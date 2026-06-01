Orbán elrontott házibulija, a magyar vasút 33 órája

A magyar rendőrség elégedett, tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt a BL-döntő miatt. Párizsban viszont háborús körülmények között több százan sérültek meg, közel ötszáz embert tartóztattak le – köztük több mint nyolcvan kiskorút. Tíz percig volt a színpadon Travis Scott a Barba Negrában a BL-döntős bulin, amire 49 ezer forintért lehetett jegyet venni, és ahol kisebb pánik is kialakult egy ponton.

Orbán élete házibulija lett volna, csak közben eljátszotta a házat – az atlétikai világbajnokság tűzijátékos kerti partija csak felvezető lett volna a mostani ünnepre. De nemcsak az Arsenal-szurkolók szomorkodhattak.

Lejárt a miniszterelnök által kiszabott határidő, Magyar Péter hétfőn reggel 8 órakor felkeresi Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki azonban nem tervez lemondani, inkább együttműködne az új kormánnyal.

A legnagyobb fideszes lapok pár nap alatt elveszítették az olvasóik 40 százalékát. „A mai nap fő témája a tiszás energiaterv, ez az elnevezés lécci MINDENHOL” – írják az MTVA kiszivárgott belső levelezésében. A rendőrség elkezdte meggyanúsítani az Orbán Viktor tavaszi országjárásán erőszakosan fellépő alternatív rendfenntartókat. Idén is megtartották a hagyományos hálaadó misét Orbánért.

Habony Árpád kérésére indoklás nélkül osztogatta a diplomata-útleveleket a Szijjártó-féle külügy, az új kormány visszavonná őket. Tarr Zoltán belső vizsgálatot rendelt el az NKA támogatásának felhasználásával kapcsolatban, és várja, hogy valaki feldobja Hankó Balázst. Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az EU júliusig okézná le a magyar terveket, az utolsó negyedévben pedig már megindulhatnak a befagyasztott eurómilliárdok kifizetései.

Gyereknap alkalmából ifjúsági részvételi csoportot hoz létre a kormány, ami még egy százoldalas javaslatcsomagot is kapott a Gyermekjogi Civil Koalíciótól. A Működő és Emberséges Magyarországért megalapítása és a társadalmi egyeztetések ígérete különleges lehetőség a magyar demokrácia számára. De hogyan tervezhető meg az értelmes és eredményes párbeszéd? Sik Domonkos írása.

Ha a prémium bababoltban nem is, de egy másik cégben Orbán Ráhel most először hozott össze milliárdos forgalmat a férjének. Transzparenciajelentés DPK-módra: valahonnan bejött 5,6 milliárd, valamire elköltöttünk 3,9 milliárdot. A Megafonnak csak 16 milliós árbevétele volt tavaly, még szerencse, hogy valahonnan szerzett 8,6 milliárdot. 3 ezer forintos árbevétel, 2,7 milliárd forint támogatás a Tisza-adós plakátokat készítő cég mérlege.

Orbán Viktor apja 1,35 milliárd forint osztalékot vett ki a bányacégeiből. Balásy Gyula nem gazdagodott tovább az állami propagandán, ezúttal egy forintot sem vett ki a New Land Mediából. Szijjártó Péter felesége 335 milliós osztalékot vett ki honlap- és telefonszám nélküli cégéből. A Rogánnak évről évre jelentős találmányi díjat utaló cég teljes bérköltsége kisebb a politikus gázsijánál.

Mire elég 33 óra a magyar vasúton? 14 megyére, 1400 kilométerre és 15 átszállásra. Szerzőnk bejárta az országot, Soprontól Kötegyánig és Barcstól Szerencsig.

Ben Hodges az Európában állomásozó amerikai szárazföldi erők korábbi főparancsnoka, jelenleg a transzatlanti biztonságpolitika egyik legelismertebb katonai elemzője. A Globsecen arról kérdeztük, mire alapozza, hogy közelebb vagyunk az ukrajnai háború végéhez, mint a kezdetéhez, és beszélhetünk-e még az USA-ról, mint Ukrajna szövetségeséről?

Élőben néztük meg, mit tudnak az ukrán elfogódrónok, amikért a fél világ sorban áll – Ukrajna feltalálta a csapásmérő drónok ellenszerét, rémálmot hozva ezzel a háborús kiadásokat számoló orosz könyvelőknek. Ilyen technológiát és tudást akar most vásárolni az Öböl-monarchiáktól a NATO-ig mindenki.

Egyelőre csak égeti a pénzt a SpaceX, ami mára sokkal több, mint egy űrvállalat. A tőzsdére vitellel mégis 1,75 billió dolláros értékelést céloztak meg, amivel rögtön a Wall Street hetedik legértékesebb cége lehetnének.

„Nem marad más hátra, muszáj beszállnom a kutyapolitikába” – bemutatjuk Lakatos Róbert Ki kutyája vagyok én? című dokumentumfilmjét. Mi köze a kuvasztenyésztésnek a nacionalizmushoz, az identitáspolitikához és a kisebbségi léthez? A film abszurd humorral mutatja meg, hogyan válhat egy fajtatiszta magyar kutya párkeresése politikai önismereti utazássá.

Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka.

