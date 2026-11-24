Fagyos, jó reggelt! Újra itt a napindító hírlevél, benne az elmúlt 24 óra főbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
„Ezek azok a pillanatok, amikor élvezem” – mondta a parlamentben Magyar Péter, aki rövidesen Kárpátaljára megy.
Schmidt Mária tolna egy Hadházyt, mert a Tisza tolt egy Fideszt: a történész bojkottra szólította fel az ellenzéket a házszabály módosítása miatt.
Így kezelték egymás magántőkealapokba rakott vagyonát a NER-es oligarchák és strómanok: Mészáros Lőrinc legalább 22 ilyen magántőkealapban tulajdonos, és vele kezeltette a vagyonát Balásy Gyula is, de Tiborcz István a rejtőzködés fideszes bajnoka. Közben meghosszabbították Matolcsy György letartóztatását, és helyben hagyták Seszták Miklósét is.
Kert Attila, a közmédia megválasztott vezérigazgatója azt mondta, hogy aki a közmédiában ártott másoknak lejáratással, aki pártpropagandát, orosz propagandát folytatott, az nem maradhat.
Miután Donald Trump személyesen lobbizta vissza, újra Jensen Huang lett az Nvidia vezérigazgatója, fel is lélegzett az amerikai tőzsde, minden szárnyalt, az Nvidia egészen extra mértékben.
Zelenszkij bejelentette, hogy ukránok támadták a hajókat Líbia partjainál, az ukrán elnök szerint példaértékű művelet ment végbe válaszul Oroszország háborújára, amiben már több mint 700 ezer orosz eshetett el. A NATO szerint Oroszország készen áll egy nukleáris fegyverrel felszerelt műhold felbocsátására. Az EU javasolja, hogy tiltsák ki az orosz sportolókat a területéről.
Kiszivárgott anyagok szerint Gianni Infantino 96 évre átadta volna a foci-vb jogait, és hatalmas részvénybónusz ütötte volna a markát.
A GTA VI-ban már nem elég gengszternek lenni, a párkapcsolatra is figyelni kell. Közben két amerikai tagállam is beperelte Musk cégét, mert a Grok gyerekpornót is hajlandó gyártani.
És volt ingyenes Borízű hang is.
Az ukrán elnök szerint példaértékű művelet ment végbe válaszul Oroszország háborújára.
Masszív lejtmenetben van a terület 2026-ban.
Két szettben győzte le a világelső Alexander Zverevet.
Visszavették az örökké kanos vezérigazgatót? Plusz 34 százalék!
A volt elnök szerint halála esetén egymillió szerb vonulna az utcára.
Az igazgatótanács visszavette és üdvözli. Ennek a szappanoperának sosem lesz vége.
Ünnepélyesen átvette munkaszerződése tervezetét a közmédia megválasztott vezérigazgatója, aki közölte, csapatával kedden megkezdik a munkát, ami „nagyon kemény lesz”.
Felmerül a kérdés: nem lehetett volna megmenteni a több mint kétszáz éves múltú házat, hogy a következő évtizedekben is az utcakép része legyen? A válasz nem annyira egyszerű, mint ahogyan elsőre látszik.
A törvényszék szerint az elsőfokú bíróság helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a gyanúsított a bűncselekményhez köthető nagyobb mennyiségű készpénz elrejtéséről intézkedett.
Egyre hidegebb és nedvesebb lesz minden, mint egy tacskó bőrorra.
Felhívta az igazgatótanácsot.
A fideszesek fejére olvasta, hogy Orbán 2015 óta nem járt ott.
A fideszes történész szerint itt az ideje elhagyni a parlamentet, miután a kormány az ellenzéknek kedvezőtlen házszabály-módosítást jelentett be. Többször is hallottunk már ilyesmit az elmúlt években.
Matolcsy újra óvadékot ajánlott, de a bíróság ismét elutasította a 30 millió forintot.
Az őrjöngő, ugató amerikai influenszer ki akar jutni a 2028-as olimpiára.
A hackerek által megszerzett hivatalos orosz adatok 400-500 ezer áldozatról szólnak, de ebben nincsenek benne az idei halottak és a tavalyiak egy része sem. Velük együtt lehetnek ilyen rengetegen.
A Rockstar új játékában nemcsak rabolni és lövöldözni lehet, hanem bevásárolni, virágot venni, törődni a barátnőnkkel is. Ez egyesek szerint megtaníthat férfiakat a törődésre, de mások a férfiasság elleni támadásként élik meg.
A miniszterelnök szerint a korábbi kormány kommunikációs gépezete ismét hatalmas öngólt lőtt. Rétvári azt mondta, a miniszterelnök bukott le.
Ez egy módosító indítványban szerepel. Deutsch úgy érzi, hogy rá céloznak. Az előterjesztő ugyanakkor kész tárgyalni az ötletről.
Két vitatott téma volt: a fosszilis tüzelőanyagok és a klímaváltozással aránytalanul nagy mértékben sújtott országok pénzügyi támogatása.
Minden alkalommal részvényekben fürödtek volna a futballvezetők, amikor az önkényesen megállapított cégérték 1 milliárd dollárral emelkedett volna.
„A sportesemények nem szolgálhatnak a propaganda színteréül” – indokolta a javaslatot Ursula von der Leyen.
Az AI-modell a több mint egy éve bevezetett, úgynevezett spicy mode-ban egyetlen fénykép alapján is képes meztelen- vagy szexképet, illetve videót generálni. A szűrőt könnyű kikerülni, így durva pornó gyártására is alkalmas a felperesek szerint.
Vitézy Dávidék folytatják az egyeztetéseket, hogy feloldhassák a szerződés titkosítását.
A szabályozás 2024-es bevezetését nem előzte meg sem hatásvizsgálat, sem érdemi szakmai egyeztetés.
A Kreml természetesen tagad.
Mészáros Lőrinc legalább 22 ilyen magántőkealapban tulajdonos, de vele kezeltette a vagyonát Balásy Gyula is. Tiborcz István a rejtőzködés fideszes bajnoka.
Dunatévés akvárium, nőügyek a politikában, fütyi a közbeszédben. A műsorunkhoz mérhetően magas szakmai színvonalú és társadalmi jelentőségű médiatermékek fenntartása mindannyiunk közös érdeke!
Perlaky-Papp József 4 igen és 4 nem szavazatot kapott, 3-an pedig tartózkodtak.