Minden listák anyja és a kérdés, hogy miért ne vallana mindenki Orbánra

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap cikkeivel és híreivel. Mielőtt belevágnánk, egy szolgálati közlemény: már lehet jegyet kapni a 444 új dokumentumfilmjének premierjére.
Október közepén írtuk meg, hogy feljelentést tettek a Magyar Nemzeti Bank két, még 2025-ben kötött üzemeltetési beszerzésével kapcsolatban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Azóta birtokunkba került még egy feljelentés, és a rendőrségtől megtudtuk, hogy mindkét feljelentés nyomán elindult a nyomozás.
Csütörtök reggel írtunk arról, hogy jóval kisebb lehet az egészségügyi szakdolgozók béremelése a korábban ígértnél, és ezt több érintett is csalódottan vette tudomásul. És bár a cikkünkhöz feltett kérdésekre több mint egy hét alatt sem válaszolt érdemben a minisztérium, ahogy megjelent a cikk, a 444 Facebookján kommentben új részletekkel érkezett meg a miniszter.
Magyar Péter Prágában járt, ahol cseh-magyar kormányülés volt, utána sajtótájékoztatón pedig kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy nem értene egyet Orbán ENSZ-főtitkári kinevezésével, mert ne egy maffiafőnök vezesse a világszervezetet. Szintén tegnap találkozott Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
Tegnap derült ki az is, hogy a kormány eltörli a szolgálati nyugdíj bérplafonját, ahogy az is, hogy húszmilliárd forintnyi plusz és átalakítások jönnek a szociális ágazatban, és beszámoltunk arról is, hogy leült egyeztetni a nőszervezetekkel az igazságügyi minisztérium.
Véleménycikkünkben arról írtunk, hogy a speciális, erőszakmentes, csak hazudozásra épülő magyar autokrácia különös utórezgéseit éljük, és az egymást követő letartóztatások felvetnek egy érdekes kérdést: hogy miért vinné el egyedül az a balhét, akinek valójában nincs mitől félnie?
Megnéztük emellett, mekkora meló lenne elrejteni 9 milliárd forintot, és ehhez kapcsolódva írtunk arról, hogy Seszták Miklós 9 milliárdja nemcsak a páncélszekrényéből, de a vagyonnyilatkozatából is hiányzott, és hogy Matolcsy hivatalos vagyonnyilatkozatában nincs válasz arra, hogyan fejezhette be MNB-s pályafutását mindössze 19 millió forinttal. Ha már Matolcsy, írtunk arról, hogy az előzetesből is be kell majd vinni az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság ülésére.
És megemlékeztünk arról is, hogy Hankó Balázs fodrásza nem mehet be a börtönbe levágni a volt miniszter haját.
Hír volt még, hogy két lélegeztetőgép-bizniszes gyanúsított letartóztatását már elrendelte a győri bíróság, és hogy azt ígérte a NAV-nak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében körözött Májer Bálint, hogy hazajön, valamint hogy az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jog-e készpénzzel fizetni a parkolásért, és hogy a Puskás Akadémia szerint megtévesztő a kormány tao-térképe.
És ha mindez nem lett volna elég, Schiffer András csütörtökön ledobta a Tökéletes Aláírólistát.
A jövőheti amerikai félidős választásokat beharangozó cikkünk bemutatta, hogy Trump a rasszista retorika ellenére a 2024-es elnökválasztáson a fekete és latino szavazók között is erősödött, a republikánus stratégák pedig már hosszú távú politikai átrendeződésről beszéltek, ám erről két évvel később már szó sincs, de a demokratáknak sincs miért megnyugodni. Szintén az amerikai elnökhöz kapcsolódott a hír, hogy ismét az intelligenciatesztnek hitt demenciatesztjével menőzött kampányolás közben.
Közben Izraelben tényleg patthelyzetre áll a választás, jó kérdés, hogy mi jön majd ezután, és hír volt még, hogy
valamint hogy egy londoni nő perre ment a montenegrói nagykövetség zászlaja miatt, azt állítva, hogy a látványa és a külképviselet közelsége teljesen tönkreteszi a mentális egészségét
A Tyúkól legújabb epizódjában annak jártak utána, hogy miért szorulnak ki a nők fontos tudományos területekről.
Két teljesen különböző stílusú miniszterelnök, ráadásul Babiš jóban van Orbán Viktorral is, a két kormány együttműködése mégis szorosabb, mint valaha. Helyszíni beszámoló az első cseh-magyar kormányülésről Prágában.
Ami a tetejébe még vegán is.
Ilyen intenzitású aprítást a posztszovjet parlamentekben sem gyakran lehet látni.
Együttműködtek egy japán tévésorozattal, amelyben kínai ügynökök folyamodtak kegyetlen módszerekhez.
Nem tudjuk, Seszták Miklósnak mennyi ideje volt elrejteni az egyébként nem túl nagy helyet elfoglaló vagyont, de még a legegyszerűbb megoldás is izzasztó és időigényes, ha egyedül csinálja az ember.
