Never forget Foucault

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a fontosabb csütörtöki hírekkel, cikkekkel (és vannak egyéb hírleveleink is).
„Magyarországnak erős vezetője kell, hogy legyen, aki a törvények felett áll?” – erről is érdeklődött a Századvég a választás előtt.
Ha igazat mondana Várkonyi Andrea, akkor jogosult lehetne Mészáros Lőrinc vagyonának jelentős részére: a leggazdagabb magyar felesége azt állítja, nem olvasta el a házassági szerződést – de az elvileg csak akkor érvényes, ha a felek ismerik annak tartalmát!
Több mint 2000 embercsempészt bocsátottak szabadon Orbánék egy 2023-as rendelete nyomán, ezzel uniós jogot sértett Magyarország, és a strasbourgi bíróság szerint Orbánék jogsértően korlátozták a pedagógusok sztrájkjogát.
A kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság elnöke szerint nem biztos, hogy tartani tudják a december végi határidőt: még a vizsgálat elején tartanak, miközben újabb nevek merültek fel, akiket Schummer Orsolya szerint érdemes lenne meghallgatni.
Kirúgtak egy NAV-elnökhelyettest, a Seszták–Szivek–Jellinek-féle korrupciós botrány állhat az ügy hátterében: a felmentett Szalavics Mariann akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a tízmilliárdos korrupciógyanús ügyletek zajlottak.
Miközben Trump Putyinnal egyezkedik, a NATO már az Oroszország elleni győzelmi elméletét mutatja be: a varsói biztonsági fórumon a NATO európai főparancsnoka először beszélt nyilvánosan az új stratégiáról, amely azonnal megállítaná Oroszországot.
Giorgia Meloni túlszárnyalta Berlusconit, a választások előtt viszont egy volt tábornok helyezi nyomás alá a szélsőjobbról. Hogyan tudott a tinédzserkora óta politizáló, Tolkien-rajongó, egykor radikális politikus ilyen sokáig hatalmon maradni, és mit jelent a sokat emlegetett mérséklődés? Meloni pártjának tengerparti ünnepségén jártunk Bariban, ahol résztvevőket, ellentüntetőket és újságírókat is kérdeztünk.
Miközben példátlan zuhanásban van az okostelefonok piaca, és még nem értek a szakadék aljára, olyan eladási hullám indult az AI-t övező bizonytalanságok miatt, hogy felfüggesztették a kereskedést a koreai tőzsdén. Közben kiderült, hogy választási információkat nyújt az amerikaiaknak a Claude, és miközben elvileg a chatbot részrehajlástól mentesen tájékoztat, a fejlesztő Anthropic nem kis pénzzel támogatja a neki tetsző jelölteket.
Több mint 40 év telt el Michel Foucault halála óta, de a 100 éve született francia filozófus hatása töretlen: beskatulyázhatatlan, különleges gondolkodója volt a múlt századnak, aki képes volt megváltoztatni a kérdéseinket, amiket az evidensnek tartott dolgokkal kapcsolatban teszünk fel.
A lap által sérelmezett valamennyi állításról elismerték, hogy az valótlan volt.
A szülői oktatási szorongás költséges mulatság, az egészségre is káros. Miért csináljuk mégis? Végre egy podcast, ahol nyugodtan ki lehet jelenteni: régen minden jobb volt.
Látszik itt némi ellentmondás, amelyet a kormány egyelőre nem iparkodik feloldani.
A népirtás ellen rongálásokkal tiltakozó Palestine Actiont terrorszervezetté nyilvánította a kormány, így elvileg minden támogatójuk jogsértést követ el. Több ezer békés tüntetőt vettek már őrizetbe emiatt.
Hogy miért kezdett akadozni a Starshield-rendszer mozgás közbeni működése, és most milyen állapotban van a rendszer, nem egyértelmű az ukrán bejelentésből.
Több mint 40 év telt el a halála óta, de a francia filozófus hatása töretlen. Beskatulyázhatatlan, különleges gondolkodója volt a múlt századnak, aki képes volt megváltoztatni a kérdéseinket, amiket az evidensnek tartott dolgokkal kapcsolatban teszünk fel.
Az élő közvetítés ötletét mindkét amerikai pártból barbárságnak titulálták.
A kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság elnöke szerint nem biztos, hogy tartani tudják a december végi határidőt. Még a vizsgálat elején tartanak, miközben újabb nevek merültek fel, akiket Schummer Orsolya szerint érdemes lenne meghallgatni.
