Hétvégi olvasnivalók alakulásokról, zsenikről, krimikről és titkokról

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ha valakit nem ér komoly politikai kihívás másfél évtizeden keresztül, nem biztos, hogy képes reagálni, amikor a kihívás megérkezik - mondja Lakner Zoltán a 444-nek adott interjúban. A politológus szerint a Fidesz és a Tisza közötti fej-fej melletti küzdelem komoly változásokat hozhat.

Pénteken megalakult a Fővárosi Közgyűlés, az ülést végigkövettük, és videóriportban is megmutattuk, hogy nézett ki, amikor Magyar Péter és a tiszás képviselők érkeztével összeült az új városvezetés. Karácsony már előre közölte, hogy főpolgármester-helyettesek választása nélkül indul ez az új ciklus, és hogy több jogköréről önkéntesen lemond. Ott voltunk, amikor a 12. kerületben megalakult a Kutyapárt-többségű közgyűlés Kovács Gergő polgármesterségével, és el is kísértük az új polgármestert az első munkanapján. Megnéztük emellett a Pest megyei közgyűlés alakulóülését is, ahol ugyan a Fidesz elvesztette többségét, de a Mi Hazánk a kormánypárt segítségére sietett.

Nem volt jó hete a magyar gazdaságnak: nemcsak az euró árfolyama nézett be 400 forint fölé, de kiderült az is, hogy GDP-arányos éves hiány már félévkor jóval magasabb, mint amit egész évre terveztek. Hogy még átláthatóbb legyen, táblázatok segítségével is megmutattuk, hogyan nőhetett az eredeti terv majdnem kétszerese az idei deficit, és megírtuk azt is, hogy Orbán pénteki rádióinterjúja beismeréssel ért fel arról, hogy bőven okozott már károkat a magyar gazdaságnak.

Írtunk emellett arról a héten, hogy már Strasbourg is azzal foglalkozik, hogy a magyar államigazgatásból bárkit meg lehet figyelni titkosszolgálati eszközökkel, megkérdeztük Magyar Pétert, mi a különbség a tiszás lyukas zászlózás és a fideszes kokárdázás között, és megmutattuk, hogy miután fizetős lett itthon a Bajnokok Ligája, őrjöngeni kezdtek az állami sportnapilap szerzői.

És beszámoltunk arról is, hogy mivel a folyamatosan a magyar sajtó szabadságával dicsekvő Szijjártó Péter minisztériuma nem hajlandó meghívni minket a sajtótájékoztatóikra, illetve azt sem árulták el, hogy kiket hívtak el, bírósághoz fordultunk. Ahol a külügy trükkök sokaságával akarta kimenteni, de nem jártak sikerrel.

És ha mindez nem lenne elég, írtunk a köztársasági elnöki szerepkör betetőzéséről és egyben totális kiüresítéséről, azaz Sulyok Tamásról, a tulajdonságok nélküli emberről, aki ott se volt.

Krimi

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nehéz mit kezdeni azzal, hogy Gyurcsány Ferenc álnéven krimit írt, de azért megpróbáltuk: Szily László elment a bemutatóra és elkezdte olvasni a regényt, érdemes elolvasni a riportját minderről.

Világ

photo_camera Fotó: RAMIZ DALLAH/Anadolu via AFP

Egyetlen hét alatt sokat súlyosbodott a már eddig is meglehetősen súlyos helyzet a Közel-Keleten: Izrael szárazföldi csapatokat küldött Libanonba, míg Irán ballisztikus rakétákkal lőtte Izraelt. Mint elemzésünkben írtuk, Izrael eddigi óvatosságával szakítva alapvetően próbálja megváltoztatni a közel-keleti status quót, de a Hezbollah története éppen azt mutatja, hogy a vezető megölése és Libanon káoszba taszítása kontraproduktív lehet, és csak megerősítheti a szélsőségeket.

Ausztriában a szélsőjobboldali FPÖ hiába nyerte meg a választásokat, nehéz lesz megegyezni egy koalícióban az Osztrák Néppárttal. A két párt együttműködésének legnagyobb akadálya Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, aki Jörg Haider beszédírója volt valamikor, és egykori főnökéhez, valamint Orbán Viktorhoz hasonlóan Európa mumusa lett.

Jó

photo_camera Forrás: Mozinet

Magányosan esélytelen a zseni, de ha van mellette valaki, az más. Francis Ford Coppola bukásra ítélt új filmje szerelmes levél idén elhunyt feleségéhez, és nem is rossz annyira, amennyire a híre szerint lennie kellene.

És írtunk arról is, hogy Bödőcs Tibor-, Pintér Béla- és Grecsó Krisztián-poszterekkel a homlokzatán megnyitott az „újratöltött” Átrium, amely a független kultúra budai bázisa lehet. De hogyan lesznek fenntarthatók az igényes előadások, ha nincs vagy alig van bennük közpénz?

Valamint megnéztük az RTL társkeresőjének, a Házasodna a gazda új évadának több részét is, hogy arra jussunk: ez a szezon már nem minőségi trash, inkább bizarr freak show.

Carter 100

Kedden volt 100 éves Jimmy Carter, az egykori amerikai elnök születésnapjára időzítve megírtuk, hogy személye miért jelenthet reményt Joe Biden számára, és elmentünk Vácra, ahol 1996-ban egy hétig épített házakat ötszáz önkéntes társával együtt, és beszéltünk egy lakóval, akinek annak idején épp Carter nyomta kezébe a kulcsait.

Erőszak

photo_camera Fotó: JASON MERRITT/Getty Images via AFP

A kétezres években rendszeresen tartott celebekkel teli White Partykat Puff Daddy, aki Jay Gatsbyhez hasonlította magát. A szexuális erőszakkal vádolt producer abban az időszakban kezdte szervezni a „megborulások”-nak nevezett bulijait is, ahol a vádiratban foglaltak szerint bedrogozott és szexre kényszerített nőket, miközben filmezett és maszturbált.

Podcast

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Jubileumi Tyúkól-adás női testekről, illetve egész pontosan a róluk való beszédről.

Qubit

photo_camera Fotó: Gerőcs Péter / Korrepeta

A klímamigráció már elérte Magyarországot is, írta a Qubit a héten, és megnézték, mi látható a World Press Photo kiállításán, amit sem a Nemzeti, sem a Néprajzi Múzeum nem akart befogadni.

A héten elhunyt az ország egyik legismertebb matematikatanára, Gerőcs László. Mint egykori diákja, Nagy Gergely írta, volt tanárát szenvedélyesen érdekelte, amit csinált, a tanítás, érdekelték azok, akiket tanított, érdekelte a kultúra, aminek része volt, és az ország, ahol élt.