„Szándékosan megtévesztő írásbeli nyilatkozat”-ról és „indokolatlan túlárazás”-ról ír a feljelentő, aki szerint mintegy 3,3 milliárd forintos kár érte. Akárcsak a beszerzés miatti feljelentést, ezt is a Somlai Bálint-féle Raw-cégcsoport tette. Hamis tanúzás és hivatali visszaélés miatt folyik az eljárás.
Már csak egy hétig lehet csatlakozni a támogatók közösségéhez!
Donald Trump a rasszista retorika ellenére a 2024-es elnökválasztáson a fekete és latino szavazók között is erősödni tudott, a republikánus stratégák pedig már hosszú távú politikai átrendeződésről beszéltek. Erről most már szó sincs, de a demokratáknak sincs miért megnyugodni.
Nyolc napja vártuk a minisztérium válaszát, nem jött. Megjelent a cikkünk, majd kommentben részletesen reagál Hegedűs Zsolt, habár nem tér ki minden részletre, például, hogy mi lesz az egészségügyi dolgozók pótlékjaival, vagy hogy miért nem egyeztetett alaposabban a tárca velük.
A szavazatok feldolgozásának 91 százalékánál fix, hogy marad a patthelyzet, hetekig tartó bizonytalanság jöhet.
A legutóbbi vagyonnyilatkozatában közölt ingatlanok, állampapírok, részvények és megtakarítások összege se tett volna ki 9 milliárdot.
A bizottság jövő csütörtökön tervezi meghallgatni az MNB volt mostani elnökét az alapítványi botrány ügyében. A kényszerintézkedés alatt álló volt jegybankelnök sem mentesül a megjelenési kötelezettség alól.
Küzdelem az előítéletekkel és a diszkriminációval – nagyjából erről szól a nők jelentős részének élete a tudományban. Anyák, pályakezdők, elismert kutatók kerülnek hátrányba a nemük miatt. Miért szorulnak ki a nők fontos tudományos területekről?
A külügyminiszter két megállapodást jelentett be a Marco Rubióval folytatott tárgyalása után.
A KDNP-s Latorcai Csaba az ombudsmanhoz fordult, az ombudsman pedig az Alkotmánybírósághoz, miután július óta csak telefonon keresztül lehet fizetni a parkolásért.
A Facebookon közzétett levél szerint majd értesíti a hatóságot a hazautazása részleteiről.
A kormány 20-25 százalékos béremelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak. Most azzal szembesülnek, hogy nem lesz ennyi. Volt, aki sírva fakadt a bejelentés után, sokan a felmondást fontolgatják.
Schiffer András ledobta a Tökéletes Aláírólistát, minden listák anyját. Volt fideszes kormánytagok, fideszes influenszerek és Fidesz-közeli szürkezónás arcok plusz az MSZP és az SZDSZ fideszes beszélő fejjé lett egykori politikusai együtt fejezik ki az elégedetlenségüket amiatt, hogy újra működik a bűnüdözés + az igazságszolgáltatás.
Jól járnak a rendőrök és a katonák, erről Ruszin-Szendi Romulusz és Pósfai Gábor közösen tett bejelentést.
Különben is „meglehetősen ízléstelen” az a lobogó.
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a gyerekvédelemre 15,5 milliárd forinttal több jut.
És különben is elképesztő, hogy nulláról indulva milyen csodálatos munkát végeztek az elmúlt években.
Az Isztambuli Egyezmény ratifikálásával kapcsolatban a minisztérium képviselői egyértelmű állásfoglalást nem tettek.
Tizenegy embert hallgattak ki gyanúsítottként, többek ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.
Prágában, Andrej Babišsal tartott közös sajtótájékoztatóján kérdezték meg Magyartól, hogy mit szól Trumpék tervéhez.
Kimaradnak az erre vonatkozó utalások az EU–Kanada-csúcstalálkozó zárónyilatkozat-tervezetéből.
A döntés még nem jogerős, Hankó élhet panasszal. Csakhogy a hajvágás nem egy kapcsolattartási forma, így arra nincs lehetősége a fogvatartottaknak.
Irtózatos pénzekhez jutott és irtózatos pénzek tűntek el a volt jegybankelnök 12 éves hivatali ideje alatt.
Nagy eséllyel azért távozik kilenc hónappal korábban, hogy még Emmanuel Macron választhassa ki az utódját a közelgő francia választások előtt.
A speciális, erőszakmentes, csak hazudozásra épülő magyar autokrácia különös utórezgéseit éljük. Az egymást követő letartóztatások pedig felvetnek egy érdekes kérdést: miért vinné el egyedül az a balhét, akinek valójában nincs mitől félnie?
Trump szerint ő az egyetlen elnök, aki háromszor is átment a teszten, ugyanis hibátlanul mutatta meg, hogy az oroszlánt, a medvét, a kígyót és a tevét ábrázoló rajzok közül melyiken lát egy kígyót.
Stewart játszotta Xavier professzort is az X-Menben.