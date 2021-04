Kérdések a kínairól, késik az orosz

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ennyi volt a tavasz, ma egész nap esni fog, és még hideg is lesz mellé.

COVID-21

Lélegeztetett betegeket ápolnak a fehérgyarmati kórház koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 2-án. Az intézmény kizárólag COVID-ellátást végez Illusztráció: Balázs Attila/MTI/MTVA

A harmadik hullám csökkenő szakasza nagyon hosszú lehet. Hétfőn is 291 halálos áldozatot jelentettek, ami közel van az abszolút rekordhoz. Rusvai Miklós szerint júniusban lehetünk túl a harmadik hullámon. Addig még nagyon sokan kerülnek koróházba, lélegeztetőgépre, és ezrek fognak meghalni.

A járvány elnyújtásához nagyban hozzájárul majd az iskolák jövő hétre tervezett nyitása. Most már a kormány saját szakértői is arról beszélnek, hogy ezt nem szabad elkapkodni, és amíg nem telik el két hét a tanárok második oltása után, maszkban kellene tanítani. Egy felmérés szerint a magyar szülők kétharmada nem tartja biztonságosnak az iskolák újranyitását. Mivel az eddigi két nagy lezárásra akkor szánta rá magát a kormány, amikor szülők tömegei kezdték el kivenni gyerekeiket az iskolából, nem elképzelhetetlen, hogy a közhangulat alakulása ismét valamilyen változást hozzon.

Az is megoldás lehetne, ha a kormány valahogy megpróbálná biztonságosabbá tenni az iskolakezdést. Görögországban negyedmillió középiskolást teszteltek le az újranyitás első napján, Budapesten pedig a főváros osztogat teszteket a kerületeknek. Talán a kormány arra játszik, hogy mivel a mobilitási számok szerint a magyarok a mostani enyhe korlátozásokat sem veszik komolyan, végül mégis beküldik az iskolákba a gyerekeiket, hiába vannak már hírek kórházba került csecsemőkről is.

KÍNAI GYÁRTMÁNY, OROSZ GYÁRTÓSOR

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Kedden, de legkésőbb szerdán beoltják a hárommilliomodik magyart is, ami a kormány tervei szerint a nyitás következő lépcsője lehet. A nyitás megtervezéséhez azonban fontos lenne tudni, hogy mikortól véd a kínai vakcina, amit az eddig beoltottak közel egyötöde kapott Magyarországon, és tavasszal a tervek szerint még többen fognak megkapni.

A Sinopharm oltóanyagának hatékonyságáról továbbra is kevés a friss, hivatalos információ. A hétvégén egy kínai illetékes előbb elismerte, majd gyorsan cáfolta, hogy az mRNS-vakcinák hatékonyabbak lennének az ő vakcinájuknál. A súlyosabb betegség kialakulásától jó eséllyel megvéd a Sinopharm is, de arra is jó esély van, hogy ebből végül szükség legyen egy harmadik ismétlő oltásra.

Müller Cecília hétfőn arról beszélt, hogy csak akkor változtatnak a kínai vakcina oltási protokollján, ha azt a gyártó vagy az egészségügyi hatóság deklarálja. Az előbbi ködösít, az utóbbi helyét pedig Magyarországon átvette a politika, így végképp kérdéses, ki dönthet egy esetleges harmadik oltásról. Szijjártó Péter mindenesetre igyekszik eltolni magáról eltolni a felelősséget.

Másfajta probléma van az orosz Szputnyik V vakcinákkal. Ezek hatékonyságát nem kérdőjelezték meg, viszont továbbra is csak késve jönnek a szállítmányok. Ma 140 ezer adag második körös oltóanyag érkezik Magyarországra, alig több mint a fele annak, amire szerződtünk. Szemben a nyugati oltóanyagokkal, az orosz vakcinából az első és a második dózis nem ugyanolyan hatóanyagú, így aki a következő hetekben kapna második oltást Szputnyikból, drukkoljon hogy Moszkva addig behozza a lemaradását.

