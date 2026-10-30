Minden listák anyja és a kérdés, hogy miért ne vallana mindenki Orbánra

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap cikkeivel és híreivel. Mielőtt belevágnánk, egy szolgálati közlemény: már lehet jegyet kapni a 444 új dokumentumfilmjének premierjére.

Az élet itthon

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Október közepén írtuk meg, hogy feljelentést tettek a Magyar Nemzeti Bank két, még 2025-ben kötött üzemeltetési beszerzésével kapcsolatban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Azóta birtokunkba került még egy feljelentés, és a rendőrségtől megtudtuk, hogy mindkét feljelentés nyomán elindult a nyomozás.

Csütörtök reggel írtunk arról, hogy jóval kisebb lehet az egészségügyi szakdolgozók béremelése a korábban ígértnél, és ezt több érintett is csalódottan vette tudomásul. És bár a cikkünkhöz feltett kérdésekre több mint egy hét alatt sem válaszolt érdemben a minisztérium, ahogy megjelent a cikk, a 444 Facebookján kommentben új részletekkel érkezett meg a miniszter.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Magyar Péter Prágában járt, ahol cseh-magyar kormányülés volt, utána sajtótájékoztatón pedig kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy nem értene egyet Orbán ENSZ-főtitkári kinevezésével, mert ne egy maffiafőnök vezesse a világszervezetet. Szintén tegnap találkozott Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

Tegnap derült ki az is, hogy a kormány eltörli a szolgálati nyugdíj bérplafonját, ahogy az is, hogy húszmilliárd forintnyi plusz és átalakítások jönnek a szociális ágazatban, és beszámoltunk arról is, hogy leült egyeztetni a nőszervezetekkel az igazságügyi minisztérium.

A fideszes mamelukok óriásit nevetnek Orbán Viktor poénján az Országgyűlésben 2024. február 26-án. Fotó: Németh Dániel/444

Véleménycikkünkben arról írtunk, hogy a speciális, erőszakmentes, csak hazudozásra épülő magyar autokrácia különös utórezgéseit éljük, és az egymást követő letartóztatások felvetnek egy érdekes kérdést: hogy miért vinné el egyedül az a balhét, akinek valójában nincs mitől félnie?

Megnéztük emellett, mekkora meló lenne elrejteni 9 milliárd forintot, és ehhez kapcsolódva írtunk arról, hogy Seszták Miklós 9 milliárdja nemcsak a páncélszekrényéből, de a vagyonnyilatkozatából is hiányzott, és hogy Matolcsy hivatalos vagyonnyilatkozatában nincs válasz arra, hogyan fejezhette be MNB-s pályafutását mindössze 19 millió forinttal. Ha már Matolcsy, írtunk arról, hogy az előzetesből is be kell majd vinni az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság ülésére.

És megemlékeztünk arról is, hogy Hankó Balázs fodrásza nem mehet be a börtönbe levágni a volt miniszter haját.

Hír volt még, hogy két lélegeztetőgép-bizniszes gyanúsított letartóztatását már elrendelte a győri bíróság, és hogy azt ígérte a NAV-nak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében körözött Májer Bálint, hogy hazajön, valamint hogy az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jog-e készpénzzel fizetni a parkolásért, és hogy a Puskás Akadémia szerint megtévesztő a kormány tao-térképe.

És ha mindez nem lett volna elég, Schiffer András csütörtökön ledobta a Tökéletes Aláírólistát.

Az élet a világban

Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

A jövőheti amerikai félidős választásokat beharangozó cikkünk bemutatta, hogy Trump a rasszista retorika ellenére a 2024-es elnökválasztáson a fekete és latino szavazók között is erősödött, a republikánus stratégák pedig már hosszú távú politikai átrendeződésről beszéltek, ám erről két évvel később már szó sincs, de a demokratáknak sincs miért megnyugodni. Szintén az amerikai elnökhöz kapcsolódott a hír, hogy ismét az intelligenciatesztnek hitt demenciatesztjével menőzött kampányolás közben.

Közben Izraelben tényleg patthelyzetre áll a választás, jó kérdés, hogy mi jön majd ezután, és hír volt még, hogy

valamint hogy egy londoni nő perre ment a montenegrói nagykövetség zászlaja miatt, azt állítva, hogy a látványa és a külképviselet közelsége teljesen tönkreteszi a mentális egészségét

Podcast

Fotó: Kiss Bence/444

A Tyúkól legújabb epizódjában annak jártak utána, hogy miért szorulnak ki a nők fontos tudományos területekről.