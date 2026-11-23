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Az élet itthon

Illusztráció: Kiss Bence/444

Fél évvel a kormányzás kezdete után már látszódik, hogy kik lehetnek a ciklus nyertesei, és hogy melyik minisztériumokban döcög még a munka: kétrészes cikksorozatban mutatjuk be, hogy hogyan zajlik a kormányzás a színfalak mögött, a hétfői első részben a miniszteri teljesítményekről és a kormányülések menetéről esik szó.

Végéhez ért az Orbán Viktor repüléseit feldolgozó sorozatunk, az utolsó előtti cikkben a furcsa, nehezen magyarázható beszerzéseket szedtük össze, míg az utolsóban közzétettük a teljes táblázatot az összes miniszterelnöki utazásról, amire a külügyminisztérium 2015 és 2025 között közpénzt költött.

Ez volt az a hétvége, amikor eldőlt, hogy Kert Attila lesz a közmédia vezetője, és az is, amelyiken megszüntette Bús Balázs letartóztatását a bíróság, aki valamiért utána lengyelül is üzent és a Fidesz is egészen furán reagált. És hír volt még, hogy zárolta a hatóság Seszták Miklós vagyonát, így a háza és autószalonja is zár alá került, ahogy az is, hogy

Fotó: Bankó Gábor/444

A hajléktalanellátásban dolgozók éveken át építik a bizalmat az ügyfeleikkel, hogy akkor is lássanak reményt, amikor már minden elveszni látszik: a Könyves Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedőből jelentkeztünk riporttal, de a hazai ellátórendszer egészének állapotáról is sok szót esett.

Világ

Az ukrán titkosszolgálat által közzétett képen a híd egyik jelentős része már a vízben Fotó: HANDOUT/AFP

Helyszíni riportunkban ukrán rádiós hírszerzőknél jártunk, és egy 29 éves brit önkéntes megmutatta, hogyan lesz a digitális morzsákból célpont, és elárulta, hogy miről beszélgetnek egymás közt az oroszok, mikor azt hiszik, senki nem hallja őket. Beszámoltunk arról is a hétvégén, hogy az oroszok Zelenszkij szülővárosát támadták, közben Zelenszkij a Krími híd megsemmisítését ígérte, és miután dróntámadás ért egy orosz teherhajót a Finn-öbölben, a finn miniszterelnök arról beszélt, hogy a háború átterjedt a közvetlen környezetükre. A napokban már Kalinyingrádban is légiriadót rendeltek el, és dróntámadás érhetett egy orosz hajót egy líbiai kikötőben is.

És hír volt még, hogy

zsidó terrorizmusról beszélt a kormányalakításra felkért Gadi Eisenkot azután, hogy szombat éjszaka több ciszjordániai helyszínen is gyújtogattak izraeli telepesek,

elfogtak egy mexikói drogbárót, aki szerepel az FBI legkeresettebb bűnözőinek 10-es listáján,

és hogy britek és a franciák állítólag megvétózták az Emírségek ENSZ-főtitkárjelöltjét, Orbánról pedig szó sem esett.

Podcastok

A magyar gazdaság jó irányba indult a választás óta, a költségvetés hiteles, tartalmaz jobb és baloldali elemeket is, bár a kata visszavezetése fölösleges és káros, ahogy a vagyonadó is, míg a fejlett világban akkorára nőnek az államadósságok, hogy azt már nem lehet visszafizetni: a hétvégén elindult a 444 új műsora, a bigUP.

Kijött az eheti Borízű is, ezúttal még csak a hosszabb, előfizetőknek szóló verzió, és volt Unami is, ami ezúttal a közétkeztetésről szólt.

Sötétség

Fotó: Sára

A korai sötétedés hirtelen megélése minden évben rossz élmény, most viszont az északi népek szokásaival és egy egészségorvos tanácsaival segítünk az elviselhetőbb korai sötétedés eléréséért.

Épületek

Fotó: Vincze Miklos

Ki állt annak idején a MOM gyár budai jól ismert épülete mögött, és igaz-e, hogy önjelölt Bruce Wayne-ként az ország legfényűzőbb irodáját építette fel a felső szinteken? És mi köze mindehhez a hatvanas és hetvenes évek egyik legismertebb magyar zenészének?