Alkotmányba írják, hogy vége

TISZA

Formálódik a Tisza legambiciózusabb projektje, soha nem látott intézményi újításokkal ültetnék asztalhoz a társadalmat: a cél nem kevesebb, mint a magyar demokrácia gyökeres megújítása, az új rendszerben csatornáznák be az alulról jövő reformjavaslatokat a kormányzásba, a projekt alapja a Működő és Emberséges Magyarország Intézet, amiért Bíró-Nagy András államtitkárként felel majd, Radnai pedig Márk nehéz feladatot kap.

Magyar Péter az első külföldi látogatásán, Varsóban azt mondta, nem irigykedni, hanem tanulni kell, hogy itthon is akkora fejlődés lehessen, mint Lengyelországban. Donal Tusk szintén dicsérte a magyar kormányfőt.

Alaptörvényi szintjen szántják be a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, Gulyás migránsveszélyt kiáltott.

Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnök-helyettese lesz Pálinkás Szilveszter, a miniszter egyúttal meg is fenyíti a századost.

A kormány belenyúl a NER párhuzamos valóságába: visszaveszik a kiszervezett KEKVA-katm és ez a Fidesz ideológiai hátországát, az MCC-t is érinti, de a modellváltó egyetemek kérdésének is nekimennek. Azonnal kell lépni, 10 milliárd euró a tét.

A Tisza egy törvényjavaslatban felfüggesztené a devizahiteles pereket és végrehajtásokat.

A kegyelmi ügyet, az MNB-botrányt és a végrehajtást is vizsgálni fogják a felállított parlamenti bizottságok.

Elkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések.

Az Euronews szerint a kormány kész szankcionálni Kirill orosz pátriárkát.

FIDESZ

A Tisza benyújtotta az Alaptörvény-módosítást: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, 8 évben korlátozzák a miniszterelnöki mandátumot.

Gaudi-Nagy Tamás végül elismerte, hogy ügyvédként ő is képviselte Kónya Endrét a kegyelmi ügy során: ezt eddig is lehetett sejteni, de a bizonyossághoz Magyar Péter erőteljes noszogatása és katalánozása kellett.

GAZDASÁG

Május 30-án újraindul a másfél éve lezárt Ajka-Veszprém közötti szakaszon a vonatközlekedés, így a Székesfehérvár–Szombathely transzeurópai fővonal végre újra teljes hosszában járható lesz. Mondjuk a MÁV-nál már minden negyedik vonat üzemképtelen.

Az Operaház zene- és táncművészei Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérik Tarr Zoltántól, a szakszervezetek szerint Ókovács bosszúból rúg ki embereket.

Kármán András pénzügyminiszter felmentette a NAV elnökhelyettesét.

Megkapta a fizetési felszólítást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az államkincstár határozatát a párt a bíróságon támadja meg.

Szennyezett földet rakodhatott le a BYD, nyomoz a rendőrség.

Mégsem épül meg az öt társasházból álló komplexum Balatonaliga magaspartjára.

KÜLFÖLD

Drónbázist és katonai kórházat is építene a Fehér Ház új báltermébe Trump, akinek (és a rokonainak) az adóügyi kivizsgálását az amerikai igazságügyi minisztérium „örökre megtiltotta”.

Egy drón miatt egy órára megbénult Litvánia, a repülőtér és a vonatközlekedés is leállt, még a kormány is óvóhelyre vonult. De drónok buktatták meg az országát drónnagyhatalomnak nevező lett minisztert, aki magával rántotta a kormányt is.

„Üdvözöljük Izraelben, mi vagyunk a ház urai!” – kiabálja a szélsőjobbos izraeli miniszter a térdeplő, összekötözött kezű letartóztatott önkéntesek feje felett egy videón..