MINDENKI KAPUSA

A Petry-ügynek a múlt heti kirobbanása óta van egy tragikomikus oldala is, ami hétfőn tovább erősödött. Előbb a Hertha kirúgott kapusedzője jelentette be, hogy a Magyar Nemzet egyeztetés nélkül megváltoztatta a botrányt kirobbantó, vele készült interjút. Szerinte például azt is mondta, hogy

„nagyon is el tudja képzelni, hogy egy gyermek nagyon boldogan nőhet fel egy homoszexuális családban”,

csak a lap ezt nem publikálta. Válaszként a Magyar Nemzet azt közölte, hogy nekik megvan az interjú hangfelvétele, de azt Petry érdekében nem hozzák nyilvánosságra. Innentől mindenki azt hisz, amit akar, az viszont egyértelmű, hogy Petry ezek szerint nem szeretne hazajönni valami NER-csapat kényelmes és túlfizetett állásába, hanem továbbra is külföldön bizonyítana, ami mindenképpen dicséretes vállalás.

STADIONALKUK

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Orbán Viktor szívének talán semmi sem olyan fontos, mint az utóbbi tizenegy év stadionépítési programja. De egyben ez az ő Achilles-ínja is: ezeknél a legkönnyebb megtámadni és akár még komoly fájdalmat is okozni neki. Valószínűleg tudja ezt az ellenzék is, csak ritkán mernek ehhez az eszközhöz nyúlni. Most viszont két ügy is van, ahol előkerült ez a kártya.

Hétfőn Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy a kormány nem egyeztetett a fővárossal a nyári foci-EB budapesti mérkőzéseivel kapcsolatban. Szerinte ahhoz, hogy a mérkőzéseket biztonságos körülmények között rendezzék meg,

„elengedhetetlenül fontos a főváros és a kormány szakmai alapokon nyugvó együttműködése”,

Gy. Németh azt is mondta, hogy a fővárosnak rendezői szerepköre ellenére sincsenek olyan jogosítványai, amelyek lehetőséget adnának a beavatkozásra, ez azonban nem teljesen igaz. Bár tényleg nem Budapest dönt arról, hogy hány ember lehessen júniusban a nézőtéren, a főváros kis kreativitással hatalmas nemzetközi botrányt tudna ekörül csinálni. Talán az együttműködés követelése finom utalás arra, hogy ha Orbán Viktor ilyet nem szeretne, akkor tegyen engedményeket.

Hasonlót üzent, csak jóval határozottabban Karácsony Gergely egy másik budapesti stadion, a ferencvárosi Duna-partra tervezett atlétikai aréna ügyében. A főpolgármester arról beszélt, hogy amennyiben a kormány ennek közelébe nem az eredetileg tervezett Diákvárost építi meg, hanem a kínai szuperegyetem kampuszát, a főváros kifarol az atlétikai világbajnokság megrendezéséből.

Ennek a 2023-ra tervezett vébének ugyanis a főváros a rendezője, ha ők nem kérik, a nemzetközi szövetség elviszi azt Budapestről. Megválasztása után Karácsony egy bonyolult és ingatag alku részeként ment bele abba, hogy ne álljon el a rendezéstől, és a Fudan egyetem helyzetbe hozása tényleg a kormány-főváros egyezmény felrúgását jelentené.

KÖZÖS KAMU

A natanzi földalatti atomlétesítmény műholdfelvétele. Fotó: -/AFP

Vannak esetek, amikor két ellenség ugyanannak a hazugságnak a terjesztésében érdekelt. Ilyen volt a vasárnapi robbanás is az iráni atomprogram kulcslétesítményében, a natanzi urándúsítóban. Az első beszámolókkal szemben ez nem kibertámadás, hanem minden bizonnyal hagyományos szabotázsakció volt.

Izraelnek azért lett volna jó, ha kibertámadásként könyvelik el az akciót, mert egyrészt az kiberképességeit bizonyítaná, másrészt álcázná az akciót ténylegesen végrehajtókat. Ugyanígy Irán is érdekelt egy ilyen terelésben, mert a másik esetben azt kellenne beismernie, hogy Izrael képes ügynököket bejuttatni az ország legvédettebb létesítményébe.

A detonáció egyébként áramszünetet okozott Natanzban, és bár az iráni hatóságok hivatalos közleményei szerint a támadás nem járt áldozatokkal és nem okozott kárt az urándúsítóban, ez valószínűleg nem igaz

