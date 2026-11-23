Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt két nap legfontosabb és érdekesebb híreivel és tartalmaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Fél évvel a kormányzás kezdete után már látszódik, hogy kik lehetnek a ciklus nyertesei, és hogy melyik minisztériumokban döcög még a munka: kétrészes cikksorozatban mutatjuk be, hogy hogyan zajlik a kormányzás a színfalak mögött, a hétfői első részben a miniszteri teljesítményekről és a kormányülések menetéről esik szó.
Végéhez ért az Orbán Viktor repüléseit feldolgozó sorozatunk, az utolsó előtti cikkben a furcsa, nehezen magyarázható beszerzéseket szedtük össze, míg az utolsóban közzétettük a teljes táblázatot az összes miniszterelnöki utazásról, amire a külügyminisztérium 2015 és 2025 között közpénzt költött.
Ez volt az a hétvége, amikor eldőlt, hogy Kert Attila lesz a közmédia vezetője, és az is, amelyiken megszüntette Bús Balázs letartóztatását a bíróság, aki valamiért utána lengyelül is üzent és a Fidesz is egészen furán reagált. És hír volt még, hogy zárolta a hatóság Seszták Miklós vagyonát, így a háza és autószalonja is zár alá került, ahogy az is, hogy
A hajléktalanellátásban dolgozók éveken át építik a bizalmat az ügyfeleikkel, hogy akkor is lássanak reményt, amikor már minden elveszni látszik: a Könyves Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedőből jelentkeztünk riporttal, de a hazai ellátórendszer egészének állapotáról is sok szót esett.
Helyszíni riportunkban ukrán rádiós hírszerzőknél jártunk, és egy 29 éves brit önkéntes megmutatta, hogyan lesz a digitális morzsákból célpont, és elárulta, hogy miről beszélgetnek egymás közt az oroszok, mikor azt hiszik, senki nem hallja őket. Beszámoltunk arról is a hétvégén, hogy az oroszok Zelenszkij szülővárosát támadták, közben Zelenszkij a Krími híd megsemmisítését ígérte, és miután dróntámadás ért egy orosz teherhajót a Finn-öbölben, a finn miniszterelnök arról beszélt, hogy a háború átterjedt a közvetlen környezetükre. A napokban már Kalinyingrádban is légiriadót rendeltek el, és dróntámadás érhetett egy orosz hajót egy líbiai kikötőben is.
És hír volt még, hogy
A magyar gazdaság jó irányba indult a választás óta, a költségvetés hiteles, tartalmaz jobb és baloldali elemeket is, bár a kata visszavezetése fölösleges és káros, ahogy a vagyonadó is, míg a fejlett világban akkorára nőnek az államadósságok, hogy azt már nem lehet visszafizetni: a hétvégén elindult a 444 új műsora, a bigUP.
Kijött az eheti Borízű is, ezúttal még csak a hosszabb, előfizetőknek szóló verzió, és volt Unami is, ami ezúttal a közétkeztetésről szólt.
A korai sötétedés hirtelen megélése minden évben rossz élmény, most viszont az északi népek szokásaival és egy egészségorvos tanácsaival segítünk az elviselhetőbb korai sötétedés eléréséért.
Ki állt annak idején a MOM gyár budai jól ismert épülete mögött, és igaz-e, hogy önjelölt Bruce Wayne-ként az ország legfényűzőbb irodáját építette fel a felső szinteken? És mi köze mindehhez a hatvanas és hetvenes évek egyik legismertebb magyar zenészének?
Határozatlan idejű kinevezést és bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kap.
A folyamat elindítója az volt, hogy csökken a kollégiumi létszám. A jövőben eseti jelleggel fog helyszínként szolgálni a hotel.
Ki állt annak idején a nagyravágyó projekt mögött, és igaz-e, hogy önjelölt Bruce Wayne-ként az ország legfényűzőbb irodáját építette fel a felső szinteken? Mi köze mindehhez a hatvanas és hetvenes évek egyik legismertebb magyar zenészének? És hogyan hasznosítják ma a tornyot?
Van, aki lubickol a miniszterségben, van, akinek nehezebben megy az átállás a közszférás működésre. A kormányüléseken Magyar Péter felkészülten és konfrontatívan szórja a keresztkérdéseket, a miniszterek néha iskolai feleltetésen érzik magukat.
Információk szerint többen is megsérültek a támadásban. Líbiai katonai tisztségviselők szerint ukrán drónok támadhattak a hajóra.
Az aHang által benyújtott közadatigénylés nyomán a Vérteserdő Zrt. kiadta, hogy 2024. január 1. és 2026. október 31. között honnan és milyen fafajok kerültek az Oroszlányi Hőerőműbe.
