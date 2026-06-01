Orbán elrontott házibulija, a magyar vasút 33 órája

A magyar rendőrség elégedett, tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt a BL-döntő miatt. Párizsban viszont háborús körülmények között több százan sérültek meg, közel ötszáz embert tartóztattak le – köztük több mint nyolcvan kiskorút. Tíz percig volt a színpadon Travis Scott a Barba Negrában a BL-döntős bulin, amire 49 ezer forintért lehetett jegyet venni, és ahol kisebb pánik is kialakult egy ponton.
Orbán élete házibulija lett volna, csak közben eljátszotta a házat – az atlétikai világbajnokság tűzijátékos kerti partija csak felvezető lett volna a mostani ünnepre. De nemcsak az Arsenal-szurkolók szomorkodhattak.
Lejárt a miniszterelnök által kiszabott határidő, Magyar Péter hétfőn reggel 8 órakor felkeresi Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki azonban nem tervez lemondani, inkább együttműködne az új kormánnyal.
A legnagyobb fideszes lapok pár nap alatt elveszítették az olvasóik 40 százalékát. „A mai nap fő témája a tiszás energiaterv, ez az elnevezés lécci MINDENHOL” – írják az MTVA kiszivárgott belső levelezésében. A rendőrség elkezdte meggyanúsítani az Orbán Viktor tavaszi országjárásán erőszakosan fellépő alternatív rendfenntartókat. Idén is megtartották a hagyományos hálaadó misét Orbánért.
Habony Árpád kérésére indoklás nélkül osztogatta a diplomata-útleveleket a Szijjártó-féle külügy, az új kormány visszavonná őket. Tarr Zoltán belső vizsgálatot rendelt el az NKA támogatásának felhasználásával kapcsolatban, és várja, hogy valaki feldobja Hankó Balázst. Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az EU júliusig okézná le a magyar terveket, az utolsó negyedévben pedig már megindulhatnak a befagyasztott eurómilliárdok kifizetései.
Gyereknap alkalmából ifjúsági részvételi csoportot hoz létre a kormány, ami még egy százoldalas javaslatcsomagot is kapott a Gyermekjogi Civil Koalíciótól. A Működő és Emberséges Magyarországért megalapítása és a társadalmi egyeztetések ígérete különleges lehetőség a magyar demokrácia számára. De hogyan tervezhető meg az értelmes és eredményes párbeszéd? Sik Domonkos írása.
Ha a prémium bababoltban nem is, de egy másik cégben Orbán Ráhel most először hozott össze milliárdos forgalmat a férjének. Transzparenciajelentés DPK-módra: valahonnan bejött 5,6 milliárd, valamire elköltöttünk 3,9 milliárdot. A Megafonnak csak 16 milliós árbevétele volt tavaly, még szerencse, hogy valahonnan szerzett 8,6 milliárdot. 3 ezer forintos árbevétel, 2,7 milliárd forint támogatás a Tisza-adós plakátokat készítő cég mérlege.
Orbán Viktor apja 1,35 milliárd forint osztalékot vett ki a bányacégeiből. Balásy Gyula nem gazdagodott tovább az állami propagandán, ezúttal egy forintot sem vett ki a New Land Mediából. Szijjártó Péter felesége 335 milliós osztalékot vett ki honlap- és telefonszám nélküli cégéből. A Rogánnak évről évre jelentős találmányi díjat utaló cég teljes bérköltsége kisebb a politikus gázsijánál.
Mire elég 33 óra a magyar vasúton? 14 megyére, 1400 kilométerre és 15 átszállásra. Szerzőnk bejárta az országot, Soprontól Kötegyánig és Barcstól Szerencsig.
Ben Hodges az Európában állomásozó amerikai szárazföldi erők korábbi főparancsnoka, jelenleg a transzatlanti biztonságpolitika egyik legelismertebb katonai elemzője. A Globsecen arról kérdeztük, mire alapozza, hogy közelebb vagyunk az ukrajnai háború végéhez, mint a kezdetéhez, és beszélhetünk-e még az USA-ról, mint Ukrajna szövetségeséről?
Élőben néztük meg, mit tudnak az ukrán elfogódrónok, amikért a fél világ sorban áll – Ukrajna feltalálta a csapásmérő drónok ellenszerét, rémálmot hozva ezzel a háborús kiadásokat számoló orosz könyvelőknek. Ilyen technológiát és tudást akar most vásárolni az Öböl-monarchiáktól a NATO-ig mindenki.
