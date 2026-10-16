Never forget Foucault

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a fontosabb csütörtöki hírekkel, cikkekkel (és vannak egyéb hírleveleink is).

NER

„Magyarországnak erős vezetője kell, hogy legyen, aki a törvények felett áll?” – erről is érdeklődött a Századvég a választás előtt.

Fotó: Németh Dóra/444

Ha igazat mondana Várkonyi Andrea, akkor jogosult lehetne Mészáros Lőrinc vagyonának jelentős részére: a leggazdagabb magyar felesége azt állítja, nem olvasta el a házassági szerződést – de az elvileg csak akkor érvényes, ha a felek ismerik annak tartalmát!

Több mint 2000 embercsempészt bocsátottak szabadon Orbánék egy 2023-as rendelete nyomán, ezzel uniós jogot sértett Magyarország, és a strasbourgi bíróság szerint Orbánék jogsértően korlátozták a pedagógusok sztrájkjogát.

  • 300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, két év alatt alig haladt előre a nyomozás.
  • Balásy Gyula cégével kellett szerződni, ez volt a feltétele az állami pénzeknek – állítja Parragh László, az MKIK volt elnöke.
  • Merkely Béla közpénzekből származó jövedelme tavaly bruttó 209 329 220 forint volt, vagyis több mint havi 17 millió.
  • Bánki Erik a Hungast-vezérnek is kért diplomata-útlevelet, noha tagadja kapcsolatát a céggel.
  • Az állam elismerte a Szuverenitásvédelmi Hivatal jogsértését, több milliós sérelemdíjat fizetnek az Átlátszónak.

POSZT-NER

A kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság elnöke szerint nem biztos, hogy tartani tudják a december végi határidőt: még a vizsgálat elején tartanak, miközben újabb nevek merültek fel, akiket Schummer Orsolya szerint érdemes lenne meghallgatni.


Fotó: Németh Dániel/444

Kirúgtak egy NAV-elnökhelyettest, a Seszták–Szivek–Jellinek-féle korrupciós botrány állhat az ügy hátterében: a felmentett Szalavics Mariann akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a tízmilliárdos korrupciógyanús ügyletek zajlottak.

  • Nem adják ki Magyarék a kormányüléseik dokumentációját, miközben Orbánék feljegyzéseit nyilvánosságra hozzák.
  • Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált, újabb fegyelmi eljárás indult ellene.
  • „Bárkiből lehet bármi” – hirdette egy civil szervezet alsósoknak, a fideszes agitprop és Takács Péter rohant felháborodni.
  • Tarr Zoltánék felülvizsgálják a lakiteleki Lezsák-birodalommal kötött sok milliárd forintnyi szerződést.
  • Már a csődhelyzet előtt megrogyott a Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila cége, 30 milliárdot zuhant a Bayer bevétele.
  • És valakinek nagyon elege lehet már az e-rollerekből.

OROSZORSZÁG

Miközben Trump Putyinnal egyezkedik, a NATO már az Oroszország elleni győzelmi elméletét mutatja be: a varsói biztonsági fórumon a NATO európai főparancsnoka először beszélt nyilvánosan az új stratégiáról, amely azonnal megállítaná Oroszországot.

Fotó: MAXIM SHIPENKOV/AFP

KÜLFÖLD

Giorgia Meloni túlszárnyalta Berlusconit, a választások előtt viszont egy volt tábornok helyezi nyomás alá a szélsőjobbról. Hogyan tudott a tinédzserkora óta politizáló, Tolkien-rajongó, egykor radikális politikus ilyen sokáig hatalmon maradni, és mit jelent a sokat emlegetett mérséklődés? Meloni pártjának tengerparti ünnepségén jártunk Bariban, ahol résztvevőket, ellentüntetőket és újságírókat is kérdeztünk.

Grafika: Kiss Bence/444

Miközben példátlan zuhanásban van az okostelefonok piaca, és még nem értek a szakadék aljára, olyan eladási hullám indult az AI-t övező bizonytalanságok miatt, hogy felfüggesztették a kereskedést a koreai tőzsdén. Közben kiderült, hogy választási információkat nyújt az amerikaiaknak a Claude, és miközben elvileg a chatbot részrehajlástól mentesen tájékoztat, a fejlesztő Anthropic nem kis pénzzel támogatja a neki tetsző jelölteket.

