vagyonának jelentős részére: a leggazdagabb magyar felesége azt állítja, nem olvasta el a házassági szerződést – de az elvileg csak akkor érvényes, ha a felek ismerik annak tartalmát!

Több mint 2000 embercsempészt bocsátottak szabadon Orbánék egy 2023-as rendelete nyomán, ezzel uniós jogot sértett Magyarország, és a strasbourgi bíróság szerint Orbánék jogsértően korlátozták a pedagógusok sztrájkjogát.

300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, két év alatt alig haladt előre a nyomozás.

Balásy Gyula cégével kellett szerződni, ez volt a feltétele az állami pénzeknek – állítja Parragh László, az MKIK volt elnöke.

Merkely Béla közpénzekből származó jövedelme tavaly bruttó 209 329 220 forint volt, vagyis több mint havi 17 millió.

Bánki Erik a Hungast-vezérnek is kért diplomata-útlevelet, noha tagadja kapcsolatát a céggel.

Az állam elismerte a Szuverenitásvédelmi Hivatal jogsértését, több milliós sérelemdíjat fizetnek az Átlátszónak.

POSZT-NER

A kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság elnöke szerint nem biztos, hogy tartani tudják a december végi határidőt: még a vizsgálat elején tartanak, miközben újabb nevek merültek fel, akiket Schummer Orsolya szerint érdemes lenne meghallgatni.



Fotó: Németh Dániel/444

Kirúgtak egy NAV-elnökhelyettest, a Seszták–Szivek–Jellinek-féle korrupciós botrány állhat az ügy hátterében: a felmentett Szalavics Mariann akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a tízmilliárdos korrupciógyanús ügyletek zajlottak.

Nem adják ki Magyarék a kormányüléseik dokumentációját, miközben Orbánék feljegyzéseit nyilvánosságra hozzák.

Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált, újabb fegyelmi eljárás indult ellene.

„Bárkiből lehet bármi” – hirdette egy civil szervezet alsósoknak, a fideszes agitprop és Takács Péter rohant felháborodni.

Tarr Zoltánék felülvizsgálják a lakiteleki Lezsák-birodalommal kötött sok milliárd forintnyi szerződést.

Már a csődhelyzet előtt megrogyott a Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila cége, 30 milliárdot zuhant a Bayer bevétele.

És valakinek nagyon elege lehet már az e-rollerekből.

OROSZORSZÁG

Miközben Trump Putyinnal egyezkedik, a NATO már az Oroszország elleni győzelmi elméletét mutatja be: a varsói biztonsági fórumon a NATO európai főparancsnoka először beszélt nyilvánosan az új stratégiáról, amely azonnal megállítaná Oroszországot.

Fotó: MAXIM SHIPENKOV/AFP

Zelenszkij szerint Ukrajna továbbra is támadni fogja az orosz olajfinomítókat, miközben „helyreállt és tovább javul” Elon Musk katonai célokra használt Starlink-szolgáltatása Ukrajnában.

KÜLFÖLD

Giorgia Meloni túlszárnyalta Berlusconit, a választások előtt viszont egy volt tábornok helyezi nyomás alá a szélsőjobbról. Hogyan tudott a tinédzserkora óta politizáló, Tolkien-rajongó, egykor radikális politikus ilyen sokáig hatalmon maradni, és mit jelent a sokat emlegetett mérséklődés? Meloni pártjának tengerparti ünnepségén jártunk Bariban, ahol résztvevőket, ellentüntetőket és újságírókat is kérdeztünk.

Grafika: Kiss Bence/444

Miközben példátlan zuhanásban van az okostelefonok piaca, és még nem értek a szakadék aljára, olyan eladási hullám indult az AI-t övező bizonytalanságok miatt, hogy felfüggesztették a kereskedést a koreai tőzsdén. Közben kiderült, hogy választási információkat nyújt az amerikaiaknak a Claude, és miközben elvileg a chatbot részrehajlástól mentesen tájékoztat, a fejlesztő Anthropic nem kis pénzzel támogatja a neki tetsző jelölteket.

„Nem volt hajlandó elfogadni válaszként a nemet” – húsz éve folyamatosan vádolják szexuális visszaélésekkel, de csak most kerül bíróság elé Russell Brand.

Trump visszatáncolt, a kormány mégsem közvetít élőben egy kivégzést.

A világ egyik legnagyobb pénzeszsákját nyithatják meg a fegyvergyártóknak, ha a norvég kormány beleegyezik.

Lefoglalt a német rendőrség egy robotot, mert az szexuálisan zaklatott egy 16 éves lányt.

KULTÚRA

Több mint 40 év telt el Michel Foucault halála óta, de a 100 éve született francia filozófus hatása töretlen: beskatulyázhatatlan, különleges gondolkodója volt a múlt századnak, aki képes volt megváltoztatni a kérdéseinket, amiket az evidensnek tartott dolgokkal kapcsolatban teszünk fel.

Michel Foucault halála évében, 1984. május 25-én Párizsban. Fotó: Michele Bancilhon/AFP