Egyelőre csak égeti a pénzt a SpaceX, ami mára sokkal több, mint egy űrvállalat. A tőzsdére vitellel mégis 1,75 billió dolláros értékelést céloztak meg, amivel rögtön a Wall Street hetedik legértékesebb cége lehetnének.
Hír volt még:
„Nem marad más hátra, muszáj beszállnom a kutyapolitikába” – bemutatjuk Lakatos Róbert Ki kutyája vagyok én? című dokumentumfilmjét. Mi köze a kuvasztenyésztésnek a nacionalizmushoz, az identitáspolitikához és a kisebbségi léthez? A film abszurd humorral mutatja meg, hogyan válhat egy fajtatiszta magyar kutya párkeresése politikai önismereti utazássá.
Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka.
A Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány elküldte a 2025-ös jelentését. Nem sok köszönet volt benne, viszont megtudtuk, hogy hány digitális polgári kör van, összesen hány taggal.
Folytatják az előrenyomulást, 25 éve nem hatoltak be ilyen mélyen az ország területére.
Kifizetjük a BL-döntőt alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.
Orbán Győző bányacégeinél visszaesett a bevétel, de ez nem veszélyeztette a jövedelmezőséget és a méretes osztalékot.
A Gyermekjogi Civil Koalíció reformjavaslatai arra a belátásra épülnek, hogy a gyermekeket érintő problémák nem különülnek el egymástól.
Bejelentési kötelezettséget is előírtak.
12 munkatárs nem kap összesen annyit, mint ami a feltaláló Rogánnak jár. Eddig 2,1 milliárd forint ment a Mobilsign Kft-től a volt miniszternek.
Vele tart az igazságügy-miniszter is, miután lejárt az államfőt távozásra ösztökélő miniszterelnöki határidő.
Lannert Judit szerint a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket.
Mi történik az Origónál, a Magyar Nemzetnél, a Borsnál és a Mandinernél?
Az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. a Megafont vezető Kovács Istváné.
A rendőrségen aztán homofób megjegyzéseket tettek rájuk. Az egyik áldozat ismert drag előadó.
Magyar Péter Papp Dániel és Altorjai Anita vezérigazgatók távozását követeli.
Az oroszok ugyanolyan Sahíd drónokkal támadják az ukránokat, mint amilyeneket Irán használt a közel-keleti háborúban.
Ki tudja, honnan jött az a pénz?
A BRFK köszöni a budapestiek türelmét. A mentők 59 embert láttak el a stadionban.
A bevétel 400 millióval csökkent, de az egymilliárd azért megvan.
Miután Magyar Péter megegyezett Ursula von der Leyennel, Kármán András ismertette a részletes terveket. A Helyreállítási Alap a legfontosabb prioritás.
Inkább „becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket”. Ma járt le az új kormány által szabott határidő az önkéntes lemondásra, ezért posztol az államfő. Arra jutott, hogy a lemondása „nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elveknek megfelelő rendezésére”. Az egész szöveg ilyen, érdemes kattintani!
A kutyapártos ellentüntetők kezéből tépték ki a molinót Veszprémben még márciusban. Egy 25 éves férfi az első gyanúsított, de a rendőrség szerint a későbbiekben további gyanúsítások várhatók.
Az oroszok és az ukránok egymást vádolják.
A BPDST Koncept Kft.-ben 2025 volt az első olyan év, hogy Orbán Ráhel fizetést kapott a munkájáért.
Állítólag Magyar Péterért is miséztek már a buzizós plébános templomában.
Már a választás előtt önmérsékletet tanúsított, az osztalékfizetésről februárban kellett dönteni.
Pedig semmilyen hivatalos pozíciója sem volt a kormányzatban.
A Tisza-kormány kulturális minisztere a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat. Belső vizsgálatot rendelt el.
Koncertet adott viszont Pogány Induló és Beton.Hofi is, utóbbi helikopterrel érkezett. Azahriah, Szoboszlai Dominik, Manuel és T. Danny is a közönségben volt. Kisebb pánik is kialakult egy ponton.
480 embert tartóztattak le az erőszakoskodás miatt, köztük 82 kiskorút.