  • „Nem volt hajlandó elfogadni válaszként a nemet” – húsz éve folyamatosan vádolják szexuális visszaélésekkel, de csak most kerül bíróság elé Russell Brand.
  • Trump visszatáncolt, a kormány mégsem közvetít élőben egy kivégzést.
  • A világ egyik legnagyobb pénzeszsákját nyithatják meg a fegyvergyártóknak, ha a norvég kormány beleegyezik.
  • Lefoglalt a német rendőrség egy robotot, mert az szexuálisan zaklatott egy 16 éves lányt.

KULTÚRA

Több mint 40 év telt el Michel Foucault halála óta, de a 100 éve született francia filozófus hatása töretlen: beskatulyázhatatlan, különleges gondolkodója volt a múlt századnak, aki képes volt megváltoztatni a kérdéseinket, amiket az evidensnek tartott dolgokkal kapcsolatban teszünk fel.

Michel Foucault halála évében, 1984. május 25-én Párizsban.
Fotó: Michele Bancilhon/AFP
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Az állam elismerte a Szuverenitásvédelmi Hivatal jogsértését, több milliós sérelemdíjat fizetnek az Átlátszónak

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Haász János
belföld
Podcast

Tyúkól #71: A gyerek felvételizik, a szülő szorong, a pénztárcák sírnak

A szülői oktatási szorongás költséges mulatság, az egészségre is káros. Miért csináljuk mégis? Végre egy podcast, ahol nyugodtan ki lehet jelenteni: régen minden jobb volt.

Kun Zsuzsi, Diószegi-Horváth Nóra
podcast

Nem adják ki Magyarék a kormányüléseik dokumentációját, miközben Orbánék feljegyzéseit nyilvánosságra hozzák

Látszik itt némi ellentmondás, amelyet a kormány egyelőre nem iparkodik feloldani.

Urfi Péter
POLITIKA

Eltűnnek a brit boltok polcairól Sally Rooney könyvei, mert a világhírű író egy palesztinpárti szervezetet támogat

A népirtás ellen rongálásokkal tiltakozó Palestine Actiont terrorszervezetté nyilvánította a kormány, így elvileg minden támogatójuk jogsértést követ el. Több ezer békés tüntetőt vettek már őrizetbe emiatt.

Urfi Péter
külföld

„Helyreállt és tovább javul” Elon Musk katonai célokra használt Starlink-szolgáltatása Ukrajnában

Hogy miért kezdett akadozni a Starshield-rendszer mozgás közbeni működése, és most milyen állapotban van a rendszer, nem egyértelmű az ukrán bejelentésből.

Haász János
külföld

Utolérte a világ az írásait – 100 éve született Michel Foucault

Több mint 40 év telt el a halála óta, de a francia filozófus hatása töretlen. Beskatulyázhatatlan, különleges gondolkodója volt a múlt századnak, aki képes volt megváltoztatni a kérdéseinket, amiket az evidensnek tartott dolgokkal kapcsolatban teszünk fel.

Horváth Bence
filozófia

Trump visszatáncolt, a kormány mégsem közvetít élőben egy kivégzést

Az élő közvetítés ötletét mindkét amerikai pártból barbárságnak titulálták.

Mohos Máté
külföld

Schummer Orsolya: A bicskei gyermekotthon igazgatójának cinkostársai közül még mindig van, aki a gyermekvédelmi rendszerben dolgozik

A kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság elnöke szerint nem biztos, hogy tartani tudják a december végi határidőt. Még a vizsgálat elején tartanak, miközben újabb nevek merültek fel, akiket Schummer Orsolya szerint érdemes lenne meghallgatni.

