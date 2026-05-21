Alkotmányba írják, hogy vége

Formálódik a Tisza legambiciózusabb projektje, soha nem látott intézményi újításokkal ültetnék asztalhoz a társadalmat: a cél nem kevesebb, mint a magyar demokrácia gyökeres megújítása, az új rendszerben csatornáznák be az alulról jövő reformjavaslatokat a kormányzásba, a projekt alapja a Működő és Emberséges Magyarország Intézet, amiért Bíró-Nagy András államtitkárként felel majd, Radnai pedig Márk nehéz feladatot kap.
Magyar Péter az első külföldi látogatásán, Varsóban azt mondta, nem irigykedni, hanem tanulni kell, hogy itthon is akkora fejlődés lehessen, mint Lengyelországban. Donal Tusk szintén dicsérte a magyar kormányfőt.
A Tisza benyújtotta az Alaptörvény-módosítást: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, 8 évben korlátozzák a miniszterelnöki mandátumot.
Gaudi-Nagy Tamás végül elismerte, hogy ügyvédként ő is képviselte Kónya Endrét a kegyelmi ügy során: ezt eddig is lehetett sejteni, de a bizonyossághoz Magyar Péter erőteljes noszogatása és katalánozása kellett.
Május 30-án újraindul a másfél éve lezárt Ajka-Veszprém közötti szakaszon a vonatközlekedés, így a Székesfehérvár–Szombathely transzeurópai fővonal végre újra teljes hosszában járható lesz. Mondjuk a MÁV-nál már minden negyedik vonat üzemképtelen.
Az Operaház zene- és táncművészei Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérik Tarr Zoltántól, a szakszervezetek szerint Ókovács bosszúból rúg ki embereket.
Drónbázist és katonai kórházat is építene a Fehér Ház új báltermébe Trump, akinek (és a rokonainak) az adóügyi kivizsgálását az amerikai igazságügyi minisztérium „örökre megtiltotta”.
Egy drón miatt egy órára megbénult Litvánia, a repülőtér és a vonatközlekedés is leállt, még a kormány is óvóhelyre vonult. De drónok buktatták meg az országát drónnagyhatalomnak nevező lett minisztert, aki magával rántotta a kormányt is.
„Üdvözöljük Izraelben, mi vagyunk a ház urai!” – kiabálja a szélsőjobbos izraeli miniszter a térdeplő, összekötözött kezű letartóztatott önkéntesek feje felett egy videón..
Ez a Fidesz ideológiai hátországát, az MCC-t is érinti, de a modellváltó egyetemek kérdésének is nekimennek. Azonnal kell lépni, 10 milliárd euró a tét.
Magyar Péter már korábban is beszélt arról, hogy nincs jele, hogy Zbigniew Ziobro Magyarországról hagyta el Európát.
Győztek a civilek, az engedélyezési eljárást megszüntették.
Az Orbán-rendszer arcai, akik korábban nagy hangon agitáltak a Fidesz mellett, de mióta a főnök bujkál, ők is hallgatnak, vagy egyenesen törölték magukat.
Akik aztán Ukrajnába mehetnek harcolni. Nagyon nem ezt mondta eddig Peking.
A győri polgármester szerint gyakorlatilag fizetésképtelenné vált a cég, ezért szűnik meg.
Hszi Csin-ping kínai elnök a találkozón arról beszélt, hogy a két országnak egy igazságosabb és észszerűbb globális rendszer kiépítésén kell dolgoznia.
Áder korábbi sajtófőnöke öt éve vezeti a Duna Médiaszolgáltatót, heteken belül meneszthetik.
A fideszes kötődésű Civil út Alapítvány digitális kompetenciafejlesztésre nyert támogatást.
Ha pedig valaki az öt bizottság munkáját akadályozza pénzbüntetést vagy akár szabadságvesztést is kaphat.
A bűnügyi felügyelet alá kerül volt fideszes képviselő apjának alapítványa működteti a Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot.
Deutsch-Lazsányi Erika leuralta a ritmikus gimnasztikát, a szülők és volt sportolói bántalmazásokkal vádolják.
A cél nem kevesebb, mint a magyar demokrácia gyökeres megújítása. Új rendszerben csatornáznák be az alulról jövő reformjavaslatokat a kormányzásba, a projekt alapja a Működő és Emberséges Magyarország Intézet. Bíró-Nagy András államtitkárként felel majd a végrehajtásért, Radnai Márk nehéz feladatot kap.
A rendszerváltás előtti állambiztonsági felfogást idéző, volt III/III-as vezette intézmény a történelemkönyvekbe kerül.
A párt frakcióvezetője szerint több ezer család helyzetét érintheti a törvényjavaslat.
Hogy lehet, hogy egy NATO-tag, Oroszországgal közvetlenül határos állam légvédelme ennyire nehezen birkózik meg néhány eltévedt drónnal?
Az EU korábban többször is megpróbálta szankciós listára tenni a háborúpárti orosz egyházi vezetőt, de a Fidesz-kormány mindig bevédte őt.
Orbán Anita Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettessel nyitotta meg az egyeztetéseket.
Demeter Tamás arról lett híres, hogy nagyszabású bulit tartott, amire államtitkárokat is meghívott.
Még Netanjahu is elítélte a fasiszta performanszt előadó saját miniszterét, nemzetközi botrány a külföldi aktivistákkal szembeni bánásmód miatt.
Az amerikai elnök újságírókat vezetett körbe az építkezésen, hogy alátámassza érvelését, miszerint a kongresszusnak 1 milliárd dollárt kellene jóváhagynia az épület biztonsági fejlesztéseire.
Az államkincstár határozatát a párt a bíróságon támadja meg.
Egyrészt azért, mert rengeteg csontváz fog kiesni a szekrényből, másrészt azért, mert lesznek következményei a tetteknek.
Izrael aktívan dolgozott azon, hogy a holokauszttagadó autokrata újra hatalomba kerüljön. A csúfos kudarcot valló tervekről Budapesten tárgyalhattak nagy titokban.
Konzervatív kritika, 18-as karika.
Szinte minden IC-vonaton elővárosi vagy gyorsvonati forgalomra szánt, elöregedett, klímaberendezés nélküli kocsikkal kénytelenek pótolni a hiányzó járműveket.
Havasi Bertalan, Orbán Viktor régi-új sajtóelhárítója magányos harcosként vette fel a küzdelmet Magyar Péter ellen, és próbálja felrázni a nyámnyila Fideszt. Az elveiből nem engedő magányos hős? Egy sötét birodalom tragikus figurája? A kettő egyszerre?
A rendőrség szerint a cég nem tett eleget a környezetvédelmi előírásoknak, és felmerült a gyanú, hogy a beruházási területről kitermelt, alkilbenzol-tartalmú földet több külső helyszínen rakták le.
Elesnek a nagyvadak, kérdés, mi jöhet helikopteres szarvasvadász fronton.