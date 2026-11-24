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PARLAMENT

„Ezek azok a pillanatok, amikor élvezem” – mondta a parlamentben Magyar Péter, aki rövidesen Kárpátaljára megy.

Fotó: Bankó Gábor/444

Schmidt Mária tolna egy Hadházyt, mert a Tisza tolt egy Fideszt: a történész bojkottra szólította fel az ellenzéket a házszabály módosítása miatt.

A Tisza különösebb indoklás nélkül megszüntetné az EP-képviselők felszólalási lehetőségét a magyar parlamentben.

Médiatanács: a Fidesz harmadik jelöltjét is leszavazta a művelődési bizottság.

BELFÖLD

Így kezelték egymás magántőkealapokba rakott vagyonát a NER-es oligarchák és strómanok: Mészáros Lőrinc legalább 22 ilyen magántőkealapban tulajdonos, és vele kezeltette a vagyonát Balásy Gyula is, de Tiborcz István a rejtőzködés fideszes bajnoka. Közben meghosszabbították Matolcsy György letartóztatását, és helyben hagyták Seszták Miklósét is.

Matolcsy Ádám a Félix étteremben 2022. május 12-én. Fotó: Németh Dániel/444

Kert Attila, a közmédia megválasztott vezérigazgatója azt mondta, hogy aki a közmédiában ártott másoknak lejáratással, aki pártpropagandát, orosz propagandát folytatott, az nem maradhat.

Pocsék adat érkezett a hazai beruházásokról, 2,5 éves mélyponton a teljesítmény.

A kínaiak továbbra sem engedik, hogy a kormány közzétegye a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződését.

Megszünteti a kormány az új könyvek árkötöttségét.

Közel húsz éve üresen áll, most lebontják Krisztinaváros két évszázada a Budai Várat néző egykori műemlék házát.

KÜLFÖLD

Miután Donald Trump személyesen lobbizta vissza, újra Jensen Huang lett az Nvidia vezérigazgatója, fel is lélegzett az amerikai tőzsde, minden szárnyalt, az Nvidia egészen extra mértékben.

Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Zelenszkij bejelentette, hogy ukránok támadták a hajókat Líbia partjainál, az ukrán elnök szerint példaértékű művelet ment végbe válaszul Oroszország háborújára, amiben már több mint 700 ezer orosz eshetett el. A NATO szerint Oroszország készen áll egy nukleáris fegyverrel felszerelt műhold felbocsátására. Az EU javasolja, hogy tiltsák ki az orosz sportolókat a területéről.

Kiszivárgott anyagok szerint Gianni Infantino 96 évre átadta volna a foci-vb jogait, és hatalmas részvénybónusz ütötte volna a markát.

Aleksandar Vučić letartóztatása esetére éhségsztrájkkal fenyegetőzik, amit nem élne túl.

Teljes kudarcba fulladt a globális klímacsúcs.

EGYÉB

A GTA VI-ban már nem elég gengszternek lenni, a párkapcsolatra is figyelni kell. Közben két amerikai tagállam is beperelte Musk cégét, mert a Grok gyerekpornót is hajlandó gyártani.

Fotó: Rockstar Games

IShowSpeed 10,35 másodperc alatt futotta le a 100 métert, eredményével az elmúlt 20 évben 19-szer magyar bajnok lett volna, ki akar jutni a 2028-as olimpiára.

Carlos Alcaraz nyerte a teniszvébét.