Kényszervallatás, politikai fogoly, önkény, politikai rendőrség, elhurcolás, egypártrendszer, újkommunizmus. Harcolnunk kell!
Összesen 9 090 080 000 forint erejéig rendelték el a vagyonzárat.
A Krivij Rihet ért légicsapás 25 lakóépületet, egy kórházat, iskolákat is megrongált.
Az érintett hallgatót szigorú megrovásban részesítették, záróvizsgájának eredményét pedig megsemmisítették. Szívós Mária a botrány kirobbanása óta nem tanít már az egyetemen.
1,5 millió embert érint, az élete egy pontján mindenki találkozott vele, és általában szidjuk, mi az? Az eheti podcastban a közétkeztetésről, annak hiányairól, eredményeiről és újításairól beszélgetünk Zoltai Annával, aki az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, és élelmiszer-biztonsági szakmérnök.
Dunatévés akvárium, nőügyek a politikában, fütyi a közbeszédben. A műsorunkhoz mérhetően magas szakmai színvonalú és társadalmi jelentőségű médiatermékek fenntartása mindannyiunk közös érdeke!
Erővágó Brüsszelben, gáztűzhely Romániában, hűtőtáska Vietnámban – avagy a közérdekű adatigényléssel megszerzett Excel-táblázat legbizarrabb oszlopa, amely Orbán külföldi útjainak „egyéb beszerzéseit" tartalmazza. A fura tárgyak és szolgáltatások kalandos színezetet adnak a volt miniszterelnök eddig unalmasnak hitt diplomáciai látogatásainak.
Elhagyhatta a szegedi Csillag börtönt.
Nyilvánosságra hozzuk a Külügyminisztériumtól kiperelt gigatáblázatot. Korábban nem lehetett tudni, mire és mennyi közpénzt fizetett ki a kormány a volt miniszterelnök repülőgépes utazásai során, de itt most már bárki megnézheti.
Egy 29 éves brit önkéntes megmutatja, hogyan lesz a digitális morzsákból célpont, és elárulja, miről beszélgetnek egymás közt az oroszok, mikor azt hiszik, senki nem hallja őket. Ukrán rádiós hírszerzőknél jártunk.
A teherhajó Kalinyingrádba tartott, a legénységet evakuálták, a tűz oltása hetekig vagy hónapokig tarthat.
A kormány számításai szerint ez 21,5 ezer milliárd forintnyi állami kötelezettségtől mentesíti az országot.
A finn és az észt hatóságok is észlelték a tüzet a hajón.
December 12-én nem kell iskolába menni.
A magyar gazdaság jó irányba indult a választás óta, a költségvetés hiteles, tartalmaz jobb és baloldali elemeket is, bár a kata visszavezetése fölösleges és káros, ahogy a vagyonadó is. A fejlett világban akkorára nőnek az államadósságok, hogy azt már nem lehet visszafizetni. A kamatok emelkednek, amíg valaki be nem dől. Indul a 444 új műsora, a bigUP.
Egy évre bevonták a vagyonőr jogsiját is közúti veszélyeztetés bűntette miatt.
Minden évben fennakadok azon, hogy korán sötétedik. Nincs kedvem sehova se menni, hatkor legszívesebben pizsamát húznék és aludnék. Idén azonban más lesz: utánajártam az északi népek hogyan kezelik a sötétséget, és megkérdeztem egy egészségorvost, hogy mi mit tehetünk azért, hogy elviselhetőbb legyen.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának kilencedik próbaszavazása sem hozott döntést az utódlásról, pedig a világszervezet történetének leghosszabb főtitkárválasztásánál tartunk. A legnagyobb esélyes a Costa Rica-i Rebeca Grynspan.
Most először történt ilyen az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta.
Az izraeli hadsereg elítélte az erőszakos cselekményeket, és közölte, hogy dolgozik az elkövetők felelősségre vonásán.
A négycsillagos szálloda 2022-ben készült el.
A politikus Komárom-Esztergom megye területét nem hagyhatja el, és heti két alkalommal jelentkeznie kell a rendőrségen.
A hajléktalanellátásban dolgozók éveken át építik a bizalmat az ügyfeleikkel, hogy a magukra hagyottak akkor is lássanak reménysugarat, amikor már minden elveszni látszik. De hogy épít bizalmat az ember egy több mint százötven fős tömegszálláson, és hogyan rombolhatja le pillanatok alatt évek munkáját a rendőri jelenlét? A Könyves éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőn jártunk.
Az akció heves tűzharccal járt, egy baseballmeccs szurkolóinak menekülnie is kellett.