Bódog Bálint
belföld

NEM HAGYJUK? Dehogynem. Íme a 444-es Macska ÁVH szégyenlistája a háztartásainkban élő szőrös kisfideszesekről

A fideszesek után itt az ideje a macskák elszámoltatásának is! – mondtam ki két nappal ezelőtt a háztartási kisragadozók Ruff Bálintjaként, és a választópolgárok reakciója nem maradt el. Elképesztő, undorító és nem annyira meglepő bűncselekmények sora következik. A macskaperek majd ezután jönnek.

Szily László
ÁLLAT

Zelenszkij: Továbbra is támadni fogjuk az orosz olajfinomítókat

Zelenszkij bírálta azt is, hogy Trump Putyinnal köt üzleti megállapodást, Elon Musk Starlinkje pedig országszerte belassult Ukrajnában.

Székely Sarolta
külföld

Olyan eladási hullám indult az AI-t övező bizonytalanságok miatt, hogy felfüggesztették a kereskedést a koreai tőzsdén

Idén ez már a kilencedik alkalom volt, hogy fel kellett függeszteni a kereskedést.

Székely Sarolta
gazdaság

Valakiknek nagyon elege lehetett már az e-rolleresekből

Budapest leggyűlöltebb közlekedési eszközéből több már a halakkal alszik.

Bankó Gábor
Budapest

Merkely Béla közpénzekből származó jövedelme tavaly bruttó 209 329 220 forint volt, vagyis több mint havi 17 millió

Közérdekű adatigénylés nyomán adta ki az egyetemet fenntartó alapítvány Merkely kereseti adatait. A rektor korábban perrel fenyegetőzött a jövedelmi adatait firtató kérdésekre.

Haász János
gazdaság

300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, két év alatt alig haladt előre a nyomozás

A strómanok nevén lévő dobható cégeken napok alatt tízmilliárdokat folyattak át, a pénz szlovák cégeken át Nagy-Britanniába került, további sorsa ismeretlen. Az ügy valódi haszonhúzóihoz 2024 nyara óta nem jutottak közelebb a hatóságok. 41 gyanúsítottból kettőt tartóztattak le, egyikük előzetesét alkotmányos aggályokat felvető módon hosszabbították meg.

Haász János
gazdaság

Tarr Zoltánék felülvizsgálják a lakiteleki Lezsák-birodalommal kötött sok milliárd forintnyi szerződést

A Lakiteleki Népfőiskola által létrehozott, a Hungarikumligetbe költöztetett Nemzeti Művelődési Intézettel kötött közszolgáltatási szerződésről van szó.

Haász János
belföld
Videó

Rekordideje kormányon: a második világháború óta nem ment ez másnak Olaszországban

Giorgia Meloni túlszárnyalta Berlusconit, a választások előtt viszont egy volt tábornok helyezi nyomás alá a szélsőjobbról. Hogyan tudott a tinédzserkora óta politizáló, Tolkien-rajongó, egykor radikális politikus ilyen sokáig hatalmon maradni, és mit jelent a sokat emlegetett mérséklődés? Meloni pártjának tengerparti ünnepségén jártunk Bariban, ahol résztvevőket, ellentüntetőket és újságírókat is kérdeztünk.

Német Szilvi, Bokros Dorka, plankog
video

Nádas-évet hirdet a Petőfi Irodalmi Múzeum

Az író születésnapján megnyílt egy kiállítás a fotóiból. A PIM pedig „lépéseket tesz a különböző közgyűjteményekben őrzött hagyaték virtuális egyesítése érdekében”.

Urfi Péter
könyv

Jogsértően korlátozták Orbánék a pedagógusok sztrájkjogát a strasbourgi bíróság szerint

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a korlátozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban.

Székely Sarolta
oktatás

Balásy Gyula cégével kellett szerződni, ez volt a feltétele az állami pénzeknek – állítja Parragh László, az MKIK volt elnöke

Parragh László szerint már az állami pályázat kiírásában rögzítve volt, hogy majd a Lounge-zsal kell szerződni.

Székely Sarolta
gazdaság

Ha igazat mondana Várkonyi Andrea, akkor jogosult lehetne Mészáros Lőrinc vagyonának jelentős részére

A leggazdagabb magyar felesége azt állítja, nem olvasta el a házassági szerződést. De jajj! Az elvileg csak akkor érvényes, ha a felek ismerik annak tartalmát!