A fideszesek után itt az ideje a macskák elszámoltatásának is! – mondtam ki két nappal ezelőtt a háztartási kisragadozók Ruff Bálintjaként, és a választópolgárok reakciója nem maradt el. Elképesztő, undorító és nem annyira meglepő bűncselekmények sora következik. A macskaperek majd ezután jönnek.
Zelenszkij bírálta azt is, hogy Trump Putyinnal köt üzleti megállapodást, Elon Musk Starlinkje pedig országszerte belassult Ukrajnában.
Idén ez már a kilencedik alkalom volt, hogy fel kellett függeszteni a kereskedést.
Budapest leggyűlöltebb közlekedési eszközéből több már a halakkal alszik.
Közérdekű adatigénylés nyomán adta ki az egyetemet fenntartó alapítvány Merkely kereseti adatait. A rektor korábban perrel fenyegetőzött a jövedelmi adatait firtató kérdésekre.
A strómanok nevén lévő dobható cégeken napok alatt tízmilliárdokat folyattak át, a pénz szlovák cégeken át Nagy-Britanniába került, további sorsa ismeretlen. Az ügy valódi haszonhúzóihoz 2024 nyara óta nem jutottak közelebb a hatóságok. 41 gyanúsítottból kettőt tartóztattak le, egyikük előzetesét alkotmányos aggályokat felvető módon hosszabbították meg.
A Lakiteleki Népfőiskola által létrehozott, a Hungarikumligetbe költöztetett Nemzeti Művelődési Intézettel kötött közszolgáltatási szerződésről van szó.
Giorgia Meloni túlszárnyalta Berlusconit, a választások előtt viszont egy volt tábornok helyezi nyomás alá a szélsőjobbról. Hogyan tudott a tinédzserkora óta politizáló, Tolkien-rajongó, egykor radikális politikus ilyen sokáig hatalmon maradni, és mit jelent a sokat emlegetett mérséklődés? Meloni pártjának tengerparti ünnepségén jártunk Bariban, ahol résztvevőket, ellentüntetőket és újságírókat is kérdeztünk.
Az író születésnapján megnyílt egy kiállítás a fotóiból. A PIM pedig „lépéseket tesz a különböző közgyűjteményekben őrzött hagyaték virtuális egyesítése érdekében”.
A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a korlátozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban.
Parragh László szerint már az állami pályázat kiírásában rögzítve volt, hogy majd a Lounge-zsal kell szerződni.
A leggazdagabb magyar felesége azt állítja, nem olvasta el a házassági szerződést. De jajj! Az elvileg csak akkor érvényes, ha a felek ismerik annak tartalmát!
A felmentett Szalavics Mariann akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a tízmilliárdos korrupciógyanús ügyletek zajlottak.
A Századvég Rogán Antaléknak készített közvélemény-kutatásában megmérte, mennyire gondolkodnak szélsőségesen a megyékben és a fővárosban élők. Nagy volt a szórás, hiába kérdeztek meg ehhez 60 ezer embert.
Nehogy már arról hallgassanak „fejtágítót a kicsik”, hogy fiús dolog-e, ha valaki tűzoltó akar lenni!
A döntést azzal indokolták, hogy Fürcht „egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben tett ügyészi intézkedésekről”.
A norvég állami befektetési alap eddig kerülte a nagy fegyver gyártókat, de megváltozott a geopolitikai helyzet.
A varsói biztonsági fórumon a NATO európai főparancsnoka először beszélt nyilvánosan az új stratégiáról, amely azonnal megállítaná Oroszországot. Miközben Trump Ukrajna ellen fordul, a republikánusok közül is többen sürgetnek keményebb fellépést Moszkvával szemben.
Miközben elvileg a chatbot részrehajlástól mentesen tájékoztat, a fejlesztő Anthropic nem kis pénzzel támogatja a neki tetsző jelölteket.
Míg a nyereségük az előző évinek csak egyharmada lett. És ezek még csak az első féléves számok.
A rendőrségnek korábban még nem volt hasonló ügye.
A brit műsorvezető-színész-gurut először 2006-ban vádolták meg szexuális zaklatással. Azóta ügyek egész sora került napvilágra a magatartásáról. Most bíróság elé állították nemi erőszak vádjával, miután egy dokumentumfilm részletesen beszámolt viselt dolgairól.
Több mint 2000 bűnözőt bocsátottak szabadon Orbánék egy 2023-as rendelete nyomán.
A fideszes politikus azt ugyanakkor elismerte, hogy a családjának kért diplomata-útlevelet.
Kösz, AI!