Urfi Péter
szerelem

Kirúgtak egy NAV-elnökhelyettest, a Seszták–Szivek–Jellinek-féle korrupciós botrány állhat az ügy hátterében

A felmentett Szalavics Mariann akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a tízmilliárdos korrupciógyanús ügyletek zajlottak.

Haász János
belföld

„Magyarországnak erős vezetője kell, hogy legyen, aki a törvények felett áll?” – erről is érdeklődött a Századvég a választás előtt

A Századvég Rogán Antaléknak készített közvélemény-kutatásában megmérte, mennyire gondolkodnak szélsőségesen a megyékben és a fővárosban élők. Nagy volt a szórás, hiába kérdeztek meg ehhez 60 ezer embert.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

„Bárkiből lehet bármi” – hirdette egy civil szervezet alsósoknak, a fideszes agitprop és Takács Péter rohant felháborodni

Nehogy már arról hallgassanak „fejtágítót a kicsik”, hogy fiús dolog-e, ha valaki tűzoltó akar lenni!

Haász János
ÉLET

Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált, újabb fegyelmi eljárás indult ellene

A döntést azzal indokolták, hogy Fürcht „egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben tett ügyészi intézkedésekről”.

Mohos Máté
POLITIKA

A világ egyik legnagyobb pénzeszsákját nyithatják meg a fegyvergyártóknak, ha a norvég kormány beleegyezik

A norvég állami befektetési alap eddig kerülte a nagy fegyver gyártókat, de megváltozott a geopolitikai helyzet.

Bábel Vilmos
gazdaság

Miközben Trump Putyinnal egyezkedik, a NATO már az Oroszország elleni győzelmi elméletét mutatja be

A varsói biztonsági fórumon a NATO európai főparancsnoka először beszélt nyilvánosan az új stratégiáról, amely azonnal megállítaná Oroszországot. Miközben Trump Ukrajna ellen fordul, a republikánusok közül is többen sürgetnek keményebb fellépést Moszkvával szemben.

Kolozsi Ádám
külföld

Választási információkat nyújt az amerikaiaknak a Claude

Miközben elvileg a chatbot részrehajlástól mentesen tájékoztat, a fejlesztő Anthropic nem kis pénzzel támogatja a neki tetsző jelölteket.

Urfi Péter
TECH

Már a csődhelyzet előtt megrogyott a Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila cége, 30 milliárdot zuhant a Bayer bevétele

Míg a nyereségük az előző évinek csak egyharmada lett. És ezek még csak az első féléves számok.

Haász János
gazdaság

Lefoglalt a német rendőrség egy robotot, mert az szexuálisan zaklatott egy 16 éves lányt

A rendőrségnek korábban még nem volt hasonló ügye.

Mohos Máté
külföld

„Nem volt hajlandó elfogadni válaszként a nemet” – húsz éve folyamatosan vádolják szexuális visszaélésekkel, de csak most kerül bíróság elé Russell Brand

A brit műsorvezető-színész-gurut először 2006-ban vádolták meg szexuális zaklatással. Azóta ügyek egész sora került napvilágra a magatartásáról. Most bíróság elé állították nemi erőszak vádjával, miután egy dokumentumfilm részletesen beszámolt viselt dolgairól.

Mohos Máté
külföld

Uniós jogot sértett Magyarország az embercsempészek szabadon engedésével

Több mint 2000 bűnözőt bocsátottak szabadon Orbánék egy 2023-as rendelete nyomán.

Székely Sarolta
belföld

Bánki Erik a Hungast-vezérnek is kért diplomata-útlevelet, noha tagadja kapcsolatát a céggel

A fideszes politikus azt ugyanakkor elismerte, hogy a családjának kért diplomata-útlevelet.

Székely Sarolta
belföld

Példátlan zuhanásban az okostelefonok piaca, és még nem értek a szakadék aljára

Kösz, AI!

Urfi Péter
TECH